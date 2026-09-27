Аичи-Нагояда икки ғалаба, икки мағлубият: Ўзбекистон боксчиларининг натижалари

·60·Спорт
Аичи-Нагояда икки ғалаба, икки мағлубият: Ўзбекистон боксчиларининг натижалари
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Аичи-Нагоя-2026 Осиё ўйинларида Ўзбекистон терма жамоасининг тўрт нафар боксчисидан икки нафари, Абдумалик Халоков (-60 кг) ва Фазлиддин Эркинбоев (-80 кг) чорак финалда ғалаба қозониб, ярим финалга йўл олди ва медални кафолатлади.
  • Абдумалик Халоков филиппинлик Жунмилардо Огайрени 5:0 ҳисобида, Фазлиддин Эркинбоев эса шри-ланкалик Язмин Моҳаммедни биринчи раундда техник нокаут билан мағлуб этди.

Аичи-Нагоя-2026 Осиё ўйинларида Ўзбекистон боксчилари учун чорак финал баҳслари давом этмоқда. Бугун рингга чиққан тўрт нафар вакилнинг икки нафари ярим финалга йўл олди, яна икки нафар спортчи эса медаль учун курашни чорак финалда якунлади.

Чорак финал босқичининг ўзига хос жиҳати шундаки, ғалаба қозонган боксчи ярим финалга йўл олиш билан бирга медални ҳам кафолатлайди. Шу боис бу босқичдаги ҳар бир жанг спортчилар учун ниҳоятда муҳим аҳамият касб этади. Аичи-Нагоядаги бокс мусобақалари Дайсен Арена Нишиёда ўтказилмоқда.

Ўзбекистон вакиллари бугунги дастурда тўртта жангда иштирок этди. Якунда икки ғалаба ва икки мағлубият қайд этилди.

Абдумалик Халоков ярим финалда!

-60 кг вазн тоифасида рингга кўтарилган Абдумалик Халоков филиппинлик Жунмилардо Огайрега қарши жанг қилди.

Филиппин вакили имкони борича қаршилик кўрсатишга ҳаракат қилган бўлса-да, Халоков жанг давомида ўзининг тажрибаси ва маҳоратини намойиш этди.

Якунда ҳакамлар 5:0 ҳисобида Ўзбекистон вакили фойдасига қарор чиқарди.

Шу тариқа, Халоков чорак финал тўсиғидан ишончли ўтиб, ярим финалга йўл олди ва Осиё ўйинларидаги медални кафолатлади.

Фазлиддин Эркинбоев ҳам ярим финалда

-80 кг вазн тоифасидаги жаҳон чемпиони Фазлиддин Эркинбоев учун Аичи-Нагоя-2026даги илк жанг чорак финалга тўғри келди.

У шри-ланкалик Язмин Моҳаммедга қарши рингга кўтарилди.

Бироқ жанг узоқ давом этмади. Рақиб биринчи раундда жароҳати сабаб баҳсни давом эттира олмади ва Эркинбоев кейинги босқичга йўл олди. Asian Boxing маълумотига кўра, баҳс 58-сонияда тўхтатилган.

Бу натижа Фазлиддин Эркинбоевга ярим финал йўлланмаси ва Осиё ўйинлари медалини кафолатлади.

Шу тариқа, Ўзбекистоннинг икки вакили — Абдумалик Халоков ва Фазлиддин Эркинбоев ярим финалга чиқди.

Нигина Ўктамова жуда яқин қолди

-54 кг вазн тоифасида Ўзбекистон шарафини ҳимоя қилган Нигина Ўктамова чорак финалда Таиланд вакили Натнича Чонгпронгкланг билан куч синашди.

Муросасиз кечган жанг давомида Ўктамова фаол ҳаракат қилди. Бироқ баҳс якунида ҳакамлар ғалабани таиландлик боксчига беришди.

Қарор 2:3 ҳисобида қайд этилди.

Asian Boxing ҳам ушбу баҳсни жуда яқин кечган тўқнашув сифатида қайд этиб, Чонгпронгклангнинг 3:2 ҳисобидаги ғалабасини тасдиқлади.

Натижада Нигина Ўктамованинг Аичи-Нагоя-2026даги иштироки чорак финал босқичида якунланди.

Навбаҳор Ҳамидова ҳам мусобақани якунлади

-65 кг вазн тоифасидаги яна бир ўзбекистонлик боксчи Навбаҳор Ҳамидова чорак финалда Ҳиндистон вакили Парвеенга қарши баҳс олиб борди.

Қизғин кечган қарама-қаршилик якунида ҳакамлар Ҳиндистон вакилига устунлик берди. Парвеен 5:0 ҳисобида ғалаба қозонди.

Шу тариқа, Ҳамидова ҳам Аичи-Нагоя-2026даги юришини чорак финалда якунлади.

Ўзбекистоннинг икки вакили медаль учун курашни давом эттиради

Бугунги натижалардан кейин Ўзбекистон бокс терма жамоасининг икки вакили — Абдумалик Халоков ва Фазлиддин Эркинбоев ярим финалга йўл олди.

Бу икки боксчи учун мусобақа ҳали давом этади. Энди улар олдида финалга чиқиш ва Осиё ўйинларида энг юқори натижа учун курашиш имконияти бор.

Нигина Ўктамова ва Навбаҳор Ҳамидова эса мусобақани медалсиз якунлади.

Аичи-Нагоя рингларидаги Ўзбекистон вакиллари учун бугунги кун шу тариқа икки хил ҳиссиёт билан якунланди: икки боксчи ярим финалга чиқиб, медални кафолатлади, яна икки нафари эса чорак финалда тўхтади.

Эътибор энди Халоков ва Эркинбоевнинг ярим финал жангларига қаратилади.

Аичи-Нагоя-2026Абдумалик ХалоковФазлиддин ЭркинбоевОсиё ўйинлари
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистон аёллар сабля жамоаси Осиё ўйинларида бронза олдиЎзбекистон аёллар сабля жамоаси Осиё ўйинларида бронза олдиБугун 16:23Ўзбекистоннинг медаллари 34 тага етди: навбатдаги кумуш кимларга насиб қилди?Ўзбекистоннинг медаллари 34 тага етди: навбатдаги кумуш кимларга насиб қилди?Кеча 12:58Шарифа Давронова «Аичи-Нагоя-2026» Осиё ўйинларида олтин медални қўлга киритдиШарифа Давронова «Аичи-Нагоя-2026» Осиё ўйинларида олтин медални қўлга киритди24 сентябр 17:36Зайнаб Дайибекова Осиё ўйинларида кумуш медални қўлга киритди — қиличбозликдаги драмаЗайнаб Дайибекова Осиё ўйинларида кумуш медални қўлга киритди — қиличбозликдаги драма24 сентябр 17:27Дунё боксида мутлақ ўзбек ҳукмронлиги: Абдумалик Халоков BoxRec P4P рейтингида 1-ўриндаДунё боксида мутлақ ўзбек ҳукмронлиги: Абдумалик Халоков BoxRec P4P рейтингида 1-ўринда9 сентябр 19:17Ҳар бир ғалаба — медаль кафолати: ўзбек боксчилари чорак финал жангига киришмоқда!Ҳар бир ғалаба — медаль кафолати: ўзбек боксчилари чорак финал жангига киришмоқда!Кеча 19:46
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди