Милан — Интер: таркиблар ва жонли матн
Италия А Серияси доирасидаги Милан — Интер учрашуви 1 ноябр, 00:45 (Тошкент вақти билан) бошланади.
Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.
Милан бошланғич таркиби: 16. Меньян М., 5. Де Винтер К., 13. Диавара С., 34. Хила М., 14. Модрич Л., 22. Морейра Д., 80. Муса Ю., 31. Павлович С., 11. Пулишич К., 12. Рабьо А., 9. Рамуш Г.
Милан бош мураббийи: Аморим Р.
Интер бошланғич таркиби: 1. Мартинес Ж., 25. Аканджи М., 23. Барелла Н., 95. Бастони А., 31. Биссек Й., 20. Чалханоглу Х., 30. Карлос Аугусто, 17. Диуф А., 99. Спенс Д., 8. Сучич П., 9. Тюрам М.
Интер бош мураббийи: Киву К.
Изоҳлар 0
…