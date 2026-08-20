Махачевга қарши жанг: Карлос Пратес UFC билан янги шартнома имзолади

·1·Спорт
Махачевга қарши жанг: Карлос Пратес UFC билан янги шартнома имзолади
Қисқача

Карлос Пратес UFC билан 8 та жангга мўлжалланган шартнома имзолаб, амалдаги чемпион Ислам Махачевга қарши чемпионлик жангини кафолатлаб олди. «Те Нигҳтмаре» лақабли бразилиялик жангчи ярим ўрта вазн тоифасида 1-рақамли даъвогар ҳисобланади. Пратеснинг фикрича, Майкл Моралес камарга даъвогарлик қилишдан олдин Белал Муҳаммад ёки кучли бешликдаги бошқа жангчи устидан яна бир ғалаба қозониши керак.

UFC ярим ўрта вазн тоифасида кучлар нисбати кескин ўзгармоқда. Рейтингнинг 1-рақамли даъвогари, «Даҳшат» (The Nightmare) лақаби билан танилган бразилиялик нокаутчи Карлос Пратес промоушен билан 8 та жангга мўлжалланган катта шартномага қўл қўйди ва амалдаги чемпион Ислам Махачевга қарши чемпионлик баҳсини кафолатлаб олди. Октагон четидаги кузатувлардан сўнг бразилиялик юлдуз қандай шов-шувли режаларини очиқлади?

«Биринчи жангим камар учун бўлади»: Пратеснинг баёноти

Ариэль Хельвани билан суҳбатда Карлос Пратес UFC раҳбариятидан расмий кафолат олганини тасдиқлади:

"Мен чемпионлик учун навбатдаги даъвогарман, энг муҳими шу! UFC билан саккизта жанглик янги узоқ муддатли шартнома имзоладим ва ушбу битимдаги илк тўқнашувим тўғридан-тўғри чемпионлик жанги бўлади.", - деди Карлос Пратес.

Карлос Пратес ва чемпионлик пойгаси тафсилотлари

Кўрсаткич

Жангчи ва келишув тафсилотлари

Жангчи

Карлос Пратес («The Nightmare», Бразилия)

Вазн тоифаси

Ярим ўрта вазн (Welterweight) — 1-рақамли даъвогар

Янги шартнома

UFC билан 8 та жанглик узоқ муддатли битим

Кейинги рақиб

Дивизионнинг амалдаги чемпиони Ислам Махачев

Асосий рақобатчи ҳолати

Майкл Моралес (Пратеснинг фикрича, унга яна 1 та ғалаба керак)

Моралес масаласи ва октагон четидаги сигнал

Пратес мағлубиятсиз одимлаётган яна бир даъвогар Майкл Моралеснинг камарга бўлган имкониятлари ҳақида тўхталиб, у аввал рейтингнинг юқори қисмидаги кучли жангчилардан бирини синовдан ўтказиши кераклигини таъкидлади:

"Моралес камаргача яна битта жанг ўтказиши лозим — балки Белал Муҳаммад ёки кучли бешликдаги бошқа номзод билан. Унга яна бир ёрқин ғалаба керак."

Эслатиб ўтамиз, Карлос Пратес ўтган дам олиш куни Ислам Махачев ва Йен Мачадо Гэрри ўртасидаги кескин тўқнашувни бевосита октагон ёнидан кузатиб борган ҳамда навбатдаги рақиб айнан ўзи бўлишини очиқ кўрсатган эди.

Сизнингча, хавфли зарба устаси Карлос Пратес ярим ўрта вазн тоифасида Ислам Махачевга жиддий муаммо туғдириб, чемпионлик камарини тортиб олишга қодирми?

Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ММА ихлосмандларига ушбу қайноқ янгиликни дарҳол улашинг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дана Уайт Чимаевнинг қачон қайтиши ҳақидаги саволга қандай жавоб берди?Дана Уайт Чимаевнинг қачон қайтиши ҳақидаги саволга қандай жавоб берди?Бугун, 10:02«Ал-Қодисия» 61 миллион еврога Тижани Рейндерсни сотиб олди«Ал-Қодисия» 61 миллион еврога Тижани Рейндерсни сотиб олдиБугун, 09:56Сергей Лушан «Машъал»даги оғир инқироз ва маошсиз ярим йил ҳақида гапирдиСергей Лушан «Машъал»даги оғир инқироз ва маошсиз ярим йил ҳақида гапирдиБугун, 06:34Миржалол Қосимов ОКМКнинг кетма-кет учинчи мағлубиятига изоҳ берди...Миржалол Қосимов ОКМКнинг кетма-кет учинчи мағлубиятига изоҳ берди...Бугун, 06:27Жаҳонгир Ўрозовнинг дебютида «Рубин» «Спартак»ни мағлуб этдиЖаҳонгир Ўрозовнинг дебютида «Рубин» «Спартак»ни мағлуб этдиБугун, 06:22Холдорхонов бенефиси: «Андижон» сафарда «Машъал»ни мағлуб этдиХолдорхонов бенефиси: «Андижон» сафарда «Машъал»ни мағлуб этдиБугун, 06:18
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди