АҚШда ягона чипта эгаси Powerball’дан 847 миллион долларлик тарихий джекпот ютиб олди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ню-Жерси штатида сотиб олинган ягона чипта эгаси 2026-йил 4-ноябр куни бўлиб ўтган Повербалл лотереясида 847 миллион долларлик джекпотни ютиб олди.
- Омадли чипта Берген округидаги Монтвейл шаҳрида жойлашган Вегманс супермаркетидан харид қилинган бўлиб, дўкон ушбу савдо учун 30 000 доллар бонус олди.
- Ғолиб ютуқни 29 йиллик тўловлар шаклида ёки 363,1 миллион доллар миқдоридаги бир марталик нақд пул кўринишида олиши мумкин.
АҚШ лотереялари тарихидаги энг йирик ва шов-шувли ютуқлардан бири қайд этилди. Нью-Жерси штатида сотиб олинган ягона чипта эгаси машҳур Powerball лотереясида нақд 847 миллион долларлик улкан джекпотни қўлга киритди.
Омадли чипта 2026 йил 4 ноябрь куни бўлиб ўтган тираждаги барча 6 та рақамни — 15, 34, 41, 53, 56 ва қизил рангли махсус Powerball 21 рақамини аниқ топиб, ўз эгасини бир кечада сайёрамизнинг энг бой инсонлари қаторига қўшди.
Чипта қаердан харид қилинган? Дўкон ҳам мукофот олди
Лотерея ташкилотчилари тақдим этган расмий маълумотларга кўра, омадли рақамлар туширилган чипта Нью-Жерси штатининг Берген округига қарашли Монтвейл шаҳридаги Wegmans супермаркетидан сотиб олинган.
Ғолиб чиптани сотган ушбу савдо маркази ҳам қуруқ қолмади — Powerball регламентига кўра, дўконга лотерея ташкилотчилари томонидан 30 000 долларлик махсус кафолатланган бонус тақдим этилди.
Ғолиб пулни қандай олиши мумкин? Иккита танлов ва солиқлар
Янги мультимиллионер ўз совринини қўлга киритиш учун иккита молиявий механизмдан бирини танлаши керак бўлади:
29 йиллик босқичма-босқич тўлов: Ғолиб 847 миллион долларни тўлиқ ҳажмда олишни истаса, маблағ унга 29 йил давомида ҳар йили тенг улушларда тўлаб берилади;
Бир йўла нақд пулни олиш: Агар ғолиб пулни дарҳол ва бир вақтнинг ўзида олишни маъқул кўрса, унга 363,1 миллион доллар нақд маблағ тўланади;
Давлат солиқлари: Танланган тўлов шаклидан қатъи назар, ютуқ суммасидан АҚШ қонунчилигига асосан 24 фоиз федерал солиқ ҳамда Нью-Жерси штати бюджети учун 8 фоизлик маҳаллий солиқ чегириб қолинади.
Тарихий ютуқнинг асосий кўрсаткичлари
Кўрсаткич / Омил
Тафсилотлар
Аҳамияти
Умумий ютуқ (Джекпот)
$847 000 000
Powerball тарихидаги 9-энг йирик ютуқ
Нақд олиш варианти
$363 100 000
Бир марталик тўлов суммаси
Омадли рақамлар комбинацияси
15, 34, 41, 53, 56 (Powerball: 21)
Барча 6 та шар тўлиқ мос тушди
Сотилган нуқта
Wegmans (Монтвейл, Нью-Жерси)
Супермаркет $30 000 бонусга эга бўлди
Шахс дахлсизлиги
Тўлиқ аноним қолиш ҳуқуқи
Штат қонуни шахсни ошкор қилмасликка рухсат беради
Ғолибнинг исми сир қоладими?
Кўпчиликни қизиқтираётган асосий савол — бу улкан маблағ эгасининг кимлиги. Нью-Жерси штатининг амалдаги қонунчилиги лотерея ғолибларининг хавфсизлиги ва шахсий дахлсизлигини таъминлаш мақсадида уларга тўлиқ аноним қолиш ҳуқуқини кафолатлайди. Шу сабабли омадли инсон ўз хоҳишига кўра исм-шарифи ва юзини жамоатчиликка сир тутиши мумкин.
Изоҳлар 0
…