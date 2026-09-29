Ханси Флик Ла Лигада сентябрнинг энг яхши мураббийи бўлди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ханси Флик сентябр ойидаги натижалари билан Ла Лиганинг энг яхши мураббийи деб топилди, Диего Симеоне ва Мануэль Пеллегринидан устун келди.
- Флик бошчилигидаги «Барселона» сентябрда тўртта учрашувнинг барчасида ғалаба қозониб, рақиблари дарвозасига жами 19 та гол урди.
- Ушбу муваффақиятли серия натижасида «Барселона»
- 21 очко билан Ла Лига жадвалида пешқадамлик қилмоқда.
«Барселона» бош мураббийи Ханси Флик сентябрь ойидаги натижалари билан Ла Лиганинг энг яхши мураббийи деб топилди. Немис мутахассиси овоз бериш якунларига кўра Диего Симеоне ва Мануэл Пеллегринидан устун келди.
Флик бошчилигидаги каталонияликлар сентябрни мағлубиятсиз ўтказиб, тўртта учрашувнинг барчасида ғалаба қозонди. «Барселона» бу баҳсларда рақиблар дарвозасига жами 19 та гол урди.
«Барселона» сентябрда рақибларини аямади
Каталонияликлар ойни «Валенсия»га қарши сафар учрашуви билан бошлади.
Флик шогирдлари мазкур баҳсда рақибини 5:0 ҳисобида мағлуб этди. Йирик ғалабадан кейин «Барселона» яна бир сафар учрашувида «Леванте»га қарши майдонга тушди.
Бу баҳс ҳам каталонияликларнинг ғалабаси билан якунланди — 4:2.
Шу тариқа, жамоа сентябрь ойининг дастлабки икки учрашувидаёқ 9 та гол уриб, чемпионлик пойгасидаги даъволарини яна бир бор намойиш этди.
«Расинг»га қарши 7:2 ҳисобидаги шоу
«Барселона» сентябрдаги энг сермаҳсул учрашувларидан бирини ўз майдонида «Расинг»га қарши ўтказди.
Флик жамоаси рақибини 7:2 ҳисобида тор-мор келтирди.
Учрашувдаги еттита гол каталонияликларнинг ҳужумдаги имкониятларини яна бир бор кўрсатиб берди. Жамоа рақиб дарвозаси олдидаги фаоллигини юқори даражада ушлаб турди.
Ой «Севиля» устидан ғалаба билан якунланди
Сентябрдаги тўртинчи ва сўнгги баҳсда «Барселона» «Севиля»ни қабул қилди.
Каталонияликлар бу учрашувда ҳам майдонни ғалаба билан тарк этди — 3:1.
Натижада Флик шогирдлари бир ой давомида тўртта ғалабани қўлга киритди.
Рақиб
Ҳисоб
«Валенсия»
5:0
«Леванте»
4:2
«Расинг»
7:2
«Севиля»
3:1
Жами: 4 ғалаба, 19 та гол.
Флик кимларни ортда қолдирди?
Ла Лиганинг сентябрь ойи учун энг яхши мураббийи аниқланган овоз беришда Фликдан ташқари «Атлетико» бош мураббийи Диего Симеоне ва «Бетис» устози Мануэл Пеллегрини ҳам номзодлар қаторида бўлган.
Якунда немис мутахассиси биринчи ўринни эгаллади.
Бу Фликнинг «Барселона»даги ишига берилган навбатдаги эътиборли баҳодир. Айниқса, сентябрь ойида жамоанинг бирорта ҳам очко йўқотмагани мутахассис натижаларининг асосий қисми бўлди.
«Барселона» Ла Лигада пешқадам
Сентябрдаги муваффақиятли серия «Барселона»нинг чемпионатдаги мавқеига ҳам таъсир қилди.
Айни пайтда каталонияликлар 21 очко билан Ла Лига жадвалида пешқадамлик қилмоқда.
Энди Флик жамоаси олдида навбатдаги вазифа — ушбу суръатни сақлаб қолиш.
«Барселона» чемпионатдаги кейинги учрашувини 10 октябрь куни ўз майдонида «Хетафе»га қарши ўтказади.
Сентябрдаги тўртта ғалаба ва 19 та голдан кейин барча эътибор Флик шогирдларининг кейинги баҳсига қаратилади. Ла Лига пешқадами энди октябрда ҳам ғалабали серияни давом эттиришга ҳаракат қилади.
Изоҳлар 0
…