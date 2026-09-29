iPhone 18 Pro эгалари янги операцион тизимда ҳам экран хатоларига дуч келмоқда

·12·Техно
iPhone 18 Pro эгалари янги операцион тизимда ҳам экран хатоларига дуч келмоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • iPhone 18 Pro эгалари янги операцион тизим янгиланишидан сўнг ҳам дисплейдаги визуал артефактлар муаммосига дуч келмоқда.
  • Ixbt.com маълумотига кўра, 28-сентябрда чиқарилган дастурий таъминот бир қатор хатоларни бартараф этиши керак эди, аммо барча муаммолар ҳал этилмаган.
  • Таниқли инсайдер Тарун Вац ўз видеосида бу визуал носозликлар сақланиб қолганини кўрсатиб берди.
  • Ҳозирча бу муаммонинг дастурий ёки аппарат билан боғлиқлиги аниқ эмас.

Янги авлод қурилмалари бозорда ўз ўрнини эгаллаб бораётган бир пайтда, фойдаланувчилар дуч келаётган техник муаммолар ҳам муҳокама марказида қолмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, Apple компаниясининг сўнгги флагман смартфонларидан бири бўлган iPhone 18 Pro эгалари операцион тизимнинг навбатдаги янгиланишидан кейин ҳам дисплейдаги айрим носозликлардан азият чекмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Маълумки, компания яқинда ўз қурилмалари учун махсус дастурий таъминот чиқариб, бир қатор муҳим хатоларни бартараф этган эди. Ушбу янгиланиш смартфонларнинг барқарор ишлашини таъминлаш ҳамда аввал аниқланган асосий носозликларни йўқ қилишга қаратилган бўлиб, фойдаланувчилар ўртасида ижобий кутишларни келтириб чиқарган эди.

Янгиланиш қайси муаммоларни ҳал қилди?

Жорий йилнинг 28-сентябрь куни оммага тақдим этилган янги дастурий таъминот версияси бир нечта жиддий техник нуқсонларни бартараф этиши керак эди. Жумладан, ушбу пакет iPhone 18 Pro ҳамда iPhone 18 Pro Max моделларида юзага келадиган ўз-ўзидан қайта юкланиш ҳолатларини бартараф этишга мўлжалланган.

Шунингдек, мазкур версия орқали қурилмада Фасе ИД ишламай қолгандаги носозликлар, суратга олиш жараёнида 2 каррали яқинлаштириш вақтида юзага келадиган рангли артефактлар ҳамда Bildиришномалар маркази ва Бошқарув пунктини бир вақтнинг ўзида очганда сенсорли экраннинг қотиб қолиши каби муаммолар ҳал қилиниши лозим эди.

Экрандаги артефактлар ва мутахассислар хулосаси

Бироқ, кўрилган чораларга қарамай, барча муаммолар ҳам тўлиқ бартараф этилмагани маълум бўлди. Таниқли инсайдер Тарун Ватс ўзининг ижтимоий тармоқдаги саҳифасида эълон қилган видеороликда янги операцион тизим билан ишлаётган iPhone 18 Pro уй экранида ғалати визуал артефактлар сақланиб қолганини яққол кўрсатиб берди.

Тарқатилган видеода муаллиф нима учун технология гиганти мазкур кўзга ташланиб турган носозликни ҳалигача бартараф этмагани юзасидан ҳақли савол ўртага ташлаган. Янги дастурий пакет ўрнатилганига қарамай, фойдаланувчилар томонидан шунга ўхшаш визуал носозликлар ҳақида хабарлар келиб тушиши давом этмоқда.

Ҳозирча кузатилаётган ушбу артефактлар бевосита дастурий таъминотдаги камчиликлар билан боғлиқми ёки бу қурилманинг аппарат қисмидаги яширин муамморми, бу борада аниқ тўхтамга келингани йўқ. Мутахассислар вазиятни диққат билан кузатиб боришмоқда ва кейинги янгиланишларда мазкур ҳолатга ойдинлик киритилишини кутишмоқда.

AppleiPhone 18 ProiOSСмартфонТехнологиялар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хитойда iPhone 18 Pro моделлари савдоси аввалги авлоддан юқори бўлдиХитойда iPhone 18 Pro моделлари савдоси аввалги авлоддан юқори бўлди20 сентябр 21:28Айрим iPhone 18 Pro смартфонларида носозлик аниқландиАйрим iPhone 18 Pro смартфонларида носозлик аниқландиКеча 14:53Apple iPhone Ultra дизайнида туб бурилиш ясаши мумкинApple iPhone Ultra дизайнида туб бурилиш ясаши мумкин3 сентябр 11:58Хитойда iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max савдоси рекорд ўрнатдиХитойда iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max савдоси рекорд ўрнатди27 сентябр 20:29Янги iPhone 18 Pro экранида носозликлар аниқланди ва кафолат асосида алмаштирилмоқдаЯнги iPhone 18 Pro экранида носозликлар аниқланди ва кафолат асосида алмаштирилмоқда25 сентябр 02:23iPhone 18 Pro иш фаолиятида iOS 27 туфайли муаммолар аниқландиiPhone 18 Pro иш фаолиятида iOS 27 туфайли муаммолар аниқланди21 сентябр 13:51
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди