Ҳомиладор аёлларга кесарча кесишни танлаш ҳуқуқи берилди
Ўзбекистонда ҳомиладор аёлларга тиббий кўрсатмалар бўлмаган тақдирда ҳам кесарча кесиш операциясини танлаш имконияти берилди. Эндиликда операция ўтказиш тўғрисида қарор қабул қилишда аёлнинг хоҳиши ҳам инобатга олинади. Бу ҳақда Oblakouz хабар берди.
Бунинг учун аввало шифокор аёлга кесарча кесишнинг эҳтимолий хавфлари ва салбий оқибатлари ҳақида тушунтириш бериши керак. Шундан сўнг аёлнинг ихтиёрий розилиги олинади.
Рўйхатдан ўтказилган ҳужжатга кўра, кесарча кесиш операциясини ўтказиш учун 31 та тиббий кўрсатма белгиланган. Операция шошилинч, кечиктириб бўлмайдиган, режали ёки режали-шошилинч тарзда амалга оширилиши мумкин.
Шу билан бирга, тиббий кўрсатмаларнинг мавжуд эмаслиги аёлнинг ўз хоҳишига кўра кесарча кесиш операциясини ўтказиш имкониятини истисно этмайди.
Яъни, янги тартибга кўра, кесарча кесиш фақат тиббий зарурат билан чекланиб қолмайди. Бироқ бундай қарор қабул қилинишидан олдин аёлга операциянинг мумкин бўлган хавф ва оқибатлари тушунтирилиши ҳамда унинг ихтиёрий розилиги олиниши шарт.
Изоҳлар 0
…