Жаҳонгир Зокиров Тожикистон вакилига имконият қолдирмади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Жаҳонгир Зокиров Аичи-Нагоя-2026 Осиё ўйинларининг +90 кг вазн тоифасида Тожикистон вакили Муҳаммад Аброриддиновни 5:0 ҳисобида мағлуб этиб, ярим финалга йўл олди.
- Ушбу ғалаба унга Осиё ўйинларида медални кафолатлади.
- Зокиров жанг давомида ташаббусни ўз қўлида ушлаб, рақибига ўз режасини амалга оширишга имкон бермади.
- Шу тариқа, Ўзбекистон бокс терма жамоасининг яна бир вакили медал учун курашни давом эттиради.
Аичи-Нагоя-2026 Осиё ўйинларида Ўзбекистон бокс терма жамоаси медаллар учун курашни давом эттирмоқда. +90 кг вазн тоифасида рингга кўтарилган Жаҳонгир Зокиров чорак финалда Тожикистон вакили Муҳаммад Аброриддиновни 5:0 ҳисобида мағлуб этиб, ярим финалга йўл олди.
Японияда давом этаётган Осиё ўйинларининг бокс дастурида ҳал қилувчи баҳслар бошланди. Чорак финал босқичида ғалаба қозонган спортчилар ярим финалга йўл олиш билан бирга, мусобақадаги медални ҳам кафолатлайди.
Жаҳонгир Зокиров ҳам бугунги муҳим баҳсда ана шу мақсадга эришди.
Зокиров жанг давомида ташаббусни бермади
+90 кг вазн тоифасида Ўзбекистон шарафини ҳимоя қилаётган Жаҳонгир Зокиров чорак финалда Тожикистон вакили Муҳаммад Аброриддиновга қарши рингга кўтарилди.
Баҳснинг дастлабки дақиқалариданоқ ўзбекистонлик боксчи ташаббусни ўз қўлига олди. Зокиров фаол ҳаракат қилиб, рақибига ўз режасини амалга ошириш имконини бермади.
Учрашув якунига етгач, ҳакамлар карточкаларида ҳам Ўзбекистон вакилининг устунлиги акс этди.
Якуний ҳисоб — 5:0.
Шу тариқа Жаҳонгир Зокиров Тожикистон вакили устидан ишончли ғалаба қозониб, Аичи-Нагоя-2026нинг ярим финалига йўл олди.
Энди Жаҳонгир Зокиров медаль учун курашади
Чорак финалдаги ғалаба Жаҳонгир Зокиров учун яна бир муҳим натижани англатади — у Осиё ўйинларида медални кафолатлади.
Энди ўзбекистонлик боксчи мусобақанинг энг муҳим босқичларидан бири — ярим финалда иштирок этади.
+90 кг вазн тоифасидаги чорак финал дастурида Зокиров — Аброриддинов жангидан ташқари яна учта баҳс белгиланган эди. Жумладан, Қозоғистон вакили Айбек Оралбай Қирғизистондан Мирзакир Кошалиевга, Таиланд вакили Адтхапонг Саенгтеп Ҳиндистондан Нарендерга қарши жанг қилган, Эрон вакили Амир Эсмаили Вандаи эса Хитой спортчиси Данабеке Байикевуцзи билан куч синашган.
5:0 — Жаҳонгир Зокиров чорак финал тўсиғидан ишончли ўтди ва Ўзбекистонга навбатдаги медални кафолатлади.
Ўзбекистон боксчилари медаллар учун курашни давом эттирмоқда
Аичи-Нагоя-2026да Ўзбекистон боксчилари учун чорак финал баҳслари муҳим натижалар билан давом этмоқда.
Аввалроқ -60 кг вазн тоифасида Абдумалик Халоков ҳам чорак финалда ғалаба қозониб, ярим финалга чиққан эди. Фазлиддин Эркинбоев ҳам -80 кг вазн тоифасида кейинги босқичга йўл олди.
Энди улар қаторига +90 кг вазндаги Жаҳонгир Зокиров ҳам қўшилди.
Шу тариқа, Ўзбекистон бокс терма жамоасининг яна бир вакили Аичи-Нагояда медаль учун курашни давом эттиради. Жаҳонгир Зокиров учун эса навбатдаги мақсад — ярим финалда ғалаба қозониб, финалга йўл олиш.
Изоҳлар 0
…