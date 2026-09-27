Самарқандда тарихий ғалаба: Ўзбекистон 46-Бутунжаҳон шахмат Олимпиадаси чемпиони бўлди

·107·Спорт
Самарқандда тарихий ғалаба: Ўзбекистон 46-Бутунжаҳон шахмат Олимпиадаси чемпиони бўлди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Самарқандда бўлиб ўтган 46-Бутунжаҳон шахмат Олимпиадасида Ўзбекистон миллий терма жамоаси чемпионликни муддатидан аввал қўлга киритди.
  • Собиқ жаҳон чемпиони Рустам Қосимжонов сардорлигидаги жамоа мусобақа давомида Ҳиндистон, Хитой, АҚШ ва Арманистон каби кучли рақиблар устидан ғалаба қозонди.
  • Бу Ўзбекистоннинг сўнгги 4 йил ичида иккинчи бор Олимпиада шоҳсупасининг энг юқори поғонасини эгаллаши бўлди.

Самарқанд шаҳри мезбонлик қилган 46-Бутунжаҳон шахмат Олимпиадаси Ўзбекистон миллий терма жамоасининг мутлақ тантанаси билан якунланди. 11-турнинг ҳал қилувчи баҳсларида юртдошларимиз мусобақа чемпионлигини муддатидан аввал ҳал қилиб, олтин медалларни нақд қилди. 10-турдан сўнг 18 очко билан якка пешқадамлик қилаётган терма жамоамиз асосий таъқибчи Ҳиндистоннинг Венгрия билан 2:2 ҳисобида дуранг ўйнаганидан сўнг математик жиҳатдан чемпионликни кафолатлади, Украина устидан қайд этилган натижалар эса ушбу тарихий зафарни янада мустаҳкамлади. Собиқ жаҳон чемпиони Рустам Қосимжонов сардорлигидаги жамоамиз мусобақа давомида Ҳиндистон (2,5:1,5), Хитой (3:1), биринчи рақамли АҚШ ҳамда Арманистон (3,5:0,5) каби жаҳон грандларини маҳв этиб, 2022 йилги Ченнаи триумфини такрорлади ва сўнгги 4 йил ичида иккинчи бор Олимпиада шоҳсупасининг энг юқори поғонасини эгаллади.

«Муддатидан аввал чемпионлик, суперграндлар тор-мор этилиши ва тарихий олтин»: Зафарнинг 5 та асосий нуқтаси

Самарқанддаги Олимпиадада қўлга киритилган ғалабанинг энг муҳим расмий кўрсаткичлари:

  • Олтин медал нақд қилинди: Ўзбекистон 46-Бутунжаҳон шахмат Олимпиадасида олтин медални расман қўлга киритди;

  • Ҳиндистоннинг қоқилиши: 11-турда Ҳиндистоннинг Венгрия билан 2:2 ҳисобида дуранг ўйнаши вакилларимиз чемпионлигини муддатидан аввал кафолатлади;

  • Дунё грандлари устидан ғалаба: Мусобақа давомида Ҳиндистон (2,5:1,5), Хитой (3:1), АҚШ ва Арманистон (3,5:0,5) каби фаворитлар мағлуб этилди;

  • Охирги учта Олимпиадада 3 та медал: 2022 йилда Ченнаида олтин, 2024 йилда Будапештда бронза ва 2026 йилда Самарқандда яна олтин медал қўлга киритилди;

  • Қосимжонов ва чемпионлар таркиби: Терма жамоа сафида Нодирбек Абдусатторов, Жавоҳир Синдаров, Нодирбек Якуббоев, Шамсиддин Воҳидов ҳамда Муҳиддин Мадаминов дона сурди.

Ўзбекистон терма жамоаларининг 11-турдаги учрашувлари ва тахталар бўйича натижалари

Ҳал қилувчи сўнгги тур доирасида Ўзбекистон жамоалари қайд этган шахсий ва жамоавий ҳисоблар жадвали:

Жамоалар баҳси

1-тахта

2-тахта

3-тахта

4-тахта

Умумий ҳисоб

Ўзбекистон — Украина

Н.Абдусатторов — И.Коваленко (давом этмоқда)

В.Иванчук — Ж.Синдаров (0,5 : 0,5)

Н.Якуббоев — И.Самуненков (0,5 : 0,5)

Р.Дегтиаров — М.Мадаминов (0 : 1)

