Бруно Фернандес ПФА талқини бўйича мавсумнинг энг яхши футболчиси деб топилди

·3·Спорт
Бруно Фернандес ПФА талқини бўйича мавсумнинг энг яхши футболчиси деб топилди

Англия футболида мавсумнинг энг нуфузли индивидуал мукофотлари ўз эгаларини топди ва унда Манчестер Юнайтед сардори Бруно Фернандес асосий совринни қўлга киритди. Sky Sports нашри тарқатган маълумотларга кўра, португалиялик ярим ҳимоячи 2025-26 йилги мавсум якунларига кўра ПФА (Профессионал футболчилар ассоциацияси) талқини бўйича Англия Премиер-лигасининг энг яхши футболчиси деб эътироф этилди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ушбу эътироф Бруно Фернандес учун жорий мавсумдаги улкан ютуқларнинг мантиқий давоми бўлди. Тажрибали ярим ҳимоячи APЛ доирасида ўзига хос рекорд ўрнатиб, жамоадошларига 21 та голли узатма етказиб берди ва Тьерри Анри ҳамда Кевин де Брюйнинг рекордини янгилади. Шунингдек, у ўз ҳисобига 9 та гол ёздириб қўйди.

Бруно Фернандеснинг бу натижалари Манчестер Юнайтедга чемпионатни учинчи ўринда якунлаш ва бош мураббий Майкл Каррик қўл остида Чемпионлар лигаси йўлланмасини қўлга киритишда ҳал қилувчи рол ўйнади. Қизиғи шундаки, у 2009-10 йилги мавсумда Уэйн Руни тақдирланганидан бери ушбу нуфузли совринни қўлга киритган илк Манчестер Юнайтед футболчисига айланди.

Аёллар ва ёшлар футболидаги ғолиблар

Тадбир давомида бошқа номинациялар бўйича ҳам ғолиблар номи эълон қилинди. Хусусан, Манчестер Сити ҳужумчиси Буннй Шоу аёллар ўртасида ПФА мукофотини ўз тарихида иккинчи бор қўлга киритди. У мавсум давомида 21 та гол уриб, кетма-кет учинчи бор „Олтин бутса“ соҳибаси бўлди ва Манчестер Сити билан илкбор Аёллар Суперлигаси ғолиби номига сазовор бўлди.

Шунингдек, ёшлар ўртасидаги баҳсларда ҳам қизиқарли натижалар қайд этилди. Манчестер Сити иқтидори Нико ЎРеиллй мавсумдаги ёрқин ўйинлари ва Англия терма жамоаси сафида ЖЧ бронза медалларини қўлга киритгани учун эркаклар ўртасида йилнинг энг яхши ёш футболчиси деб топилди. Қизлар ўртасида эса Арсенал вакили Оливиа Смит кетма-кет иккинчи мавсум ушбу совринга лойиқ кўрилди.

Футбол жамоатчилиги учун аҳамиятли бўлган яна бир воқеа — афсонавий футболчилар Сир Кеннй Далглиш ва Карен Карней ўзларининг ўйин давомидаги улкан ҳиссаси ҳамда ҳаётий ютуқлари учун ПФА махсус мерит мукофотлари билан тақдирландилар. Бу каби эътирофлар мавсум якунлари нафақат майдондаги курашлар, балки тарихий натижалар билан ҳам бой бўлганини кўрсатди.

Бруно ФернандесПФАМанчестер ЮнайтедПремиер-лигаФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Самарқандда драматик дуранг: 87-дақиқадаги гол «Пахтакор»ни ғалабадан маҳрум қилди!Самарқандда драматик дуранг: 87-дақиқадаги гол «Пахтакор»ни ғалабадан маҳрум қилди!Кеча, 22:11Тошкентда катта жанг: Муҳиддин Мамажонов россиялик нокаутчига қарши!Тошкентда катта жанг: Муҳиддин Мамажонов россиялик нокаутчига қарши!Кеча, 22:00«Манчестер Юнайтед» 76 миллион евролик катта трансферни эълон қилди!«Манчестер Юнайтед» 76 миллион евролик катта трансферни эълон қилди!Кеча, 21:26Боаке «Андижон»ни қутқарди, ОКМК уйида очко йўқотди: 19-тур тафсилотлариБоаке «Андижон»ни қутқарди, ОКМК уйида очко йўқотди: 19-тур тафсилотлариКеча, 21:17Савио энди Лондонда: Де Дзерби уни «Тоттенҳэм»га ўтиши ҳақида гапирди!Савио энди Лондонда: Де Дзерби уни «Тоттенҳэм»га ўтиши ҳақида гапирди!Кеча, 20:322026 йилги «Олтин тўп» учун асосий фаворитлар маълум бўлди2026 йилги «Олтин тўп» учун асосий фаворитлар маълум бўлдиКеча, 20:29
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
Ҳусановнинг баҳоси қандай бўлди? Британия нашри «Сити» футболчилари ўйинини таҳлил қилди
Ҳусановнинг баҳоси қандай бўлди? Британия нашри «Сити» футболчилари ўйинини таҳлил қилди