1 ноябрдан телефон орқали реклама тарқатишга қатъий чекловлар кучга кирди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ўзбекистонда мобил алоқа фойдаланувчиларини ҳимоя қилиш мақсадида 2026 йил 1 ноябрдан реклама характеридаги қўнғироқлар ва СМС-хабарларни тарқатишга қатъий чекловлар ўрнатилди.
- Эндиликда реклама берувчилар соат 18:00 дан 09:00 гача бўлган вақт оралиғида мижозларни безовта қилиши тақиқланади.
Ўзбекистонда мобиль алоқа фойдаланувчиларининг тинчлигини таъминлаш ва шахсий маълумотлари дахлсизлигини ҳимоя қилиш мақсадида муҳим янги тартиб кучга кирди. 2026 йил 1 ноябрдан эътиборан реклама мақсадидаги спам-қўнғироқлар ва тунги SMS-хабарномаларни тарқатишга нисбатан қатъий қонуний чекловлар ўрнатилди.
Эндиликда абонентларнинг безовта қилинишига чек қўйилади ва реклама берувчи компаниялар зиммасига янги мажбуриятлар юклатилади.
1 ноябрдан амалга киритилган 3 та асосий қоида
Қабул қилинган тартибга мувофиқ, реклама тарқатиш фаолияти қуйидаги талаблар асосида қатъий тартибга солинади:
Вақт бўйича қатъий тақиқ (18:00 дан 09:00 гача): Телекоммуникация тармоқлари, хусусан мобиль алоқа воситалари орқали реклама қўнғироқларини амалга ошириш ҳамда SMS-хабарномаларни жўнатиш кечки соат 18:00 дан эрталабки соат 09:00 гача бўлган вақт оралиғида қатъиян ман этилади;
Фақат ёзма ёки электрон розилик билан: Мобиль алоқа воситалари орқали SMS йўли билан товар, иш ёки хизматларни таклиф (реклама) қилувчи ҳар қандай юридик ва жисмоний шахслар бу ҳаракатни фақат фуқаронинг олдиндан олинган ёзма ёки электрон розилиги асосидагина амалга ошириши мумкин;
Давлат реестридан ўтиш мажбурияти: Телефон рақамларига реклама қўнғироқлари ва SMS-хабарномаларни тарқатиш хизматини кўрсатувчи барча юридик шахслар ўз ахборот тизимларини Шахсга доир маълумотлар базаларининг давлат реестрида рўйхатдан ўтказгандан сўнггина фаолият юритишига рухсат берилади.
Фуқаролар ва бизнес учун нима ўзгаради?
Янги нормалар кундалик ҳаётда қуйидаги ижобий ўзгаришларга олиб келади:
Тунги безовталикларга чек қўйилади: Кечқурун ва дам олиш вақтларида спам хабарномалар туфайли фуқароларнинг тинчи бузилмайди;
Шахсий рақамлар ҳимояси кучаяди: Фойдаланувчининг розилигисиз телефон рақамлари базасини йиғиб, оммавий реклама тарқатиш ноқонуний ҳисобланади;
Хизмат кўрсатувчилар устидан назорат: Давлат реестри орқали реклама жўнатувчи тизимларнинг шаффофлиги ва жавобгарлиги таъминланади.
Мазкур тартиб фуқароларни ноўрин тижорий босимлардан ҳимоя қилиш баробарида, реклама соҳасининг қонуний ва маданий тарзда ривожланишига хизмат қилади.
Изоҳлар 0
…