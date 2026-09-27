Шоҳруҳхон Баҳтиёров финалда рақибини енгиб, тарихий олтин медални қўлга киритди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Шоҳруҳхон Баҳтиёров Аичи-Нагоя-2026 Осиё ўйинларида кураш бўйича +90 килограмм вазн тоифасида Тожикистон вакили Шакармамад Мирмамадовни мағлуб этиб, олтин медални қўлга киритди.
- Бу ғалаба Ўзбекистон делегацияси учун мусобақадаги 10-олтин медал бўлди.
- Шу куни Ибодатхон Агожонова ҳам -57 кг вазн тоифасида олтин медални қўлга киритиб, Ўзбекистон курашчилари бир кунда иккита олтин ва битта бронза медални тақдим этишди.
Аичи-Нагоя-2026 Осиё ўйинларида Ўзбекистон делегацияси учун яна бир олтин медаль қўлга киритилди. Кураш бўйича +90 килограмм вазн тоифасида иштирок этган Шоҳруҳхон Баҳтиёров ҳал қилувчи беллашувда Тожикистон вакили Шакармамад Мирмамадовдан устун келиб, Осиё ўйинлари чемпионига айланди.
Шу тариқа Баҳтиёровнинг ғалабаси Ўзбекистон делегацияси учун Аичи-Нагоя-2026 мусобақасидаги 10-олтин медальни тақдим этди. Эътиборлиси, курашчилар бир куннинг ўзида икки бор Ўзбекистон байроғини энг юқори поғонага олиб чиқишди.
Финалгача бўлган йўл ҳам осон кечмади
Шоҳруҳхон Баҳтиёров +90 кг вазн тоифасида Ўзбекистон шарафини ҳимоя қилди.
Ҳал қилувчи беллашувга етиб бориш йўлида у ярим финалда ҳамюрти Бекмурод Олтибоев билан куч синашди. Баҳтиёров бу тўқнашувда ғалаба қозониб, финал йўлланмасини қўлга киритди.
Олтибоев эса мусобақани бронза медаль билан якунлади. Шу тариқа +90 кг вазн тоифасида Ўзбекистон икки спортчиси билан шоҳсупага кўтарилди.
Бу эса мазкур вазн тоифасидаги Ўзбекистон делегациясининг мусобақадаги юқори натижаларидан бири бўлди.
Финалда Тожикистон вакилига қарши
Олтин медаль учун беллашувда Баҳтиёровнинг рақиби Тожикистон вакили Шакармамад Мирмамадов бўлди.
Финалдан кейинги натижа Ўзбекистон спортчиси фойдасига ҳал бўлди — Баҳтиёров рақибидан устун келиб, чемпионлик унвонини қўлга киритди.
Шоҳруҳхон Баҳтиёров — Аичи-Нагоя-2026 Осиё ўйинлари чемпиони!
Бу ғалаба билан ўзбек курашчиси Осиё ўйинларининг энг юқори поғонасидан жой олди.
Курашдан бир куннинг ўзида икки олтин
Баҳтиёровнинг чемпионлиги Ўзбекистон курашчилари учун яна бир муҳим натижани қайд этди.
Ундан бироз аввал аёллар ўртасида -57 кг вазн тоифасида Ибодатхон Агожонова финалда Хитой Тайпейи вакиласини мағлуб этиб, олтин медалга эга чиққан эди.
Шу тариқа Аичи-Нагоя татамида Ўзбекистон курашчилари бир куннинг ўзида иккита олтин ва битта бронза медальни қўлга киритди.
Бу натижалар курашчиларнинг Ўзбекистон делегацияси умумий медаллар жамғармасига қўшаётган ҳиссасини яна бир бор намоён қилди.
Ўзбекистонда 10-олтин!
Энг муҳим рақам эса — 10.
Шоҳруҳхон Баҳтиёровнинг чемпионлиги билан Ўзбекистон делегациясининг Аичи-Нагоя-2026 Осиё ўйинларидаги олтин медаллари сони ўнинчига етди.
Баҳтиёров учун бу шахсий чемпионлик бўлса, Ўзбекистон делегацияси учун мусобақадаги навбатдаги катта қадамдир.
Аичи-Нагояда Ўзбекистон спортчилари медаллар учун курашни давом эттираётган бир пайтда, кураш гиламидаги икки олтин натижа делегациянинг умумий ҳисобида алоҳида аҳамият касб этди.
Бугунги кураш натижалари
Спортчи
Вазн
Натижа
Ибодатхон Агожонова
-57 кг
Олтин
Шоҳруҳхон Баҳтиёров
+90 кг
Олтин
Бекмурод Олтибоев
+90 кг
Бронза
Шу тариқа Аичи-Нагоя-2026 Осиё ўйинларининг навбатдаги куни Ўзбекистон учун кураш гиламидаги икки чемпионлик билан янада ёрқин тус олди.
Шоҳруҳхон Баҳтиёров эса финалдаги ғалабаси билан Ўзбекистонга мусобақадаги 10-олтинни тақдим этди.
Изоҳлар 0
…