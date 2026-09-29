Honor Magic 9 Pro Max смартфонининг ноёб суратга олиш имкониятлари намойиш этилди

·35·Техно
Honor Magic 9 Pro Max смартфонининг ноёб суратга олиш имкониятлари намойиш этилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Honor Magic 9 Pro Max смартфонининг мобил фотография соҳасидаги салоҳияти намойиш этилди.
  • Қурилма 500 мм фокус масофасига эга ташқи обектив ёрдамида қушларнинг йирик планларини аниқ ва сифатли суратга олиш имконини беради.
  • Бу мобил қурилмаларда қушларни суратга олиш соҳасида янги босқични бошлаб бериши кутилмоқда.

Интернетда Honor брендининг янги флагмани — Honor Magic 9 Pro Max ёрдамида олинган қизиқарли суратлар эълон қилинди. IXBT.com нашрининг ёзишича, мазкур кадрлар қурилманинг мобил фотография соҳасидаги улкан салоҳиятини ҳамда илғор камера имкониятларини яққол намойиш этади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Кадрлар муаллифи Honor Имагинг жамоаси вакили бўлиб, у смартфонни ҳақиқий «портатив кинокамера» деб атаган. Унинг сўзларига кўра, янги қурилма суратга олиш технологиялари бўйича юқори натижаларни кўрсатишга қодир ва мобил қурилмалар орасида ўзига хос ўрин эгаллайди.

Ташқи обектив ва қушлар сурати

Нашрнинг хабар қилишича, эътиборга молик жиҳатлардан бири — 500 мм фокус масофасига эга қўшимча ташқи обектив ёрдамида олинган суратлардир. Муаллифнинг таъкидлашича, ушбу кадрлар дастлаб тақдимотга киритилмаган, бироқ уларнинг сифати ва муваффақиятли чиққани сабабли алоҳида эълон қилинган.

Суратларнинг асосий қисми қушларни тасвирга олишга қаратилган бўлиб, улкан фокус масофаси мутахассисларга узоқ масофадан туриб ҳам қушларнинг йирик планларини аниқ ва сифатли муҳрлаш имконини берган. Мутахассисларнинг фикрича, бу мобил қурилмаларда қушларни суратга олиш соҳасида янги босқични бошлаб беради.

Смартфоннинг асосий хусусиятлари

Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Honor компанияси ўзининг Магик 9 Pro Max моделини расман тақдим этган эди. Ушбу тақдимотда ишлаб чиқарувчилар қурилманинг юқори автономлиги ҳамда илғор мобил суратга олиш тизимига алоҳида урғу беришган эди.

Ҳозирги кунда смартфон камераси ва унинг имкониятлари технология ихлосмандлари ўртасида катта қизиқиш уйғотмоқда. Ташқи обективлар билан ишлаш қобилияти мобил фотография ихлосмандлари учун янги ижодий имкониятларни очиб бериши кутилмоқда.

HonorHonor Magic 9 Pro MaxСмартфонларМобил фотографияТехнологиялар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Vivo X500 Pro Max флагмани учун профессионал суратга олиш тўплами тақдим этилдиVivo X500 Pro Max флагмани учун профессионал суратга олиш тўплами тақдим этилди10 сентябр 12:51Honor Magic 9 флагманлари Хитойда рекорд даражада сотилмоқдаHonor Magic 9 флагманлари Хитойда рекорд даражада сотилмоқдаБугун 03:21Honor Magic 9 Pro Max махсус тўплами профессионал камерага айлантирилдиHonor Magic 9 Pro Max махсус тўплами профессионал камерага айлантирилди23 сентябр 12:52Honor Magic 9 Pro Max флагмани расмий тақдимотидан олдин намойиш этилдиHonor Magic 9 Pro Max флагмани расмий тақдимотидан олдин намойиш этилди9 сентябр 15:22Honor дунёдаги биринчи 2-нм чипли букланувчи телефонни тайёрламоқдаHonor дунёдаги биринчи 2-нм чипли букланувчи телефонни тайёрламоқда19 август 10:52Honor Робот Пҳоне савдоси бошланибоқ барча захиралар тугадиHonor Робот Пҳоне савдоси бошланибоқ барча захиралар тугади18 август 11:22
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди