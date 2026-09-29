Хавер Агирре Энтони Гордон билан бўлган машҳур ҳолат ҳақида гапирди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Валенсия клубининг янги бош мураббийи Хавер Агирре 2026 йилги жаҳон чемпионати вақтида Энтони Гордон билан содир бўлган машҳур воқеани ҳазиломуз тарзда ёдга олди ва вазиятга ойдинлик киритди.
- Агирре ўша пайтдаги ҳиссиётларга берилиб кетганини тан олиб, бу ҳолат шунчаки ўйин шиддатидан келиб чиққан ҳазил бўлганини таъкидлади.
- У футболчи билан ораларида ҳеч қандай адоват йўқлигини ва уни илиқ кутиб олишини билдирди.
Валенсия клубининг янги бош мураббийи Хавер Агирре 2026 йилги жаҳон чемпионати вақтида Энтони Гордон билан содир бўлган машҳур воқеани ҳазиломуз тарзда ёдга олди ва вазиятга ойдинлик киритди. Goal.com хабар беришича, тажрибали ҳамёнбоп мутахассис ўша пайтдаги ҳиссиётларга берилиб кетганини тан олиб, бу ҳолат шунчаки ўйин шиддатидан келиб чиққан ҳазил бўлганини таъкидлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Эслатиб ўтамиз, мундиалнинг 1/8 финал босқичидан ўрин олган учрашувда Англия терма жамоаси 3:2 ҳисобида зафар қучган эди. Ўйин давомида телекамералар тажрибали мураббийнинг қанот футболчисига қараб бақириб юборганини ва шундан сўнг ҳар икки томон бирдек кулиб юборганини муҳрлаб қолганди. Ушбу вазият футбол жамоатчилиги ва ижтимоий тармоқларда қизғин муҳокамаларга сабаб бўлганди.
Испания чемпионатидаги учрашувВаленсия бош мураббийи сифатида оммавий ахборот воситаларига таништирилган Хавер Агирредан келгусида Ла Лига доирасида Барселона сафида тўп сурадиган футболчи билан қандай кўришиши ҳақида сўрашди. Мураббий бу саволга ўзига хос тарзда жавоб қайтариб, матбуот анжуманида оғзини қўли билан ёпган ҳолда ҳазил қилди.
«Мен буни мана бундай қиламан», – деди у кулиб. Аввалроқ Майорка жамоасини бошқарган тажрибали мутахассис бу воқеани аҳмоқона ва ўша лаҳзадаги шиддат маҳсули деб атади.
«Бу жуда аҳмоқона иш эди. Жаҳон чемпионати гурсиллаши ва иситмаси остида содир бўлган воқеа, бундай нарсалар бўлиб туради, тамом», – дея қўшимча қилди Агирре. Шунингдек, у футболчи билан ораларида ҳеч қандай адоват йўқлигини ва уни илиқ кутиб олишини билдирди.
Футболчининг муносабатиЁзги трансферлар вақтида Нюкасл Юнайтед клубидан Барселона сафига кўчиб ўтган Энтони Гордон ҳам аввалроқ ушбу можаро ҳақида фикр билдириб, буни яхши ниятдаги ҳазил сифатида қабул қилганини айтганди. Вингернинг сўзларига кўра, ўйин давомидаги қизғин курашлар фонида бу шунчаки ўйиннинг бир қисми бўлган.
«Мен буни эсладим. Бу шунчаки қувноқ лаҳза эди. Ўйиндаги барча иссиқлик ва таранглик билан бирга, бу қизиқарли ҳолатга айланди. Мен шунчаки ҳимоячини қанот бўйлаб югургандим, шунинг учун бу унинг томонидан озгина мақтовга ўхшади», – деганди Гордон.
Хавер Агирре эса футболчининг испан тилини яхши билишини алоҳида таъкидлаб, улар ўртасида илиқ хотиралар қолганини, ҳатто ўша вазият муҳрланган чиройли суратга футболчининг имзосини қўйдириб олишни ўйлаётганини ҳазиломуз тарзда қўшимча қилди.
Изоҳлар 0
…