Қозоғистонлик спортчининг Осиё ўйинларидаги олтин медали пойабзал сабаб бекор қилинди
Қозоғистонлик енгил атлетикачи Ясмина Тоханбаеванинг Aichi-Nagoya-2026 Осиё ўйинларидаги олтин медали пойабзал билан боғлиқ протест сабаб бекор қилинди. Спортчи 42,195 километр масофадаги спорт юриши баҳсида биринчи бўлиб маррага етиб келган эди.
Тоханбаева 27 сентябрь куни мусобақани 3 соат 22 дақиқа 20 сонияда якунлаб, олтин медални қўлга киритганди. У Хитой вакиллари Даньцэнцюзун ва Ма Лини ортда қолдирган.
Бироқ пойга якунланганидан сўнг қозоғистонлик спортчининг натижасига нисбатан протест берилган. Қозоғистон Миллий олимпия қўмитаси маълумотига кўра, эътироз Тоханбаева фойдаланган пойабзалнинг World Athletics томонидан тасдиқланган моделлар рўйхатига мос келиши билан боғлиқ бўлган. Шу сабабли унинг натижаси дастлаб расмий медаллар жадвалига киритилмаган.
Кейинги текширувдан сўнг Тоханбаеванинг натижаси бекор қилинди. Натижада аввал иккинчи бўлган Хитой вакили Даньцэнцюзун олтин медал соҳиби бўлди, Ма Ли кумуш, япониялик Юкико Умено эса бронза медални олди.
Спортчи қарор ҳақида ижтимоий тармоқдаги саҳифасида ҳам маълум қилган. У олтин медални мамлакатга олиб келишни жуда хоҳлаганини, бироқ натижаси бекор қилинганини ёзган. Тоханбаева, шунингдек, уни қўллаб-қувватлаган жамоаси ва мухлисларига миннатдорчилик билдирган.
Reuters хабарига кўра, Тоханбаева қарор устидан апелляция берган. Шу сабабли спортчининг ушбу мусобақадаги натижаси бўйича кейинги жараён ҳам кузатилмоқда.
Изоҳлар 0
…