2 : 1

Хитой — Ўзбекистон-2

Динг Лиженг — Ж.Ваҳидов (0,5 : 0,5)

А.Абдисалимов — Вей Йи (0 : 1)

Ю Янгйи — М.Суяров (1 : 0)

Ҳ.Бегмуратов — Ху Хиангю (0,5 : 0,5)

3 : 1

Андорра — Ўзбекистон-3

О.Агуадо — С.Сайдалиев (0,5 : 0,5)

А.Раҳматуллаев — С.Веганзосес (1 : 0)

Д.Анадон — М.Абдураҳмонов (0 : 1)

А.Омонов — Э.Гиу (0 : 1)

1,5 : 2,5

Шахмат экспертизаси: Нега Ўзбекистоннинг чемпионлиги жаҳон спортида янги даврни очди?

Халқаро экспертлар, гроссмейстерлар ва спорт таҳлилчиларининг хулосалари:

  • «Барқарорлик феномени ва мутлақ гегемония»: Тўрт йил ичида ўтказилган учта Бутунжаҳон шахмат Олимпиадасининг иккитасида олтин (2022, 2026) ва биттасида бронза (2024) олиниши ўзбек шахмат мактабининг тасодифий эмас, балки жаҳонда мутлақ етакчи кучга айланганини исботлайди;

  • Рустам Қосимжоновнинг мураббийлик маҳорати: Собиқ жаҳон чемпиони жамоада ҳар бир рақибга қарши махсус тайёргарлик ва психологик мувозанатни таъминлади; Германияга учралган кутилмаган мағлубиятдан кейин жамоани тезкорлик билан руҳий жиҳатдан тиклаб, АҚШ ва Арманистонга қарши қақшатқич ғалабаларни ташкил қила олди;

  • Ёш авлод ва захира қудрати: Мусобақада нафақат асосий жамоамиз, балки Ўзбекистон-2 ва Ўзбекистон-3 таркиблари ҳам дунёнинг кучли гроссмейстерлари билан муносиб рақобатлаша олиши мамлакатда шахмат захирасининг беқиёс чуқурлигини кўрсатди.

Сизнингча, Самарқандда қўлга киритилган ушбу тарихий олтин медал Ўзбекистонни шахмат тарихидаги энг кучли мамлакатлар даражасига олиб чиқдими? Мусобақа давомида шахматчиларимизнинг қайси партияси ва қайси ғалабаси сизга энг катта таассурот қолдирди? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва терма жамоамизнинг буюк тарихий зафарини барча ватандошларимиз билан баҳам кўринг!

Самарқанд46-Бутунжаҳон шахмат ОлимпиадасиРустам ҚосимжоновЎзбекистон шахмат терма жамоаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бутунжаҳон шахмат Олимпиадаси: Ўзбекистон терма жамоалари 2-кунни қандай ўтказишди?Бутунжаҳон шахмат Олимпиадаси: Ўзбекистон терма жамоалари 2-кунни қандай ўтказишди?17 сентябр 22:02Ўзбекистон шахмат Олимпиадасининг ҳал қилувчи 11-турида Украина билан тўқнаш келдиЎзбекистон шахмат Олимпиадасининг ҳал қилувчи 11-турида Украина билан тўқнаш келдиБугун 11:27Ўзбекистон 20 очко билан 46-Бутунжаҳон шахмат Олимпиадаси чемпионига айланди!Ўзбекистон 20 очко билан 46-Бутунжаҳон шахмат Олимпиадаси чемпионига айланди!Бугун 16:55Олтин медаллар ҳал бўладиган кун: Самарқанддаги 10-тур жуфтликлари эълон қилиндиОлтин медаллар ҳал бўладиган кун: Самарқанддаги 10-тур жуфтликлари эълон қилиндиКеча 13:07Ўзбекистон эркак шахматчилар жамоалари Самарқандда тенгсиз: 9-турнинг тўлиқ натижалариЎзбекистон эркак шахматчилар жамоалари Самарқандда тенгсиз: 9-турнинг тўлиқ натижалари25 сентябр 21:51Олимпиадада илк мағлубият: Ўзбекистон 8-турда Германияга ютқазиб қўйдиОлимпиадада илк мағлубият: Ўзбекистон 8-турда Германияга ютқазиб қўйди24 сентябр 21:21
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди