Қозоғистонлик спортчининг Осиё ўйинларидаги олтин медали пойабзал сабаб бекор қилинди

·11·Спорт
Қозоғистонлик спортчининг Осиё ўйинларидаги олтин медали пойабзал сабаб бекор қилинди

Қозоғистонлик енгил атлетикачи Ясмина Тоханбаеванинг Aichi-Nagoya-2026 Осиё ўйинларидаги олтин медали пойабзал билан боғлиқ протест сабаб бекор қилинди. Спортчи 42,195 километр масофадаги спорт юриши баҳсида биринчи бўлиб маррага етиб келган эди.

Тоханбаева 27 сентябрь куни мусобақани 3 соат 22 дақиқа 20 сонияда якунлаб, олтин медални қўлга киритганди. У Хитой вакиллари Даньцэнцюзун ва Ма Лини ортда қолдирган.

Бироқ пойга якунланганидан сўнг қозоғистонлик спортчининг натижасига нисбатан протест берилган. Қозоғистон Миллий олимпия қўмитаси маълумотига кўра, эътироз Тоханбаева фойдаланган пойабзалнинг World Athletics томонидан тасдиқланган моделлар рўйхатига мос келиши билан боғлиқ бўлган. Шу сабабли унинг натижаси дастлаб расмий медаллар жадвалига киритилмаган.

Кейинги текширувдан сўнг Тоханбаеванинг натижаси бекор қилинди. Натижада аввал иккинчи бўлган Хитой вакили Даньцэнцюзун олтин медал соҳиби бўлди, Ма Ли кумуш, япониялик Юкико Умено эса бронза медални олди.

Спортчи қарор ҳақида ижтимоий тармоқдаги саҳифасида ҳам маълум қилган. У олтин медални мамлакатга олиб келишни жуда хоҳлаганини, бироқ натижаси бекор қилинганини ёзган. Тоханбаева, шунингдек, уни қўллаб-қувватлаган жамоаси ва мухлисларига миннатдорчилик билдирган.

Reuters хабарига кўра, Тоханбаева қарор устидан апелляция берган. Шу сабабли спортчининг ушбу мусобақадаги натижаси бўйича кейинги жараён ҳам кузатилмоқда.

Ясмина ТоханбаеванАичи-Нагоя 2026 Осиё ўйинлариWorld AthleticsҚозоғистон Миллий олимпия қўмитаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Даря Латишева Осиё ўйинларида яна медал олди: У уч карра совриндор бўлдиДаря Латишева Осиё ўйинларида яна медал олди: У уч карра совриндор бўлди22 сентябр 14:14Ибодатхон Агожонова финалда ғалаба қозониб, Ўзбекистонга 9-олтинни келтирдиИбодатхон Агожонова финалда ғалаба қозониб, Ўзбекистонга 9-олтинни келтирдиКеча 16:34Дастлабки олтин медаль нақд: Абдулваҳоб Рашидов Осиё ўйинлари чемпионига айланди!Дастлабки олтин медаль нақд: Абдулваҳоб Рашидов Осиё ўйинлари чемпионига айланди!21 сентябр 19:12Феруза Казакова ғалаба қозониб, яримфиналда Олимпиада чемпионига рўбарў келдиФеруза Казакова ғалаба қозониб, яримфиналда Олимпиада чемпионига рўбарў келдиБугун 08:48XX ёзги Осиё ўйинлари: Фирдавс Атамурадов Аичи-Нагояда кумуш медаль олдиXX ёзги Осиё ўйинлари: Фирдавс Атамурадов Аичи-Нагояда кумуш медаль олди22 сентябр 14:10Мутлақ рекорд ўрнатилди: Владимир Свечников Осиё ўйинларида олтин медални қўлга киритдиМутлақ рекорд ўрнатилди: Владимир Свечников Осиё ўйинларида олтин медални қўлга киритди24 сентябр 17:21
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди