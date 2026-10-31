Эстеваонинг бенефиси: Хаби Алонсо «Челси»нинг янги юлдузига юқори баҳо берди

·9·Спорт
Эстеваонинг бенефиси: Хаби Алонсо «Челси»нинг янги юлдузига юқори баҳо берди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • «Челси» жамоаси Англия Премер-лигаси доирасида «Манчестер Юнайтед»ни 2:0 ҳисобида мағлуб этди.
  • Мазкур учрашувда илк бор асосий таркибда майдонга тушган ёш яримҳимоячи Эстевао ўзининг ёрқин ўйини билан ажралиб турди.
  • Бош мураббий Хаби Алонсо бразилиялик футболчининг салоҳиятини юқори баҳолаб, унинг майдондаги ҳаракатлари олдиндан ишлаб чиқилган тактик режанинг бир қисми бўлганини таъкидлади.

Англия Премер-лигасининг марказий учрашувида «Челси» ўз майдонида «Манчестер Юнайтед»ни 2:0 ҳисобида таслим этиб, муҳим ғалабани расмийлаштирди. Лондондаги мазкур тўқнашув «аристократлар»нинг ёш ҳужумкор яримҳимоячиси Эстевао учун ҳақиқий бенефисга айланди — бразилиялик иқтидор эгаси жорий мавсум АПЛ доирасида илк бор асосий таркибда майдонга тушди.

Учрашувдан сўнг «Челси» бош мураббийи Хаби Алонсо нуфузли Sky Sports нашрига берган интервюсида ёш юлдузнинг ўйини, унинг стартга киритилиши ортидаги тактик режа ва бразилиялик вундеркинднинг салоҳияти ҳақида тўлқинланиб гапирди.

«У асосий таркибда ўйнашини олдиндан билар эди»: Алонсонинг танқидий режаси

Хаби Алонсо таркиб танлашдаги кутилмаган қарори тасодиф эмаслигини ва бу аввалдан пишитилган режа эканини ошкор қилди:

«Одатда ўйиндан олдин таркиб ҳақидаги маълумотларни сир сақлайман ва ошкор қилмайман. Аммо “Тоттенҳэм”га қарши учрашувдан кейиноқ Эстевао билан шахсан гаплашгандик — у бугун “Манчестер Юнайтед”га қарши илк дақиқалардан майдонга тушишини ўшандаёқ билган эди.

У бу ишончга энг юқори даражада жавоб қайтарди ва энди кўпроқ ўйин вақтига муносиб эканини амалда исботлади. У бундай катта баҳсга тўлиқ тайёр эди. Ҳар қандай мураббий ўз футболчисидан айнан шундай муносабатни кутади. Шу сабабли унинг учун чин дилдан хурсандман».

Мухлислар билан алоқа ва чарчагунча кураш

Испаниялик мутахассис Эстеваонинг «Стемфорд Бриж» трибуналари билан ўрнатган алоқасини ва майдондаги фидойилигини алоҳида эътироф этди:

  • Майдондаги эркинлик: «Эстевао шунчаки ўйнамади, у футболдан чинакам завқ олди ва мухлислар билан ажойиб алоқа ўрната олди», — дея қўшимча қилди Алонсо;

  • Бор куч билан ҳаракат: «У ҳисобни очишга жуда яқин келди, учрашув сўнгигача бор кучини сарфлади ва майдонни мутлақо чарчаган ҳолда тарк этди. Бу унинг карьерасидаги энг эсда қоларли кунлардан бири бўлди»;

  • Тактик танлов сабаби: «Нега айнан “МЮ”га қарши? Менда жуда аниқ режа бор эди. Эстевао ушбу ўйинда жамоага катта наф келтиришига қаттиқ ишонгандим ва у рақиб мудофааси учун мунтазам жиддий хавф туғдириб, ўз салоҳиятини намойиш этди».

Офсайд қутқарган «Манчестер Юнайтед»: Бекор қилинган икки гол

Эстеваонинг ушбу баҳсдаги фаоллиги манкунианликлар ҳимоячилари учун ҳақиқий бош оғриғига айланди. Учрашув давомида бразилиялик вундеркинд рақиб дарвозасини икки бор аниқ нишонга олишга муваффақ бўлди, бироқ ҳар иккала вазиятда ҳам ҳакамлар гуруҳи офсайд қайд этиб, голларни бекор қилди.

Шунга қарамай, 2:0 ҳисобидаги ишончли ғалаба ва ёш яримҳимоячининг ёрқин дебочаси Хаби Алонсо шогирдларининг чемпионлик пойгасидаги юришини янги босқичга олиб чиқмоқда.

Англия Премер-лигасиЧелсиМанчестер ЮнайтедЭстевао
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эстевао Бразилия терма жамоасига қайтди ва ЖЧдаги омадсизликни эсладиЭстевао Бразилия терма жамоасига қайтди ва ЖЧдаги омадсизликни эслади23 сентябр 00:55Майкл Кэррик «Челси»дан учралган мағлубият ва «МЮ»нинг 16-ўринга қулашини изоҳладиМайкл Кэррик «Челси»дан учралган мағлубият ва «МЮ»нинг 16-ўринга қулашини изоҳладиБугун 22:28Алонсо «Манчестер Юнайтед»ни таслим этди: «Челси»нинг ғалабасини таъминлаган 3 юлдузАлонсо «Манчестер Юнайтед»ни таслим этди: «Челси»нинг ғалабасини таъминлаган 3 юлдузБугун 22:17Эстевао Челси сафида Эден Ҳазард ва Аржен Роббен даражасига чиқа оладими?Эстевао Челси сафида Эден Ҳазард ва Аржен Роббен даражасига чиқа оладими?6 июн 04:59Кэррикни “истеъфога бошлаган”лар: «Челси»га қарши ўйинда кимлар энг паст баҳо олди?Кэррикни “истеъфога бошлаган”лар: «Челси»га қарши ўйинда кимлар энг паст баҳо олди?Бугун 22:24Челси — Манчестер Юнайтед: таркиблар ва жонли матнЧелси — Манчестер Юнайтед: таркиблар ва жонли матнБугун 16:18
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози