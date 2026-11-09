Ақлбовар қилмас триллер: “Манчестер Юнайтед” 90+6-дақиқада 4:4 ҳисобида дурангга эришди

·1·Спорт
Ақлбовар қилмас триллер: “Манчестер Юнайтед” 90+6-дақиқада 4:4 ҳисобида дурангга эришди

Англия Премьер-лигасининг 10-тури доирасида жорий мавсумнинг энг ёрқин ва шиддатли тўқнашувларидан бири бўлиб ўтди. «Олд Траффорд» стадионида «Манчестер Юнайтед» клуби Унаи Эмери бошқарувидаги «Астон Вилла»ни қабул қилиб, ҳақиқий «голли отишма»да жанговар 4:4 ҳисобидаги дурангга имзо чекди.

Майкл Кэррик шогирдлари ўйин давомида ҳар иккала бўлимда ҳам икки тўплик фарқ билан ортда қола туриб, иродали камбэк амалга оширди. Баҳсга қўшиб берилган дақиқаларда урилган иккита гол манкунианликларни навбатдаги мағлубиятдан қутқариб қолди.

8 та гол, тезкор зарбалар ва қўшиб берилган вақтдаги мўъжиза

Учрашув илк сониялардан бошлаб кутилмаган сценарий бўйича ривожланди:

  • «Вилла»дан шок бошланғич (0:2): Ўйиннинг бор-йўғи 2-дақиқасида Алиссон, 4-дақиқасида эса Николас Жексон гол уриб, меҳмонларни тезкорлик билан олдинга олиб чиқди;

  • Биринчи бўлимдаги жавоб (2:2): 16-дақиқада Бруну Фернандеш пеналтини аниқ бажариб фарқни қисқартирди, 44-дақиқада эса Юри Тилеманс тарози палласини тенглаштирди;

  • Иккинчи бўлим бошидаги янги зарба (2:4): Танаффусдан сўнг бирмингҳэмликлар яна босим ўтказди: 48-дақиқада Жон Макгин пеналтидан, 53-дақиқада эса Леон Горетцка аниқ зарба билан ҳисобни 2:4 кўринишига келтирди;

  • 90+ дақиқалардаги даҳшатли якун (4:4): Мағлубият муқаррардек кўринган пайтда, захирадан тушган Жошуа Зиркзе 90+2-дақиқада ҳисобни қисқартирди, 90+6-дақиқада эса Патрик Доргу тўп киритиб, стадионни ларзага келтирган камбэкни якунлади.

Ўйин қайдномаси ва таркиблар

  • АПЛ. 10-тур

    «Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла» 4:4

    8 ноябрь, «Олд Траффорд» стадиони

    Голлар: Фернандеш (16, пен.), Тилеманс (44), Зиркзе (90+2), Доргу (90+6) — Алиссон (2), Жексон (4), Макгин (48, пен.), Горетцка (53).

    Огоҳлантиришлар: Ҳевен (57), Сузуки (90+7).

  • «Манчестер Юнайтед»: Ламменс, Далот (Доргу, 66), Йоро, Магуайр (Ҳевен, 46), Мазрауи, Майну, Тилеманс (Маунт, 66), Фернандеш, Диалло (Лэйси, 66), Куня, Мбеумо (Зиркзе, 83).

  • «Астон Вилла»: Сузуки, Ҳарвуд-Беллис, Линделёф, Торрес, Матсен, Камара, Горетцка (Мбайе, 78), Макгин (Ҳеммингс, 71), Алиссон (Баркли, 71), Манзамби (Гомес, 78), Жексон (Мажо, 86).

Турнир жадвалидаги ҳолат: Муаммолар ҳамон долзарб

Қўлга киритилган эмоционал очкога қарамай, манчестерликларнинг мусобақа жадвалидаги аҳволи ҳавас қиларли эмас:

  • «Манчестер Юнайтед» хавфли зонада: 10 та турда бор-йўғи 1 та ғалаба қайд этган Майкл Кэррик жамоаси 8 очко билан ФИФА кунлари танаффусига 18-ўринда (хавфли ҳудудда) чиқиб кетди;

  • «Астон Вилла» 10-ўринда: Бирмингҳэмликлар ғалабани қўлдан бой берган бўлса-да, ўз ҳисобидаги очколарни 13 тага етказиб, жадвалнинг қоқ ўртасида — 10-поғонада бормоқда.

Манчестер ЮнайтедАстон ВиллаАнглия Премьер-лигаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Астон Вилла — Фулхэм: таркиблар ва жонли матнАстон Вилла — Фулхэм: таркиблар ва жонли матн31 октябр 23:46Астон Вилла — Манчестер Сити: таркиблар ва жонли матнАстон Вилла — Манчестер Сити: таркиблар ва жонли матн24 октябр 15:18Энцо Мареска нима учун “Астон Вилла”нинг тўпсиз ҳаракатидан хавотирда?Энцо Мареска нима учун “Астон Вилла”нинг тўпсиз ҳаракатидан хавотирда?22 октябр 22:41Ньюкасл — Астон Вилла: таркиблар ва жонли матнНьюкасл — Астон Вилла: таркиблар ва жонли матн17 октябр 20:17Кэррикни “истеъфога бошлаган”лар: «Челси»га қарши ўйинда кимлар энг паст баҳо олди?Кэррикни “истеъфога бошлаган”лар: «Челси»га қарши ўйинда кимлар энг паст баҳо олди?31 октябр 22:24Челси — Манчестер Юнайтед: таркиблар ва жонли матнЧелси — Манчестер Юнайтед: таркиблар ва жонли матн31 октябр 16:18
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди