Сарина Вигман Англия терма жамоасида катта ўзгаришларга қўл урди

·1·Спорт
Сарина Вигман Англия терма жамоасида катта ўзгаришларга қўл урди

Англия аёллар терма жамоаси бош мураббийи Сарина Вигман Грецияга қарши муҳим Жаҳон чемпионати саралаш баҳси олдидан ўз таркибида кескин ўзгаришларни амалга оширди. Жамоанинг сўнгги йиллардаги асосий фигуралари саналган Хлои Келли ва Элла Тун кутилмаганда асосий таркибдан четда қолди. Goal.com хабар беришича, Европа чемпионлари гуруҳ босқичида Испаниядан учралган йирик мағлубият сабабли тўғридан-тўғри йўлланмани қўлга кирита олмаган эди, октябрь ойидаги ҳал қилувчи ўйинлар олдидан эса таркибни янгилаш зарурати юзага келган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Хлои Келли ва Элла Тун 2022-йилги Европа чемпионатидаги зафардан бери Англия терма жамоасининг ажралмас қисмига айланганди. Бироқ мавсум бошланганидан буён Келли Арсенал сафидаги дастлабки бешта ўйиннинг атиги биттасида майдонга тушди. Элла Тун эса Манчестер Юнайтед таркибида баъзи учрашувларни захирадан бошлагани ва ўйин амалиёти бироз пасайгани бу қарорга сабаб бўлгани айтилмоқда. Шунга қарамай, Тун сўнгги ўйинларда гол ва ассист қайд этиб, ўз формасини тиклаётганини кўрсатганди.

Ёш истеъдодлар учун имконият

Таркибдаги рақобатнинг кескинлашуви фонида бош мураббий Челсининг 20 ёшли иқтидорли ярим ҳимоячиси Лекс Поттерга илк бор миллий жамоадан чақирув берди. Поттер мавсум бошидан буён Лондон клубида барқарор ўйин кўрсатиб келаётгани мутахассислар эътиборидан четда қолмади. Шунингдек, АҚШнинг Норт Каролина Коураге клубида тўп сураётган Эрика Паркинсон ҳам яна терма жамоага қайтарилди. Ёшларнинг ишончли ўйини ҳужум ва ярим ҳимоя чизиқларида тажрибали ўйинчиларнинг қолиб кетишига сабаб бўлди.

Ҳимоя чизиғида ҳам ўзгаришлар етарлича. Лотте Уаббен-Мой ва Тейлор Хиндс каби футболчилар Арсенал сафида етарлича ўйин амалиётига эга бўлмагани боис бу сафарги рўйхатдан жой олмади. Шу билан бирга, жароҳатдан фариқ олиб, Манчестер Сити сафида майдонга қайтган Ниамх Чарлз ва Ливерпул марказий ҳимоячиси Грейс Фиск таркибга жалб этилди. Жароҳати сабабли сўнгги ҳафталарда қийналган Агги Бивер-Жонз эса бу сафар таркибдан четда қолди.

Дарвозалар чизиғидаги ўзгаришлар

Дарвозабонлар борасида ҳам мажбурий ўзгаришлар юз берди. Ёзда елкасидан операцияни бошдан кечирган Элли Робак ҳали мавсумда майдонга тушгани йўқ. Шу сабабли унинг ўрнини ёзда Ливерпулга кўчиб ўтган ва ҳозирда барқарор ўйин амалиётига эга бўлган Хиара Кеатинг эгаллади. Шунингдек, таркибдан қуйидаги футболчилар жой олди:

  • Дарвозабонлар: Ханна Хемптон, Хиара Кеатинг, Анна Мурехус
  • Ҳимоячилар: Люси Бронз, Жесс Картер, Ниамх Чарлз, Грейс Фиск, Алекс Гринвуд, Мая Ле Тиссиер, Эсме Морган, Ли Уилямсон
Англия терма жамоаси октябрь ойида Бразилиядаги мундиал йўлланмаси учун Грецияга қарши ўтказиладиган ўта масъулиятли баҳсда майдонга тушади. Сарина Вигман қўл остидаги янгиланган жамоа ушбу муҳим синовдан муваффақиятли ўтиб, ўз олдига қўйилган вазифани бажаришга интилади.

Англия терма жамоасиСарина ВигманЛекс ПоттерХлои КеллиЖаҳон чемпионати
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Жаҳонгир Турсунов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жуд Беллингем жаҳон чемпионатининг бронза бутсасини қўлга киритдиЖуд Беллингем жаҳон чемпионатининг бронза бутсасини қўлга киритди24 сентябр 16:52Томас Тухел Аргентинага қарши мағлубиятни азоб деб атадиТомас Тухел Аргентинага қарши мағлубиятни азоб деб атади17 сентябр 12:39Томас Тухел Мекцикадаги ғалабадан сўнг майдон майсасини тишламаганидан афсусдаТомас Тухел Мекцикадаги ғалабадан сўнг майдон майсасини тишламаганидан афсусда16 сентябр 09:11Трент Алехандер-Арнолд Англия терма жамоасининг кенгайтирилган таркибига киритилдиТрент Алехандер-Арнолд Англия терма жамоасининг кенгайтирилган таркибига киритилди12 май 22:13Арсенал юлдузи Лия Уильямсон жароҳатдан сўнг Ибизада ҳордиқ чиқармоқдаАрсенал юлдузи Лия Уильямсон жароҳатдан сўнг Ибизада ҳордиқ чиқармоқда13 июн 17:56Лорен Джеймс жароҳат олдими? Англия терма жамоаси ва Челси хавотирдаЛорен Джеймс жароҳат олдими? Англия терма жамоаси ва Челси хавотирда31 май 17:36
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди