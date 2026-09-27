Аичи-Нагояда икки ғалаба, икки мағлубият: Ўзбекистон боксчиларининг натижалари
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Аичи-Нагоя-2026 Осиё ўйинларида Ўзбекистон терма жамоасининг тўрт нафар боксчисидан икки нафари, Абдумалик Халоков (-60 кг) ва Фазлиддин Эркинбоев (-80 кг) чорак финалда ғалаба қозониб, ярим финалга йўл олди ва медални кафолатлади.
- Абдумалик Халоков филиппинлик Жунмилардо Огайрени 5:0 ҳисобида, Фазлиддин Эркинбоев эса шри-ланкалик Язмин Моҳаммедни биринчи раундда техник нокаут билан мағлуб этди.
Аичи-Нагоя-2026 Осиё ўйинларида Ўзбекистон боксчилари учун чорак финал баҳслари давом этмоқда. Бугун рингга чиққан тўрт нафар вакилнинг икки нафари ярим финалга йўл олди, яна икки нафар спортчи эса медаль учун курашни чорак финалда якунлади.
Чорак финал босқичининг ўзига хос жиҳати шундаки, ғалаба қозонган боксчи ярим финалга йўл олиш билан бирга медални ҳам кафолатлайди. Шу боис бу босқичдаги ҳар бир жанг спортчилар учун ниҳоятда муҳим аҳамият касб этади. Аичи-Нагоядаги бокс мусобақалари Дайсен Арена Нишиёда ўтказилмоқда.
Ўзбекистон вакиллари бугунги дастурда тўртта жангда иштирок этди. Якунда икки ғалаба ва икки мағлубият қайд этилди.
Абдумалик Халоков ярим финалда!
-60 кг вазн тоифасида рингга кўтарилган Абдумалик Халоков филиппинлик Жунмилардо Огайрега қарши жанг қилди.
Филиппин вакили имкони борича қаршилик кўрсатишга ҳаракат қилган бўлса-да, Халоков жанг давомида ўзининг тажрибаси ва маҳоратини намойиш этди.
Якунда ҳакамлар 5:0 ҳисобида Ўзбекистон вакили фойдасига қарор чиқарди.
Шу тариқа, Халоков чорак финал тўсиғидан ишончли ўтиб, ярим финалга йўл олди ва Осиё ўйинларидаги медални кафолатлади.
Фазлиддин Эркинбоев ҳам ярим финалда
-80 кг вазн тоифасидаги жаҳон чемпиони Фазлиддин Эркинбоев учун Аичи-Нагоя-2026даги илк жанг чорак финалга тўғри келди.
У шри-ланкалик Язмин Моҳаммедга қарши рингга кўтарилди.
Бироқ жанг узоқ давом этмади. Рақиб биринчи раундда жароҳати сабаб баҳсни давом эттира олмади ва Эркинбоев кейинги босқичга йўл олди. Asian Boxing маълумотига кўра, баҳс 58-сонияда тўхтатилган.
Бу натижа Фазлиддин Эркинбоевга ярим финал йўлланмаси ва Осиё ўйинлари медалини кафолатлади.
Шу тариқа, Ўзбекистоннинг икки вакили — Абдумалик Халоков ва Фазлиддин Эркинбоев ярим финалга чиқди.
Нигина Ўктамова жуда яқин қолди
-54 кг вазн тоифасида Ўзбекистон шарафини ҳимоя қилган Нигина Ўктамова чорак финалда Таиланд вакили Натнича Чонгпронгкланг билан куч синашди.
Муросасиз кечган жанг давомида Ўктамова фаол ҳаракат қилди. Бироқ баҳс якунида ҳакамлар ғалабани таиландлик боксчига беришди.
Қарор 2:3 ҳисобида қайд этилди.
Asian Boxing ҳам ушбу баҳсни жуда яқин кечган тўқнашув сифатида қайд этиб, Чонгпронгклангнинг 3:2 ҳисобидаги ғалабасини тасдиқлади.
Натижада Нигина Ўктамованинг Аичи-Нагоя-2026даги иштироки чорак финал босқичида якунланди.
Навбаҳор Ҳамидова ҳам мусобақани якунлади
-65 кг вазн тоифасидаги яна бир ўзбекистонлик боксчи Навбаҳор Ҳамидова чорак финалда Ҳиндистон вакили Парвеенга қарши баҳс олиб борди.
Қизғин кечган қарама-қаршилик якунида ҳакамлар Ҳиндистон вакилига устунлик берди. Парвеен 5:0 ҳисобида ғалаба қозонди.
Шу тариқа, Ҳамидова ҳам Аичи-Нагоя-2026даги юришини чорак финалда якунлади.
Ўзбекистоннинг икки вакили медаль учун курашни давом эттиради
Бугунги натижалардан кейин Ўзбекистон бокс терма жамоасининг икки вакили — Абдумалик Халоков ва Фазлиддин Эркинбоев ярим финалга йўл олди.
Бу икки боксчи учун мусобақа ҳали давом этади. Энди улар олдида финалга чиқиш ва Осиё ўйинларида энг юқори натижа учун курашиш имконияти бор.
Нигина Ўктамова ва Навбаҳор Ҳамидова эса мусобақани медалсиз якунлади.
Аичи-Нагоя рингларидаги Ўзбекистон вакиллари учун бугунги кун шу тариқа икки хил ҳиссиёт билан якунланди: икки боксчи ярим финалга чиқиб, медални кафолатлади, яна икки нафари эса чорак финалда тўхтади.
Эътибор энди Халоков ва Эркинбоевнинг ярим финал жангларига қаратилади.
Изоҳлар 0
…