Усмон Дембеле Килиан Мбаппе билан муносабатларига ойдинлик киритди

·0·Спорт
Усмон Дембеле Килиан Мбаппе билан муносабатларига ойдинлик киритди

Франция миллий жамоаси ҳужумчиси Усмон Дембеле жамоадоши Килиан Мбаппе билан ўртада келишмовчилик юзага келгани ҳақидаги хабарларни қатъиян рад этди. Goal.com хабар беришича, футболчиларнинг муносабатлари совуқлашгани ҳақидаги миш-мишлар Олтин тўп тақдирлаш маросими олдидан билдирилган фикрлардан сўнг тарқалган эди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Жамоанинг навбатдаги Миллатлар лигаси учрашуви олдидан ушбу масалага тўхталиб ўтган Дембеле иккала футболчи ўртасида ҳеч қандай муаммо йўқлигини ва уларнинг дўстлиги аввалгидек мустаҳкам эканини таъкидлади. Учрашувлар доирасида йиғинга келган ҳужумчи ОАВда тарқалган миш-мишларга барҳам беришга қарор қилди.

Миш-мишларга сабаб бўлган интервю

Мазкур тушунмовчиликка Килиан Мбаппенинг Франце Футбол нашрига берган интервюси сабаб бўлганди. Унда ҳужумчи ўзларининг ўтган фаолиятидаги фарқларни тилга олиб: «У доимо иқтидорли ўйинчи сифатида кўрилган, мен эса доимо танланган инсон бўлганман», дея фикр билдирган эди.

Бунга жавобан Усмон Дембеле Лига 1 Plus телеканалига берган интервюсида ўз қарашларини баён қилган. «Мен доимо синфнинг орқа қисмида қаттиқ меҳнат қилганман. Бутун фаолиятим давомида ортиқча гапирмаганман, фақат ишлаганман. Ўтган йили PSJ сафидаги ажойиб мавсумим учун муносиб тақдирландим, бу йил эса кўрамиз», деганди футболчи.

Майдондаги диққат ва келажакдаги режалар

Италияга қарши бўладиган ўйинда Килиан Мбаппе майдонга тушмаса, сардорлик боғичини тақиши кутилаётган Усмон Дембеле ижтимоий тармоқлардаги гап-сўзларга эътибор бермаслигини билдирди. У ўз ёшида бундай майда келишмовчиликларга изоҳ бериш нияти йўқлигини қатъий таъкидлади.

«Биз гаплашиб олдик. Стол атрофида ёнма-ён ўтирамиз, ҳеч қандай муаммо йўқ», деди Дембеле. Шунингдек, у барча эътиборини фақат яшил майдондаги ўйинга қаратганини қўшимча қилди.

Усмон ДембелеКилиан МбаппеФранцияМиллатлар лигасиФутбол
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Жаҳонгир Турсунов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Усмон Дембеле Белгия қаршисида Францияни сардор сифатида бошлаб борадиУсмон Дембеле Белгия қаршисида Францияни сардор сифатида бошлаб боради26 сентябр 16:15Франция терма жамоаси Белгия билан ўйинга тайёргарлик кўрмоқдаФранция терма жамоаси Белгия билан ўйинга тайёргарлик кўрмоқда27 сентябр 19:10Зинеддин Зидан Франция термасидаги дебютини ғалаба билан бошладиЗинеддин Зидан Франция термасидаги дебютини ғалаба билан бошлади26 сентябр 12:35Килиан Мбаппе Усмон Дембеле билан муносабатларига ойдинлик киритдиКилиан Мбаппе Усмон Дембеле билан муносабатларига ойдинлик киритди22 сентябр 00:52Килиан Мбаппе грипп аломатлари сабаб Франция машғулотларини ўтказиб юбордиКилиан Мбаппе грипп аломатлари сабаб Франция машғулотларини ўтказиб юборди23 сентябр 09:39Килиан Мбаппе жароҳат туфайли Франция сафини тарк этдиКилиан Мбаппе жароҳат туфайли Франция сафини тарк этди26 сентябр 09:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди