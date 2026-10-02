Роналду жамоадан кетгани сабабли Португалия жамоа саҳифаси бир кунда 8,8 миллион обуначидан айрилди
Португалия терма жамоасининг Инстаграмдаги расмий саҳифаси Криштиану Роналду атрофидаги вазият ортидан бир кун ичида миллионлаб обуначисини йўқотди.
Аввал жамоанинг расмий саҳифасига 32,4 миллион киши обуна бўлган. Кейинчалик бу кўрсаткич 23,6 миллионга тушган. Шу тариқа, саҳифа бир суткада қарийб 8,8 миллион обуначидан айрилган.
Оммавий равишда обунадан чиқиш Роналду ва жамоа бош мураббийи Жорже Жезус атрофидаги вазият фонида юз берган. Бу эса Португалия терма жамоасига бўлган эътиборни янада оширган.
Натижада футболчи атрофидаги вазият нафақат спорт кун тартибида, балки терма жамоанинг ижтимоий тармоқлардаги аудиториясида ҳам сезиларли ўзгаришларга сабаб бўлган.
Изоҳлар 0
…