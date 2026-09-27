Ибодатхон Агожонова финалда ғалаба қозониб, Ўзбекистонга 9-олтинни келтирди

·65·Спорт
Ибодатхон Агожонова финалда ғалаба қозониб, Ўзбекистонга 9-олтинни келтирди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Ибодатхон Агожонова (-57 кг)
  • Аичи-Нагоя-2026 Осиё ўйинларида Хитой Тайпейи вакили Ли Вантинни 3:0 ҳисобида мағлуб этиб, Ўзбекистонга 9-олтин медални тақдим этди.
  • Бу ғалаба Ўзбекистоннинг кураш бўйича миллий терма жамоаси учун муҳим ютуқ бўлди.
  • Агожонованинг чемпионлиги Ўзбекистон делегациясининг Осиё ўйинларидаги умумий медаллар сонини 9 тага етказди.

Аичи-Нагоя-2026 Осиё ўйинларида Ўзбекистон делегацияси ҳисобидаги олтин медаллар сони яна биттага кўпайди. Кураш бўйича миллий терма жамоа аъзоси Ибодатхон Агожонова (-57 кг) ҳал қилувчи беллашувда Хитой Тайпейи вакили Ли Ваньтинни 3:0 ҳисобида мағлуб этиб, Осиё ўйинлари чемпионига айланди.

Шу тариқа Ибодатхон Агожонова Ўзбекистон делегациясига мусобақадаги 9-олтин медални тақдим этди.

Финалда ҳал қилувчи устунлик

57 килограммгача бўлган вазн тоифасидаги финал беллашуви Ўзбекистон ва Хитой Тайпейи вакиллари ўртасида кечди.

Агожонова рақибини 3:0 ҳисобида мағлуб этиб, энг юқори поғонадан жой олди. Хитой Тайпейи вакили Ли Ваньтин эса кумуш медаль билан кифояланди.

Ибодатхон Агожонова — Аичи-Нагоя-2026 Осиё ўйинлари чемпиони!

Бу натижа Ўзбекистоннинг курашдаги навбатдаги муҳим ютуғи сифатида қайд этилди.

Рақиб финалга осонликча етиб келмаган

Ибодатхон Агожонованинг финалдаги рақиби Ли Ваньтин ҳам мусобақани юқори даражада ўтказди.

Тайванлик курашчи ярим финалда ўз ҳамюрти Ван Пинчунни 10:0 ҳисобида мағлуб этиб, финалга йўл олган. Унгача эса мусобақада бир қатор рақибларини енгиб, ҳал қилувчи беллашувга етиб келган.

Бироқ финалда Ўзбекистон вакили ўз устунлигини намойиш этди ва рақибини 3:0 ҳисобида мағлуб қилди.

Ўзбекистон делегацияси учун 9-олтин

Ибодатхон Агожонованинг чемпионлиги Ўзбекистоннинг Аичи-Нагоя-2026 Осиё ўйинларидаги олтин медаллари ҳисобини 9 тага етказди.

Бу натижа мамлакат спортчилари учун мусобақанинг муҳим паллаларида яна бир юқори натижа қайд этилганини англатади. Айниқса, кураш каби Ўзбекистон учун анъанавий спорт туридаги чемпионлик делегациянинг умумий медаллар жамғармаси учун муҳим қўшимча бўлди.

Кураш Марказий Осиё илдизларига эга бўлган миллий спорт турларидан бири бўлиб, унда асосий мақсад рақибни тик турган ҳолда самарали усул билан йиқитиш ҳисобланади.

Аичи-Нагояда яна бир ўзбек чемпионлиги

Агожонованинг олтин медали Ўзбекистон делегациясининг Осиё ўйинларидаги навбатдаги ёрқин натижаларидан бири бўлди.

Финалдан кейин рақиб томоннинг ўзи ҳам ўзбекистонлик спортчининг устунлигини тан олди. Хитой Тайпейи ОАВлари Ли Ваньтиннинг финалда 0:3 ҳисобида мағлуб бўлганини хабар қилди.

Шундай қилиб, Аичи-Нагоя татамидаги ҳал қилувчи беллашув Ўзбекистон учун яна бир олтин медаль билан якунланди.

Асосий натижа

Ибодатхон Агожонова (-57 кг) — олтин медаль.

Финал: Ўзбекистон — Хитой Тайпейи: 3:0.

Ўзбекистон делегацияси — 9-олтин медаль.

Бу натижа Ибодатхон Агожонованинг шахсий чемпионлиги билан бирга, Ўзбекистоннинг Аичи-Нагоя-2026 Осиё ўйинларидаги медаллар жамғармасига қўшилган навбатдаги олтин саҳифа бўлди.

Ибодатхон АгожоноваАичи-Нагоя-2026 Осиё ўйинлариКурашЛи Ваньтин
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Шоҳруҳхон Баҳтиёров финалда рақибини енгиб, тарихий олтин медални қўлга киритдиШоҳруҳхон Баҳтиёров финалда рақибини енгиб, тарихий олтин медални қўлга киритдиБугун 16:37Арина Танатмишева Аичи-Нагояда яна кумуш медални қўлга киритишга муваффақ бўлдиАрина Танатмишева Аичи-Нагояда яна кумуш медални қўлга киритишга муваффақ бўлдиКеча 12:53Бухоролик боксчи Саиджамшид Жафаров Озарбайжон сафида Европа чемпиони бўлдиБухоролик боксчи Саиджамшид Жафаров Озарбайжон сафида Европа чемпиони бўлдиКеча 13:13Жаҳонгир Зокиров Тожикистон вакилига имконият қолдирмадиЖаҳонгир Зокиров Тожикистон вакилига имконият қолдирмадиБугун 16:2946-Бутунжаҳон шахмат Олимпиадасида Ўзбекистон барча фронтларда ғалаба қозонди46-Бутунжаҳон шахмат Олимпиадасида Ўзбекистон барча фронтларда ғалаба қозонди16 сентябр 23:14Аичи-Нагояда икки ғалаба, икки мағлубият: Ўзбекистон боксчиларининг натижалариАичи-Нагояда икки ғалаба, икки мағлубият: Ўзбекистон боксчиларининг натижалариБугун 16:21
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди