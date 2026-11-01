1 ноябрдан телефон орқали реклама тарқатишга қатъий чекловлар кучга кирди

·40·Жамият
1 ноябрдан телефон орқали реклама тарқатишга қатъий чекловлар кучга кирди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Ўзбекистонда мобил алоқа фойдаланувчиларини ҳимоя қилиш мақсадида 2026 йил 1 ноябрдан реклама характеридаги қўнғироқлар ва СМС-хабарларни тарқатишга қатъий чекловлар ўрнатилди.
  • Эндиликда реклама берувчилар соат 18:00 дан 09:00 гача бўлган вақт оралиғида мижозларни безовта қилиши тақиқланади.

Ўзбекистонда мобиль алоқа фойдаланувчиларининг тинчлигини таъминлаш ва шахсий маълумотлари дахлсизлигини ҳимоя қилиш мақсадида муҳим янги тартиб кучга кирди. 2026 йил 1 ноябрдан эътиборан реклама мақсадидаги спам-қўнғироқлар ва тунги SMS-хабарномаларни тарқатишга нисбатан қатъий қонуний чекловлар ўрнатилди.

Эндиликда абонентларнинг безовта қилинишига чек қўйилади ва реклама берувчи компаниялар зиммасига янги мажбуриятлар юклатилади.

1 ноябрдан амалга киритилган 3 та асосий қоида

Қабул қилинган тартибга мувофиқ, реклама тарқатиш фаолияти қуйидаги талаблар асосида қатъий тартибга солинади:

  • Вақт бўйича қатъий тақиқ (18:00 дан 09:00 гача): Телекоммуникация тармоқлари, хусусан мобиль алоқа воситалари орқали реклама қўнғироқларини амалга ошириш ҳамда SMS-хабарномаларни жўнатиш кечки соат 18:00 дан эрталабки соат 09:00 гача бўлган вақт оралиғида қатъиян ман этилади;

  • Фақат ёзма ёки электрон розилик билан: Мобиль алоқа воситалари орқали SMS йўли билан товар, иш ёки хизматларни таклиф (реклама) қилувчи ҳар қандай юридик ва жисмоний шахслар бу ҳаракатни фақат фуқаронинг олдиндан олинган ёзма ёки электрон розилиги асосидагина амалга ошириши мумкин;

  • Давлат реестридан ўтиш мажбурияти: Телефон рақамларига реклама қўнғироқлари ва SMS-хабарномаларни тарқатиш хизматини кўрсатувчи барча юридик шахслар ўз ахборот тизимларини Шахсга доир маълумотлар базаларининг давлат реестрида рўйхатдан ўтказгандан сўнггина фаолият юритишига рухсат берилади.

Фуқаролар ва бизнес учун нима ўзгаради?

Янги нормалар кундалик ҳаётда қуйидаги ижобий ўзгаришларга олиб келади:

  1. Тунги безовталикларга чек қўйилади: Кечқурун ва дам олиш вақтларида спам хабарномалар туфайли фуқароларнинг тинчи бузилмайди;

  2. Шахсий рақамлар ҳимояси кучаяди: Фойдаланувчининг розилигисиз телефон рақамлари базасини йиғиб, оммавий реклама тарқатиш ноқонуний ҳисобланади;

  3. Хизмат кўрсатувчилар устидан назорат: Давлат реестри орқали реклама жўнатувчи тизимларнинг шаффофлиги ва жавобгарлиги таъминланади.

Мазкур тартиб фуқароларни ноўрин тижорий босимлардан ҳимоя қилиш баробарида, реклама соҳасининг қонуний ва маданий тарзда ривожланишига хизмат қилади.

спам-қўнғироқлармобиль алоқашахсга доир маълумотларреклама қонунчилиги
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тунги реклама қўнғироқларига тақиқ қўйиладиТунги реклама қўнғироқларига тақиқ қўйилади15 июл 22:06Қизини камбағал йигитга бермаган ота йиллар ўтиб энг катта хатосини англадиҚизини камбағал йигитга бермаган ота йиллар ўтиб энг катта хатосини англадиКеча 22:48Интернетда кўпчиликнинг қалбини ларзага солган қизалоқ ва отасига уй совға қилиндиИнтернетда кўпчиликнинг қалбини ларзага солган қизалоқ ва отасига уй совға қилиндиКеча 15:59Дўлана териш қимматга тушди: Навоийда икки киши йирик миқдорда жаримага тортилдиДўлана териш қимматга тушди: Навоийда икки киши йирик миқдорда жаримага тортилдиКеча 15:35Оқдарёда электр энергияси қарздорлиги учун трансформаторлар аукционга чиқарилмоқдаОқдарёда электр энергияси қарздорлиги учун трансформаторлар аукционга чиқарилмоқдаКеча 13:45Жонзотга зўравонлик: Пойтахтда мушукни қийноққа солган шахс ИИБга олиб келиндиЖонзотга зўравонлик: Пойтахтда мушукни қийноққа солган шахс ИИБга олиб келиндиКеча 12:48
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Никоҳ куни келин куёвнинг телефонидаги хабарни ўқиб, ҳаммани ҳайратда қолдирди
Никоҳ куни келин куёвнинг телефонидаги хабарни ўқиб, ҳаммани ҳайратда қолдирди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
Президент ва телебошловчини самимий мулоқоти: Ҳеч кимни ухлатмайсан, нега жим ўтирибсан?
Президент ва телебошловчини самимий мулоқоти: Ҳеч кимни ухлатмайсан, нега жим ўтирибсан?
3 ёшли қизни уриб ўлдирган онадан бошқа фарзанд олиб қўйилди
3 ёшли қизни уриб ўлдирган онадан бошқа фарзанд олиб қўйилди