Ювентус трансфер бозори: устувор вазифа ва қанот ҳимоячилари номзодлари

·0·Спорт
Ювентус трансфер бозори: устувор вазифа ва қанот ҳимоячилари номзодлари

Италиянинг Ювентус клуби ёзги трансфер ойнаси вақтида таркибни кучайтириш ишларини жадал давом эттирмоқда. Бош мураббий Лучиано Спаллетти талабига кўра, жамоанинг ҳар бир позицияси учун икки нафардан муносиб футболчи бўлиши шарт ва ҳозирча фақат қанот ҳимоячиси чизиғида муаммолар сақланиб қолмоқда. ixbt.com ва спорт нашрлари маълумотига кўра, Турин клуби айнан шу муаммони ҳал қилишни ўзининг устувор вазифаси этиб белгилаган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Клуб раҳбарияти Жонатан Давид, Артур Мело ва Теун Копмейнерс каби футболчиларнинг тақдири ва уларнинг трансфери бўлиб ўтишини кута туриб, айни пайтда фаол равишда янги ўйинчиларни қидирмоқда. Коло Муани, Алажбегович, Лукуми ва Викарионинг келиши таркибдаги кўплаб ўзгаришларни якунлаган бўлса-да, ҳимоя қанотида етишмовчилик сезилмоқда. Мураббий жамоанинг ички ўйинидан кейин бу позицияни тўлдириш зарурлигини алоҳида таъкидлаган.

Трансфер бозоридаги асосий номзодлар

Ҳозирги кунда Ювентус эътибор қаратаётган вариантлар орасида Марсель клуби билан боғлиқ имкониятлар яққол кўзга ташланмоқда. Франция клуби молиявий фаир-плай қоидаларидаги муаммолар сабабли маоши юқори бўлган ўйинчилардан воз кечишга тайёр. Шундай номзодлардан бири Италия А серияси ва мамлакатни яхши таниган Эмерсон Роял бўлиб турибди.

Шунингдек, келажакка мўлжалланган, бироқ молиявий жиҳатдан бироз мураккаброқ бўлган вариантлар ҳам кўриб чиқилмоқда. Улардан бири Раян Аит-Нури ҳисобланади. У ўз клубида асосий таркибдан жой олмагани ва охирги учрашувларни захирада ўтказгани сабабли янги жамоа излаши мумкинлиги айтилмоқда.

Тажрибали ва ёш вариантлар

Номзодлар рўйхатида Альваро Каррерас ҳам бор. У мураббий режасига тўлиқ мос тушмаса-да, клубга қайтарилиши учун аввал катта маблағ сарфлангани эътиборга олинмоқда. Шунга қарамай, туринликлар ўтган мавсумда барқарор ўйин кўрсатмаган Андреа Камбиасони рақобат билан таъминлаш учун айнан чап қанот ҳимоячисини харид қилишни режалаштирган.

Мазкур трансферлар ойнасининг якуний босқичида Ювентус нафақат сон, балки сифат жиҳатидан ҳам кучайишни мақсад қилган. Спаллетти талаб қилганидек, ҳар бир позицияда соғлом рақобатни шакллантириш жамоанинг мавсумдаги асосий мақсадларига эришишида муҳим омил бўлиб хизмат қилади.

ЮвентусСпаллеттиТрансферларА СерияФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Манчестер Сити Палмеирас вингери Аллан Элиасни трансфер қилмоқчиМанчестер Сити Палмеирас вингери Аллан Элиасни трансфер қилмоқчиБугун, 00:39Астон Вилла Фикаё Томорини ўз сафига қўшиб олмоқчиАстон Вилла Фикаё Томорини ўз сафига қўшиб олмоқчиКеча, 23:34Деку Родри ҳақида очиқ гапирди: «Уни “Реал”дан олиб қўйиш учун олмадик»Деку Родри ҳақида очиқ гапирди: «Уни “Реал”дан олиб қўйиш учун олмадик»Кеча, 22:49Александр Усик Муҳаммад Али билан эҳтимолий тарихий жанг тафсилотини очиқладиАлександр Усик Муҳаммад Али билан эҳтимолий тарихий жанг тафсилотини очиқладиКеча, 22:47Ўзбекистон таэквондочилари Президент кубогида катта муваффақиятга эришдиЎзбекистон таэквондочилари Президент кубогида катта муваффақиятга эришдиКеча, 22:40U-20 жаҳон чемпионатида Ўзбекистон делегацияси янги медалларни қўлга киритдиU-20 жаҳон чемпионатида Ўзбекистон делегацияси янги медалларни қўлга киритдиКеча, 22:38
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
«Реал» янги сафар либосини намойиш этди: ранг кутилмаган (фото)
«Реал» янги сафар либосини намойиш этди: ранг кутилмаган (фото)