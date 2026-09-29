Ҳомиладор аёлларга кесарча кесишни танлаш ҳуқуқи берилди

·7·Ўзбекистон
Ҳомиладор аёлларга кесарча кесишни танлаш ҳуқуқи берилди

Ўзбекистонда ҳомиладор аёлларга тиббий кўрсатмалар бўлмаган тақдирда ҳам кесарча кесиш операциясини танлаш имконияти берилди. Эндиликда операция ўтказиш тўғрисида қарор қабул қилишда аёлнинг хоҳиши ҳам инобатга олинади. Бу ҳақда Oblakouz хабар берди.

Бунинг учун аввало шифокор аёлга кесарча кесишнинг эҳтимолий хавфлари ва салбий оқибатлари ҳақида тушунтириш бериши керак. Шундан сўнг аёлнинг ихтиёрий розилиги олинади.

Рўйхатдан ўтказилган ҳужжатга кўра, кесарча кесиш операциясини ўтказиш учун 31 та тиббий кўрсатма белгиланган. Операция шошилинч, кечиктириб бўлмайдиган, режали ёки режали-шошилинч тарзда амалга оширилиши мумкин.

Шу билан бирга, тиббий кўрсатмаларнинг мавжуд эмаслиги аёлнинг ўз хоҳишига кўра кесарча кесиш операциясини ўтказиш имкониятини истисно этмайди.

Яъни, янги тартибга кўра, кесарча кесиш фақат тиббий зарурат билан чекланиб қолмайди. Бироқ бундай қарор қабул қилинишидан олдин аёлга операциянинг мумкин бўлган хавф ва оқибатлари тушунтирилиши ҳамда унинг ихтиёрий розилиги олиниши шарт.

ОбликозЎзбекистонкесарча кесишҳомиладор аёллар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Навоийда уч эгизак дунёга келди: икки ўғил ва бир қизНавоийда уч эгизак дунёга келди: икки ўғил ва бир қиз26 сентябр 14:48Ўзбекистонда пенсия ёши 2028 йилдан оширилиши мумкинЎзбекистонда пенсия ёши 2028 йилдан оширилиши мумкин15 сентябр 20:42Ўзбекистонда балиқ овлаш тартиби рақамлаштирилади: энди жойлар олдиндан брон қилинадиЎзбекистонда балиқ овлаш тартиби рақамлаштирилади: энди жойлар олдиндан брон қилинади22 сентябр 21:48Ўзбекистонда Англия ҳуқуқи асосида халқаро тижорат суди ташкил этиладиЎзбекистонда Англия ҳуқуқи асосида халқаро тижорат суди ташкил этилади17 июн 12:41Судга мурожаат қилиш имкониятлари кенгайиши мумкин: Президентга янги таклифлар берилдиСудга мурожаат қилиш имкониятлари кенгайиши мумкин: Президентга янги таклифлар берилди22 сентябр 18:58Абитуриентлар учун муҳим жараён бошланди: ОТМ танлови старт олдиАбитуриентлар учун муҳим жараён бошланди: ОТМ танлови старт олди25 июл 12:46
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!
Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!
Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғди
Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғди
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
Ўқитувчиларга 1 октябрда қанча мукофот берилиши кутилмоқда?
Ўқитувчиларга 1 октябрда қанча мукофот берилиши кутилмоқда?
Ўзбекистонда ҳарорат кескин тушиб, ёмғир ва сел хавфи эълон қилинди
Ўзбекистонда ҳарорат кескин тушиб, ёмғир ва сел хавфи эълон қилинди
McDonald’s Ўзбекистонга кириб келмоқда: Тошкентда илк ресторан очилади
McDonald’s Ўзбекистонга кириб келмоқда: Тошкентда илк ресторан очилади