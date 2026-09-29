Honor Magic 9 Pro Max смартфонининг ноёб суратга олиш имкониятлари намойиш этилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Honor Magic 9 Pro Max смартфонининг мобил фотография соҳасидаги салоҳияти намойиш этилди.
- Қурилма 500 мм фокус масофасига эга ташқи обектив ёрдамида қушларнинг йирик планларини аниқ ва сифатли суратга олиш имконини беради.
- Бу мобил қурилмаларда қушларни суратга олиш соҳасида янги босқични бошлаб бериши кутилмоқда.
Интернетда Honor брендининг янги флагмани — Honor Magic 9 Pro Max ёрдамида олинган қизиқарли суратлар эълон қилинди. IXBT.com нашрининг ёзишича, мазкур кадрлар қурилманинг мобил фотография соҳасидаги улкан салоҳиятини ҳамда илғор камера имкониятларини яққол намойиш этади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Кадрлар муаллифи Honor Имагинг жамоаси вакили бўлиб, у смартфонни ҳақиқий «портатив кинокамера» деб атаган. Унинг сўзларига кўра, янги қурилма суратга олиш технологиялари бўйича юқори натижаларни кўрсатишга қодир ва мобил қурилмалар орасида ўзига хос ўрин эгаллайди.
Ташқи обектив ва қушлар суратиНашрнинг хабар қилишича, эътиборга молик жиҳатлардан бири — 500 мм фокус масофасига эга қўшимча ташқи обектив ёрдамида олинган суратлардир. Муаллифнинг таъкидлашича, ушбу кадрлар дастлаб тақдимотга киритилмаган, бироқ уларнинг сифати ва муваффақиятли чиққани сабабли алоҳида эълон қилинган.
Суратларнинг асосий қисми қушларни тасвирга олишга қаратилган бўлиб, улкан фокус масофаси мутахассисларга узоқ масофадан туриб ҳам қушларнинг йирик планларини аниқ ва сифатли муҳрлаш имконини берган. Мутахассисларнинг фикрича, бу мобил қурилмаларда қушларни суратга олиш соҳасида янги босқични бошлаб беради.
Смартфоннинг асосий хусусиятлариЭслатиб ўтамиз, аввалроқ Honor компанияси ўзининг Магик 9 Pro Max моделини расман тақдим этган эди. Ушбу тақдимотда ишлаб чиқарувчилар қурилманинг юқори автономлиги ҳамда илғор мобил суратга олиш тизимига алоҳида урғу беришган эди.
Ҳозирги кунда смартфон камераси ва унинг имкониятлари технология ихлосмандлари ўртасида катта қизиқиш уйғотмоқда. Ташқи обективлар билан ишлаш қобилияти мобил фотография ихлосмандлари учун янги ижодий имкониятларни очиб бериши кутилмоқда.
Изоҳлар 0
…