“Барселона”нинг 19 ёшли ҳимоячиси Пау Кубарси Golden Boy мукофотини қўлга киритди

·0·Спорт
“Барселона”нинг 19 ёшли ҳимоячиси Пау Кубарси Golden Boy мукофотини қўлга киритди

Европа футболининг энг нуфузли индивидуал совринларидан бири ҳисобланган Golden Boy («Олтин бола») мукофотининг навбатдаги соҳиби расман эълон қилинди. Ушбу эътирофга Каталониянинг «Барселона» клуби ва Испания терма жамоаси марказий ҳимоячиси Пау Кубарси сазовор бўлди.

Мукофот ташкилотчилари ўз ижтимоий тармоқлари орқали 21 ёшгача бўлган қитъанинг энг иқтидорли футболчиси сифатида Кубарси номзоди энг кўп овоз тўплаганини расман тасдиқлади.

«Барселона» анъанаси ва аввалги совриндорлар

Кубарсининг ғалабаси Каталония клубининг машҳур «Ла Масия» академияси тарбияланувчилари қитъада яна тенгсиз эканини намойиш этди:

  • Икки йил олдинги триумф: Бундан икки йил муқаддам мазкур совринни унинг жамоадоши — «Барселона»нинг бошқа бир юлдузи Ламин Ямал қўлга киритган эди;

  • Ўтган йилги натижа: Ўтган йили эса Golden Boy соврини Франциянинг «ПСЖ» клуби вингери Дезире Дуэга насиб этган бўлиб, бу сафар кубок яна Барселонага қайтди;

  • Ҳимоячи учун ноёб ютуқ: Тарихда кўпинча ҳужумчи ва яримҳимоячиларга топшириладиган ушбу совринни марказий ҳимоячи сифатида ютиб олиш камдан-кам учрайдиган воқеликдир.

Жорий мавсумдаги статистика ва Жаҳон чемпионати триумфи

Ёш ҳимоячи ҳам клуб, ҳам миллий терма жамоа миқёсида юқори даражадаги барқарорлик ва етук ўйин намойиш этиб келмоқда:

Мусобақа / Даража

Ўйинлар сони

Натижалар / Статистика

Аҳамияти

Ла Лига (жорий мавсум)

9 та учрашув

2 та голли узатма

Ҳимояда ишончлилик ва ҳужумни бошлаш маҳорати

УЕФА Чемпионлар лигаси

4 та ўйин

Асосий таркиб ўйинчиси

Европа элитасида барқарор назорат

Испания миллий терма жамоаси

Асосий таркиб

Жаҳон чемпиони (2026 йил)

Сайёра мундиалида қўлга киритилган олтин медаль

Жаҳон чемпионлигидан сўнг янги марра

Пау Кубарси учун бу соврин фаолиятидаги ягона йирик муваффақият эмас. У Испания миллий терма жамоаси сафида 2026 йилда бўлиб ўтган Жаҳон чемпионатида ҳам мутлақ ғолиблик шоҳсупасига кўтарилган эди. Мундиалдаги чемпионлик ва «Барселона» сафидаги ишончли ҳаракатлар унинг Golden Boy пойгасидаги сўзсиз устунлигини таъминлаб берди.

Пау КубарсиGolden BoyБарселонаЛа Масия
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жерард Мартин Ламин Ямални “Олтин тўп”га лойиқ деб топдиЖерард Мартин Ламин Ямални “Олтин тўп”га лойиқ деб топди26 сентябр 11:58Пау Кубарси 2026-йилги Голден Бой мукофоти даъвогарлари орасида яққол пешқадамга айландиПау Кубарси 2026-йилги Голден Бой мукофоти даъвогарлари орасида яққол пешқадамга айланди13 август 20:10Нидерландиялик иқтидорли ҳимоячи Пау Кубарси билан бирга ўйнашни орзу қилмоқдаНидерландиялик иқтидорли ҳимоячи Пау Кубарси билан бирга ўйнашни орзу қилмоқда17 июл 18:56Хави Ямалнинг Мессига ўхшаш ва фарқли жиҳатларини айтдиХави Ямалнинг Мессига ўхшаш ва фарқли жиҳатларини айтди12 июл 10:05Барселона ва Испаниянинг янги даври: Пау Кубарси Ламине Ямал соясидан чиқмоқдаБарселона ва Испаниянинг янги даври: Пау Кубарси Ламине Ямал соясидан чиқмоқда10 июл 12:11Кубарси ЖЧ финалида Мессига қарши ўйнашни орзу қилмоқдаКубарси ЖЧ финалида Мессига қарши ўйнашни орзу қилмоқда25 июн 23:02
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Каспаровдан кутилмаган баҳо: Гукеш ва Синдаровнинг жаҳон тожи учун баҳсида ким устун?
Каспаровдан кутилмаган баҳо: Гукеш ва Синдаровнинг жаҳон тожи учун баҳсида ким устун?