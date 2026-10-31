Англия нашрлари Абдуқодир Ҳусанов ҳамда “Сити” юлдузларини қандай баҳолади? (видео)

·6·Спорт
Англия нашрлари Абдуқодир Ҳусанов ҳамда “Сити” юлдузларини қандай баҳолади? (видео)

Англия Премер-лигасининг навбатдаги турида пешқадам «Манчестер Сити» ўз мухлислари қаршисида кутилмаган мағлубиятга учради. Энцо Мареска шогирдлари «Этиҳад» стадионида «Брайтон»га 0:1 ҳисобида имкониятни бой бериб, ички чемпионатда қаторасига иккинчи турда очко йўқотди.

Учрашувдаги ягона ва ҳал қилувчи тўп мезбонларнинг ўнг қанот ҳимоячиси Матеус Нуньешнинг қўпол хатосидан сўнг Ясин Аяри томонидан киритилди. «Шаҳарликлар» таркибида 90 дақиқа ҳаракат қилган Ўзбекистон миллий терма жамоаси ҳимоячиси Абдуқодир Ҳусанов учрашувнинг энг сўнгги дақиқаларида кучли ва аниқ зарба йўллаб, рақиб посбони Барт Вербрюггенни чинакам сейв ижро этишга мажбур қилди, бироқ мувозанатни тиклаш насиб этмади.

Учрашув якунлангач, «Манчестер Сити» фаолиятини ёритишга ихтисослашган нуфузли cityxtra.co.uk портали экспертлари жамоа аъзоларининг индивидуал ҳаракатларини 10 баллик тизим асосида баҳолаб чиқди.

Абдуқодир Ҳусанов — 5/10: Янги тактик вазифа ва рақибнинг босими

Англиялик таҳлилчилар ўзбекистонлик ёш ҳимоячининг бу сафарги ўйинига қуйидагича баҳо берди:

«Ҳусанов учрашув давомида бир неча бор ўз позициясидан мажбурий равишда узоқлашиб қолди. “Брайтон” ҳужумчилари унга одатдагидан кўра анча жиддийроқ қаршилик кўрсатди ва фаол босим ўтказди. Меҳмонлар Ҳусановнинг ҳали ҳам ўнг қанот ҳимоячиси ҳамда марказий ҳимоячи вазифалари оралиғидаги гибрид позицияга тўлиқ мослашаётганидан унумли фойдаланишга ҳаракат қилишди».

Ҳимоя ва яримҳимоя чизиғининг баҳолари

  • Жанлуижи Доннарумма (6/10): Гол ўтказилган вазиятда унга даъво йўқ. Оёқда тўп билан яхши ҳаракат қилган бўлса-да, иккинчи бўлимда хато пас сабаб рақибга иккинчи голни ҳадя қилишига бир бахя қолди;

  • Матеус Нуньеш (5/10): Ягона голга сабаб бўлган хатони содир этди ва ўз хатосини тузата олмади. Ягона ижобий жиҳати — охиригача таслим бўлмасдан югургани;

  • Рубен Диаш (5,5/10): Мағлубиятдаги асосий айбдор бўлмаса-да, мудофаани муносиб ташкиллаштира олмади;

  • Йошко Гвардиол (6/10): Ҳужумда фаол бўлди, бироқ Доку билан ўзаро тушунмовчиликлар кузатилди ва гол келган қанотда масъулиятни бўйнига олиши лозим;

  • Айюб Буадди (6/10): Жисмоний жиҳатдан кучли рақиб яримҳимояси босимига дуч келди. Техникаси яхши бўлса-да, бу баҳс унга катта сабоқ бўлади;

  • Эллиот Андерсон (6/10): Оғир ўйин ўтказди. Иккинчи бўлимда бироз жонланган бўлса-да, «Брайтон»нинг мустаҳкам марказига бас келолмади;

  • Энцо Фернандес (6/10): Бир нечта чиройли узатмалар берди, бироқ якуний фойдали натижа қайд этмади. Экспертлар унинг нега ҳар ҳафта таркибдан жой олаётганини тушуниш қийинлигини таъкидлади.

Ҳужум чизиғи ва захирадан тушганлар

  • Илиман Ндиайе (6,5/10): «Сити»нинг ҳужумдаги энг фаол ўйинчиси бўлди. Тезкор рейди ва дриблинглари билан мунтазам хавф туғдирди, фақат голли зарба етишмади;

  • Эрлинг Ҳоланд (6/10): Омадсиз кун. Ҳоланд нимадир қилишга улгурмасиданоқ рақиб сардори Люис Данк уни тўлиқ ёпиб ташлади;

  • Жереми Доку (5,5/10): Фойдали иш коэффициенти жуда паст бўлди;

  • Райан Шерки (6,5/10): Захирадан майдонга тушиб, ўйинни жонлантирди. Фернандес ва Нуньешга ажойиб вазиятлар яратиб берган бўлса-да, жамоадошлари улардан фойдалана олмади;

  • Нико О'Райли (6/10): Ўйин суръатига ижобий таъсир кўрсатди, бироқ якуний ҳаракатларда самара бўлмади.

Қаторасига иккинчи мағлубиятдан кейин «Манчестер Сити» мураббийлар штаби ҳимоя ва яримҳимоядаги муаммоларни зудлик билан бартараф этиши керак, чунки жамоани олдинда Чемпионлар лигасидаги муҳим сафар баҳси кутиб турибди.

Абдуқодир ҲусановМанчестер СитиАнглия Премер-лигасиБрайтон
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

“Этиҳад”да кутилмаган сенсация: “Брайтон” “Манчестер Сити”ни мағлуб этди“Этиҳад”да кутилмаган сенсация: “Брайтон” “Манчестер Сити”ни мағлуб этдиБугун 22:09Абдуқодир Ҳусанов асосий таркибда: “Манчестер Сити” “Брайтон”га қарши саф тортмоқдаАбдуқодир Ҳусанов асосий таркибда: “Манчестер Сити” “Брайтон”га қарши саф тортмоқдаБугун 19:50Ҳусановнинг ўйини қандай баҳоланди: “Манчестер Сити” “Брайтон” тўсиғидан қандай ўтди?Ҳусановнинг ўйини қандай баҳоланди: “Манчестер Сити” “Брайтон” тўсиғидан қандай ўтди?29 октябр 08:39Эттихадда 4 та гол ва асабий серия: “Манчестер Сити” “Брайтон” тўсиғидан зўрға ўтдиЭттихадда 4 та гол ва асабий серия: “Манчестер Сити” “Брайтон” тўсиғидан зўрға ўтди29 октябр 07:51Абдуқодир Ҳусанов “Брайтон”га қарши баҳсда “Этиҳад” мухлисларини қойил қолдирдиАбдуқодир Ҳусанов “Брайтон”га қарши баҳсда “Этиҳад” мухлисларини қойил қолдирдиБугун 22:32Манчестер Сити — Брайтон: таркиблар ва жонли матнМанчестер Сити — Брайтон: таркиблар ва жонли матнБугун 18:57
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози