АҚШда ягона чипта эгаси Powerball’дан 847 миллион долларлик тарихий джекпот ютиб олди

·14·Дунё
АҚШда ягона чипта эгаси Powerball’дан 847 миллион долларлик тарихий джекпот ютиб олди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Ню-Жерси штатида сотиб олинган ягона чипта эгаси 2026-йил 4-ноябр куни бўлиб ўтган Повербалл лотереясида 847 миллион долларлик джекпотни ютиб олди.
  • Омадли чипта Берген округидаги Монтвейл шаҳрида жойлашган Вегманс супермаркетидан харид қилинган бўлиб, дўкон ушбу савдо учун 30 000 доллар бонус олди.
  • Ғолиб ютуқни 29 йиллик тўловлар шаклида ёки 363,1 миллион доллар миқдоридаги бир марталик нақд пул кўринишида олиши мумкин.

АҚШ лотереялари тарихидаги энг йирик ва шов-шувли ютуқлардан бири қайд этилди. Нью-Жерси штатида сотиб олинган ягона чипта эгаси машҳур Powerball лотереясида нақд 847 миллион долларлик улкан джекпотни қўлга киритди.

Омадли чипта 2026 йил 4 ноябрь куни бўлиб ўтган тираждаги барча 6 та рақамни — 15, 34, 41, 53, 56 ва қизил рангли махсус Powerball 21 рақамини аниқ топиб, ўз эгасини бир кечада сайёрамизнинг энг бой инсонлари қаторига қўшди.

Чипта қаердан харид қилинган? Дўкон ҳам мукофот олди

Лотерея ташкилотчилари тақдим этган расмий маълумотларга кўра, омадли рақамлар туширилган чипта Нью-Жерси штатининг Берген округига қарашли Монтвейл шаҳридаги Wegmans супермаркетидан сотиб олинган.

Ғолиб чиптани сотган ушбу савдо маркази ҳам қуруқ қолмади — Powerball регламентига кўра, дўконга лотерея ташкилотчилари томонидан 30 000 долларлик махсус кафолатланган бонус тақдим этилди.

Ғолиб пулни қандай олиши мумкин? Иккита танлов ва солиқлар

Янги мультимиллионер ўз совринини қўлга киритиш учун иккита молиявий механизмдан бирини танлаши керак бўлади:

  • 29 йиллик босқичма-босқич тўлов: Ғолиб 847 миллион долларни тўлиқ ҳажмда олишни истаса, маблағ унга 29 йил давомида ҳар йили тенг улушларда тўлаб берилади;

  • Бир йўла нақд пулни олиш: Агар ғолиб пулни дарҳол ва бир вақтнинг ўзида олишни маъқул кўрса, унга 363,1 миллион доллар нақд маблағ тўланади;

  • Давлат солиқлари: Танланган тўлов шаклидан қатъи назар, ютуқ суммасидан АҚШ қонунчилигига асосан 24 фоиз федерал солиқ ҳамда Нью-Жерси штати бюджети учун 8 фоизлик маҳаллий солиқ чегириб қолинади.

Тарихий ютуқнинг асосий кўрсаткичлари

Кўрсаткич / Омил

Тафсилотлар

Аҳамияти

Умумий ютуқ (Джекпот)

$847 000 000

Powerball тарихидаги 9-энг йирик ютуқ

Нақд олиш варианти

$363 100 000

Бир марталик тўлов суммаси

Омадли рақамлар комбинацияси

15, 34, 41, 53, 56 (Powerball: 21)

Барча 6 та шар тўлиқ мос тушди

Сотилган нуқта

Wegmans (Монтвейл, Нью-Жерси)

Супермаркет $30 000 бонусга эга бўлди

Шахс дахлсизлиги

Тўлиқ аноним қолиш ҳуқуқи

Штат қонуни шахсни ошкор қилмасликка рухсат беради

Ғолибнинг исми сир қоладими?

Кўпчиликни қизиқтираётган асосий савол — бу улкан маблағ эгасининг кимлиги. Нью-Жерси штатининг амалдаги қонунчилиги лотерея ғолибларининг хавфсизлиги ва шахсий дахлсизлигини таъминлаш мақсадида уларга тўлиқ аноним қолиш ҳуқуқини кафолатлайди. Шу сабабли омадли инсон ўз хоҳишига кўра исм-шарифи ва юзини жамоатчиликка сир тутиши мумкин.

PowerballНью-ЖерсиWegmansЛотерея
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШда бир киши Powerball’да 847 млн доллар ютиб олдиАҚШда бир киши Powerball’да 847 млн доллар ютиб олдиКеча 07:31АҚШда даҳшатли бўрон: 700 та рейс тўхтади ва минглаб уйлар зулматда қолди (видео)АҚШда даҳшатли бўрон: 700 та рейс тўхтади ва минглаб уйлар зулматда қолди (видео)28 сентябр 09:18Хитойда ходим лотереяда бир йил маошли таътилни қўлга киритдиХитойда ходим лотереяда бир йил маошли таътилни қўлга киритди1 октябр 12:48Покистонлик эркак Абу-Дабида 1,5 миллиард сўмлик лотерея ютдиПокистонлик эркак Абу-Дабида 1,5 миллиард сўмлик лотерея ютди10 сентябр 18:53Америкалик йигит Кубик Рубикни 11,56 сонияда кўзи боғлиқ ҳолда ечиб рекорд ўрнатдиАмерикалик йигит Кубик Рубикни 11,56 сонияда кўзи боғлиқ ҳолда ечиб рекорд ўрнатди18 август 09:31Хабиб Нурмагомедов Нью-Джерсидаги учрашувда шов-шувли баёнот берди...Хабиб Нурмагомедов Нью-Джерсидаги учрашувда шов-шувли баёнот берди...12 август 00:09
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Ухлаб қолиш арафасида нега бирдан чўчиб уйғониб кетамиз?
Ухлаб қолиш арафасида нега бирдан чўчиб уйғониб кетамиз?
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Ғозлар нега осмонда V шаклида учади? Бунинг ортида қандай сир бор?
Ғозлар нега осмонда V шаклида учади? Бунинг ортида қандай сир бор?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда