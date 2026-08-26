Бруно Фернандес ПФА талқини бўйича мавсумнинг энг яхши футболчиси деб топилди
Англия футболида мавсумнинг энг нуфузли индивидуал мукофотлари ўз эгаларини топди ва унда Манчестер Юнайтед сардори Бруно Фернандес асосий совринни қўлга киритди. Sky Sports нашри тарқатган маълумотларга кўра, португалиялик ярим ҳимоячи 2025-26 йилги мавсум якунларига кўра ПФА (Профессионал футболчилар ассоциацияси) талқини бўйича Англия Премиер-лигасининг энг яхши футболчиси деб эътироф этилди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ушбу эътироф Бруно Фернандес учун жорий мавсумдаги улкан ютуқларнинг мантиқий давоми бўлди. Тажрибали ярим ҳимоячи APЛ доирасида ўзига хос рекорд ўрнатиб, жамоадошларига 21 та голли узатма етказиб берди ва Тьерри Анри ҳамда Кевин де Брюйнинг рекордини янгилади. Шунингдек, у ўз ҳисобига 9 та гол ёздириб қўйди.
Бруно Фернандеснинг бу натижалари Манчестер Юнайтедга чемпионатни учинчи ўринда якунлаш ва бош мураббий Майкл Каррик қўл остида Чемпионлар лигаси йўлланмасини қўлга киритишда ҳал қилувчи рол ўйнади. Қизиғи шундаки, у 2009-10 йилги мавсумда Уэйн Руни тақдирланганидан бери ушбу нуфузли совринни қўлга киритган илк Манчестер Юнайтед футболчисига айланди.
Аёллар ва ёшлар футболидаги ғолибларТадбир давомида бошқа номинациялар бўйича ҳам ғолиблар номи эълон қилинди. Хусусан, Манчестер Сити ҳужумчиси Буннй Шоу аёллар ўртасида ПФА мукофотини ўз тарихида иккинчи бор қўлга киритди. У мавсум давомида 21 та гол уриб, кетма-кет учинчи бор „Олтин бутса“ соҳибаси бўлди ва Манчестер Сити билан илкбор Аёллар Суперлигаси ғолиби номига сазовор бўлди.
Шунингдек, ёшлар ўртасидаги баҳсларда ҳам қизиқарли натижалар қайд этилди. Манчестер Сити иқтидори Нико ЎРеиллй мавсумдаги ёрқин ўйинлари ва Англия терма жамоаси сафида ЖЧ бронза медалларини қўлга киритгани учун эркаклар ўртасида йилнинг энг яхши ёш футболчиси деб топилди. Қизлар ўртасида эса Арсенал вакили Оливиа Смит кетма-кет иккинчи мавсум ушбу совринга лойиқ кўрилди.
Футбол жамоатчилиги учун аҳамиятли бўлган яна бир воқеа — афсонавий футболчилар Сир Кеннй Далглиш ва Карен Карней ўзларининг ўйин давомидаги улкан ҳиссаси ҳамда ҳаётий ютуқлари учун ПФА махсус мерит мукофотлари билан тақдирландилар. Бу каби эътирофлар мавсум якунлари нафақат майдондаги курашлар, балки тарихий натижалар билан ҳам бой бўлганини кўрсатди.
…