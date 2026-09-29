Миллатлар лигасида драма: Олисе Белгияни "йиқитди", Италия Туркияни тор-мор этди!

·8·Спорт
Миллатлар лигасида драма: Олисе Белгияни "йиқитди", Италия Туркияни тор-мор этди!
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • УЕФА Миллатлар лигасининг 2-турнида Франсия Белгияни 1:0 ҳисобида мағлуб этди, Майкл Олисе 88-дақиқада ягона голни урди.
  • Италия эса Туркияни сафарда 4:1 ҳисобида йирик ҳисобда енгди.
  • Б лигасида Швеция Полшани 3:1 ҳисобида доғда қолдириб, якка пешқадамга айланди, Босния ва Hzоговина эса Руминияни 4:2 ҳисобида мағлуб этди.

УЕФА Миллатлар лигасида 2-турнинг марказий ва кутилмаган натижаларга бой баҳслари якунланди. Энг катта қизиқиш уйғотган «А» лигасининг 1-гуруҳида Франция миллий терма жамоаси сафарда Белгияга қарши кечган оғир тўқнашувда 88-дақиқада захирадан тушган Майкл Олисенинг ягона голи эвазига 1:0 ҳисобида иродали ғалабани илиб кетди ва очколарини 6 тага етказди.

Гуруҳнинг иккинчи тўқнашувида эса Италия Бурсада Туркия дарвозасига жавобсиз тўртта гол уриб, мезбонларни 4:1 ҳисобида тор-мор келтирди. «Б» лигасида эса ҳужумкор футбол кечаси бўлди: Швеция Полшани 3:1 ҳисобида доғда қолдириб якка пешқадамга айланган бўлса, Босния ва Ҳерцеговина сафарда Руминия билан кечган 6 та голли жангда 4:2 ҳисобида зафар қучди; Венгрия ва Шимолий Ирландия тўқнашувида эса ҳисоб очилмади (0:0).

«Олисенинг 88-дақиқадаги зарбаси, Италия бенефиси ва 6 та голли драма»: 2-турнинг 5 та асосий нуқтаси

28 сентябрь оқшомида бўлиб ўтган марказий учрашувлар бўйича энг муҳим расмий далиллар:

  • Франциянинг сўнгги дақиқалардаги ғалабаси: Белгия билан кечган муросасиз баҳсда 77-дақиқада майдонга тушган Майкл Олисе 88-дақиқада ягона ғалаба тўпини киритди;

  • Италиядан Бурсада ҳақиқий маҳорат дарси: «Скуадра Адзурра» Туркия майдонида Бастони, Фраттези, Кайоде ва Ф.Эспозитонинг голлари эвазига 4:1 ҳисобида зафар қучди;

  • Швеция Полшани енгиб пешқадам бўлди: Нюгрен, Айяри ва Гокерешнинг голлари шведларга 3:1 ҳисобидаги ишончли ғалаба ва гуруҳда 6 очко келтирди;

  • Босниядан Руминияда 4 та гол: Сафарда бўлишига қарамай, боснияликлар руминлар ҳимоясини 4 бор жазолаб, муҳим 3 очкони нақд қилди (4:2);

  • Б лигаси 2-гуруҳида голсиз сукунат: Аввалроқ Грузия ва Украина 0:0 ўйнаган бўлса, Шимолий Ирландия ҳамда Венгрия термалари ҳам дарвозаларга йўл топа олмади.

УЕФА Миллатлар лигаси: 2-турнинг марказий учрашувлари таснифи

Қайд этилган расмий ҳисоблар ва асосий кўрсаткичлар жадвали:

Лига ва гуруҳ

Тўқнаш келган жамоалар

Якуний ҳисоб

Гол муаллифлари

Ўйиннинг асосий бурилиш нуқтаси

А лига, 1-гуруҳ

Белгия — Франция

0:1

Олисе (88)

77-дақиқадаги муваффақиятли алмаштириш ва сўнгги дақиқалардаги гол

А лига, 1-гуруҳ

Туркия — Италия

1:4

Йилмаз (47) — Бастони (9), Фраттези (22), Кайоде (27), Ф.Эспозито (50)

Италиянинг биринчи бўлимнинг ўзидаёқ 3 та тўп киритиб, ўйинни ҳал қилиши

Б лига, 4-гуруҳ

Швеция — Полша

3:1

Нюгрен (8), Айяри (63), Гокереш (72) — Шиманский (43)

Гокереш етакчилигидаги швед ҳужум триосининг мутлақ устунлиги

Б лига, 4-гуруҳ

Руминия — Босния

2:4

Бирлижа (28), Чикилдэу (62) — Гигович (12), Муҳаррамович (19), Табакович (40), Маҳмич (55)

6 та тўп урилган очиқ ва шиддатли ҳужумкор футбол шоуси

Б лига, 2-гуруҳ

Ш.Ирландия — Венгрия

0:0

Қаттиқ мудофаа ва вазиятлардан фойдалана олмаслик

Футбол ва тактик экспертиза: Нега грандлар янги авлодга таянмоқда?

Халқаро спорт таҳлилчилари ва футбол шарҳловчиларининг хулосалари:

  • «Франция захирасининг бебаҳо кучи»: Дидье Дешам жамоаси Белгиянинг зич ва интизомли мудофаасини узоқ вақт ёриб ўта олмади; аммо таркибнинг чуқурлиги ва Олисе, Шерки каби ёш истеъдодларнинг ўйинга қўшилиши баҳс тақдирини ҳал қилди — бу Франциянинг ҳатто оғир ўйинларда ҳам индивидуал маҳорат эвазига ғалаба қозониш иммунитетини кўрсатади;

  • Италиянинг Бурсадаги тактик шоҳ асари: Лучано Спаллетти бошчилигидаги Италия термаси Туркиянинг қайноқ стадионида тўлиқ совуққонлик намойиш этди; қанот ҳимоячиларининг ҳужумга фаол қўшилиши (Кайоде ва Бастони голлари) ва майдон марказидаги тезкор прессинг туркларнинг ҳимоя режасини 30 дақиқада йўққа чиқарди;

  • «Б» лигасидаги қизғин пойга: Швеция Виктор Гокерешнинг суперформаси эвазига «А» лигаси сари ишончли қадам ташламоқда; Босниянинг Руминиядаги ғалабаси эса гуруҳда кураш сўнгги сонияларгача кечишини англатади.

Сизнингча, Италия терма жамоаси ушбу йирик ғалаба орқали аввалги чемпионлик формасига қайтганини исботладими ёки Туркия мудофааси ҳаддан ташқари кўп хато қилдими? Олисенинг сўнгги дақиқалардаги қаҳрамонлиги уни «учранглилар»нинг асосий таркибига олиб кириш учун етарлими? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва Европа футболининг энг қайсар жанглари таҳлилини барча мухлислар билан баҳам кўринг!

УЕФА Миллатлар лиги 2-турМайкл ОлисенФранция Белгия 1:0Италия Туркия 4:1
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Миллатлар лигасида "сенсация": Германия мағлуб бўлди, Роналдусиз Португалияда ғалаба!Миллатлар лигасида "сенсация": Германия мағлуб бўлди, Роналдусиз Португалияда ғалаба!Кеча 06:20Белгия ЖЧ-2026 чоракфиналига чиқди, аммо Руди Гарсия кетдиБелгия ЖЧ-2026 чоракфиналига чиқди, аммо Руди Гарсия кетди20 июл 21:30Миллатлар лигаси: Франция ғалаба билан бошлади, Италия эса Белгияга тиз чўкдиМиллатлар лигаси: Франция ғалаба билан бошлади, Италия эса Белгияга тиз чўкди26 сентябр 06:55Майкл Олисе “Реал”ни хоҳлаяпти: 200 млн евролик савол...Майкл Олисе “Реал”ни хоҳлаяпти: 200 млн евролик савол...15 июл 23:53Клод Макелеле Реал Мадрид президентига Майкл Олисе трансферини тавсия қилдиКлод Макелеле Реал Мадрид президентига Майкл Олисе трансферини тавсия қилди14 июл 14:10Вилли Санёл: “Агар Майкл Олисе Олтин тўпни олмаса, футболда нимадир нотўғри кетмоқда”Вилли Санёл: “Агар Майкл Олисе Олтин тўпни олмаса, футболда нимадир нотўғри кетмоқда”1 июл 15:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди