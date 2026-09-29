Жо Харт Манчестер Сити атрофидаги молиявий можаролар юзасидан фикр билдирди

·4·Спорт
Жо Харт Манчестер Сити атрофидаги молиявий можаролар юзасидан фикр билдирди

Англия терма жамоасининг собиқ дарвозабони Жо Харт «Манчестер Сити» клубига нисбатан илгари сурилган молиявий қоидабузарликлар бўйича ўз фикрини билдирди. BBC Радио 5 Ливе эфирида сўз олган тажрибали собиқ футболчи клуб раҳбариятига тўлиқ ишонишини таъкидлаб, жамоанинг қўлга киритган ютуқлари ҳалол меҳнат эвазига эришилганини қатъий ҳимоя қилди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Сўнгги хабарларга кўра, Англия Премер-лигаси томонидан «Манчестер Сити»га қўйилган 115 та молиявий айбловларнинг аксарияти бўйича клуб айбдор деб топилгани айтилмоқда. Асосий эътибор ҳомийлик даромадларини сунъий равишда ошириш ҳамда қоидаларни четлаб ўтиш учун расмий ҳужжатларда кўрсатилмаган тўловлардан фойдаланилганига қаратилган. Шунга қарамай, клуб раҳбарияти кескин эътироз билдириб, якуний апелляция жараёнига тайёргарлик кўрмоқда.

Хартнинг раҳбариятга ишончи

Клуб сафида 12 йил давомида тўп сурган ва 348 та учрашувда майдонга тушган Жо Харт матбуотдаги турли миш-мишларга эътибор бермаслигини айтди. Унинг сўзларига кўра, клуб раиси Халдун ал-Муборакнинг мухлисларга йўллаган очиқ хати ва баёнотлари унинг хотиржамлиги учун тўлиқ асос беради.

«Мен бошқаларнинг турли тахминлари ва муҳокамаларига қулоқ солмаяпман. Менинг фикримча, Халдунга ишонмаслик учун ҳеч қандай сабаб йўқ. Унинг айтганлари мен учун етарли. Унинг мактуби клубни ҳақиқатан ҳам севувчи инсондан чиққани сезилиб турибди», — деди 39 ёшли собиқ дарвозабон.

Майдондаги ғалабалар адолатлилигича қолади

Жо Харт клубдаги фаолияти давомида икки марта Премер-лига чемпионлиги, икки бор Лига кубоги ва Англия кубогини қўлга киритган. У майдондаги ютуқлар раҳбарият атрофидаги муаммоларга боғлиқ эмаслигини ва футболчилар ҳар бир ғалабани тер тўкиб қозонганини алоҳида таъкидлади.

«Мен “Манчестер Сити” билан эришган ютуқларимиздан жуда фахрланаман. Бу ҳолат ҳеч қачон ўзгармайди. Биз майдонда 11 га 11 кураш олиб бордик, ўйинларда ютдик, ютқаздик ёки дуранг ўйнадик. Охирида қўл сиқишиб майдонни тарк этдик. Буларнинг барчаси ҳалол ўйинлар эди», — дея қўшимча қилди Харт.

Жо ХартМанчестер СитиПремер-лигаФутбол янгиликлариТрансфер
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Жаҳонгир Турсунов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Рой Кин Манчестер Сити клубини қаттиқ танқид қилдиРой Кин Манчестер Сити клубини қаттиқ танқид қилди27 сентябр 01:31Маурисио Почеттино Манчестер Сити иши бўйича кескин баёнот бердиМаурисио Почеттино Манчестер Сити иши бўйича кескин баёнот бердиБугун 11:58Манчестер Сити молиявий айбловларга қарши курашни давом эттирадиМанчестер Сити молиявий айбловларга қарши курашни давом эттирадиБугун 01:10Роберто Манчини Манчестер Сити молиявий айбловларига алоқадор эмаслигини айтдиРоберто Манчини Манчестер Сити молиявий айбловларига алоқадор эмаслигини айтди27 сентябр 22:57Манчестер Сити иши: Англия Премер-лигасини нима кутмоқдаМанчестер Сити иши: Англия Премер-лигасини нима кутмоқда27 сентябр 22:35Давид де Хеа Манчестер Сити можаросига муносабат билдирдиДавид де Хеа Манчестер Сити можаросига муносабат билдирди26 сентябр 13:51
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди