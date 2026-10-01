Гари Невилл Англия футболи Италия тақдирини такрорлаши мумкинлигидан огоҳлантирди
Англия футболи ва Премер-лига тарихи ўзининг энг жиддий инқирозларидан бирини бошдан кечирмоқда, чунки Манчестер Сити молиявий қоидаларни йирик миқёсда бузганликда айбдор деб топилди. Goal.com хабар беришича, машҳур эксперт ва собиқ футболчи Гари Невилл ушбу воқеадан сўнг инглиз футболининг келажаги учун жиддий хавотир билдириб, мусобақа Италия футболининг 2006 йилдаги ачинарли қисматига дуч келиши мумкинлигини таъкидлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Суд қарорига кўра, Манчестер Сити 2009–2018 йиллар оралиғида ўзининг молиявий ҳолатини 900 миллион фунт стерлингдан ортиқ суммага сунъий равишда ошириб кўрсатгани аниқланган. Ушбу ҳолат мамлакатдаги энг нуфузли чемпионатнинг глобал обрўсига путур етказаётгани ва халқаро майдондаги мавқейини жиддий хавф остига қўяётгани айтилмоқда.
Италия сценарийси ва халқаро обрўГари Невилл ўзининг Те Оверлап кўрсатувидаги чиқишида бу вазият унга Италиядаги машҳур Калчополи можаросини эслатиб юборганини таъкидлади. Ўша пайтда Европа футболини ларзага келтирган воқеалар туфайли Ювентус клуби чемпионлик унвонларидан маҳрум этилиб, қуйи лигага тушириб юборилган эди. Невиллнинг фикрича, Англия Премер-лигаси доимо ўзининг ҳалоллиги ва юқори стандартлари билан бошқаларга ўрнак бўлиб келган, бироқ ҳозирда бу обрў лойга қорилмоқда.
Мутахассиснинг таъкидлашича, Премер-лига Буюк Британиянинг дунё миқёсидаги энг асосий экспорт маҳсулотларидан бири ҳисобланади. Ер юрининг исталган нуқтасида одамлар Ливерпул, Манчестер Юнайтед, Арсенал ёки умуман инглиз чемпионати ҳақида гапиришади. Бироқ ҳозирги можаролар туфайли мусобақа бутун дунё бўйлаб қаттиқ танқид остида қолмоқда.
Жазо чоралари ва эгаларини алмаштириш масаласиМанчестер Сити клуби ўзига қўйилган барча айбловларни қатъиян рад этиб, апелляция шикоятини киритишга тайёрланмоқда ва ўз ҳақиқатини исботловчи далилларга эга эканини таъкидламоқда. Бироқ Гари Невилл оддий очко олиб ташлаш ёки чемпионлик унвонларини тортиб олишнинг ўзи етарли эмаслигини, бундай йирик миқёсдаги молиявий қоидабузарликларга қарши кескинроқ чоралар кўрилиши шартлигини қатъий талаб қилди.
Унинг фикрича, ягона адолатли жазо бу клуб эгаларини бутунлай четлаштириш ва уларнинг ҳуқуқларини олиб қўйишдир. Невилл бундай саноат миқёсидаги молиявий допинг ҳолатлари футбол тизимига тузатиб бўлмас зарар етказишини ва бундан кейин клуб раҳбариятига нисбатан энг қаттиқ санкциялар қўлланилиши лозимлигини қўшимча қилди.
Ҳозирги вақтда Манчестер Сити клуби жума кунига қадар айблов ҳукми юзасидан ўзининг расмий апелляциясини тақдим этиши керак. Юзага келган ҳуқуқий кураш шароитида Премер-лига раҳбарияти инглиз футболининг келажагини сақлаб қолиш ва унинг адолатлилигини таъминлаш учун қатъий ҳамда якуний қарор қабул қилиш борасида улкан босим остида қолмоқда.
Изоҳлар 0
…