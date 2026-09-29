“Манчестер Сити” молиявий жиноятларда айбдор деб топилди: Ҳар йили 25 очко олиб ташланадими?

·19·Спорт
“Манчестер Сити” молиявий жиноятларда айбдор деб топилди: Ҳар йили 25 очко олиб ташланадими?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Мустақил комиссия «Манчестер Сити»нинг кўплаб молиявий қоидаларни бузганини тасдиқлади.
  • Клубга 3 йилдан 5 йилгача бўлган муддат давомида ҳар мавсум бошида 20–25 очко олиб ташланиши мумкин.
  • Агар бу жазо қўлланилса, «Сити» учун Чемпионлар лигасига чиқиш имконсиз бўлиб қолади.
  • «Манчестер Сити» бу қарор устидан апелляция беришга тайёргарлик кўрмоқда, бу эса жараённи чўзиб юбориши мумкин.

Жаҳон футболида энг кутилган ва энг хавфли бўрон расман бошланди: Англия Премьер-лигаси гранди «Манчестер Сити» кўплаб молиявий қоидаларни бузгани мустақил комиссия томонидан расман тасдиқланди. Сўнгги йилларда инглиз футболини монополия қилиб олган клуб энди ўз тарихидаги энг оғир ва ҳалокатли жазога юзланиш арафасида турибди. Ҳозирча қандай аниқ санкция қўлланилиши очиқланмаган бўлса-да, «шаҳарликлар» комиссия қарори устидан апелляция беришга ҳозирлик кўрмоқда, бу эса якуний ҳукмни яна маълум муддатга кечиктиради.

Бироқ инглиз клублари кулуарларида мисли кўрилмаган эҳтимолий жазо сценарийси муҳокама қилинмоқда. The Touchline нашри хабарига кўра, АПЛ клубларидан бирининг собиқ раҳбари «Сити» қуйи лигага тушириб юборилмаслиги, аммо 3 йилдан 5 йилгача бўлган муддат давомида ҳар мавсум стартида мунтазам равишда 20–25 очкодан маҳрум қилиниши мумкинлигини очиқлади. Агар ушбу прецедент амалга ошса, клуб учун Чемпионлар лигасига чиқиш мутлақ имконсиз вазифага айланади.

«Айблов тасдиғи, 5 йиллик дисквалификация ва 25 очколик қарз»: Можаронинг 5 та асосий нуқтаси

«Манчестер Сити»га қарши очилган молиявий иш ва эҳтимолий жазолар бўйича энг муҳим расмий далиллар:

  • Молиявий қоидабузарликлар расман исботланди: Мустақил комиссия «Манчестер Сити»нинг кўплаб молиявий қоидаларни бузганини расман тасдиқлади;

  • «Минус 20–25 очко» сценарийси: Жамоани АПЛда сақлаб қолган ҳолда, кетма-кет 3 йилдан 5 йилгача ҳар мавсум бошида 20–25 очколик жарима белгиланиши мумкин;

  • Еврокубоклар бой берилиши хавфи: Ҳар йили минус очколар билан старт олиш клубни нафақат чемпионлик пойгасидан, балки УЕФА Чемпионлар лигаси йўлланмасидан ҳам маҳрум қилади;

  • «Шаҳарликлар» таслим бўлмайди: «Манчестер Сити» қарор устидан юқори суд инстанцияларига апелляция шикояти киритишга тайёргарлик кўрмоқда;

  • Жараённинг чўзилиши ва вақт ютиш: Юридик шикоятлар берилиши натижасида жазонинг амалда кучга кириши яна бир неча ойга кечикиши кутилмоқда.

«Манчестер Сити» иши: АПЛдаги кутилаётган жазо сценарийлари таснифи

Мустақил комиссия ва экспертлар доирасида кўриб чиқилаётган эҳтимолий санкциялар қиёси:

Кўриб чиқилаётган жазо вариантлари

Амалий кўриниши ва шартлари

Клуб ва АПЛ учун эҳтимолий оқибатлари

Узоқ муддатли мунтазам очко олиб ташлаш

3–5 йил давомида ҳар мавсум 20–25 очкодан маҳрум қилиш

Чемпионлар лигасидан қуруқ қолиш, йилига юзлаб миллион евролик молиявий инқироз

Бир марталик рекорд даражадаги жарима очкоси

Жорий ёки кейинги мавсумдан 40–50 очкони айириб ташлаш

Клубнинг бир йиллик мавсуми бой берилиши ва Чемпионшипга тушиб кетиш хавфи

Қуйи лигага бадарға қилиш (Релегация)

Премьер-лигадан тўғридан-тўғри Чемпионшип ёки 1-лигага тушириш

Барча юлдуз футболчилар ва бош мураббийнинг жамоани тарк этиши

Клубнинг ҳимоя стратегияси

Мустақил комиссия устидан юқори суд инстанцияларига шикоят

Ишни максимал даражада чўзиш ва санкцияларни юмшатишга эришиш

Футбол ва молиявий экспертиза: Нега 5 йиллик жарима қуйи лигага тушишдан ҳам оғирроқ?

Спорт ҳуқуқшунослари, футбол инсайдерлари ва иқтисодчиларнинг хулосалари:

  • «Бир марталик ўлим эмас, беш йиллик қийноқ»: Агар клуб Чемпионшипга туширилса, у ердан 1 йил ичида чемпион бўлиб қайтиши мумкин эди; аммо ҳар йили мавсумни -25 очко билан бошлаш — жамоани 5 йил давомида муттасил фалаж қилиш демакдир; бундай шароитда на Эрлинг Ҳоланд ва на бошқа суперюлдузлар клубда қолмайди, чунки Чемпионлар лигасида ўйнамаслик уларнинг карьерасига қаттиқ зарба беради;

  • «АПЛ ўз брендини қутқариш йўлида»: Премьер-лига «Сити»ни бутунлай лигадан ҳайдаб чиқаришни истамайди, сабаби клубнинг глобал трансляция ва ҳомийлик шартномалари бутун АПЛ маркетингига фойда келтиради; мунтазам очко олиб ташлаш орқали лига раҳбарияти ҳам «адолат ўрнатилганини» кўрсатади, ҳам тижорий йўқотишларни камайтиради;

  • Апелляция уруши ва қонуний муддатлар: «Манчестер Сити» дунёнинг энг қиммат адвокатлар армиясига эга; шикоят бериш орқали клуб суд жараёнини яна бир йилгача чўзиши ва очколар олиб ташланишини муайян келишувлар ёки улкан молиявий жарималарга алмаштиришга уриниши мумкин.

Сизнингча, «Манчестер Сити»га ҳар мавсум 20–25 очкодан олиб ташлаш жазоси қўлланилса, адолат қарор топган бўладими ёки бундай улкан молиявий фирибгарликлар учун клубни тўғридан-тўғри қуйи лигага равона қилиш керакми? «Шаҳарликлар» апелляция орқали яна жазодан қутулиб қола оладими? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва инглиз футболидаги энг шов-шувли суд жараёни таҳлилини барча мухлислар билан баҳам кўринг!

Манчестер СитиАнглия Премьер-лигамолиявий қоидаларни бузишЧемпионлар лиги
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«У 1000 та гол уради!»: Каррагер Ҳоланднинг кечаги ўйинидан сўнг сенсацион баёнот берди«У 1000 та гол уради!»: Каррагер Ҳоланднинг кечаги ўйинидан сўнг сенсацион баёнот берди9 сентябр 21:08 Энцо Марескани ҳайратга солган «Манчестер Сити» футболчиси... Энцо Марескани ҳайратга солган «Манчестер Сити» футболчиси...9 сентябр 07:37«Сити»да жиддий муаммо: Мареска Доннарумма билан боғлиқ хатога изоҳ берди«Сити»да жиддий муаммо: Мареска Доннарумма билан боғлиқ хатога изоҳ берди9 сентябр 07:12"Бавария" ва ПСЖ заиф жойимизни очиб ташлайди: Ламин Ямал ЕЧЛдаги асосий хавфни айтди"Бавария" ва ПСЖ заиф жойимизни очиб ташлайди: Ламин Ямал ЕЧЛдаги асосий хавфни айтди19 сентябр 11:17Торрес ПСЖда янги қаҳрамонга айланди: хет-трик ва ЕЧЛ нинг биринчи совриниТоррес ПСЖда янги қаҳрамонга айланди: хет-трик ва ЕЧЛ нинг биринчи соврини11 сентябр 23:53«Барселона» ва «Фейеноорд» баҳси учун бошланғич таркиблар эълон қилинди«Барселона» ва «Фейеноорд» баҳси учун бошланғич таркиблар эълон қилинди9 сентябр 21:04
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди