Ювентус трансфер бозори: устувор вазифа ва қанот ҳимоячилари номзодлари
Италиянинг Ювентус клуби ёзги трансфер ойнаси вақтида таркибни кучайтириш ишларини жадал давом эттирмоқда. Бош мураббий Лучиано Спаллетти талабига кўра, жамоанинг ҳар бир позицияси учун икки нафардан муносиб футболчи бўлиши шарт ва ҳозирча фақат қанот ҳимоячиси чизиғида муаммолар сақланиб қолмоқда. ixbt.com ва спорт нашрлари маълумотига кўра, Турин клуби айнан шу муаммони ҳал қилишни ўзининг устувор вазифаси этиб белгилаган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Клуб раҳбарияти Жонатан Давид, Артур Мело ва Теун Копмейнерс каби футболчиларнинг тақдири ва уларнинг трансфери бўлиб ўтишини кута туриб, айни пайтда фаол равишда янги ўйинчиларни қидирмоқда. Коло Муани, Алажбегович, Лукуми ва Викарионинг келиши таркибдаги кўплаб ўзгаришларни якунлаган бўлса-да, ҳимоя қанотида етишмовчилик сезилмоқда. Мураббий жамоанинг ички ўйинидан кейин бу позицияни тўлдириш зарурлигини алоҳида таъкидлаган.
Трансфер бозоридаги асосий номзодларҲозирги кунда Ювентус эътибор қаратаётган вариантлар орасида Марсель клуби билан боғлиқ имкониятлар яққол кўзга ташланмоқда. Франция клуби молиявий фаир-плай қоидаларидаги муаммолар сабабли маоши юқори бўлган ўйинчилардан воз кечишга тайёр. Шундай номзодлардан бири Италия А серияси ва мамлакатни яхши таниган Эмерсон Роял бўлиб турибди.
Шунингдек, келажакка мўлжалланган, бироқ молиявий жиҳатдан бироз мураккаброқ бўлган вариантлар ҳам кўриб чиқилмоқда. Улардан бири Раян Аит-Нури ҳисобланади. У ўз клубида асосий таркибдан жой олмагани ва охирги учрашувларни захирада ўтказгани сабабли янги жамоа излаши мумкинлиги айтилмоқда.
Тажрибали ва ёш вариантларНомзодлар рўйхатида Альваро Каррерас ҳам бор. У мураббий режасига тўлиқ мос тушмаса-да, клубга қайтарилиши учун аввал катта маблағ сарфлангани эътиборга олинмоқда. Шунга қарамай, туринликлар ўтган мавсумда барқарор ўйин кўрсатмаган Андреа Камбиасони рақобат билан таъминлаш учун айнан чап қанот ҳимоячисини харид қилишни режалаштирган.
Мазкур трансферлар ойнасининг якуний босқичида Ювентус нафақат сон, балки сифат жиҳатидан ҳам кучайишни мақсад қилган. Спаллетти талаб қилганидек, ҳар бир позицияда соғлом рақобатни шакллантириш жамоанинг мавсумдаги асосий мақсадларига эришишида муҳим омил бўлиб хизмат қилади.
…