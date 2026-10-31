“Этиҳад”да кутилмаган сенсация: “Брайтон” “Манчестер Сити”ни мағлуб этди

·63·Спорт
“Этиҳад”да кутилмаган сенсация: “Брайтон” “Манчестер Сити”ни мағлуб этди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Англия Премер-лигасининг 9-турида «Манчестер Сити» ўз майдонида «Брайтон»га 0:1 ҳисобида мағлуб бўлди.
  • Учрашувдаги ягона голни 11-дақиқада Ясин Аяри киритди ва бу натижа «Брайтон»нинг турнир жадвалида 3-ўринга кўтарилишини таъминлади.
  • Ўзбекистонлик ҳимоячи Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» сафида 90 дақиқа давомида тўлиқ ҳаракат қилди.
  • Мағлубиятга қарамай, «шаҳарликлар» 21 очко билан мусобақа жадвалида пешқадамликни сақлаб қолмоқда.

Англия Премер-лигасининг 9-тури марказий баҳсларидан бирида ҳақиқий кутилмаган натижа қайд этилди: ўз майдонида пешқадамликни мустаҳкамлаш ниятида майдонга тушган «Манчестер Сити» клуби «Этиҳад»да «Брайтон»га минимал 0:1 ҳисобида имкониятни бой бериб қўйди.

Ўзбекистонлик мухлислар учун алоҳида эътиборли жиҳати шундаки, терма жамоамиз ҳимоячиси Абдуқодир Ҳусанов «шаҳарликлар» таркибида илк дақиқалардан бошлаб ҳакамнинг якуний ҳуштаги чалингунга қадар 90 дақиқа тўлиқ ҳаракат қилди.

Ўйин хроникаси: 11-дақиқадаги ҳал қилувчи зарба

Учрашув тақдири дастлабки дақиқалардаги биттагина вазият орқали ҳал бўлди:

  • Тезкор гол (11-дақиқа): «Брайтон» футболчилари ўйин бошиданоқ тажовузкор прессинг уюштириб, тезкор ҳужумни амалга оширди — Ясин Аяри аниқ зарба билан Жанлуижи Доннарумма қўриқлаётган дарвозани ишғол қилди (0:1);

  • «Сити»нинг жавобсиз босими: Ўтказиб юборилган тўпдан сўнг Энцо Мареска шогирдлари тўлиқ таркиб билан ҳужумга ташланди, бироқ Барт Вербругген дарвозаси ва «Брайтон»нинг мустаҳкам мудофааси рақибга ҳисобни тенглаштиришга йўл қўймади;

  • Мареска жамоасининг кетма-кет иккинчи мағлубияти: «Манчестер Сити» ички чемпионатда қаторасига иккинчи ўйинда мағлубият аламини тотиб кўрди.

Турнир жадвалидаги вазият

Сенсацион ғалаба кучли учликдаги рақобатни янада кучайтирди:

  • «Манчестер Сити» ҳозирча чўққида: Мағлубиятга қарамай, «шаҳарликлар» 21 очко билан жадвалнинг 1-поғонасини сақлаб турибди, аммо таъқибчилар билан орадаги фарқ минимал даражагача қисқарди;

  • «Брайтон» кучли учликка кирди: Сафардан қимматли 3 очко билан қайтган меҳмонлар ўз очколари сонини 19 тага етказиб олиб, АПЛ турнир жадвалининг 3-поғонасига кўтарилди.

Протокол ва таркиблар

  • АПЛ. 9-тур

  • «Манчестер Сити» — «Брайтон» 0:1

  • Гол: Ясин Аяри (11).

Таркиблар:

  • «Манчестер Сити»: Доннарумма, Нунеш, Рубен Диаш, Гвардиол (Фоден, 79), Абдуқодир Ҳусанов, Андерсон, Буадди (Шерки, 55), Ндиае (Эллиас, 79), Энцо Фернандес, Доку, Ҳоланд.

  • «Брайтон»: Вербругген, Вушкович, Данк, Боскали, Костиня, Паскал Гросс, Андрес (Виффер, 64), Гомес (Рюттер, 84), Ясин Аяри, де Куйпер, Костулас (Ҳиншелвуд, 72).

Англия Премер-лигасиМанчестер СитиАбдуқодир ҲусановБрайтон
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Англия нашрлари Абдуқодир Ҳусанов ҳамда “Сити” юлдузларини қандай баҳолади? (видео)Англия нашрлари Абдуқодир Ҳусанов ҳамда “Сити” юлдузларини қандай баҳолади? (видео)Бугун 23:00Абдуқодир Ҳусанов асосий таркибда: “Манчестер Сити” “Брайтон”га қарши саф тортмоқдаАбдуқодир Ҳусанов асосий таркибда: “Манчестер Сити” “Брайтон”га қарши саф тортмоқдаБугун 19:50Ҳусановнинг ўйини қандай баҳоланди: “Манчестер Сити” “Брайтон” тўсиғидан қандай ўтди?Ҳусановнинг ўйини қандай баҳоланди: “Манчестер Сити” “Брайтон” тўсиғидан қандай ўтди?29 октябр 08:39Эттихадда 4 та гол ва асабий серия: “Манчестер Сити” “Брайтон” тўсиғидан зўрға ўтдиЭттихадда 4 та гол ва асабий серия: “Манчестер Сити” “Брайтон” тўсиғидан зўрға ўтди29 октябр 07:51Абдуқодир Ҳусанов “Брайтон”га қарши баҳсда “Этиҳад” мухлисларини қойил қолдирдиАбдуқодир Ҳусанов “Брайтон”га қарши баҳсда “Этиҳад” мухлисларини қойил қолдирдиБугун 22:32Манчестер Сити — Брайтон: таркиблар ва жонли матнМанчестер Сити — Брайтон: таркиблар ва жонли матнБугун 18:57
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози