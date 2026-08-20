Махачевга қарши жанг: Карлос Пратес UFC билан янги шартнома имзолади
Карлос Пратес UFC билан 8 та жангга мўлжалланган шартнома имзолаб, амалдаги чемпион Ислам Махачевга қарши чемпионлик жангини кафолатлаб олди. «Те Нигҳтмаре» лақабли бразилиялик жангчи ярим ўрта вазн тоифасида 1-рақамли даъвогар ҳисобланади. Пратеснинг фикрича, Майкл Моралес камарга даъвогарлик қилишдан олдин Белал Муҳаммад ёки кучли бешликдаги бошқа жангчи устидан яна бир ғалаба қозониши керак.
UFC ярим ўрта вазн тоифасида кучлар нисбати кескин ўзгармоқда. Рейтингнинг 1-рақамли даъвогари, «Даҳшат» (The Nightmare) лақаби билан танилган бразилиялик нокаутчи Карлос Пратес промоушен билан 8 та жангга мўлжалланган катта шартномага қўл қўйди ва амалдаги чемпион Ислам Махачевга қарши чемпионлик баҳсини кафолатлаб олди. Октагон четидаги кузатувлардан сўнг бразилиялик юлдуз қандай шов-шувли режаларини очиқлади?
«Биринчи жангим камар учун бўлади»: Пратеснинг баёноти
Ариэль Хельвани билан суҳбатда Карлос Пратес UFC раҳбариятидан расмий кафолат олганини тасдиқлади:
"Мен чемпионлик учун навбатдаги даъвогарман, энг муҳими шу! UFC билан саккизта жанглик янги узоқ муддатли шартнома имзоладим ва ушбу битимдаги илк тўқнашувим тўғридан-тўғри чемпионлик жанги бўлади.", - деди Карлос Пратес.
Карлос Пратес ва чемпионлик пойгаси тафсилотлари
Кўрсаткич
Жангчи ва келишув тафсилотлари
Жангчи
Карлос Пратес («The Nightmare», Бразилия)
Вазн тоифаси
Ярим ўрта вазн (Welterweight) — 1-рақамли даъвогар
Янги шартнома
UFC билан 8 та жанглик узоқ муддатли битим
Кейинги рақиб
Дивизионнинг амалдаги чемпиони Ислам Махачев
Асосий рақобатчи ҳолати
Майкл Моралес (Пратеснинг фикрича, унга яна 1 та ғалаба керак)
Моралес масаласи ва октагон четидаги сигнал
Пратес мағлубиятсиз одимлаётган яна бир даъвогар Майкл Моралеснинг камарга бўлган имкониятлари ҳақида тўхталиб, у аввал рейтингнинг юқори қисмидаги кучли жангчилардан бирини синовдан ўтказиши кераклигини таъкидлади:
"Моралес камаргача яна битта жанг ўтказиши лозим — балки Белал Муҳаммад ёки кучли бешликдаги бошқа номзод билан. Унга яна бир ёрқин ғалаба керак."
Эслатиб ўтамиз, Карлос Пратес ўтган дам олиш куни Ислам Махачев ва Йен Мачадо Гэрри ўртасидаги кескин тўқнашувни бевосита октагон ёнидан кузатиб борган ҳамда навбатдаги рақиб айнан ўзи бўлишини очиқ кўрсатган эди.
Сизнингча, хавфли зарба устаси Карлос Пратес ярим ўрта вазн тоифасида Ислам Махачевга жиддий муаммо туғдириб, чемпионлик камарини тортиб олишга қодирми?
Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ММА ихлосмандларига ушбу қайноқ янгиликни дарҳол улашинг!
…