Манчестер Сити ярим ҳимояни кучайтириш учун Ману Конечани нишонга олди

·0·Спорт
Манчестер Сити ярим ҳимояни кучайтириш учун Ману Конечани нишонга олди

Англия Премер-лигасининг амалдаги чемпиони Манчестер Сити жамоаси ёзги трансферлар мавсумида марказий чизиқни кучайтириш мақсадида Италиянинг Рома клуби ярим ҳимоячиси Ману Конечани ўзининг асосий трансфер нишонига айлантирди. Даилй Маил нашри тарқатган маълумотларга кўра, Англия гранди франциялик футболчи учун тахминан 60 миллион евро миқдорида маблағ сарфлашга тайёр турибди ва трансфер борасида расмий музокараларга киришишни режалаштирмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Марказий чизиқдаги ўзгаришлар ва трансфер зарурияти

Манчестер Сити таркибида юзага келган жиддий кадрлар йўқотилиши клуб раҳбариятини янги футболчи қидиришга мажбур қилди. Хусусан, испаниялик тажрибали ярим ҳимоячи Родри Каталониянинг Барселона клубига кўчиб ўтди. Шунингдек, Теяни Рейндерс фаолиятини Саудия Арабистонининг Ал-Қадсиаҳ жамоасида давом эттириш учун доимий равишда трансфер қилинди.

Ушбу икки футболчининг сотуви клуб газзнасига бонусларни ҳисобга олган ҳолда нақ 137,5 миллион евро миқдорида даромад келтирди. Майдон марказида юзага келган бўшлиқни тўлдириш ва таркиб чуқурлигини тиклаш учун Манчестер Сити вакилларида етарлича маблағ ва молиявий имкониятлар мавжуд.

Ману Конечанинг Рома клубидаги ҳолати

Франциялик 25 ёшли ярим ҳимоячи аввалроқ Манчестер Юнайтед клубининг ҳам қизиқишлар доирасида бўлган эди, бироқ трансфер амалга ошмаганди. Ҳозирда футболчининг Италия пойтахти клуби билан амалдаги шартномаси 2029-йилнинг июнигача мўлжалланган бўлиб, бу Рома раҳбариятига музокараларда устунлик тақдим этади.

Шунга қарамай, Рим клуби маъмурияти таклиф этиладиган муносиб маблағ эвазига ёзда футболчи билан хайрлашишга қарши эмас. Гиаллороссилар франциялик футболчининг трансфер қийматини 50 миллиондан 60 миллион еврогача баҳоламоқда. Бу нарх Европанинг энг бадавлат клубларидан бири бўлган Манчестер Сити учун қулай имконият сифатида кўрилмоқда.

Goal.com нашрининг хабар беришича, футболчининг ўйин услуби ва салоҳияти инглиз клубининг талабларига тўла мос келади. Манчестер Сити тез орада Рома билан келишувга эришиб, янги мавсум бошланишига қадар марказий чизиқдаги таркиб трансформациясини тўлиқ якунлашни мақсад қилган.

Манчестер СитиМану КонеРомаТрансферларАнглия Премер-лигаси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Атлетиконинг Ла Лигадаги ғалабаси ва Симеоне ўзгаришлариАтлетиконинг Ла Лигадаги ғалабаси ва Симеоне ўзгаришлариБугун, 14:14Бавария Жамол Мусиаланинг соғлиғи борасидаги хавотирларга ойдинлик киритдиБавария Жамол Мусиаланинг соғлиғи борасидаги хавотирларга ойдинлик киритдиБугун, 13:58Ювентус таркибни кучайтириш учун Эмерсон Палмиери вариантини ўрганмоқдаЮвентус таркибни кучайтириш учун Эмерсон Палмиери вариантини ўрганмоқдаБугун, 13:53Арсенал тарбияланувчиси Майлз Люис-Скелли сотилиши мумкинмиАрсенал тарбияланувчиси Майлз Люис-Скелли сотилиши мумкинмиБугун, 13:14Жоау Канцелу Барселона тақдимотидан сўнг кийиниш хонасига ғазаб билан чиқиб кетдиЖоау Канцелу Барселона тақдимотидан сўнг кийиниш хонасига ғазаб билан чиқиб кетдиБугун, 13:11Каван Салливан Лионель Месси жамоасига қарши ўйинда қизил карточка олдиКаван Салливан Лионель Месси жамоасига қарши ўйинда қизил карточка олдиБугун, 12:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди