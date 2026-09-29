Барнохон Сайфуллаева Осиё ўйинлари чемпиони бўлди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Барнохон Сайфуллаева Аичи-Нагоя-2026 Осиё ўйинларида баландликка сакраш дастурида 1,90 метр натижа билан олтин медални қўлга киритди.
- Ушбу ғалаба Ўзбекистон делегациясига навбатдаги олтин медални тақдим этди.
- Сайфуллаеванинг чемпионлиги Ўзбекистон енгил атлетикаси учун муҳим ютуқ бўлди.
Ўзбекистон делегацияси ҳисобига Аичи-Нагоя-2026 Осиё ўйинларида яна бир олтин медаль қўшилди. Енгил атлетика бўйича миллий жамоа аъзоси Барнохон Сайфуллаева баландликка сакраш дастурида чемпионликни қўлга киритди.
29 сентябрь куни ўтказилган баҳсларда юртдошимиз 1,90 метр натижани қайд этиб, Осиё ўйинларининг олтин медалига эга бўлди.
Барнохон Сайфуллаева — Осиё ўйинлари чемпиони
Баландликка сакраш дастурида Ўзбекистон шарафини ҳимоя қилган Барнохон Сайфуллаева мусобақани юқори натижа билан якунлади.
Ўзбекистонлик енгил атлетикачи 1 метр 90 сантиметр баландликни забт этиб, барча рақибларидан устун келди ва шоҳсупанинг энг юқори поғонасидан жой олди.
Бу натижа унга Аичи-Нагоя-2026 Осиё ўйинларининг олтин медалини тақдим этди.
Ўзбекистон делегациясига навбатдаги олтин
Сайфуллаеванинг чемпионлиги 29 сентябрь куни Ўзбекистон делегацияси учун яна бир қувончли натижа бўлди.
Аичи-Нагояда мамлакатимиз спортчилари турли спорт турларида медаллар учун курашни давом эттирмоқда. Барнохон Сайфуллаева эса енгил атлетикада Ўзбекистон байроғини баланд кўтарди.
1,90 метр — олтин медаль учун етарли натижа.
Баландликка сакрашдаги муҳим ғалаба
Енгил атлетикада баландликка сакраш спортчидан нафақат жисмоний тайёргарлик, балки ҳар бир уринишда аниқлик ва барқарорликни ҳам талаб қилади.
Барнохон Сайфуллаева Аичи-Нагоя-2026да ўз имкониятларини муносиб намойиш этиб, якунда чемпионликни қўлга киритди.
Шу тариқа, Ўзбекистон делегацияси яна бир олтин медаль билан бойиди.
Барнохон Сайфуллаеванинг 1,90 метрлик сакраши эса Аичи-Нагоя-2026 Осиё ўйинларида Ўзбекистон енгил атлетикаси учун олтин натижа сифатида тарихга кирди.
Изоҳлар 0
…