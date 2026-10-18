Лё-Авр — Осер: таркиблар ва жонли матн
Франция 1-лигаси доирасидаги Лё-Авр — Осер учрашуви 18 октябр, 20:15 (Тошкент вақти билан) бошланади.
Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.
Лё-Авр бошланғич таркиби: 93. Галлон Г., 26. Эбоног С., 9. Маджа Дж., 6. Мванга Ж., 97. Н'Диай М., 30. Накамура С., 14. Ндиай Р., 20. Узиад Д., 7. Ричардсон А., 25. Саматта А., 5. Туба А.
Лё-Авр бош мураббийи: Дигар Д.
Осер бошланғич таркиби: 1. Нарди П., 8. Ахамада Н., 92. Акпа К., 9. Арчер К., 5. Дануа К., 21. Февр Р., 15. Макоссо К., 10. Намасо Д., 22. Оппегард Ф., 27. Си Л., 4. Туанзебе А.
Осер бош мураббийи: Стилл У.
Изоҳлар 0
…