Европа Лигаси плей-офф босқичининг барча натижалари: Салоҳ жамоаси ютқазди

·4·Спорт
Европа Лигаси плей-офф босқичининг барча натижалари: Салоҳ жамоаси ютқазди
Қисқача

20 август куни Европа Лигаси 2026/27 йилги мавсумининг плей-офф босқичидаги дастлабки учрашувларда «Бенфика» «Орхус»ни 3:1, «Бешиктош» «Жалгирис»ни 3:0 ҳисобида мағлуб этди, «Қайрат» эса «Андерлехт»га 0:3 ҳисобида ютқазди. «Лех» «Тун» устидан 7:0 ҳисобида ғалаба қозониб, турнинг энг йирик натижасини қайд этди, «Срвена Звезда» ва «ОФИ» ҳам 3:0 ҳисобида зафар қучди.

УЕФА Европа Лигасида 2026/27 йилги мавсумнинг асосий босқичига чиқиш учун сўнгги 4-саралаш (плей-офф) раундининг дастлабки учрашувлари бўлиб ўтди. Қитъанинг қатор номдор клублари муҳим ғалабаларни қўлга киритиб, гуруҳ босқичи сари катта қадам ташлаган бўлса, баъзи жуфтликларда кутилмаган йирик ҳисоблар қайд этилди.

«Бенфика» ва «Бешиктош»нинг ишончли қадами, «Қайрат»нинг муваффақиятсизлиги

Лиссабоннинг «Бенфика» клуби ўз майдонида «Орхус» устидан 3:1 ҳисобида устун келган бўлса, Туркиянинг «Бешиктош» жамоаси Литванинг «Жальгирис» клубини жавобсиз учта тўп билан таслим этди. Қозоғистоннинг «Қайрат» клуби эса Олмаотада Бельгиянинг «Андерлехт» жамоасига 0:3 ҳисобида имкониятни бой бериб, вазифасини анча мураккаблаштириб олди. Полякларнинг «Лех» клуби эса Швейцариянинг «Тун» жамоаси дарвозасига жавобсиз 7 та тўп киритиб, турнинг энг йирик ғалабасини расмийлаштирди.

Европа Лигаси. 4-саралаш босқичи, дастлабки ўйинлар натижалари (20 август)

Учрашув

Ҳисоб

Гол муаллифлари

Бенфика — Орхус

3:1

Рафа Силва (2), Баррейро (31), Павлидис (45+2 пен.) — Йоргенсен (36)

Бешиктош — Жальгирис

3:0

Оҳ Ҳён Гю (6), Мурилло (12), Кўкчу (59 пен.)

Қайрат — Андерлехт

0:3

Оксанен (2 авт.), Амброс (24), Сикан (45+1)

Трабзонспор — Ференцварош

0:1

Захариассен (17)

Црвена Звезда — Виктория Пльзень

3:0

Иванич (36, 53), Катай (89 пен.)

Лех — Тун

7:0

Волемарк (10, 25), Сайядманеш (20), Скрипичак (31), Муравски (45), Ҳаканс (47), Гумми (79)

Ягеллония — Ибериа 1999

4:0

Имаз (34 пен.), Агбонифо (45+2), Алҳасан (62 авт.), Лосано (90+2)

ОФИ — ЦСКА София

3:0

Фунтас (19, 51 пен.), Дикманн (90+5)

Мёльбю — Зальцбург

0:1

Петтерссон (90+1 авт.)

Сент-Трюйден — Омония

1:0

Танигучи (90+4)

Университатя Крайова — Арарат

1:1

Банку (33) — Малис (20)

Эгнатия — Лиллестрём

0:0

Жавоб баҳслари қачон бўлиб ўтади?

Ушбу жуфтликлар ўртасидаги ҳал қилувчи жавоб учрашувлари 27 август куни бўлиб ўтади. Унда ғалаба қозонган жамоалар тўғридан-тўғри Европа Лигасининг асосий босқичига йўлланма олади, мағлуб бўлганлар эса Конференциялар Лигасига йўл олади.

Сизнингча, «Қайрат» ва «Трабзонспор» сафардаги жавоб беллашувларида камбэк кўрсатиб, Европа Лигасининг асосий босқичига чиқиш вазифасини уддалай оладими?

Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда ёзиб қолдиринг ва футбол ихлосмандларига ушбу натижаларни дарҳол улашинг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Конференциялар Лигаси плей-офф босқичининг барча натижалариКонференциялар Лигаси плей-офф босқичининг барча натижалариБугун, 06:08Ювентус трансфер бозори: устувор вазифа ва қанот ҳимоячилари номзодлариЮвентус трансфер бозори: устувор вазифа ва қанот ҳимоячилари номзодлариБугун, 01:39Манчестер Сити Палмеирас вингери Аллан Элиасни трансфер қилмоқчиМанчестер Сити Палмеирас вингери Аллан Элиасни трансфер қилмоқчиБугун, 00:39Астон Вилла Фикаё Томорини ўз сафига қўшиб олмоқчиАстон Вилла Фикаё Томорини ўз сафига қўшиб олмоқчиКеча, 23:34Деку Родри ҳақида очиқ гапирди: «Уни “Реал”дан олиб қўйиш учун олмадик»Деку Родри ҳақида очиқ гапирди: «Уни “Реал”дан олиб қўйиш учун олмадик»Кеча, 22:49Александр Усик Муҳаммад Али билан эҳтимолий тарихий жанг тафсилотини очиқладиАлександр Усик Муҳаммад Али билан эҳтимолий тарихий жанг тафсилотини очиқладиКеча, 22:47
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
«Реал» янги сафар либосини намойиш этди: ранг кутилмаган (фото)
«Реал» янги сафар либосини намойиш этди: ранг кутилмаган (фото)