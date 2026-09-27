Ўзбекистон аёллар сабля жамоаси Осиё ўйинларида бронза олди

·52·Спорт
Ўзбекистон аёллар сабля жамоаси Осиё ўйинларида бронза олди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Ўзбекистон аёллар сабля жамоаси Аичи-Нагоя-2026 Осиё ўйинларида бронза медалини қўлга киритди.
  • Ярим финалда Япония жамоасига 33:45 ҳисобида ютқазганига қарамай, Зайнаб Дайибекова, Фернанда Эррера, Гулистан Пердебаева ва Самира Шокирова иштирокидаги жамоа мусобақани медал билан якунлади.
  • Бу медал Ўзбекистон делегациясининг Осиё ўйинларидаги медаллар жамғармасини бойитди.

Аичи-Нагоя-2026 Осиё ўйинларида Ўзбекистон делегацияси медаллар жамғармасини яна бир медаль билан бойитди. Сабля бўйича аёллар миллий жамоаси ярим финалда Японияга қарши баҳс олиб бориб, 33:45 ҳисобида имкониятни бой берганига қарамай, мусобақани бронза медали билан якунлади.

Японияда давом этаётган қитъа биринчилигида Ўзбекистон вакиллари турли спорт турларида медаллар учун курашни давом эттирмоқда. Навбатдаги соврин эса қиличбозликнинг сабля йўналишида қўлга киритилди.

Японияга қарши ярим финал

Ўзбекистон аёллар сабля жамоаси ярим финалда мусобақа мезбони Япония вакилларига қарши баҳслашди.

Жамоа таркибидан Зайнаб Дайибекова, Фернанда Эррера, Гулистан Пердебаева ва Самира Шокирова ўрин олди.

Муросасиз кечган баҳс якунида Япония жамоаси 45:33 ҳисобида устун келди. Шу тариқа Ўзбекистон финалга чиқа олмади. Бироқ ярим финалга қадар етиб келгани сабаб жамоа Осиё ўйинларининг бронза медалига сазовор бўлди.

33:45 — Ўзбекистон финалга чиқмади, аммо Аичи-Нагояда яна бир медални қўлга киритди.

Тўрт нафар спортчи — битта бронза медаль

Ўзбекистоннинг совриндор жамоаси таркибида тажрибали саблячи Зайнаб Дайибекова билан бирга Фернанда Эррера, Гулистан Пердебаева ва Самира Шокирова ҳам иштирок этди.

Уларнинг жамоавий натижаси Ўзбекистон учун Аичи-Нагоя-2026да қиличбозлик бўйича навбатдаги эътиборли натижалардан бири бўлди.

Жамоавий баҳсларнинг ўзига хос жиҳати шундаки, ҳар бир иштирокчининг натижаси якуний ҳисобга таъсир қилади. Шу боис ярим финалдаги ҳар бир эпизод ва ҳар бир очко муҳим аҳамият касб этди.

Ўзбекистоннинг медаллар жамғармаси яна бойиди

Саблячиларнинг бронза медали Аичи-Нагоя-2026да Ўзбекистон делегацияси қўлга киритаётган совринлар қаторига қўшилди.

Миллий олимпия қўмитасининг Осиё ўйинларидаги кунлик якумларида ҳам Зайнаб Дайибекованинг сабля бўйича медали Ўзбекистон делегациясининг совринлари қаторида қайд этилган.

Шу тариқа, Ўзбекистон аёллар сабля жамоаси Аичи-Нагоя-2026даги иштирокини бронза медали билан якунлади.

Финалга чиқиш имконияти Японияга қарши баҳсда бой берилган бўлса-да, Зайнаб Дайибекова, Фернанда Эррера, Гулистан Пердебаева ва Самира Шокированинг жамоавий натижаси Ўзбекистон делегациясига яна бир қимматли медални тақдим этди.

Аичи-Нагояда Ўзбекистон учун медаллар пойгаси давом этмоқда.

Аичи-Нагоя-2026Ўзбекистон сабля жамоасиЗайнаб ДайибековаОсиё ўйинлари
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Зайнаб Дайибекова Осиё ўйинларида кумуш медални қўлга киритди — қиличбозликдаги драмаЗайнаб Дайибекова Осиё ўйинларида кумуш медални қўлга киритди — қиличбозликдаги драма24 сентябр 17:27Аичи-Нагояда икки ғалаба, икки мағлубият: Ўзбекистон боксчиларининг натижалариАичи-Нагояда икки ғалаба, икки мағлубият: Ўзбекистон боксчиларининг натижалариБугун 16:21Ўзбекистоннинг медаллари 34 тага етди: навбатдаги кумуш кимларга насиб қилди?Ўзбекистоннинг медаллари 34 тага етди: навбатдаги кумуш кимларга насиб қилди?Кеча 12:58Шарифа Давронова «Аичи-Нагоя-2026» Осиё ўйинларида олтин медални қўлга киритдиШарифа Давронова «Аичи-Нагоя-2026» Осиё ўйинларида олтин медални қўлга киритди24 сентябр 17:36Жаҳонгир Зокиров Тожикистон вакилига имконият қолдирмадиЖаҳонгир Зокиров Тожикистон вакилига имконият қолдирмадиБугун 16:29Аичи-Нагояда Ўзбекистоннинг халқаро спорт майдонидаги муҳим учрашувлариАичи-Нагояда Ўзбекистоннинг халқаро спорт майдонидаги муҳим учрашувлариКеча 17:47
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди