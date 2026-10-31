Эллиот Андерсон “Брайтон”дан учралган мағлубият ҳақида гапирди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Англия Премер-лигасининг 9-турида «Манчестер Сити» ўз майдонида «Брайтон»га 0:1 ҳисобида мағлуб бўлди.
- Яримҳимоячи Эллиот Андерсон яратилган кўплаб хавфли вазиятларнинг голга айланмаганини мағлубиятнинг асосий сабаби деб атади.
- Кетма-кет иккинчи турда очко йўқотган «шаҳарликлар» эндиликда турнир жадвалидаги пешқадамлик мақомини бой бериш хавфи остида қолмоқда.
Англия Премер-лигасининг 9-тури доирасида ўз майдонида «Брайтон»га 0:1 ҳисобида имкониятни бой берган «Манчестер Сити» яримҳимоячиси Эллиот Андерсон нуфузли Sky Sports нашрига берган интервюсида жамоанинг оғриқли мағлубияти сабабларини очиқлади. Кетма-кет иккинчи турда очко йўқотган «шаҳарликлар» эндиликда турнир жадвалидаги якка пешқадамлик мақомини бой бериш хавфи остида қолмоқда.
Ўйин давомида яратилган сон-саноқсиз хавфли вазиятлар голга айланмагани инглиз футболчиси учун энг катта афсус манбаи бўлди.
«3–4 та тўп киритишимиз мумкин эди»: Андерсоннинг таҳлили
Яримҳимоячи учрашув сценарийси ва амалга ошмай қолган тактик кўрсатмалар ҳақида қуйидагича фикр билдирди:
«Биз жуда кўп қулай вазиятлар яратдик. Бундай баҳсда мағлубиятга учраш чидаб бўлмас даражада аламли. Афсуски, ўз имкониятларимиздан фойдалана олмадик. Бошқа кун бўлганида, бемалол 3–4 та гол урган бўлардик.
Мураббийлар кўрсатмасига кўра, майдон марказида рақиб футболчиларини шахсий назорат остига олдик, вингерларимиз эса юқорироқ ва кенгроқ жойлашди. Ўйинни майдон бўйлаб кенг ёйишга ҳаракат қилдик, аммо якунда яратилган вазиятлар голга айланмади. Бу биз учун катта сабоқ ва устимизда ишлашимиз шарт бўлган жиҳат».
«Барчамиз хафамиз»: Руҳий бирдамлик ва тортишувли вазият
Жамоа ичидаги муҳит ва баҳсли қарорлар юзасидан футболчи қуйидагиларни таъкидлади:
Бирдамликни сақлаш шарт: «Ҳозир ҳаммамиз қаттиқ хафамиз. Бугун етарлича яхши ҳаракат қила олмадик. Ҳеч ким ютқазишни истамайди. Мавсумни жуда кўтаринки руҳда бошлаган эдик, аммо мана кетма-кет иккинчи омадсизлик юз берди. Ҳозир энг муҳими — бир-биримизни қўллаб-қувватлаб, бирдамликни йўқотмаслик»;
Пеналти ва қўл билан ўйин эпизодлари: Баҳс давомида рақиб жарима майдонида қўл билан ўйнаш эҳтимоли бўлган баҳсли вазиятлар ҳақида Андерсон: «Майдонда бўлганимда айнан қўл билан ўйналди деб ўйлагандим, аммо такрорий лавҳаларни ҳали кўрганим йўқ», — дея жавоб берди;
Нигоҳлар Лейпцигга қаратилган: Футболчи бу мағлубиятни тезда унутиб, бир неча кундан сўнг Европа Чемпионлар лигаси доирасида сафарда бўлиб ўтадиган «РБ Лейпциг»га қарши ўйинда ғалаба қозониш шартлигини билдирди.
Турнир жадвалидаги таҳлика: 1-ўрин қўлдан кетадими?
Айни пайтда «Манчестер Сити» 21 очко билан жадвалда карвонбошилик қилмоқда. Бироқ ушбу тур доирасида Лондонда бўлиб ўтадиган «Арсенал» — «Ливерпуль» марказий учрашувида «канонирлар» ютқазмаса, «шаҳарликлар»ни пешқадамлик курсисидан суриб чиқариши мумкин.
Изоҳлар 0
…