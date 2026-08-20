Астон Вилла Фикаё Томорини ўз сафига қўшиб олмоқчи

·12·Спорт
Астон Вилла Фикаё Томорини ўз сафига қўшиб олмоқчи
Қисқача

Астон Вилла Эзри Конса Арсеналга ўтиши кутилаётгани сабабли Милан ҳимоячиси Фикаё Томорини унинг ўрнига асосий номзод сифатида танлади. Фикаё Томорининг ўзи ҳам Вилла Паркга кўчиб ўтишга қарши эмас, томонлар ўртасида дастлабки музокаралар бошланган. Арсенал Эзри Конса учун 50 миллион евродан ортиқ маблағ тўлашга розилик билдирган ва Уилям Салиба ҳамда Юрриен Тимбернинг узоқ муддатли жароҳатлари сабаб юзага келган бўшлиқни тўлдирмоқчи.

Англиянинг Астон Вилла клуби бош мураббийи Унаи Эмерй жамоа ҳимоя чизиғини қайта шакллантириш ишларини бошлаб юборди. Хабар қилинишича, жамоанинг асосий марказий ҳимоячиларидан бири Эзри Конса фаолиятини Лондоннинг Арсенал клубида давом эттириши кутилмоқда. Шу муносабат билан биржадан ташқари ҳаракат қилаётган Бирмингем клуби унинг ўрнига Италиянинг Милан жамоаси ҳимоячиси Фикаё Томорини асосий номзод сифатида танлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com нашри тарқатган маълумотларга кўра, Арсенал Англия терма жамоаси аъзоси учун 50 миллион евродан ортиқ маблағ тўлашга розилик билдирган. Лондонликлар бу трансфер орқали Уилям Салиба ва Юрриен Тимбернинг узоқ муддатли жароҳатлари сабабли юзага бўшлиқни тўлдиришни мақсад қилган. Ўз навбатида, Астон Вилла ҳам ҳимоя чизиғидаги йўқотишнинг олдини олиш учун тезкор чораларни кўрмоқда.

Милан ўзгаришларга тайёр

Италиянинг Gazzetta делло Sport нашри хабарига таяниб айтишганда, Фикаё Томорининг ўзи ҳам Вилла Паркга кўчиб ўтишга қарши эмас ва бошқа вариантларга қараганда шу вариантни афзал кўрмоқда. Ҳозирда томонлар ўртасида дастлабки музокаралар бошлаб юборилган бўлиб, яқин кунлар трансфер тақдирини ҳал қилишда ҳал қилувчи аҳамият касб этиши кутилмоқда.

Милан клубида эса Рубен Аморим бош мураббийликка келганидан кейин катта ўзгаришлар даври кетмоқда. Ўтган мавсум А Серияда бешинчи ўринни эгаллаб, Чемпионлар лигасидан четда қолган италян гранди таркибни янгилашга киришди. Португалиялик мутахассиснинг режаларига кирмаган Фикаё Томори ва ярим ҳимоячи Юссуф Фофанага ёзги трансфер ойнасида клубни тарк этишлари мумкинлиги маълум қилинган.

Томорининг APЛдаги тажрибаси

Милан клуби инглиз футболчиси учун 10-15 миллион евро атрофида маблағ талаб қилиши мумкин. Италян клуби тушган маблағни бошқа марказий ҳимоячини сотиб олишга йўналтирмоқчи. Эслатиб ўтамиз, Томори илгари Чемперси сафида ҳам тўп сурган бўлиб, ўз вақтида Брайтон, Халл Сити ва Дерби Каунти каби жамоаларда ижара асосида ҳам ҳаракат қилган.

Италиядаги фаолияти давомида Томори 2021/22 йилги мавсумда А Серия чемпионлигини ва 2024/25 йилги мавсумда Италия Суперкубогини қўлга киритишга муваффақ бўлди. Ушбу ғалаба қозониш тажрибаси Астон Вилла раҳбариятининг эътиборини тортди, чунки жамоа ўтган мавсумдаги Европа лигасидаги муваффақиятидан сўнг бу йил Чемпионлар лигаси баҳсларига жиддий тайёргарлик кўрмоқда.

Астон ВиллаФикаё ТомориАрсеналМиланТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Деку Родри ҳақида очиқ гапирди: «Уни “Реал”дан олиб қўйиш учун олмадик»Деку Родри ҳақида очиқ гапирди: «Уни “Реал”дан олиб қўйиш учун олмадик»Кеча, 22:49Александр Усик Муҳаммад Али билан эҳтимолий тарихий жанг тафсилотини очиқладиАлександр Усик Муҳаммад Али билан эҳтимолий тарихий жанг тафсилотини очиқладиКеча, 22:47Ўзбекистон таэквондочилари Президент кубогида катта муваффақиятга эришдиЎзбекистон таэквондочилари Президент кубогида катта муваффақиятга эришдиКеча, 22:40U-20 жаҳон чемпионатида Ўзбекистон делегацияси янги медалларни қўлга киритдиU-20 жаҳон чемпионатида Ўзбекистон делегацияси янги медалларни қўлга киритдиКеча, 22:38Жоау Палиня Баварияни тарк этиб, Бенфикага ўтмоқдаЖоау Палиня Баварияни тарк этиб, Бенфикага ўтмоқдаКеча, 21:54Ўзбекистонлик қизлар Жаҳон чемпионати учун курашади: рақиблар маълумЎзбекистонлик қизлар Жаҳон чемпионати учун курашади: рақиблар маълумКеча, 21:35
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
«Реал» янги сафар либосини намойиш этди: ранг кутилмаган (фото)
«Реал» янги сафар либосини намойиш этди: ранг кутилмаган (фото)