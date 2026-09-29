iPhone 18 Pro эгалари янги операцион тизимда ҳам экран хатоларига дуч келмоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- iPhone 18 Pro эгалари янги операцион тизим янгиланишидан сўнг ҳам дисплейдаги визуал артефактлар муаммосига дуч келмоқда.
- Ixbt.com маълумотига кўра, 28-сентябрда чиқарилган дастурий таъминот бир қатор хатоларни бартараф этиши керак эди, аммо барча муаммолар ҳал этилмаган.
- Таниқли инсайдер Тарун Вац ўз видеосида бу визуал носозликлар сақланиб қолганини кўрсатиб берди.
- Ҳозирча бу муаммонинг дастурий ёки аппарат билан боғлиқлиги аниқ эмас.
Янги авлод қурилмалари бозорда ўз ўрнини эгаллаб бораётган бир пайтда, фойдаланувчилар дуч келаётган техник муаммолар ҳам муҳокама марказида қолмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, Apple компаниясининг сўнгги флагман смартфонларидан бири бўлган iPhone 18 Pro эгалари операцион тизимнинг навбатдаги янгиланишидан кейин ҳам дисплейдаги айрим носозликлардан азият чекмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Маълумки, компания яқинда ўз қурилмалари учун махсус дастурий таъминот чиқариб, бир қатор муҳим хатоларни бартараф этган эди. Ушбу янгиланиш смартфонларнинг барқарор ишлашини таъминлаш ҳамда аввал аниқланган асосий носозликларни йўқ қилишга қаратилган бўлиб, фойдаланувчилар ўртасида ижобий кутишларни келтириб чиқарган эди.
Янгиланиш қайси муаммоларни ҳал қилди?Жорий йилнинг 28-сентябрь куни оммага тақдим этилган янги дастурий таъминот версияси бир нечта жиддий техник нуқсонларни бартараф этиши керак эди. Жумладан, ушбу пакет iPhone 18 Pro ҳамда iPhone 18 Pro Max моделларида юзага келадиган ўз-ўзидан қайта юкланиш ҳолатларини бартараф этишга мўлжалланган.
Шунингдек, мазкур версия орқали қурилмада Фасе ИД ишламай қолгандаги носозликлар, суратга олиш жараёнида 2 каррали яқинлаштириш вақтида юзага келадиган рангли артефактлар ҳамда Bildиришномалар маркази ва Бошқарув пунктини бир вақтнинг ўзида очганда сенсорли экраннинг қотиб қолиши каби муаммолар ҳал қилиниши лозим эди.
Экрандаги артефактлар ва мутахассислар хулосасиБироқ, кўрилган чораларга қарамай, барча муаммолар ҳам тўлиқ бартараф этилмагани маълум бўлди. Таниқли инсайдер Тарун Ватс ўзининг ижтимоий тармоқдаги саҳифасида эълон қилган видеороликда янги операцион тизим билан ишлаётган iPhone 18 Pro уй экранида ғалати визуал артефактлар сақланиб қолганини яққол кўрсатиб берди.
Тарқатилган видеода муаллиф нима учун технология гиганти мазкур кўзга ташланиб турган носозликни ҳалигача бартараф этмагани юзасидан ҳақли савол ўртага ташлаган. Янги дастурий пакет ўрнатилганига қарамай, фойдаланувчилар томонидан шунга ўхшаш визуал носозликлар ҳақида хабарлар келиб тушиши давом этмоқда.
Ҳозирча кузатилаётган ушбу артефактлар бевосита дастурий таъминотдаги камчиликлар билан боғлиқми ёки бу қурилманинг аппарат қисмидаги яширин муамморми, бу борада аниқ тўхтамга келингани йўқ. Мутахассислар вазиятни диққат билан кузатиб боришмоқда ва кейинги янгиланишларда мазкур ҳолатга ойдинлик киритилишини кутишмоқда.
Изоҳлар 0
…