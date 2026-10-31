Эстеваонинг бенефиси: Хаби Алонсо «Челси»нинг янги юлдузига юқори баҳо берди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- «Челси» жамоаси Англия Премер-лигаси доирасида «Манчестер Юнайтед»ни 2:0 ҳисобида мағлуб этди.
- Мазкур учрашувда илк бор асосий таркибда майдонга тушган ёш яримҳимоячи Эстевао ўзининг ёрқин ўйини билан ажралиб турди.
- Бош мураббий Хаби Алонсо бразилиялик футболчининг салоҳиятини юқори баҳолаб, унинг майдондаги ҳаракатлари олдиндан ишлаб чиқилган тактик режанинг бир қисми бўлганини таъкидлади.
Англия Премер-лигасининг марказий учрашувида «Челси» ўз майдонида «Манчестер Юнайтед»ни 2:0 ҳисобида таслим этиб, муҳим ғалабани расмийлаштирди. Лондондаги мазкур тўқнашув «аристократлар»нинг ёш ҳужумкор яримҳимоячиси Эстевао учун ҳақиқий бенефисга айланди — бразилиялик иқтидор эгаси жорий мавсум АПЛ доирасида илк бор асосий таркибда майдонга тушди.
Учрашувдан сўнг «Челси» бош мураббийи Хаби Алонсо нуфузли Sky Sports нашрига берган интервюсида ёш юлдузнинг ўйини, унинг стартга киритилиши ортидаги тактик режа ва бразилиялик вундеркинднинг салоҳияти ҳақида тўлқинланиб гапирди.
«У асосий таркибда ўйнашини олдиндан билар эди»: Алонсонинг танқидий режаси
Хаби Алонсо таркиб танлашдаги кутилмаган қарори тасодиф эмаслигини ва бу аввалдан пишитилган режа эканини ошкор қилди:
«Одатда ўйиндан олдин таркиб ҳақидаги маълумотларни сир сақлайман ва ошкор қилмайман. Аммо “Тоттенҳэм”га қарши учрашувдан кейиноқ Эстевао билан шахсан гаплашгандик — у бугун “Манчестер Юнайтед”га қарши илк дақиқалардан майдонга тушишини ўшандаёқ билган эди.
У бу ишончга энг юқори даражада жавоб қайтарди ва энди кўпроқ ўйин вақтига муносиб эканини амалда исботлади. У бундай катта баҳсга тўлиқ тайёр эди. Ҳар қандай мураббий ўз футболчисидан айнан шундай муносабатни кутади. Шу сабабли унинг учун чин дилдан хурсандман».
Мухлислар билан алоқа ва чарчагунча кураш
Испаниялик мутахассис Эстеваонинг «Стемфорд Бриж» трибуналари билан ўрнатган алоқасини ва майдондаги фидойилигини алоҳида эътироф этди:
Майдондаги эркинлик: «Эстевао шунчаки ўйнамади, у футболдан чинакам завқ олди ва мухлислар билан ажойиб алоқа ўрната олди», — дея қўшимча қилди Алонсо;
Бор куч билан ҳаракат: «У ҳисобни очишга жуда яқин келди, учрашув сўнгигача бор кучини сарфлади ва майдонни мутлақо чарчаган ҳолда тарк этди. Бу унинг карьерасидаги энг эсда қоларли кунлардан бири бўлди»;
Тактик танлов сабаби: «Нега айнан “МЮ”га қарши? Менда жуда аниқ режа бор эди. Эстевао ушбу ўйинда жамоага катта наф келтиришига қаттиқ ишонгандим ва у рақиб мудофааси учун мунтазам жиддий хавф туғдириб, ўз салоҳиятини намойиш этди».
Офсайд қутқарган «Манчестер Юнайтед»: Бекор қилинган икки гол
Эстеваонинг ушбу баҳсдаги фаоллиги манкунианликлар ҳимоячилари учун ҳақиқий бош оғриғига айланди. Учрашув давомида бразилиялик вундеркинд рақиб дарвозасини икки бор аниқ нишонга олишга муваффақ бўлди, бироқ ҳар иккала вазиятда ҳам ҳакамлар гуруҳи офсайд қайд этиб, голларни бекор қилди.
Шунга қарамай, 2:0 ҳисобидаги ишончли ғалаба ва ёш яримҳимоячининг ёрқин дебочаси Хаби Алонсо шогирдларининг чемпионлик пойгасидаги юришини янги босқичга олиб чиқмоқда.
Изоҳлар 0
…