Дин. Загреб — Андерлехт: таркиблар ва жонли матн
Европа лигаси доирасидаги Дин. Загреб — Андерлехт учрашуви 16 октябр, 00:00 (Тошкент вақти билан) бошланади.
Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.
Дин. Загреб бошланғич таркиби: 24. Котарски Д., 23. Алмена И., 9. Бельо Д., 36. Домингес С., 15. Галешич Н., 11. Ходжа А., 17. Иванушец Л., 27. Мишич Й. (капитан), 22. Перес Винлоф М., 6. Радельич С., 10. Стойкович Л.
Дин. Загреб захирадагилари: 44. Филипович И., 3. Года Б., 80. Качавенда Л., 5. Кравцов К., 21. Лисица М., 26. Маккенна С., 99. Оршич М., 14. Превляк С., 7. Родригес Д., 25. Валинчич М., 1. Загорац Д., 8. Зайц М.
Дин. Загреб бош мураббийи: Ковачевич М.
Андерлехт бошланғич таркиби: 26. Куземанс К. (капитан), 19. Осгор Т., 18. Амброс Л., 50. Барри К., 9. Цветкович М., 83. Дегриф Т., 12. Омобамиделе А., 27. Петро Л., 5. Рябчук О., 29. Струйкенс М., 10. Винклер М.
Андерлехт захирадагилари: 8. Амане Р., 11. Антман О., 6. Аугустинссон Л., 21. Бентаеб Т., 91. Бертаччини А., 32. Хеекерен Ж., 55. Кана М., 2. Кейта З., 24. Льянсана Э., 79. Маамар А., 53. Охеа Н., 14. Сикан Д.
Андерлехт бош мураббийи: Бруно В.
Изоҳлар 0
…