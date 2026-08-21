Европа Лигаси плей-офф босқичининг барча натижалари: Салоҳ жамоаси ютқазди
20 август куни Европа Лигаси 2026/27 йилги мавсумининг плей-офф босқичидаги дастлабки учрашувларда «Бенфика» «Орхус»ни 3:1, «Бешиктош» «Жалгирис»ни 3:0 ҳисобида мағлуб этди, «Қайрат» эса «Андерлехт»га 0:3 ҳисобида ютқазди. «Лех» «Тун» устидан 7:0 ҳисобида ғалаба қозониб, турнинг энг йирик натижасини қайд этди, «Срвена Звезда» ва «ОФИ» ҳам 3:0 ҳисобида зафар қучди.
УЕФА Европа Лигасида 2026/27 йилги мавсумнинг асосий босқичига чиқиш учун сўнгги 4-саралаш (плей-офф) раундининг дастлабки учрашувлари бўлиб ўтди. Қитъанинг қатор номдор клублари муҳим ғалабаларни қўлга киритиб, гуруҳ босқичи сари катта қадам ташлаган бўлса, баъзи жуфтликларда кутилмаган йирик ҳисоблар қайд этилди.
«Бенфика» ва «Бешиктош»нинг ишончли қадами, «Қайрат»нинг муваффақиятсизлиги
Лиссабоннинг «Бенфика» клуби ўз майдонида «Орхус» устидан 3:1 ҳисобида устун келган бўлса, Туркиянинг «Бешиктош» жамоаси Литванинг «Жальгирис» клубини жавобсиз учта тўп билан таслим этди. Қозоғистоннинг «Қайрат» клуби эса Олмаотада Бельгиянинг «Андерлехт» жамоасига 0:3 ҳисобида имкониятни бой бериб, вазифасини анча мураккаблаштириб олди. Полякларнинг «Лех» клуби эса Швейцариянинг «Тун» жамоаси дарвозасига жавобсиз 7 та тўп киритиб, турнинг энг йирик ғалабасини расмийлаштирди.
Европа Лигаси. 4-саралаш босқичи, дастлабки ўйинлар натижалари (20 август)
Учрашув
Ҳисоб
Гол муаллифлари
Бенфика — Орхус
3:1
Рафа Силва (2), Баррейро (31), Павлидис (45+2 пен.) — Йоргенсен (36)
Бешиктош — Жальгирис
3:0
Оҳ Ҳён Гю (6), Мурилло (12), Кўкчу (59 пен.)
Қайрат — Андерлехт
0:3
Оксанен (2 авт.), Амброс (24), Сикан (45+1)
Трабзонспор — Ференцварош
0:1
Захариассен (17)
Црвена Звезда — Виктория Пльзень
3:0
Иванич (36, 53), Катай (89 пен.)
Лех — Тун
7:0
Волемарк (10, 25), Сайядманеш (20), Скрипичак (31), Муравски (45), Ҳаканс (47), Гумми (79)
Ягеллония — Ибериа 1999
4:0
Имаз (34 пен.), Агбонифо (45+2), Алҳасан (62 авт.), Лосано (90+2)
ОФИ — ЦСКА София
3:0
Фунтас (19, 51 пен.), Дикманн (90+5)
Мёльбю — Зальцбург
0:1
Петтерссон (90+1 авт.)
Сент-Трюйден — Омония
1:0
Танигучи (90+4)
Университатя Крайова — Арарат
1:1
Банку (33) — Малис (20)
Эгнатия — Лиллестрём
0:0
—
Жавоб баҳслари қачон бўлиб ўтади?
Ушбу жуфтликлар ўртасидаги ҳал қилувчи жавоб учрашувлари 27 август куни бўлиб ўтади. Унда ғалаба қозонган жамоалар тўғридан-тўғри Европа Лигасининг асосий босқичига йўлланма олади, мағлуб бўлганлар эса Конференциялар Лигасига йўл олади.
Сизнингча, «Қайрат» ва «Трабзонспор» сафардаги жавоб беллашувларида камбэк кўрсатиб, Европа Лигасининг асосий босқичига чиқиш вазифасини уддалай оладими?
Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда ёзиб қолдиринг ва футбол ихлосмандларига ушбу натижаларни дарҳол улашинг!
…