Самарқандда тарихий ғалаба: Ўзбекистон 46-Бутунжаҳон шахмат Олимпиадаси чемпиони бўлди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Самарқандда бўлиб ўтган 46-Бутунжаҳон шахмат Олимпиадасида Ўзбекистон миллий терма жамоаси чемпионликни муддатидан аввал қўлга киритди.
- Собиқ жаҳон чемпиони Рустам Қосимжонов сардорлигидаги жамоа мусобақа давомида Ҳиндистон, Хитой, АҚШ ва Арманистон каби кучли рақиблар устидан ғалаба қозонди.
- Бу Ўзбекистоннинг сўнгги 4 йил ичида иккинчи бор Олимпиада шоҳсупасининг энг юқори поғонасини эгаллаши бўлди.
Самарқанд шаҳри мезбонлик қилган 46-Бутунжаҳон шахмат Олимпиадаси Ўзбекистон миллий терма жамоасининг мутлақ тантанаси билан якунланди. 11-турнинг ҳал қилувчи баҳсларида юртдошларимиз мусобақа чемпионлигини муддатидан аввал ҳал қилиб, олтин медалларни нақд қилди. 10-турдан сўнг 18 очко билан якка пешқадамлик қилаётган терма жамоамиз асосий таъқибчи Ҳиндистоннинг Венгрия билан 2:2 ҳисобида дуранг ўйнаганидан сўнг математик жиҳатдан чемпионликни кафолатлади, Украина устидан қайд этилган натижалар эса ушбу тарихий зафарни янада мустаҳкамлади. Собиқ жаҳон чемпиони Рустам Қосимжонов сардорлигидаги жамоамиз мусобақа давомида Ҳиндистон (2,5:1,5), Хитой (3:1), биринчи рақамли АҚШ ҳамда Арманистон (3,5:0,5) каби жаҳон грандларини маҳв этиб, 2022 йилги Ченнаи триумфини такрорлади ва сўнгги 4 йил ичида иккинчи бор Олимпиада шоҳсупасининг энг юқори поғонасини эгаллади.
«Муддатидан аввал чемпионлик, суперграндлар тор-мор этилиши ва тарихий олтин»: Зафарнинг 5 та асосий нуқтаси
Самарқанддаги Олимпиадада қўлга киритилган ғалабанинг энг муҳим расмий кўрсаткичлари:
Олтин медал нақд қилинди: Ўзбекистон 46-Бутунжаҳон шахмат Олимпиадасида олтин медални расман қўлга киритди;
Ҳиндистоннинг қоқилиши: 11-турда Ҳиндистоннинг Венгрия билан 2:2 ҳисобида дуранг ўйнаши вакилларимиз чемпионлигини муддатидан аввал кафолатлади;
Дунё грандлари устидан ғалаба: Мусобақа давомида Ҳиндистон (2,5:1,5), Хитой (3:1), АҚШ ва Арманистон (3,5:0,5) каби фаворитлар мағлуб этилди;
Охирги учта Олимпиадада 3 та медал: 2022 йилда Ченнаида олтин, 2024 йилда Будапештда бронза ва 2026 йилда Самарқандда яна олтин медал қўлга киритилди;
Қосимжонов ва чемпионлар таркиби: Терма жамоа сафида Нодирбек Абдусатторов, Жавоҳир Синдаров, Нодирбек Якуббоев, Шамсиддин Воҳидов ҳамда Муҳиддин Мадаминов дона сурди.
Ўзбекистон терма жамоаларининг 11-турдаги учрашувлари ва тахталар бўйича натижалари
Ҳал қилувчи сўнгги тур доирасида Ўзбекистон жамоалари қайд этган шахсий ва жамоавий ҳисоблар жадвали:
Жамоалар баҳси
1-тахта
2-тахта
3-тахта
4-тахта
Умумий ҳисоб
Ўзбекистон — Украина
Н.Абдусатторов — И.Коваленко (давом этмоқда)
В.Иванчук — Ж.Синдаров (0,5 : 0,5)
Н.Якуббоев — И.Самуненков (0,5 : 0,5)
Р.Дегтиаров — М.Мадаминов (0 : 1)
2 : 1
Хитой — Ўзбекистон-2
Динг Лиженг — Ж.Ваҳидов (0,5 : 0,5)
А.Абдисалимов — Вей Йи (0 : 1)
Ю Янгйи — М.Суяров (1 : 0)
Ҳ.Бегмуратов — Ху Хиангю (0,5 : 0,5)
3 : 1
Андорра — Ўзбекистон-3
О.Агуадо — С.Сайдалиев (0,5 : 0,5)
А.Раҳматуллаев — С.Веганзосес (1 : 0)
Д.Анадон — М.Абдураҳмонов (0 : 1)
А.Омонов — Э.Гиу (0 : 1)
1,5 : 2,5
Шахмат экспертизаси: Нега Ўзбекистоннинг чемпионлиги жаҳон спортида янги даврни очди?
Халқаро экспертлар, гроссмейстерлар ва спорт таҳлилчиларининг хулосалари:
«Барқарорлик феномени ва мутлақ гегемония»: Тўрт йил ичида ўтказилган учта Бутунжаҳон шахмат Олимпиадасининг иккитасида олтин (2022, 2026) ва биттасида бронза (2024) олиниши ўзбек шахмат мактабининг тасодифий эмас, балки жаҳонда мутлақ етакчи кучга айланганини исботлайди;
Рустам Қосимжоновнинг мураббийлик маҳорати: Собиқ жаҳон чемпиони жамоада ҳар бир рақибга қарши махсус тайёргарлик ва психологик мувозанатни таъминлади; Германияга учралган кутилмаган мағлубиятдан кейин жамоани тезкорлик билан руҳий жиҳатдан тиклаб, АҚШ ва Арманистонга қарши қақшатқич ғалабаларни ташкил қила олди;
Ёш авлод ва захира қудрати: Мусобақада нафақат асосий жамоамиз, балки Ўзбекистон-2 ва Ўзбекистон-3 таркиблари ҳам дунёнинг кучли гроссмейстерлари билан муносиб рақобатлаша олиши мамлакатда шахмат захирасининг беқиёс чуқурлигини кўрсатди.
Сизнингча, Самарқандда қўлга киритилган ушбу тарихий олтин медал Ўзбекистонни шахмат тарихидаги энг кучли мамлакатлар даражасига олиб чиқдими? Мусобақа давомида шахматчиларимизнинг қайси партияси ва қайси ғалабаси сизга энг катта таассурот қолдирди? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва терма жамоамизнинг буюк тарихий зафарини барча ватандошларимиз билан баҳам кўринг!
Изоҳлар 0
…