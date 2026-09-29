Apple компанияси iPhone 18 Pro учун шошилинч iOS 27.0.1 янгиланишини чиқарди
Apple компанияси iOS 27 операцион тизими тақдим этилганидан икки ҳафта ўтиб, илк муҳим дастурий янгиланиш — iOS 27.0.1 талқинини чиқаришди. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу тезкор янгиланиш флагман қурилмалардаги бир қатор жиддий носозликларни, жумладан, Фасе ИД ва камера иш фаолиятидаги муаммоларни бартараф этишга қаратилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Асосий ўзгаришлар айнан iPhone 18 Pro ҳамда iPhone 18 Pro Max фойдаланувчиларига дахлдор. Охирги ҳафталарда мазкур қурилма эгалари юзни таниш жараёнида хатолик юзага келганда смартфон кутилмаганда қайта ишга тушиб кетишидан шикоят қилишганди. Шунингдек, айрим ҳолатларда Фасе ИД функцияси вақтинча ишламаслиги ва уни созлашда қийинчиликлар кузатилган эди.
Камера ва интерфеусдаги хатоликлар бартараф этилдиЯнги дастурий таъминот фақатгина хавфсизлик ва биометрикавий хатоларни эмас, балки аппаратнинг бошқа имкониятларига ҳам ижобий таъсир кўрсатади. Хусусан, маълум ёруғлик шароитларида ва ф/1.48 диафрагма қийматида 2 каррали яқинлаштириш (зум) ёрдамида олинган суратларда пайдо бўладиган нохуш ранг артефактлари муаммоси ҳал қилинди. Ушбу ҳолат чекланган миқдордаги iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max моделларида кузатилган эди.
Бундан ташқари, интерфейс барқарорлигига оид яна бир муҳим носозлик тузатилди. Bildиришномалар маркази (Нотификатион Сентер) ҳамда Бошқарув пункти (Контрол Сентер) бир вақтнинг ўзида очиб юборилганда, баъзи ҳолларда сенсорли экран бутунлай жавоб беришдан тўхтаб қолиши аниқланган эди. Янгиланиш бу каби қотиб қолиш ҳолатларининг олдини олади.
Янгиланишни қандай ўрнатиш мумкин?Ҳозирги кунда iOS 27.0.1 дастурий таъминоти барча мос келувчи фойдаланувчилар учун очиқ бўлиб, уни стандарт тарзда смартфон созламалари орқали ўрнатиш мумкин. Бунинг учун «Созламалар» бўлимига кириб, «Асосий» ҳамда «Дастурий таъминот янгиланиши» бандларини кетма-кет танлаш кифоя қилади.
Шу билан бирга, Apple экотизимининг бошқа фойдаланувчилари ҳам эътибордан четда қолмади. Компания бир вақтнинг ўзида iPadOS 27.0.1 ва висионОС 27.0.1 янгиланишларини ҳам тақдим этди. Ҳали янги авлод операцион тизимига ўтмаган фойдаланувчилар учун эса хавфсизликни таъминлаш мақсадида iOS 26.7.1 ҳамда iPadOS 26.7.1 версиялари тайёрланди.
Изоҳлар 0
…