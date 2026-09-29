Сарина Вигман Англия терма жамоасида катта ўзгаришларга қўл урди
Англия аёллар терма жамоаси бош мураббийи Сарина Вигман Грецияга қарши муҳим Жаҳон чемпионати саралаш баҳси олдидан ўз таркибида кескин ўзгаришларни амалга оширди. Жамоанинг сўнгги йиллардаги асосий фигуралари саналган Хлои Келли ва Элла Тун кутилмаганда асосий таркибдан четда қолди. Goal.com хабар беришича, Европа чемпионлари гуруҳ босқичида Испаниядан учралган йирик мағлубият сабабли тўғридан-тўғри йўлланмани қўлга кирита олмаган эди, октябрь ойидаги ҳал қилувчи ўйинлар олдидан эса таркибни янгилаш зарурати юзага келган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Хлои Келли ва Элла Тун 2022-йилги Европа чемпионатидаги зафардан бери Англия терма жамоасининг ажралмас қисмига айланганди. Бироқ мавсум бошланганидан буён Келли Арсенал сафидаги дастлабки бешта ўйиннинг атиги биттасида майдонга тушди. Элла Тун эса Манчестер Юнайтед таркибида баъзи учрашувларни захирадан бошлагани ва ўйин амалиёти бироз пасайгани бу қарорга сабаб бўлгани айтилмоқда. Шунга қарамай, Тун сўнгги ўйинларда гол ва ассист қайд этиб, ўз формасини тиклаётганини кўрсатганди.
Ёш истеъдодлар учун имкониятТаркибдаги рақобатнинг кескинлашуви фонида бош мураббий Челсининг 20 ёшли иқтидорли ярим ҳимоячиси Лекс Поттерга илк бор миллий жамоадан чақирув берди. Поттер мавсум бошидан буён Лондон клубида барқарор ўйин кўрсатиб келаётгани мутахассислар эътиборидан четда қолмади. Шунингдек, АҚШнинг Норт Каролина Коураге клубида тўп сураётган Эрика Паркинсон ҳам яна терма жамоага қайтарилди. Ёшларнинг ишончли ўйини ҳужум ва ярим ҳимоя чизиқларида тажрибали ўйинчиларнинг қолиб кетишига сабаб бўлди.
Ҳимоя чизиғида ҳам ўзгаришлар етарлича. Лотте Уаббен-Мой ва Тейлор Хиндс каби футболчилар Арсенал сафида етарлича ўйин амалиётига эга бўлмагани боис бу сафарги рўйхатдан жой олмади. Шу билан бирга, жароҳатдан фариқ олиб, Манчестер Сити сафида майдонга қайтган Ниамх Чарлз ва Ливерпул марказий ҳимоячиси Грейс Фиск таркибга жалб этилди. Жароҳати сабабли сўнгги ҳафталарда қийналган Агги Бивер-Жонз эса бу сафар таркибдан четда қолди.
Дарвозалар чизиғидаги ўзгаришларДарвозабонлар борасида ҳам мажбурий ўзгаришлар юз берди. Ёзда елкасидан операцияни бошдан кечирган Элли Робак ҳали мавсумда майдонга тушгани йўқ. Шу сабабли унинг ўрнини ёзда Ливерпулга кўчиб ўтган ва ҳозирда барқарор ўйин амалиётига эга бўлган Хиара Кеатинг эгаллади. Шунингдек, таркибдан қуйидаги футболчилар жой олди:
- Дарвозабонлар: Ханна Хемптон, Хиара Кеатинг, Анна Мурехус
- Ҳимоячилар: Люси Бронз, Жесс Картер, Ниамх Чарлз, Грейс Фиск, Алекс Гринвуд, Мая Ле Тиссиер, Эсме Морган, Ли Уилямсон
Изоҳлар 0
…