Гари Невилл Англия футболи Италия тақдирини такрорлаши мумкинлигидан огоҳлантирди

·2·Спорт
Гари Невилл Англия футболи Италия тақдирини такрорлаши мумкинлигидан огоҳлантирди

Англия футболи ва Премер-лига тарихи ўзининг энг жиддий инқирозларидан бирини бошдан кечирмоқда, чунки Манчестер Сити молиявий қоидаларни йирик миқёсда бузганликда айбдор деб топилди. Goal.com хабар беришича, машҳур эксперт ва собиқ футболчи Гари Невилл ушбу воқеадан сўнг инглиз футболининг келажаги учун жиддий хавотир билдириб, мусобақа Италия футболининг 2006 йилдаги ачинарли қисматига дуч келиши мумкинлигини таъкидлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Суд қарорига кўра, Манчестер Сити 2009–2018 йиллар оралиғида ўзининг молиявий ҳолатини 900 миллион фунт стерлингдан ортиқ суммага сунъий равишда ошириб кўрсатгани аниқланган. Ушбу ҳолат мамлакатдаги энг нуфузли чемпионатнинг глобал обрўсига путур етказаётгани ва халқаро майдондаги мавқейини жиддий хавф остига қўяётгани айтилмоқда.

Италия сценарийси ва халқаро обрў

Гари Невилл ўзининг Те Оверлап кўрсатувидаги чиқишида бу вазият унга Италиядаги машҳур Калчополи можаросини эслатиб юборганини таъкидлади. Ўша пайтда Европа футболини ларзага келтирган воқеалар туфайли Ювентус клуби чемпионлик унвонларидан маҳрум этилиб, қуйи лигага тушириб юборилган эди. Невиллнинг фикрича, Англия Премер-лигаси доимо ўзининг ҳалоллиги ва юқори стандартлари билан бошқаларга ўрнак бўлиб келган, бироқ ҳозирда бу обрў лойга қорилмоқда.

Мутахассиснинг таъкидлашича, Премер-лига Буюк Британиянинг дунё миқёсидаги энг асосий экспорт маҳсулотларидан бири ҳисобланади. Ер юрининг исталган нуқтасида одамлар Ливерпул, Манчестер Юнайтед, Арсенал ёки умуман инглиз чемпионати ҳақида гапиришади. Бироқ ҳозирги можаролар туфайли мусобақа бутун дунё бўйлаб қаттиқ танқид остида қолмоқда.

Жазо чоралари ва эгаларини алмаштириш масаласи

Манчестер Сити клуби ўзига қўйилган барча айбловларни қатъиян рад этиб, апелляция шикоятини киритишга тайёрланмоқда ва ўз ҳақиқатини исботловчи далилларга эга эканини таъкидламоқда. Бироқ Гари Невилл оддий очко олиб ташлаш ёки чемпионлик унвонларини тортиб олишнинг ўзи етарли эмаслигини, бундай йирик миқёсдаги молиявий қоидабузарликларга қарши кескинроқ чоралар кўрилиши шартлигини қатъий талаб қилди.

Унинг фикрича, ягона адолатли жазо бу клуб эгаларини бутунлай четлаштириш ва уларнинг ҳуқуқларини олиб қўйишдир. Невилл бундай саноат миқёсидаги молиявий допинг ҳолатлари футбол тизимига тузатиб бўлмас зарар етказишини ва бундан кейин клуб раҳбариятига нисбатан энг қаттиқ санкциялар қўлланилиши лозимлигини қўшимча қилди.

Ҳозирги вақтда Манчестер Сити клуби жума кунига қадар айблов ҳукми юзасидан ўзининг расмий апелляциясини тақдим этиши керак. Юзага келган ҳуқуқий кураш шароитида Премер-лига раҳбарияти инглиз футболининг келажагини сақлаб қолиш ва унинг адолатлилигини таъминлаш учун қатъий ҳамда якуний қарор қабул қилиш борасида улкан босим остида қолмоқда.

Гари НевиллМанчестер СитиПремер-лигаФутбол янгиликлариИталия футболи
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Жаҳонгир Турсунов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Манчестер Сити молиявий айбловларга қарши кескин курашишга тайёрланмоқдаМанчестер Сити молиявий айбловларга қарши кескин курашишга тайёрланмоқдаБугун 20:12Манчестер Сити раҳбарияти кетишидан хавотир билдирилдиМанчестер Сити раҳбарияти кетишидан хавотир билдирилдиБугун 00:33Манчестер Сити клуби рамзи вандализмга учрадиМанчестер Сити клуби рамзи вандализмга учрадиКеча 22:31Пеп Гвардиола Манчестер Сити айбдор деб топилгач сукут сақламадиПеп Гвардиола Манчестер Сити айбдор деб топилгач сукут сақламадиКеча 18:33Манчестер Сити 115 та молиявий қоидабузарликда айбдор деб топилдиМанчестер Сити 115 та молиявий қоидабузарликда айбдор деб топилди29 сентябр 21:53Жо Харт Манчестер Сити атрофидаги молиявий можаролар юзасидан фикр билдирдиЖо Харт Манчестер Сити атрофидаги молиявий можаролар юзасидан фикр билдирди29 сентябр 14:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди