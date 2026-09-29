Жо Харт Манчестер Сити атрофидаги молиявий можаролар юзасидан фикр билдирди
Англия терма жамоасининг собиқ дарвозабони Жо Харт «Манчестер Сити» клубига нисбатан илгари сурилган молиявий қоидабузарликлар бўйича ўз фикрини билдирди. BBC Радио 5 Ливе эфирида сўз олган тажрибали собиқ футболчи клуб раҳбариятига тўлиқ ишонишини таъкидлаб, жамоанинг қўлга киритган ютуқлари ҳалол меҳнат эвазига эришилганини қатъий ҳимоя қилди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Сўнгги хабарларга кўра, Англия Премер-лигаси томонидан «Манчестер Сити»га қўйилган 115 та молиявий айбловларнинг аксарияти бўйича клуб айбдор деб топилгани айтилмоқда. Асосий эътибор ҳомийлик даромадларини сунъий равишда ошириш ҳамда қоидаларни четлаб ўтиш учун расмий ҳужжатларда кўрсатилмаган тўловлардан фойдаланилганига қаратилган. Шунга қарамай, клуб раҳбарияти кескин эътироз билдириб, якуний апелляция жараёнига тайёргарлик кўрмоқда.
Хартнинг раҳбариятга ишончиКлуб сафида 12 йил давомида тўп сурган ва 348 та учрашувда майдонга тушган Жо Харт матбуотдаги турли миш-мишларга эътибор бермаслигини айтди. Унинг сўзларига кўра, клуб раиси Халдун ал-Муборакнинг мухлисларга йўллаган очиқ хати ва баёнотлари унинг хотиржамлиги учун тўлиқ асос беради.
«Мен бошқаларнинг турли тахминлари ва муҳокамаларига қулоқ солмаяпман. Менинг фикримча, Халдунга ишонмаслик учун ҳеч қандай сабаб йўқ. Унинг айтганлари мен учун етарли. Унинг мактуби клубни ҳақиқатан ҳам севувчи инсондан чиққани сезилиб турибди», — деди 39 ёшли собиқ дарвозабон.
Майдондаги ғалабалар адолатлилигича қоладиЖо Харт клубдаги фаолияти давомида икки марта Премер-лига чемпионлиги, икки бор Лига кубоги ва Англия кубогини қўлга киритган. У майдондаги ютуқлар раҳбарият атрофидаги муаммоларга боғлиқ эмаслигини ва футболчилар ҳар бир ғалабани тер тўкиб қозонганини алоҳида таъкидлади.
«Мен “Манчестер Сити” билан эришган ютуқларимиздан жуда фахрланаман. Бу ҳолат ҳеч қачон ўзгармайди. Биз майдонда 11 га 11 кураш олиб бордик, ўйинларда ютдик, ютқаздик ёки дуранг ўйнадик. Охирида қўл сиқишиб майдонни тарк этдик. Буларнинг барчаси ҳалол ўйинлар эди», — дея қўшимча қилди Харт.
Изоҳлар 0
…