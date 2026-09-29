Барнохон Сайфуллаева Осиё ўйинлари чемпиони бўлди

·38·Спорт
Барнохон Сайфуллаева Осиё ўйинлари чемпиони бўлди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Барнохон Сайфуллаева Аичи-Нагоя-2026 Осиё ўйинларида баландликка сакраш дастурида 1,90 метр натижа билан олтин медални қўлга киритди.
  • Ушбу ғалаба Ўзбекистон делегациясига навбатдаги олтин медални тақдим этди.
  • Сайфуллаеванинг чемпионлиги Ўзбекистон енгил атлетикаси учун муҳим ютуқ бўлди.

Ўзбекистон делегацияси ҳисобига Аичи-Нагоя-2026 Осиё ўйинларида яна бир олтин медаль қўшилди. Енгил атлетика бўйича миллий жамоа аъзоси Барнохон Сайфуллаева баландликка сакраш дастурида чемпионликни қўлга киритди.

29 сентябрь куни ўтказилган баҳсларда юртдошимиз 1,90 метр натижани қайд этиб, Осиё ўйинларининг олтин медалига эга бўлди.

Барнохон Сайфуллаева — Осиё ўйинлари чемпиони

Баландликка сакраш дастурида Ўзбекистон шарафини ҳимоя қилган Барнохон Сайфуллаева мусобақани юқори натижа билан якунлади.

Ўзбекистонлик енгил атлетикачи 1 метр 90 сантиметр баландликни забт этиб, барча рақибларидан устун келди ва шоҳсупанинг энг юқори поғонасидан жой олди.

Бу натижа унга Аичи-Нагоя-2026 Осиё ўйинларининг олтин медалини тақдим этди.

Ўзбекистон делегациясига навбатдаги олтин

Сайфуллаеванинг чемпионлиги 29 сентябрь куни Ўзбекистон делегацияси учун яна бир қувончли натижа бўлди.

Аичи-Нагояда мамлакатимиз спортчилари турли спорт турларида медаллар учун курашни давом эттирмоқда. Барнохон Сайфуллаева эса енгил атлетикада Ўзбекистон байроғини баланд кўтарди.

1,90 метр — олтин медаль учун етарли натижа.

Баландликка сакрашдаги муҳим ғалаба

Енгил атлетикада баландликка сакраш спортчидан нафақат жисмоний тайёргарлик, балки ҳар бир уринишда аниқлик ва барқарорликни ҳам талаб қилади.

Барнохон Сайфуллаева Аичи-Нагоя-2026да ўз имкониятларини муносиб намойиш этиб, якунда чемпионликни қўлга киритди.

Шу тариқа, Ўзбекистон делегацияси яна бир олтин медаль билан бойиди.

Барнохон Сайфуллаеванинг 1,90 метрлик сакраши эса Аичи-Нагоя-2026 Осиё ўйинларида Ўзбекистон енгил атлетикаси учун олтин натижа сифатида тарихга кирди.

Барнохон СайфуллаеваАичи-Нагоя-2026 Осиё ўйинлариЎзбекистон делегациясиБаландликка сакраш
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Арина Танатмишева Аичи-Нагояда яна кумуш медални қўлга киритишга муваффақ бўлдиАрина Танатмишева Аичи-Нагояда яна кумуш медални қўлга киритишга муваффақ бўлди26 сентябр 12:53Тўрт боксчимиз финал учун рингга чиқади: жанглар вақти маълумТўрт боксчимиз финал учун рингга чиқади: жанглар вақти маълумБугун 17:30Фазлиддин Эркинбоев Аичи-Нагояда бронза медалини қўлга киритдиФазлиддин Эркинбоев Аичи-Нагояда бронза медалини қўлга киритдиБугун 12:13Акбар Жўраевдан тарихий натижа: олтин медаль ва бир нечта янги рекордАкбар Жўраевдан тарихий натижа: олтин медаль ва бир нечта янги рекордБугун 12:12Шоҳруҳхон Баҳтиёров финалда рақибини енгиб, тарихий олтин медални қўлга киритдиШоҳруҳхон Баҳтиёров финалда рақибини енгиб, тарихий олтин медални қўлга киритди27 сентябр 16:37Ибодатхон Агожонова финалда ғалаба қозониб, Ўзбекистонга 9-олтинни келтирдиИбодатхон Агожонова финалда ғалаба қозониб, Ўзбекистонга 9-олтинни келтирди27 сентябр 16:34
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди