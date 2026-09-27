Шоҳруҳхон Баҳтиёров финалда рақибини енгиб, тарихий олтин медални қўлга киритди

·63·Спорт
Шоҳруҳхон Баҳтиёров финалда рақибини енгиб, тарихий олтин медални қўлга киритди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Шоҳруҳхон Баҳтиёров Аичи-Нагоя-2026 Осиё ўйинларида кураш бўйича +90 килограмм вазн тоифасида Тожикистон вакили Шакармамад Мирмамадовни мағлуб этиб, олтин медални қўлга киритди.
  • Бу ғалаба Ўзбекистон делегацияси учун мусобақадаги 10-олтин медал бўлди.
  • Шу куни Ибодатхон Агожонова ҳам -57 кг вазн тоифасида олтин медални қўлга киритиб, Ўзбекистон курашчилари бир кунда иккита олтин ва битта бронза медални тақдим этишди.

Аичи-Нагоя-2026 Осиё ўйинларида Ўзбекистон делегацияси учун яна бир олтин медаль қўлга киритилди. Кураш бўйича +90 килограмм вазн тоифасида иштирок этган Шоҳруҳхон Баҳтиёров ҳал қилувчи беллашувда Тожикистон вакили Шакармамад Мирмамадовдан устун келиб, Осиё ўйинлари чемпионига айланди.

Шу тариқа Баҳтиёровнинг ғалабаси Ўзбекистон делегацияси учун Аичи-Нагоя-2026 мусобақасидаги 10-олтин медальни тақдим этди. Эътиборлиси, курашчилар бир куннинг ўзида икки бор Ўзбекистон байроғини энг юқори поғонага олиб чиқишди.

Финалгача бўлган йўл ҳам осон кечмади

Шоҳруҳхон Баҳтиёров +90 кг вазн тоифасида Ўзбекистон шарафини ҳимоя қилди.

Ҳал қилувчи беллашувга етиб бориш йўлида у ярим финалда ҳамюрти Бекмурод Олтибоев билан куч синашди. Баҳтиёров бу тўқнашувда ғалаба қозониб, финал йўлланмасини қўлга киритди.

Олтибоев эса мусобақани бронза медаль билан якунлади. Шу тариқа +90 кг вазн тоифасида Ўзбекистон икки спортчиси билан шоҳсупага кўтарилди.

Бу эса мазкур вазн тоифасидаги Ўзбекистон делегациясининг мусобақадаги юқори натижаларидан бири бўлди.

Финалда Тожикистон вакилига қарши

Олтин медаль учун беллашувда Баҳтиёровнинг рақиби Тожикистон вакили Шакармамад Мирмамадов бўлди.

Финалдан кейинги натижа Ўзбекистон спортчиси фойдасига ҳал бўлди — Баҳтиёров рақибидан устун келиб, чемпионлик унвонини қўлга киритди.

Шоҳруҳхон Баҳтиёров — Аичи-Нагоя-2026 Осиё ўйинлари чемпиони!

Бу ғалаба билан ўзбек курашчиси Осиё ўйинларининг энг юқори поғонасидан жой олди.

Курашдан бир куннинг ўзида икки олтин

Баҳтиёровнинг чемпионлиги Ўзбекистон курашчилари учун яна бир муҳим натижани қайд этди.

Ундан бироз аввал аёллар ўртасида -57 кг вазн тоифасида Ибодатхон Агожонова финалда Хитой Тайпейи вакиласини мағлуб этиб, олтин медалга эга чиққан эди.

Шу тариқа Аичи-Нагоя татамида Ўзбекистон курашчилари бир куннинг ўзида иккита олтин ва битта бронза медальни қўлга киритди.

Бу натижалар курашчиларнинг Ўзбекистон делегацияси умумий медаллар жамғармасига қўшаётган ҳиссасини яна бир бор намоён қилди.

Ўзбекистонда 10-олтин!

Энг муҳим рақам эса — 10.

Шоҳруҳхон Баҳтиёровнинг чемпионлиги билан Ўзбекистон делегациясининг Аичи-Нагоя-2026 Осиё ўйинларидаги олтин медаллари сони ўнинчига етди.

Баҳтиёров учун бу шахсий чемпионлик бўлса, Ўзбекистон делегацияси учун мусобақадаги навбатдаги катта қадамдир.

Аичи-Нагояда Ўзбекистон спортчилари медаллар учун курашни давом эттираётган бир пайтда, кураш гиламидаги икки олтин натижа делегациянинг умумий ҳисобида алоҳида аҳамият касб этди.

Бугунги кураш натижалари

Спортчи

Вазн

Натижа

Ибодатхон Агожонова

-57 кг

Олтин

Шоҳруҳхон Баҳтиёров

+90 кг

Олтин

Бекмурод Олтибоев

+90 кг

Бронза

Шу тариқа Аичи-Нагоя-2026 Осиё ўйинларининг навбатдаги куни Ўзбекистон учун кураш гиламидаги икки чемпионлик билан янада ёрқин тус олди.

Шоҳруҳхон Баҳтиёров эса финалдаги ғалабаси билан Ўзбекистонга мусобақадаги 10-олтинни тақдим этди.

Шоҳруҳхон БаҳтиёровАичи-Нагоя-2026 Осиё ўйинлариТожикистон вакили Шакармамад МирмамадовЎзбекистон кураш делегацияси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ибодатхон Агожонова финалда ғалаба қозониб, Ўзбекистонга 9-олтинни келтирдиИбодатхон Агожонова финалда ғалаба қозониб, Ўзбекистонга 9-олтинни келтирдиБугун 16:34Арина Танатмишева Аичи-Нагояда яна кумуш медални қўлга киритишга муваффақ бўлдиАрина Танатмишева Аичи-Нагояда яна кумуш медални қўлга киритишга муваффақ бўлдиКеча 12:53XX ёзги Осиё ўйинлари: Фирдавс Атамурадов Аичи-Нагояда кумуш медаль олдиXX ёзги Осиё ўйинлари: Фирдавс Атамурадов Аичи-Нагояда кумуш медаль олди22 сентябр 14:10Нагоя-2026 старти: Қозоғистон 4 та олтин, Ўзбекистон эса каратэда илк медални ютдиНагоя-2026 старти: Қозоғистон 4 та олтин, Ўзбекистон эса каратэда илк медални ютди21 сентябр 08:08Аичи-Нагояда икки ғалаба, икки мағлубият: Ўзбекистон боксчиларининг натижалариАичи-Нагояда икки ғалаба, икки мағлубият: Ўзбекистон боксчиларининг натижалариБугун 16:21Шаҳзод Нурматов ва Собиржон Сафаралиев Осиё ўйинларида олтин медални қўлга киритдиШаҳзод Нурматов ва Собиржон Сафаралиев Осиё ўйинларида олтин медални қўлга киритди24 сентябр 17:10
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди