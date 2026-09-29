Хавер Агирре Энтони Гордон билан бўлган машҳур ҳолат ҳақида гапирди

·13·Спорт
Хавер Агирре Энтони Гордон билан бўлган машҳур ҳолат ҳақида гапирди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Валенсия клубининг янги бош мураббийи Хавер Агирре 2026 йилги жаҳон чемпионати вақтида Энтони Гордон билан содир бўлган машҳур воқеани ҳазиломуз тарзда ёдга олди ва вазиятга ойдинлик киритди.
  • Агирре ўша пайтдаги ҳиссиётларга берилиб кетганини тан олиб, бу ҳолат шунчаки ўйин шиддатидан келиб чиққан ҳазил бўлганини таъкидлади.
  • У футболчи билан ораларида ҳеч қандай адоват йўқлигини ва уни илиқ кутиб олишини билдирди.

Валенсия клубининг янги бош мураббийи Хавер Агирре 2026 йилги жаҳон чемпионати вақтида Энтони Гордон билан содир бўлган машҳур воқеани ҳазиломуз тарзда ёдга олди ва вазиятга ойдинлик киритди. Goal.com хабар беришича, тажрибали ҳамёнбоп мутахассис ўша пайтдаги ҳиссиётларга берилиб кетганини тан олиб, бу ҳолат шунчаки ўйин шиддатидан келиб чиққан ҳазил бўлганини таъкидлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Эслатиб ўтамиз, мундиалнинг 1/8 финал босқичидан ўрин олган учрашувда Англия терма жамоаси 3:2 ҳисобида зафар қучган эди. Ўйин давомида телекамералар тажрибали мураббийнинг қанот футболчисига қараб бақириб юборганини ва шундан сўнг ҳар икки томон бирдек кулиб юборганини муҳрлаб қолганди. Ушбу вазият футбол жамоатчилиги ва ижтимоий тармоқларда қизғин муҳокамаларга сабаб бўлганди.

Испания чемпионатидаги учрашув

Валенсия бош мураббийи сифатида оммавий ахборот воситаларига таништирилган Хавер Агирредан келгусида Ла Лига доирасида Барселона сафида тўп сурадиган футболчи билан қандай кўришиши ҳақида сўрашди. Мураббий бу саволга ўзига хос тарзда жавоб қайтариб, матбуот анжуманида оғзини қўли билан ёпган ҳолда ҳазил қилди.

«Мен буни мана бундай қиламан», – деди у кулиб. Аввалроқ Майорка жамоасини бошқарган тажрибали мутахассис бу воқеани аҳмоқона ва ўша лаҳзадаги шиддат маҳсули деб атади.

«Бу жуда аҳмоқона иш эди. Жаҳон чемпионати гурсиллаши ва иситмаси остида содир бўлган воқеа, бундай нарсалар бўлиб туради, тамом», – дея қўшимча қилди Агирре. Шунингдек, у футболчи билан ораларида ҳеч қандай адоват йўқлигини ва уни илиқ кутиб олишини билдирди.

Футболчининг муносабати

Ёзги трансферлар вақтида Нюкасл Юнайтед клубидан Барселона сафига кўчиб ўтган Энтони Гордон ҳам аввалроқ ушбу можаро ҳақида фикр билдириб, буни яхши ниятдаги ҳазил сифатида қабул қилганини айтганди. Вингернинг сўзларига кўра, ўйин давомидаги қизғин курашлар фонида бу шунчаки ўйиннинг бир қисми бўлган.

«Мен буни эсладим. Бу шунчаки қувноқ лаҳза эди. Ўйиндаги барча иссиқлик ва таранглик билан бирга, бу қизиқарли ҳолатга айланди. Мен шунчаки ҳимоячини қанот бўйлаб югургандим, шунинг учун бу унинг томонидан озгина мақтовга ўхшади», – деганди Гордон.

Хавер Агирре эса футболчининг испан тилини яхши билишини алоҳида таъкидлаб, улар ўртасида илиқ хотиралар қолганини, ҳатто ўша вазият муҳрланган чиройли суратга футболчининг имзосини қўйдириб олишни ўйлаётганини ҳазиломуз тарзда қўшимча қилди.

ВаленсияХавер АгирреЭнтони ГордонЛа ЛигаБарселона
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Жаҳонгир Турсунов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Флик «Леванте» билан драматик баҳсдан сўнг нимада хато қилганини тан олди...Флик «Леванте» билан драматик баҳсдан сўнг нимада хато қилганини тан олди...14 сентябр 06:48Энтони Гордон “Олтин тўп” даъвогарлари ҳақида фикр билдирдиЭнтони Гордон “Олтин тўп” даъвогарлари ҳақида фикр билдирди24 сентябр 16:16Энтони Гордон Томас Тухелнинг баҳсли қароридан ҳайратда қолганини айтдиЭнтони Гордон Томас Тухелнинг баҳсли қароридан ҳайратда қолганини айтди24 сентябр 11:51Бирданига икки истеъфо!: «Валенсия» бош мураббий ва бош директорини ҳайдаб юбордиБирданига икки истеъфо!: «Валенсия» бош мураббий ва бош директорини ҳайдаб юборди13 сентябр 21:47Энтони Гордон Барселона сафида илк ўйинини ўтказадиЭнтони Гордон Барселона сафида илк ўйинини ўтказади16 август 16:50Ла Лига сентябрь ойининг энг яхши мураббийи номзодларини эълон қилди: Ким энг ҳақли?Ла Лига сентябрь ойининг энг яхши мураббийи номзодларини эълон қилди: Ким энг ҳақли?24 сентябр 07:06
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди