Астон Вилла Фикаё Томорини ўз сафига қўшиб олмоқчи
Астон Вилла Эзри Конса Арсеналга ўтиши кутилаётгани сабабли Милан ҳимоячиси Фикаё Томорини унинг ўрнига асосий номзод сифатида танлади. Фикаё Томорининг ўзи ҳам Вилла Паркга кўчиб ўтишга қарши эмас, томонлар ўртасида дастлабки музокаралар бошланган. Арсенал Эзри Конса учун 50 миллион евродан ортиқ маблағ тўлашга розилик билдирган ва Уилям Салиба ҳамда Юрриен Тимбернинг узоқ муддатли жароҳатлари сабаб юзага келган бўшлиқни тўлдирмоқчи.
Англиянинг Астон Вилла клуби бош мураббийи Унаи Эмерй жамоа ҳимоя чизиғини қайта шакллантириш ишларини бошлаб юборди. Хабар қилинишича, жамоанинг асосий марказий ҳимоячиларидан бири Эзри Конса фаолиятини Лондоннинг Арсенал клубида давом эттириши кутилмоқда. Шу муносабат билан биржадан ташқари ҳаракат қилаётган Бирмингем клуби унинг ўрнига Италиянинг Милан жамоаси ҳимоячиси Фикаё Томорини асосий номзод сифатида танлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com нашри тарқатган маълумотларга кўра, Арсенал Англия терма жамоаси аъзоси учун 50 миллион евродан ортиқ маблағ тўлашга розилик билдирган. Лондонликлар бу трансфер орқали Уилям Салиба ва Юрриен Тимбернинг узоқ муддатли жароҳатлари сабабли юзага бўшлиқни тўлдиришни мақсад қилган. Ўз навбатида, Астон Вилла ҳам ҳимоя чизиғидаги йўқотишнинг олдини олиш учун тезкор чораларни кўрмоқда.
Милан ўзгаришларга тайёрИталиянинг Gazzetta делло Sport нашри хабарига таяниб айтишганда, Фикаё Томорининг ўзи ҳам Вилла Паркга кўчиб ўтишга қарши эмас ва бошқа вариантларга қараганда шу вариантни афзал кўрмоқда. Ҳозирда томонлар ўртасида дастлабки музокаралар бошлаб юборилган бўлиб, яқин кунлар трансфер тақдирини ҳал қилишда ҳал қилувчи аҳамият касб этиши кутилмоқда.
Милан клубида эса Рубен Аморим бош мураббийликка келганидан кейин катта ўзгаришлар даври кетмоқда. Ўтган мавсум А Серияда бешинчи ўринни эгаллаб, Чемпионлар лигасидан четда қолган италян гранди таркибни янгилашга киришди. Португалиялик мутахассиснинг режаларига кирмаган Фикаё Томори ва ярим ҳимоячи Юссуф Фофанага ёзги трансфер ойнасида клубни тарк этишлари мумкинлиги маълум қилинган.
Томорининг APЛдаги тажрибасиМилан клуби инглиз футболчиси учун 10-15 миллион евро атрофида маблағ талаб қилиши мумкин. Италян клуби тушган маблағни бошқа марказий ҳимоячини сотиб олишга йўналтирмоқчи. Эслатиб ўтамиз, Томори илгари Чемперси сафида ҳам тўп сурган бўлиб, ўз вақтида Брайтон, Халл Сити ва Дерби Каунти каби жамоаларда ижара асосида ҳам ҳаракат қилган.
Италиядаги фаолияти давомида Томори 2021/22 йилги мавсумда А Серия чемпионлигини ва 2024/25 йилги мавсумда Италия Суперкубогини қўлга киритишга муваффақ бўлди. Ушбу ғалаба қозониш тажрибаси Астон Вилла раҳбариятининг эътиборини тортди, чунки жамоа ўтган мавсумдаги Европа лигасидаги муваффақиятидан сўнг бу йил Чемпионлар лигаси баҳсларига жиддий тайёргарлик кўрмоқда.
…