Жаҳонгир Зокиров Тожикистон вакилига имконият қолдирмади

·46·Спорт
Жаҳонгир Зокиров Тожикистон вакилига имконият қолдирмади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Жаҳонгир Зокиров Аичи-Нагоя-2026 Осиё ўйинларининг +90 кг вазн тоифасида Тожикистон вакили Муҳаммад Аброриддиновни 5:0 ҳисобида мағлуб этиб, ярим финалга йўл олди.
  • Ушбу ғалаба унга Осиё ўйинларида медални кафолатлади.
  • Зокиров жанг давомида ташаббусни ўз қўлида ушлаб, рақибига ўз режасини амалга оширишга имкон бермади.
  • Шу тариқа, Ўзбекистон бокс терма жамоасининг яна бир вакили медал учун курашни давом эттиради.

Аичи-Нагоя-2026 Осиё ўйинларида Ўзбекистон бокс терма жамоаси медаллар учун курашни давом эттирмоқда. +90 кг вазн тоифасида рингга кўтарилган Жаҳонгир Зокиров чорак финалда Тожикистон вакили Муҳаммад Аброриддиновни 5:0 ҳисобида мағлуб этиб, ярим финалга йўл олди.

Японияда давом этаётган Осиё ўйинларининг бокс дастурида ҳал қилувчи баҳслар бошланди. Чорак финал босқичида ғалаба қозонган спортчилар ярим финалга йўл олиш билан бирга, мусобақадаги медални ҳам кафолатлайди.

Жаҳонгир Зокиров ҳам бугунги муҳим баҳсда ана шу мақсадга эришди.

Зокиров жанг давомида ташаббусни бермади

+90 кг вазн тоифасида Ўзбекистон шарафини ҳимоя қилаётган Жаҳонгир Зокиров чорак финалда Тожикистон вакили Муҳаммад Аброриддиновга қарши рингга кўтарилди.

Баҳснинг дастлабки дақиқалариданоқ ўзбекистонлик боксчи ташаббусни ўз қўлига олди. Зокиров фаол ҳаракат қилиб, рақибига ўз режасини амалга ошириш имконини бермади.

Учрашув якунига етгач, ҳакамлар карточкаларида ҳам Ўзбекистон вакилининг устунлиги акс этди.

Якуний ҳисоб — 5:0.

Шу тариқа Жаҳонгир Зокиров Тожикистон вакили устидан ишончли ғалаба қозониб, Аичи-Нагоя-2026нинг ярим финалига йўл олди.

Энди Жаҳонгир Зокиров медаль учун курашади

Чорак финалдаги ғалаба Жаҳонгир Зокиров учун яна бир муҳим натижани англатади — у Осиё ўйинларида медални кафолатлади.

Энди ўзбекистонлик боксчи мусобақанинг энг муҳим босқичларидан бири — ярим финалда иштирок этади.

+90 кг вазн тоифасидаги чорак финал дастурида Зокиров — Аброриддинов жангидан ташқари яна учта баҳс белгиланган эди. Жумладан, Қозоғистон вакили Айбек Оралбай Қирғизистондан Мирзакир Кошалиевга, Таиланд вакили Адтхапонг Саенгтеп Ҳиндистондан Нарендерга қарши жанг қилган, Эрон вакили Амир Эсмаили Вандаи эса Хитой спортчиси Данабеке Байикевуцзи билан куч синашган.

5:0 — Жаҳонгир Зокиров чорак финал тўсиғидан ишончли ўтди ва Ўзбекистонга навбатдаги медални кафолатлади.

Ўзбекистон боксчилари медаллар учун курашни давом эттирмоқда

Аичи-Нагоя-2026да Ўзбекистон боксчилари учун чорак финал баҳслари муҳим натижалар билан давом этмоқда.

Аввалроқ -60 кг вазн тоифасида Абдумалик Халоков ҳам чорак финалда ғалаба қозониб, ярим финалга чиққан эди. Фазлиддин Эркинбоев ҳам -80 кг вазн тоифасида кейинги босқичга йўл олди.

Энди улар қаторига +90 кг вазндаги Жаҳонгир Зокиров ҳам қўшилди.

Шу тариқа, Ўзбекистон бокс терма жамоасининг яна бир вакили Аичи-Нагояда медаль учун курашни давом эттиради. Жаҳонгир Зокиров учун эса навбатдаги мақсад — ярим финалда ғалаба қозониб, финалга йўл олиш.

Жаҳонгир ЗокировАичи-Нагоя-2026Тожикистон вакили Муҳаммад АброриддиновОсиё ўйинлар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистон аёллар сабля жамоаси Осиё ўйинларида бронза олдиЎзбекистон аёллар сабля жамоаси Осиё ўйинларида бронза олдиБугун 16:23Аичи-Нагояда икки ғалаба, икки мағлубият: Ўзбекистон боксчиларининг натижалариАичи-Нагояда икки ғалаба, икки мағлубият: Ўзбекистон боксчиларининг натижалариБугун 16:21Аичи-Нагояда Ўзбекистоннинг халқаро спорт майдонидаги муҳим учрашувлариАичи-Нагояда Ўзбекистоннинг халқаро спорт майдонидаги муҳим учрашувлариКеча 17:47Ўзбекистоннинг медаллари 34 тага етди: навбатдаги кумуш кимларга насиб қилди?Ўзбекистоннинг медаллари 34 тага етди: навбатдаги кумуш кимларга насиб қилди?Кеча 12:58Ўзбекистон Осиёнинг кучли бешлигига кириб олди: мусобақанинг бешинчи куни якунлариЎзбекистон Осиёнинг кучли бешлигига кириб олди: мусобақанинг бешинчи куни якунлари24 сентябр 23:10Бир кунда 5 та олтин, 16 та медаль: Осиё ўйинларида Ўзбекистоннинг олтин бешинчи куниБир кунда 5 та олтин, 16 та медаль: Осиё ўйинларида Ўзбекистоннинг олтин бешинчи куни24 сентябр 18:59
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди