“Барселона”нинг 19 ёшли ҳимоячиси Пау Кубарси Golden Boy мукофотини қўлга киритди
Европа футболининг энг нуфузли индивидуал совринларидан бири ҳисобланган Golden Boy («Олтин бола») мукофотининг навбатдаги соҳиби расман эълон қилинди. Ушбу эътирофга Каталониянинг «Барселона» клуби ва Испания терма жамоаси марказий ҳимоячиси Пау Кубарси сазовор бўлди.
Мукофот ташкилотчилари ўз ижтимоий тармоқлари орқали 21 ёшгача бўлган қитъанинг энг иқтидорли футболчиси сифатида Кубарси номзоди энг кўп овоз тўплаганини расман тасдиқлади.
«Барселона» анъанаси ва аввалги совриндорлар
Кубарсининг ғалабаси Каталония клубининг машҳур «Ла Масия» академияси тарбияланувчилари қитъада яна тенгсиз эканини намойиш этди:
Икки йил олдинги триумф: Бундан икки йил муқаддам мазкур совринни унинг жамоадоши — «Барселона»нинг бошқа бир юлдузи Ламин Ямал қўлга киритган эди;
Ўтган йилги натижа: Ўтган йили эса Golden Boy соврини Франциянинг «ПСЖ» клуби вингери Дезире Дуэга насиб этган бўлиб, бу сафар кубок яна Барселонага қайтди;
Ҳимоячи учун ноёб ютуқ: Тарихда кўпинча ҳужумчи ва яримҳимоячиларга топшириладиган ушбу совринни марказий ҳимоячи сифатида ютиб олиш камдан-кам учрайдиган воқеликдир.
Жорий мавсумдаги статистика ва Жаҳон чемпионати триумфи
Ёш ҳимоячи ҳам клуб, ҳам миллий терма жамоа миқёсида юқори даражадаги барқарорлик ва етук ўйин намойиш этиб келмоқда:
Мусобақа / Даража
Ўйинлар сони
Натижалар / Статистика
Аҳамияти
Ла Лига (жорий мавсум)
9 та учрашув
2 та голли узатма
Ҳимояда ишончлилик ва ҳужумни бошлаш маҳорати
УЕФА Чемпионлар лигаси
4 та ўйин
Асосий таркиб ўйинчиси
Европа элитасида барқарор назорат
Испания миллий терма жамоаси
Асосий таркиб
Жаҳон чемпиони (2026 йил)
Сайёра мундиалида қўлга киритилган олтин медаль
Жаҳон чемпионлигидан сўнг янги марра
Пау Кубарси учун бу соврин фаолиятидаги ягона йирик муваффақият эмас. У Испания миллий терма жамоаси сафида 2026 йилда бўлиб ўтган Жаҳон чемпионатида ҳам мутлақ ғолиблик шоҳсупасига кўтарилган эди. Мундиалдаги чемпионлик ва «Барселона» сафидаги ишончли ҳаракатлар унинг Golden Boy пойгасидаги сўзсиз устунлигини таъминлаб берди.
Изоҳлар 0
…