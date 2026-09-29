“Манчестер Сити” молиявий жиноятларда айбдор деб топилди: Ҳар йили 25 очко олиб ташланадими?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Мустақил комиссия «Манчестер Сити»нинг кўплаб молиявий қоидаларни бузганини тасдиқлади.
- Клубга 3 йилдан 5 йилгача бўлган муддат давомида ҳар мавсум бошида 20–25 очко олиб ташланиши мумкин.
- Агар бу жазо қўлланилса, «Сити» учун Чемпионлар лигасига чиқиш имконсиз бўлиб қолади.
- «Манчестер Сити» бу қарор устидан апелляция беришга тайёргарлик кўрмоқда, бу эса жараённи чўзиб юбориши мумкин.
Жаҳон футболида энг кутилган ва энг хавфли бўрон расман бошланди: Англия Премьер-лигаси гранди «Манчестер Сити» кўплаб молиявий қоидаларни бузгани мустақил комиссия томонидан расман тасдиқланди. Сўнгги йилларда инглиз футболини монополия қилиб олган клуб энди ўз тарихидаги энг оғир ва ҳалокатли жазога юзланиш арафасида турибди. Ҳозирча қандай аниқ санкция қўлланилиши очиқланмаган бўлса-да, «шаҳарликлар» комиссия қарори устидан апелляция беришга ҳозирлик кўрмоқда, бу эса якуний ҳукмни яна маълум муддатга кечиктиради.
Бироқ инглиз клублари кулуарларида мисли кўрилмаган эҳтимолий жазо сценарийси муҳокама қилинмоқда. The Touchline нашри хабарига кўра, АПЛ клубларидан бирининг собиқ раҳбари «Сити» қуйи лигага тушириб юборилмаслиги, аммо 3 йилдан 5 йилгача бўлган муддат давомида ҳар мавсум стартида мунтазам равишда 20–25 очкодан маҳрум қилиниши мумкинлигини очиқлади. Агар ушбу прецедент амалга ошса, клуб учун Чемпионлар лигасига чиқиш мутлақ имконсиз вазифага айланади.
«Айблов тасдиғи, 5 йиллик дисквалификация ва 25 очколик қарз»: Можаронинг 5 та асосий нуқтаси
«Манчестер Сити»га қарши очилган молиявий иш ва эҳтимолий жазолар бўйича энг муҳим расмий далиллар:
Молиявий қоидабузарликлар расман исботланди: Мустақил комиссия «Манчестер Сити»нинг кўплаб молиявий қоидаларни бузганини расман тасдиқлади;
«Минус 20–25 очко» сценарийси: Жамоани АПЛда сақлаб қолган ҳолда, кетма-кет 3 йилдан 5 йилгача ҳар мавсум бошида 20–25 очколик жарима белгиланиши мумкин;
Еврокубоклар бой берилиши хавфи: Ҳар йили минус очколар билан старт олиш клубни нафақат чемпионлик пойгасидан, балки УЕФА Чемпионлар лигаси йўлланмасидан ҳам маҳрум қилади;
«Шаҳарликлар» таслим бўлмайди: «Манчестер Сити» қарор устидан юқори суд инстанцияларига апелляция шикояти киритишга тайёргарлик кўрмоқда;
Жараённинг чўзилиши ва вақт ютиш: Юридик шикоятлар берилиши натижасида жазонинг амалда кучга кириши яна бир неча ойга кечикиши кутилмоқда.
«Манчестер Сити» иши: АПЛдаги кутилаётган жазо сценарийлари таснифи
Мустақил комиссия ва экспертлар доирасида кўриб чиқилаётган эҳтимолий санкциялар қиёси:
Кўриб чиқилаётган жазо вариантлари
Амалий кўриниши ва шартлари
Клуб ва АПЛ учун эҳтимолий оқибатлари
Узоқ муддатли мунтазам очко олиб ташлаш
3–5 йил давомида ҳар мавсум 20–25 очкодан маҳрум қилиш
Чемпионлар лигасидан қуруқ қолиш, йилига юзлаб миллион евролик молиявий инқироз
Бир марталик рекорд даражадаги жарима очкоси
Жорий ёки кейинги мавсумдан 40–50 очкони айириб ташлаш
Клубнинг бир йиллик мавсуми бой берилиши ва Чемпионшипга тушиб кетиш хавфи
Қуйи лигага бадарға қилиш (Релегация)
Премьер-лигадан тўғридан-тўғри Чемпионшип ёки 1-лигага тушириш
Барча юлдуз футболчилар ва бош мураббийнинг жамоани тарк этиши
Клубнинг ҳимоя стратегияси
Мустақил комиссия устидан юқори суд инстанцияларига шикоят
Ишни максимал даражада чўзиш ва санкцияларни юмшатишга эришиш
Футбол ва молиявий экспертиза: Нега 5 йиллик жарима қуйи лигага тушишдан ҳам оғирроқ?
Спорт ҳуқуқшунослари, футбол инсайдерлари ва иқтисодчиларнинг хулосалари:
«Бир марталик ўлим эмас, беш йиллик қийноқ»: Агар клуб Чемпионшипга туширилса, у ердан 1 йил ичида чемпион бўлиб қайтиши мумкин эди; аммо ҳар йили мавсумни -25 очко билан бошлаш — жамоани 5 йил давомида муттасил фалаж қилиш демакдир; бундай шароитда на Эрлинг Ҳоланд ва на бошқа суперюлдузлар клубда қолмайди, чунки Чемпионлар лигасида ўйнамаслик уларнинг карьерасига қаттиқ зарба беради;
«АПЛ ўз брендини қутқариш йўлида»: Премьер-лига «Сити»ни бутунлай лигадан ҳайдаб чиқаришни истамайди, сабаби клубнинг глобал трансляция ва ҳомийлик шартномалари бутун АПЛ маркетингига фойда келтиради; мунтазам очко олиб ташлаш орқали лига раҳбарияти ҳам «адолат ўрнатилганини» кўрсатади, ҳам тижорий йўқотишларни камайтиради;
Апелляция уруши ва қонуний муддатлар: «Манчестер Сити» дунёнинг энг қиммат адвокатлар армиясига эга; шикоят бериш орқали клуб суд жараёнини яна бир йилгача чўзиши ва очколар олиб ташланишини муайян келишувлар ёки улкан молиявий жарималарга алмаштиришга уриниши мумкин.
Сизнингча, «Манчестер Сити»га ҳар мавсум 20–25 очкодан олиб ташлаш жазоси қўлланилса, адолат қарор топган бўладими ёки бундай улкан молиявий фирибгарликлар учун клубни тўғридан-тўғри қуйи лигага равона қилиш керакми? «Шаҳарликлар» апелляция орқали яна жазодан қутулиб қола оладими? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва инглиз футболидаги энг шов-шувли суд жараёни таҳлилини барча мухлислар билан баҳам кўринг!
Изоҳлар 0
…