Ханси Флик Ла Лигада сентябрнинг энг яхши мураббийи бўлди

·32·Спорт
Ханси Флик Ла Лигада сентябрнинг энг яхши мураббийи бўлди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Ханси Флик сентябр ойидаги натижалари билан Ла Лиганинг энг яхши мураббийи деб топилди, Диего Симеоне ва Мануэль Пеллегринидан устун келди.
  • Флик бошчилигидаги «Барселона» сентябрда тўртта учрашувнинг барчасида ғалаба қозониб, рақиблари дарвозасига жами 19 та гол урди.
  • Ушбу муваффақиятли серия натижасида «Барселона»
  • 21 очко билан Ла Лига жадвалида пешқадамлик қилмоқда.

«Барселона» бош мураббийи Ханси Флик сентябрь ойидаги натижалари билан Ла Лиганинг энг яхши мураббийи деб топилди. Немис мутахассиси овоз бериш якунларига кўра Диего Симеоне ва Мануэл Пеллегринидан устун келди.

Флик бошчилигидаги каталонияликлар сентябрни мағлубиятсиз ўтказиб, тўртта учрашувнинг барчасида ғалаба қозонди. «Барселона» бу баҳсларда рақиблар дарвозасига жами 19 та гол урди.

«Барселона» сентябрда рақибларини аямади

Каталонияликлар ойни «Валенсия»га қарши сафар учрашуви билан бошлади.

Флик шогирдлари мазкур баҳсда рақибини 5:0 ҳисобида мағлуб этди. Йирик ғалабадан кейин «Барселона» яна бир сафар учрашувида «Леванте»га қарши майдонга тушди.

Бу баҳс ҳам каталонияликларнинг ғалабаси билан якунланди — 4:2.

Шу тариқа, жамоа сентябрь ойининг дастлабки икки учрашувидаёқ 9 та гол уриб, чемпионлик пойгасидаги даъволарини яна бир бор намойиш этди.

«Расинг»га қарши 7:2 ҳисобидаги шоу

«Барселона» сентябрдаги энг сермаҳсул учрашувларидан бирини ўз майдонида «Расинг»га қарши ўтказди.

Флик жамоаси рақибини 7:2 ҳисобида тор-мор келтирди.

Учрашувдаги еттита гол каталонияликларнинг ҳужумдаги имкониятларини яна бир бор кўрсатиб берди. Жамоа рақиб дарвозаси олдидаги фаоллигини юқори даражада ушлаб турди.

Ой «Севиля» устидан ғалаба билан якунланди

Сентябрдаги тўртинчи ва сўнгги баҳсда «Барселона» «Севиля»ни қабул қилди.

Каталонияликлар бу учрашувда ҳам майдонни ғалаба билан тарк этди — 3:1.

Натижада Флик шогирдлари бир ой давомида тўртта ғалабани қўлга киритди.

Рақиб

Ҳисоб

«Валенсия»

5:0

«Леванте»

4:2

«Расинг»

7:2

«Севиля»

3:1

Жами: 4 ғалаба, 19 та гол.

Флик кимларни ортда қолдирди?

Ла Лиганинг сентябрь ойи учун энг яхши мураббийи аниқланган овоз беришда Фликдан ташқари «Атлетико» бош мураббийи Диего Симеоне ва «Бетис» устози Мануэл Пеллегрини ҳам номзодлар қаторида бўлган.

Якунда немис мутахассиси биринчи ўринни эгаллади.

Бу Фликнинг «Барселона»даги ишига берилган навбатдаги эътиборли баҳодир. Айниқса, сентябрь ойида жамоанинг бирорта ҳам очко йўқотмагани мутахассис натижаларининг асосий қисми бўлди.

«Барселона» Ла Лигада пешқадам

Сентябрдаги муваффақиятли серия «Барселона»нинг чемпионатдаги мавқеига ҳам таъсир қилди.

Айни пайтда каталонияликлар 21 очко билан Ла Лига жадвалида пешқадамлик қилмоқда.

Энди Флик жамоаси олдида навбатдаги вазифа — ушбу суръатни сақлаб қолиш.

«Барселона» чемпионатдаги кейинги учрашувини 10 октябрь куни ўз майдонида «Хетафе»га қарши ўтказади.

Сентябрдаги тўртта ғалаба ва 19 та голдан кейин барча эътибор Флик шогирдларининг кейинги баҳсига қаратилади. Ла Лига пешқадами энди октябрда ҳам ғалабали серияни давом эттиришга ҳаракат қилади.

БарселонаХанси ФликЛа ЛигаВаленсия
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Флик «Леванте» билан драматик баҳсдан сўнг нимада хато қилганини тан олди...Флик «Леванте» билан драматик баҳсдан сўнг нимада хато қилганини тан олди...14 сентябр 06:48Хавер Агирре Энтони Гордон билан бўлган машҳур ҳолат ҳақида гапирдиХавер Агирре Энтони Гордон билан бўлган машҳур ҳолат ҳақида гапирдиБугун 14:33Ханси Флик қўл остидаги Барселона мавсумни рекорд натижалар билан бошладиХанси Флик қўл остидаги Барселона мавсумни рекорд натижалар билан бошлади17 сентябр 14:15Рафиньядан ҳет-трик!: «Барселона» «Расинг»ни 7:2 ҳисобида янчиб ташладиРафиньядан ҳет-трик!: «Барселона» «Расинг»ни 7:2 ҳисобида янчиб ташлади17 сентябр 06:03Ханси Флик Ламине Ямалнинг «Олтин тўп» учун имкониятларини қўллаб-қувватладиХанси Флик Ламине Ямалнинг «Олтин тўп» учун имкониятларини қўллаб-қувватлади16 сентябр 03:19Ханси Флик Ламин Ямалнинг «Олтин тўп» учун даъвосини қўллаб-қувватладиХанси Флик Ламин Ямалнинг «Олтин тўп» учун даъвосини қўллаб-қувватлади15 сентябр 19:32
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди