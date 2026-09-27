Ибодатхон Агожонова финалда ғалаба қозониб, Ўзбекистонга 9-олтинни келтирди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ибодатхон Агожонова (-57 кг)
- Аичи-Нагоя-2026 Осиё ўйинларида Хитой Тайпейи вакили Ли Вантинни 3:0 ҳисобида мағлуб этиб, Ўзбекистонга 9-олтин медални тақдим этди.
- Бу ғалаба Ўзбекистоннинг кураш бўйича миллий терма жамоаси учун муҳим ютуқ бўлди.
- Агожонованинг чемпионлиги Ўзбекистон делегациясининг Осиё ўйинларидаги умумий медаллар сонини 9 тага етказди.
Аичи-Нагоя-2026 Осиё ўйинларида Ўзбекистон делегацияси ҳисобидаги олтин медаллар сони яна биттага кўпайди. Кураш бўйича миллий терма жамоа аъзоси Ибодатхон Агожонова (-57 кг) ҳал қилувчи беллашувда Хитой Тайпейи вакили Ли Ваньтинни 3:0 ҳисобида мағлуб этиб, Осиё ўйинлари чемпионига айланди.
Шу тариқа Ибодатхон Агожонова Ўзбекистон делегациясига мусобақадаги 9-олтин медални тақдим этди.
Финалда ҳал қилувчи устунлик
57 килограммгача бўлган вазн тоифасидаги финал беллашуви Ўзбекистон ва Хитой Тайпейи вакиллари ўртасида кечди.
Агожонова рақибини 3:0 ҳисобида мағлуб этиб, энг юқори поғонадан жой олди. Хитой Тайпейи вакили Ли Ваньтин эса кумуш медаль билан кифояланди.
Ибодатхон Агожонова — Аичи-Нагоя-2026 Осиё ўйинлари чемпиони!
Бу натижа Ўзбекистоннинг курашдаги навбатдаги муҳим ютуғи сифатида қайд этилди.
Рақиб финалга осонликча етиб келмаган
Ибодатхон Агожонованинг финалдаги рақиби Ли Ваньтин ҳам мусобақани юқори даражада ўтказди.
Тайванлик курашчи ярим финалда ўз ҳамюрти Ван Пинчунни 10:0 ҳисобида мағлуб этиб, финалга йўл олган. Унгача эса мусобақада бир қатор рақибларини енгиб, ҳал қилувчи беллашувга етиб келган.
Бироқ финалда Ўзбекистон вакили ўз устунлигини намойиш этди ва рақибини 3:0 ҳисобида мағлуб қилди.
Ўзбекистон делегацияси учун 9-олтин
Ибодатхон Агожонованинг чемпионлиги Ўзбекистоннинг Аичи-Нагоя-2026 Осиё ўйинларидаги олтин медаллари ҳисобини 9 тага етказди.
Бу натижа мамлакат спортчилари учун мусобақанинг муҳим паллаларида яна бир юқори натижа қайд этилганини англатади. Айниқса, кураш каби Ўзбекистон учун анъанавий спорт туридаги чемпионлик делегациянинг умумий медаллар жамғармаси учун муҳим қўшимча бўлди.
Кураш Марказий Осиё илдизларига эга бўлган миллий спорт турларидан бири бўлиб, унда асосий мақсад рақибни тик турган ҳолда самарали усул билан йиқитиш ҳисобланади.
Аичи-Нагояда яна бир ўзбек чемпионлиги
Агожонованинг олтин медали Ўзбекистон делегациясининг Осиё ўйинларидаги навбатдаги ёрқин натижаларидан бири бўлди.
Финалдан кейин рақиб томоннинг ўзи ҳам ўзбекистонлик спортчининг устунлигини тан олди. Хитой Тайпейи ОАВлари Ли Ваньтиннинг финалда 0:3 ҳисобида мағлуб бўлганини хабар қилди.
Шундай қилиб, Аичи-Нагоя татамидаги ҳал қилувчи беллашув Ўзбекистон учун яна бир олтин медаль билан якунланди.
Асосий натижа
Ибодатхон Агожонова (-57 кг) — олтин медаль.
Финал: Ўзбекистон — Хитой Тайпейи: 3:0.
Ўзбекистон делегацияси — 9-олтин медаль.
Бу натижа Ибодатхон Агожонованинг шахсий чемпионлиги билан бирга, Ўзбекистоннинг Аичи-Нагоя-2026 Осиё ўйинларидаги медаллар жамғармасига қўшилган навбатдаги олтин саҳифа бўлди.
Изоҳлар 0
…