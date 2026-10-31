Эллиот Андерсон “Брайтон”дан учралган мағлубият ҳақида гапирди

·27·Спорт
Эллиот Андерсон “Брайтон”дан учралган мағлубият ҳақида гапирди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Англия Премер-лигасининг 9-турида «Манчестер Сити» ўз майдонида «Брайтон»га 0:1 ҳисобида мағлуб бўлди.
  • Яримҳимоячи Эллиот Андерсон яратилган кўплаб хавфли вазиятларнинг голга айланмаганини мағлубиятнинг асосий сабаби деб атади.
  • Кетма-кет иккинчи турда очко йўқотган «шаҳарликлар» эндиликда турнир жадвалидаги пешқадамлик мақомини бой бериш хавфи остида қолмоқда.

Англия Премер-лигасининг 9-тури доирасида ўз майдонида «Брайтон»га 0:1 ҳисобида имкониятни бой берган «Манчестер Сити» яримҳимоячиси Эллиот Андерсон нуфузли Sky Sports нашрига берган интервюсида жамоанинг оғриқли мағлубияти сабабларини очиқлади. Кетма-кет иккинчи турда очко йўқотган «шаҳарликлар» эндиликда турнир жадвалидаги якка пешқадамлик мақомини бой бериш хавфи остида қолмоқда.

Ўйин давомида яратилган сон-саноқсиз хавфли вазиятлар голга айланмагани инглиз футболчиси учун энг катта афсус манбаи бўлди.

«3–4 та тўп киритишимиз мумкин эди»: Андерсоннинг таҳлили

Яримҳимоячи учрашув сценарийси ва амалга ошмай қолган тактик кўрсатмалар ҳақида қуйидагича фикр билдирди:

«Биз жуда кўп қулай вазиятлар яратдик. Бундай баҳсда мағлубиятга учраш чидаб бўлмас даражада аламли. Афсуски, ўз имкониятларимиздан фойдалана олмадик. Бошқа кун бўлганида, бемалол 3–4 та гол урган бўлардик.

Мураббийлар кўрсатмасига кўра, майдон марказида рақиб футболчиларини шахсий назорат остига олдик, вингерларимиз эса юқорироқ ва кенгроқ жойлашди. Ўйинни майдон бўйлаб кенг ёйишга ҳаракат қилдик, аммо якунда яратилган вазиятлар голга айланмади. Бу биз учун катта сабоқ ва устимизда ишлашимиз шарт бўлган жиҳат».

«Барчамиз хафамиз»: Руҳий бирдамлик ва тортишувли вазият

Жамоа ичидаги муҳит ва баҳсли қарорлар юзасидан футболчи қуйидагиларни таъкидлади:

  • Бирдамликни сақлаш шарт: «Ҳозир ҳаммамиз қаттиқ хафамиз. Бугун етарлича яхши ҳаракат қила олмадик. Ҳеч ким ютқазишни истамайди. Мавсумни жуда кўтаринки руҳда бошлаган эдик, аммо мана кетма-кет иккинчи омадсизлик юз берди. Ҳозир энг муҳими — бир-биримизни қўллаб-қувватлаб, бирдамликни йўқотмаслик»;

  • Пеналти ва қўл билан ўйин эпизодлари: Баҳс давомида рақиб жарима майдонида қўл билан ўйнаш эҳтимоли бўлган баҳсли вазиятлар ҳақида Андерсон: «Майдонда бўлганимда айнан қўл билан ўйналди деб ўйлагандим, аммо такрорий лавҳаларни ҳали кўрганим йўқ», — дея жавоб берди;

  • Нигоҳлар Лейпцигга қаратилган: Футболчи бу мағлубиятни тезда унутиб, бир неча кундан сўнг Европа Чемпионлар лигаси доирасида сафарда бўлиб ўтадиган «РБ Лейпциг»га қарши ўйинда ғалаба қозониш шартлигини билдирди.

Турнир жадвалидаги таҳлика: 1-ўрин қўлдан кетадими?

Айни пайтда «Манчестер Сити» 21 очко билан жадвалда карвонбошилик қилмоқда. Бироқ ушбу тур доирасида Лондонда бўлиб ўтадиган «Арсенал» — «Ливерпуль» марказий учрашувида «канонирлар» ютқазмаса, «шаҳарликлар»ни пешқадамлик курсисидан суриб чиқариши мумкин.

Манчестер СитиАнглия Премер-лигасиЭллиот АндерсонРБ Лейпциг
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эллиот Андерсон Манчестер Сити сафида дебют қилишга тайёрЭллиот Андерсон Манчестер Сити сафида дебют қилишга тайёр13 август 12:34Англия нашрлари Абдуқодир Ҳусанов ҳамда “Сити” юлдузларини қандай баҳолади? (видео)Англия нашрлари Абдуқодир Ҳусанов ҳамда “Сити” юлдузларини қандай баҳолади? (видео)Бугун 23:00Абдуқодир Ҳусанов “Брайтон”га қарши баҳсда “Этиҳад” мухлисларини қойил қолдирдиАбдуқодир Ҳусанов “Брайтон”га қарши баҳсда “Этиҳад” мухлисларини қойил қолдирдиБугун 22:32“Этиҳад”да кутилмаган сенсация: “Брайтон” “Манчестер Сити”ни мағлуб этди“Этиҳад”да кутилмаган сенсация: “Брайтон” “Манчестер Сити”ни мағлуб этдиБугун 22:09Абдуқодир Ҳусанов асосий таркибда: “Манчестер Сити” “Брайтон”га қарши саф тортмоқдаАбдуқодир Ҳусанов асосий таркибда: “Манчестер Сити” “Брайтон”га қарши саф тортмоқдаБугун 19:50Матео Ковачич Эллиот Андерсоннинг Манчестер Сити сафидаги трансферини юқори баҳоладиМатео Ковачич Эллиот Андерсоннинг Манчестер Сити сафидаги трансферини юқори баҳолади4 август 12:32
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози