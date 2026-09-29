Миллатлар лигасида драма: Олисе Белгияни "йиқитди", Италия Туркияни тор-мор этди!
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- УЕФА Миллатлар лигасининг 2-турнида Франсия Белгияни 1:0 ҳисобида мағлуб этди, Майкл Олисе 88-дақиқада ягона голни урди.
- Италия эса Туркияни сафарда 4:1 ҳисобида йирик ҳисобда енгди.
- Б лигасида Швеция Полшани 3:1 ҳисобида доғда қолдириб, якка пешқадамга айланди, Босния ва Hzоговина эса Руминияни 4:2 ҳисобида мағлуб этди.
УЕФА Миллатлар лигасида 2-турнинг марказий ва кутилмаган натижаларга бой баҳслари якунланди. Энг катта қизиқиш уйғотган «А» лигасининг 1-гуруҳида Франция миллий терма жамоаси сафарда Белгияга қарши кечган оғир тўқнашувда 88-дақиқада захирадан тушган Майкл Олисенинг ягона голи эвазига 1:0 ҳисобида иродали ғалабани илиб кетди ва очколарини 6 тага етказди.
Гуруҳнинг иккинчи тўқнашувида эса Италия Бурсада Туркия дарвозасига жавобсиз тўртта гол уриб, мезбонларни 4:1 ҳисобида тор-мор келтирди. «Б» лигасида эса ҳужумкор футбол кечаси бўлди: Швеция Полшани 3:1 ҳисобида доғда қолдириб якка пешқадамга айланган бўлса, Босния ва Ҳерцеговина сафарда Руминия билан кечган 6 та голли жангда 4:2 ҳисобида зафар қучди; Венгрия ва Шимолий Ирландия тўқнашувида эса ҳисоб очилмади (0:0).
«Олисенинг 88-дақиқадаги зарбаси, Италия бенефиси ва 6 та голли драма»: 2-турнинг 5 та асосий нуқтаси
28 сентябрь оқшомида бўлиб ўтган марказий учрашувлар бўйича энг муҳим расмий далиллар:
Франциянинг сўнгги дақиқалардаги ғалабаси: Белгия билан кечган муросасиз баҳсда 77-дақиқада майдонга тушган Майкл Олисе 88-дақиқада ягона ғалаба тўпини киритди;
Италиядан Бурсада ҳақиқий маҳорат дарси: «Скуадра Адзурра» Туркия майдонида Бастони, Фраттези, Кайоде ва Ф.Эспозитонинг голлари эвазига 4:1 ҳисобида зафар қучди;
Швеция Полшани енгиб пешқадам бўлди: Нюгрен, Айяри ва Гокерешнинг голлари шведларга 3:1 ҳисобидаги ишончли ғалаба ва гуруҳда 6 очко келтирди;
Босниядан Руминияда 4 та гол: Сафарда бўлишига қарамай, боснияликлар руминлар ҳимоясини 4 бор жазолаб, муҳим 3 очкони нақд қилди (4:2);
Б лигаси 2-гуруҳида голсиз сукунат: Аввалроқ Грузия ва Украина 0:0 ўйнаган бўлса, Шимолий Ирландия ҳамда Венгрия термалари ҳам дарвозаларга йўл топа олмади.
УЕФА Миллатлар лигаси: 2-турнинг марказий учрашувлари таснифи
Қайд этилган расмий ҳисоблар ва асосий кўрсаткичлар жадвали:
Лига ва гуруҳ
Тўқнаш келган жамоалар
Якуний ҳисоб
Гол муаллифлари
Ўйиннинг асосий бурилиш нуқтаси
А лига, 1-гуруҳ
Белгия — Франция
0:1
Олисе (88)
77-дақиқадаги муваффақиятли алмаштириш ва сўнгги дақиқалардаги гол
А лига, 1-гуруҳ
Туркия — Италия
1:4
Йилмаз (47) — Бастони (9), Фраттези (22), Кайоде (27), Ф.Эспозито (50)
Италиянинг биринчи бўлимнинг ўзидаёқ 3 та тўп киритиб, ўйинни ҳал қилиши
Б лига, 4-гуруҳ
Швеция — Полша
3:1
Нюгрен (8), Айяри (63), Гокереш (72) — Шиманский (43)
Гокереш етакчилигидаги швед ҳужум триосининг мутлақ устунлиги
Б лига, 4-гуруҳ
Руминия — Босния
2:4
Бирлижа (28), Чикилдэу (62) — Гигович (12), Муҳаррамович (19), Табакович (40), Маҳмич (55)
6 та тўп урилган очиқ ва шиддатли ҳужумкор футбол шоуси
Б лига, 2-гуруҳ
Ш.Ирландия — Венгрия
0:0
—
Қаттиқ мудофаа ва вазиятлардан фойдалана олмаслик
Футбол ва тактик экспертиза: Нега грандлар янги авлодга таянмоқда?
Халқаро спорт таҳлилчилари ва футбол шарҳловчиларининг хулосалари:
«Франция захирасининг бебаҳо кучи»: Дидье Дешам жамоаси Белгиянинг зич ва интизомли мудофаасини узоқ вақт ёриб ўта олмади; аммо таркибнинг чуқурлиги ва Олисе, Шерки каби ёш истеъдодларнинг ўйинга қўшилиши баҳс тақдирини ҳал қилди — бу Франциянинг ҳатто оғир ўйинларда ҳам индивидуал маҳорат эвазига ғалаба қозониш иммунитетини кўрсатади;
Италиянинг Бурсадаги тактик шоҳ асари: Лучано Спаллетти бошчилигидаги Италия термаси Туркиянинг қайноқ стадионида тўлиқ совуққонлик намойиш этди; қанот ҳимоячиларининг ҳужумга фаол қўшилиши (Кайоде ва Бастони голлари) ва майдон марказидаги тезкор прессинг туркларнинг ҳимоя режасини 30 дақиқада йўққа чиқарди;
«Б» лигасидаги қизғин пойга: Швеция Виктор Гокерешнинг суперформаси эвазига «А» лигаси сари ишончли қадам ташламоқда; Босниянинг Руминиядаги ғалабаси эса гуруҳда кураш сўнгги сонияларгача кечишини англатади.
Сизнингча, Италия терма жамоаси ушбу йирик ғалаба орқали аввалги чемпионлик формасига қайтганини исботладими ёки Туркия мудофааси ҳаддан ташқари кўп хато қилдими? Олисенинг сўнгги дақиқалардаги қаҳрамонлиги уни «учранглилар»нинг асосий таркибига олиб кириш учун етарлими? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва Европа футболининг энг қайсар жанглари таҳлилини барча мухлислар билан баҳам кўринг!
Изоҳлар 0
…