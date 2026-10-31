“Этиҳад”да кутилмаган сенсация: “Брайтон” “Манчестер Сити”ни мағлуб этди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Англия Премер-лигасининг 9-турида «Манчестер Сити» ўз майдонида «Брайтон»га 0:1 ҳисобида мағлуб бўлди.
- Учрашувдаги ягона голни 11-дақиқада Ясин Аяри киритди ва бу натижа «Брайтон»нинг турнир жадвалида 3-ўринга кўтарилишини таъминлади.
- Ўзбекистонлик ҳимоячи Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» сафида 90 дақиқа давомида тўлиқ ҳаракат қилди.
- Мағлубиятга қарамай, «шаҳарликлар» 21 очко билан мусобақа жадвалида пешқадамликни сақлаб қолмоқда.
Англия Премер-лигасининг 9-тури марказий баҳсларидан бирида ҳақиқий кутилмаган натижа қайд этилди: ўз майдонида пешқадамликни мустаҳкамлаш ниятида майдонга тушган «Манчестер Сити» клуби «Этиҳад»да «Брайтон»га минимал 0:1 ҳисобида имкониятни бой бериб қўйди.
Ўзбекистонлик мухлислар учун алоҳида эътиборли жиҳати шундаки, терма жамоамиз ҳимоячиси Абдуқодир Ҳусанов «шаҳарликлар» таркибида илк дақиқалардан бошлаб ҳакамнинг якуний ҳуштаги чалингунга қадар 90 дақиқа тўлиқ ҳаракат қилди.
Ўйин хроникаси: 11-дақиқадаги ҳал қилувчи зарба
Учрашув тақдири дастлабки дақиқалардаги биттагина вазият орқали ҳал бўлди:
Тезкор гол (11-дақиқа): «Брайтон» футболчилари ўйин бошиданоқ тажовузкор прессинг уюштириб, тезкор ҳужумни амалга оширди — Ясин Аяри аниқ зарба билан Жанлуижи Доннарумма қўриқлаётган дарвозани ишғол қилди (0:1);
«Сити»нинг жавобсиз босими: Ўтказиб юборилган тўпдан сўнг Энцо Мареска шогирдлари тўлиқ таркиб билан ҳужумга ташланди, бироқ Барт Вербругген дарвозаси ва «Брайтон»нинг мустаҳкам мудофааси рақибга ҳисобни тенглаштиришга йўл қўймади;
Мареска жамоасининг кетма-кет иккинчи мағлубияти: «Манчестер Сити» ички чемпионатда қаторасига иккинчи ўйинда мағлубият аламини тотиб кўрди.
Турнир жадвалидаги вазият
Сенсацион ғалаба кучли учликдаги рақобатни янада кучайтирди:
«Манчестер Сити» ҳозирча чўққида: Мағлубиятга қарамай, «шаҳарликлар» 21 очко билан жадвалнинг 1-поғонасини сақлаб турибди, аммо таъқибчилар билан орадаги фарқ минимал даражагача қисқарди;
«Брайтон» кучли учликка кирди: Сафардан қимматли 3 очко билан қайтган меҳмонлар ўз очколари сонини 19 тага етказиб олиб, АПЛ турнир жадвалининг 3-поғонасига кўтарилди.
Протокол ва таркиблар
АПЛ. 9-тур
«Манчестер Сити» — «Брайтон» 0:1
Гол: Ясин Аяри (11).
Таркиблар:
«Манчестер Сити»: Доннарумма, Нунеш, Рубен Диаш, Гвардиол (Фоден, 79), Абдуқодир Ҳусанов, Андерсон, Буадди (Шерки, 55), Ндиае (Эллиас, 79), Энцо Фернандес, Доку, Ҳоланд.
«Брайтон»: Вербругген, Вушкович, Данк, Боскали, Костиня, Паскал Гросс, Андрес (Виффер, 64), Гомес (Рюттер, 84), Ясин Аяри, де Куйпер, Костулас (Ҳиншелвуд, 72).
Изоҳлар 0
…