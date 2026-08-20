Манчестер Сити ярим ҳимояни кучайтириш учун Ману Конечани нишонга олди
Англия Премер-лигасининг амалдаги чемпиони Манчестер Сити жамоаси ёзги трансферлар мавсумида марказий чизиқни кучайтириш мақсадида Италиянинг Рома клуби ярим ҳимоячиси Ману Конечани ўзининг асосий трансфер нишонига айлантирди. Даилй Маил нашри тарқатган маълумотларга кўра, Англия гранди франциялик футболчи учун тахминан 60 миллион евро миқдорида маблағ сарфлашга тайёр турибди ва трансфер борасида расмий музокараларга киришишни режалаштирмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Марказий чизиқдаги ўзгаришлар ва трансфер заруриятиМанчестер Сити таркибида юзага келган жиддий кадрлар йўқотилиши клуб раҳбариятини янги футболчи қидиришга мажбур қилди. Хусусан, испаниялик тажрибали ярим ҳимоячи Родри Каталониянинг Барселона клубига кўчиб ўтди. Шунингдек, Теяни Рейндерс фаолиятини Саудия Арабистонининг Ал-Қадсиаҳ жамоасида давом эттириш учун доимий равишда трансфер қилинди.
Ушбу икки футболчининг сотуви клуб газзнасига бонусларни ҳисобга олган ҳолда нақ 137,5 миллион евро миқдорида даромад келтирди. Майдон марказида юзага келган бўшлиқни тўлдириш ва таркиб чуқурлигини тиклаш учун Манчестер Сити вакилларида етарлича маблағ ва молиявий имкониятлар мавжуд.
Ману Конечанинг Рома клубидаги ҳолатиФранциялик 25 ёшли ярим ҳимоячи аввалроқ Манчестер Юнайтед клубининг ҳам қизиқишлар доирасида бўлган эди, бироқ трансфер амалга ошмаганди. Ҳозирда футболчининг Италия пойтахти клуби билан амалдаги шартномаси 2029-йилнинг июнигача мўлжалланган бўлиб, бу Рома раҳбариятига музокараларда устунлик тақдим этади.
Шунга қарамай, Рим клуби маъмурияти таклиф этиладиган муносиб маблағ эвазига ёзда футболчи билан хайрлашишга қарши эмас. Гиаллороссилар франциялик футболчининг трансфер қийматини 50 миллиондан 60 миллион еврогача баҳоламоқда. Бу нарх Европанинг энг бадавлат клубларидан бири бўлган Манчестер Сити учун қулай имконият сифатида кўрилмоқда.
Goal.com нашрининг хабар беришича, футболчининг ўйин услуби ва салоҳияти инглиз клубининг талабларига тўла мос келади. Манчестер Сити тез орада Рома билан келишувга эришиб, янги мавсум бошланишига қадар марказий чизиқдаги таркиб трансформациясини тўлиқ якунлашни мақсад қилган.
…