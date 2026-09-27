Ўзбекистон аёллар сабля жамоаси Осиё ўйинларида бронза олди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ўзбекистон аёллар сабля жамоаси Аичи-Нагоя-2026 Осиё ўйинларида бронза медалини қўлга киритди.
- Ярим финалда Япония жамоасига 33:45 ҳисобида ютқазганига қарамай, Зайнаб Дайибекова, Фернанда Эррера, Гулистан Пердебаева ва Самира Шокирова иштирокидаги жамоа мусобақани медал билан якунлади.
- Бу медал Ўзбекистон делегациясининг Осиё ўйинларидаги медаллар жамғармасини бойитди.
Аичи-Нагоя-2026 Осиё ўйинларида Ўзбекистон делегацияси медаллар жамғармасини яна бир медаль билан бойитди. Сабля бўйича аёллар миллий жамоаси ярим финалда Японияга қарши баҳс олиб бориб, 33:45 ҳисобида имкониятни бой берганига қарамай, мусобақани бронза медали билан якунлади.
Японияда давом этаётган қитъа биринчилигида Ўзбекистон вакиллари турли спорт турларида медаллар учун курашни давом эттирмоқда. Навбатдаги соврин эса қиличбозликнинг сабля йўналишида қўлга киритилди.
Японияга қарши ярим финал
Ўзбекистон аёллар сабля жамоаси ярим финалда мусобақа мезбони Япония вакилларига қарши баҳслашди.
Жамоа таркибидан Зайнаб Дайибекова, Фернанда Эррера, Гулистан Пердебаева ва Самира Шокирова ўрин олди.
Муросасиз кечган баҳс якунида Япония жамоаси 45:33 ҳисобида устун келди. Шу тариқа Ўзбекистон финалга чиқа олмади. Бироқ ярим финалга қадар етиб келгани сабаб жамоа Осиё ўйинларининг бронза медалига сазовор бўлди.
33:45 — Ўзбекистон финалга чиқмади, аммо Аичи-Нагояда яна бир медални қўлга киритди.
Тўрт нафар спортчи — битта бронза медаль
Ўзбекистоннинг совриндор жамоаси таркибида тажрибали саблячи Зайнаб Дайибекова билан бирга Фернанда Эррера, Гулистан Пердебаева ва Самира Шокирова ҳам иштирок этди.
Уларнинг жамоавий натижаси Ўзбекистон учун Аичи-Нагоя-2026да қиличбозлик бўйича навбатдаги эътиборли натижалардан бири бўлди.
Жамоавий баҳсларнинг ўзига хос жиҳати шундаки, ҳар бир иштирокчининг натижаси якуний ҳисобга таъсир қилади. Шу боис ярим финалдаги ҳар бир эпизод ва ҳар бир очко муҳим аҳамият касб этди.
Ўзбекистоннинг медаллар жамғармаси яна бойиди
Саблячиларнинг бронза медали Аичи-Нагоя-2026да Ўзбекистон делегацияси қўлга киритаётган совринлар қаторига қўшилди.
Миллий олимпия қўмитасининг Осиё ўйинларидаги кунлик якумларида ҳам Зайнаб Дайибекованинг сабля бўйича медали Ўзбекистон делегациясининг совринлари қаторида қайд этилган.
Шу тариқа, Ўзбекистон аёллар сабля жамоаси Аичи-Нагоя-2026даги иштирокини бронза медали билан якунлади.
Финалга чиқиш имконияти Японияга қарши баҳсда бой берилган бўлса-да, Зайнаб Дайибекова, Фернанда Эррера, Гулистан Пердебаева ва Самира Шокированинг жамоавий натижаси Ўзбекистон делегациясига яна бир қимматли медални тақдим этди.
Аичи-Нагояда Ўзбекистон учун медаллар пойгаси давом этмоқда.
Изоҳлар 0
…