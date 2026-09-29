Apple компанияси iPhone 18 Pro учун шошилинч iOS 27.0.1 янгиланишини чиқарди

·7·Техно
Apple компанияси iPhone 18 Pro учун шошилинч iOS 27.0.1 янгиланишини чиқарди

Apple компанияси iOS 27 операцион тизими тақдим этилганидан икки ҳафта ўтиб, илк муҳим дастурий янгиланиш — iOS 27.0.1 талқинини чиқаришди. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу тезкор янгиланиш флагман қурилмалардаги бир қатор жиддий носозликларни, жумладан, Фасе ИД ва камера иш фаолиятидаги муаммоларни бартараф этишга қаратилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Асосий ўзгаришлар айнан iPhone 18 Pro ҳамда iPhone 18 Pro Max фойдаланувчиларига дахлдор. Охирги ҳафталарда мазкур қурилма эгалари юзни таниш жараёнида хатолик юзага келганда смартфон кутилмаганда қайта ишга тушиб кетишидан шикоят қилишганди. Шунингдек, айрим ҳолатларда Фасе ИД функцияси вақтинча ишламаслиги ва уни созлашда қийинчиликлар кузатилган эди.

Камера ва интерфеусдаги хатоликлар бартараф этилди

Янги дастурий таъминот фақатгина хавфсизлик ва биометрикавий хатоларни эмас, балки аппаратнинг бошқа имкониятларига ҳам ижобий таъсир кўрсатади. Хусусан, маълум ёруғлик шароитларида ва ф/1.48 диафрагма қийматида 2 каррали яқинлаштириш (зум) ёрдамида олинган суратларда пайдо бўладиган нохуш ранг артефактлари муаммоси ҳал қилинди. Ушбу ҳолат чекланган миқдордаги iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max моделларида кузатилган эди.

Бундан ташқари, интерфейс барқарорлигига оид яна бир муҳим носозлик тузатилди. Bildиришномалар маркази (Нотификатион Сентер) ҳамда Бошқарув пункти (Контрол Сентер) бир вақтнинг ўзида очиб юборилганда, баъзи ҳолларда сенсорли экран бутунлай жавоб беришдан тўхтаб қолиши аниқланган эди. Янгиланиш бу каби қотиб қолиш ҳолатларининг олдини олади.

Янгиланишни қандай ўрнатиш мумкин?

Ҳозирги кунда iOS 27.0.1 дастурий таъминоти барча мос келувчи фойдаланувчилар учун очиқ бўлиб, уни стандарт тарзда смартфон созламалари орқали ўрнатиш мумкин. Бунинг учун «Созламалар» бўлимига кириб, «Асосий» ҳамда «Дастурий таъминот янгиланиши» бандларини кетма-кет танлаш кифоя қилади.

Шу билан бирга, Apple экотизимининг бошқа фойдаланувчилари ҳам эътибордан четда қолмади. Компания бир вақтнинг ўзида iPadOS 27.0.1 ва висионОС 27.0.1 янгиланишларини ҳам тақдим этди. Ҳали янги авлод операцион тизимига ўтмаган фойдаланувчилар учун эса хавфсизликни таъминлаш мақсадида iOS 26.7.1 ҳамда iPadOS 26.7.1 версиялари тайёрланди.

AppleiOS 27iPhone 18 ProФасе ИДТехнологиялар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Янги iPhone 18 Pro экранида носозликлар аниқланди ва кафолат асосида алмаштирилмоқдаЯнги iPhone 18 Pro экранида носозликлар аниқланди ва кафолат асосида алмаштирилмоқда25 сентябр 02:23iPhone 18 Pro иш фаолиятида iOS 27 туфайли муаммолар аниқландиiPhone 18 Pro иш фаолиятида iOS 27 туфайли муаммолар аниқланди21 сентябр 13:51iPhone 18 Pro эгалари янги операцион тизимда ҳам экран хатоларига дуч келмоқдаiPhone 18 Pro эгалари янги операцион тизимда ҳам экран хатоларига дуч келмоқдаБугун 14:24Хитойда iPhone 18 Pro моделлари савдоси аввалги авлоддан юқори бўлдиХитойда iPhone 18 Pro моделлари савдоси аввалги авлоддан юқори бўлди20 сентябр 21:28Apple iPhone Ultra дизайнида туб бурилиш ясаши мумкинApple iPhone Ultra дизайнида туб бурилиш ясаши мумкин3 сентябр 11:58Apple iPhone 18 Pro олдиндан буюртмаларини одатдагидан кечроқ бошлаши мумкинApple iPhone 18 Pro олдиндан буюртмаларини одатдагидан кечроқ бошлаши мумкин29 август 13:56
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди