Кузги баргларда думалаган тюлень уч кунда 10 миллион марта кўрилди (видео)

·25·Дунё
Кузги баргларда думалаган тюлень уч кунда 10 миллион марта кўрилди (видео)

Польшада куз фаслини ўзига хос тарзда қарши олаётган тюлень интернет фойдаланувчиларининг севимлисига айланди. Ҳайвоннинг ранг-баранг хазонлар орасида роҳатланиб, думалаётгани акс этган видео қисқа вақт ичида миллионлаб одамларнинг эътиборини қозонди.

Борисев шаҳридаги ҳайвонот боғи маъмурияти 26 ёшли Дэвид исмли тюлень иштирокидаги видеони ижтимоий тармоқларга жойлаштирди. Унда денгиз жонивори кузги барглар устида маёқиб, хазонлар орасида завқ билан юмалаётганини кўриш мумкин.

Қизиғи, ролик эълон қилинганидан кейин атиги уч кун ичида 10 миллиондан ортиқ марта томоша қилинган. Ҳайвонот боғи ходимлари видеога бунчалик катта қизиқиш билдирилишини кутмаганини маълум қилди.

Айрим интернет фойдаланувчилари эса кадрларнинг ҳақиқийлигига шубҳа қилиб, улар сунъий интеллект ёрдамида яратилган бўлиши мумкинлигини тахмин қилди.

Бу гумонларга жавобан ҳайвонот боғи маъмурияти Дэвид иштирокидаги яна бир видеони эълон қилди. Шу тариқа тюленнинг кузги барглар орасидаги қувноқ ҳаракатлари ҳақиқий эканини кўрсатишга ҳаракат қилди.

Дэвиднинг оддий кузги машғулоти ижтимоий тармоқларда катта шов-шувга сабаб бўлиб, минглаб инсонларнинг кайфиятини кўтарди.

ПольшаБорисев ҳайвонот боғиДэвид тюленьвирус видео
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Камола Шуҳратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Баланд пошнали туфлида 100 метрга югуриш бўйича рекорд ўрнатилдиБаланд пошнали туфлида 100 метрга югуриш бўйича рекорд ўрнатилди8 октябр 04:26Тошкентда самокат ҳайдаётган ит пайдо бўлди: Ижтимоий тармоқларда тренд (видео)Тошкентда самокат ҳайдаётган ит пайдо бўлди: Ижтимоий тармоқларда тренд (видео)28 сентябр 14:08"Бўйнини 180 даражага бурган йигит": интернетда тарқалган видео ортидаги ҳақиқат (видео)"Бўйнини 180 даражага бурган йигит": интернетда тарқалган видео ортидаги ҳақиқат (видео)19 сентябр 12:45Кузги тенгкунлик яқинлашди: 23 сентябрдан тунлар узая бошлайдиКузги тенгкунлик яқинлашди: 23 сентябрдан тунлар узая бошлайди22 сентябр 10:41Йўлда ётиб олган улкан тюлень интернет юлдузига айландиЙўлда ётиб олган улкан тюлень интернет юлдузига айланди9 август 13:53АҚШда икки бор заҳарли инъекция юборилса-да, тирик қолган аёл даҳшатли тафсилотларни очдиАҚШда икки бор заҳарли инъекция юборилса-да, тирик қолган аёл даҳшатли тафсилотларни очдиБугун 20:33
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда