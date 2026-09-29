Қозоғистонда пенсионер аёл қўшниси ҳақида миш-миш тарқатгани учун жарима тўлади
Қозоғистоннинг Қарағанда шаҳрида 66 ёшли пенсионер аёл 34 ёшли қўшниси ҳақида ёлғон маълумот тарқатгани учун суд томонидан жавобгарликка тортилди. Бу ҳақда Stan.kz хабар берди.
Маълум бўлишича, 34 ёшли аёл қўшнисининг ўзи ҳақида мунтазам равишда ёлғон ва шаънига путур етказувчи маълумотлар тарқатаётганидан шикоят қилиб, полицияга мурожаат қилган.
Участка нозири аризани текшириб, кўп қаватли уй аҳолисидан сўров ўтказган. Бир нечта қўшни аёл ҳақида турли миш-мишлар тарқалаётганини, бу маълумотларни эса 66 ёшли қўшниси айтаётганини билдирган.
Кейинчалик пенсионер аёл полиция бўлимига олиб келинган ва қўшниси ҳақида миш-миш тарқатганини тан олган. Иш судга юборилган.
Судда пенсионер аёл қўшнисининг фарзанди эридан туғилмагани ҳақида ёлғон маълумот тарқатгани аниқланган. Мазкур гаплар аёлнинг шаъни ва қадр-қимматига путур етказувчи ёлғон маълумот сифатида баҳоланган.
Суд пенсионер аёлни туҳмат қилганликда айбдор деб топиб, дастлаб 160 ойлик ҳисоб кўрсаткичи, яъни 692 минг тенге миқдорида жарима тайинлаган. Бироқ унинг ҳуқуқбузарликни биринчи марта содир этгани ва пенсия ёшида экани енгиллаштирувчи ҳолат сифатида инобатга олинган.
Натижада жарима 30 фоизга камайтирилиб, 484 минг 400 тенге миқдорида ундириладиган бўлган. Суд қарори қонуний кучга кирган.
Изоҳлар 0
…