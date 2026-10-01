Усмон Дембеле Килиан Мбаппе билан муносабатларига ойдинлик киритди
Франция миллий жамоаси ҳужумчиси Усмон Дембеле жамоадоши Килиан Мбаппе билан ўртада келишмовчилик юзага келгани ҳақидаги хабарларни қатъиян рад этди. Goal.com хабар беришича, футболчиларнинг муносабатлари совуқлашгани ҳақидаги миш-мишлар Олтин тўп тақдирлаш маросими олдидан билдирилган фикрлардан сўнг тарқалган эди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Жамоанинг навбатдаги Миллатлар лигаси учрашуви олдидан ушбу масалага тўхталиб ўтган Дембеле иккала футболчи ўртасида ҳеч қандай муаммо йўқлигини ва уларнинг дўстлиги аввалгидек мустаҳкам эканини таъкидлади. Учрашувлар доирасида йиғинга келган ҳужумчи ОАВда тарқалган миш-мишларга барҳам беришга қарор қилди.
Миш-мишларга сабаб бўлган интервюМазкур тушунмовчиликка Килиан Мбаппенинг Франце Футбол нашрига берган интервюси сабаб бўлганди. Унда ҳужумчи ўзларининг ўтган фаолиятидаги фарқларни тилга олиб: «У доимо иқтидорли ўйинчи сифатида кўрилган, мен эса доимо танланган инсон бўлганман», дея фикр билдирган эди.
Бунга жавобан Усмон Дембеле Лига 1 Plus телеканалига берган интервюсида ўз қарашларини баён қилган. «Мен доимо синфнинг орқа қисмида қаттиқ меҳнат қилганман. Бутун фаолиятим давомида ортиқча гапирмаганман, фақат ишлаганман. Ўтган йили PSJ сафидаги ажойиб мавсумим учун муносиб тақдирландим, бу йил эса кўрамиз», деганди футболчи.
Майдондаги диққат ва келажакдаги режаларИталияга қарши бўладиган ўйинда Килиан Мбаппе майдонга тушмаса, сардорлик боғичини тақиши кутилаётган Усмон Дембеле ижтимоий тармоқлардаги гап-сўзларга эътибор бермаслигини билдирди. У ўз ёшида бундай майда келишмовчиликларга изоҳ бериш нияти йўқлигини қатъий таъкидлади.
«Биз гаплашиб олдик. Стол атрофида ёнма-ён ўтирамиз, ҳеч қандай муаммо йўқ», деди Дембеле. Шунингдек, у барча эътиборини фақат яшил майдондаги ўйинга қаратганини қўшимча қилди.
Изоҳлар 0
…