Ақлбовар қилмас триллер: “Манчестер Юнайтед” 90+6-дақиқада 4:4 ҳисобида дурангга эришди
Англия Премьер-лигасининг 10-тури доирасида жорий мавсумнинг энг ёрқин ва шиддатли тўқнашувларидан бири бўлиб ўтди. «Олд Траффорд» стадионида «Манчестер Юнайтед» клуби Унаи Эмери бошқарувидаги «Астон Вилла»ни қабул қилиб, ҳақиқий «голли отишма»да жанговар 4:4 ҳисобидаги дурангга имзо чекди.
Майкл Кэррик шогирдлари ўйин давомида ҳар иккала бўлимда ҳам икки тўплик фарқ билан ортда қола туриб, иродали камбэк амалга оширди. Баҳсга қўшиб берилган дақиқаларда урилган иккита гол манкунианликларни навбатдаги мағлубиятдан қутқариб қолди.
8 та гол, тезкор зарбалар ва қўшиб берилган вақтдаги мўъжиза
Учрашув илк сониялардан бошлаб кутилмаган сценарий бўйича ривожланди:
«Вилла»дан шок бошланғич (0:2): Ўйиннинг бор-йўғи 2-дақиқасида Алиссон, 4-дақиқасида эса Николас Жексон гол уриб, меҳмонларни тезкорлик билан олдинга олиб чиқди;
Биринчи бўлимдаги жавоб (2:2): 16-дақиқада Бруну Фернандеш пеналтини аниқ бажариб фарқни қисқартирди, 44-дақиқада эса Юри Тилеманс тарози палласини тенглаштирди;
Иккинчи бўлим бошидаги янги зарба (2:4): Танаффусдан сўнг бирмингҳэмликлар яна босим ўтказди: 48-дақиқада Жон Макгин пеналтидан, 53-дақиқада эса Леон Горетцка аниқ зарба билан ҳисобни 2:4 кўринишига келтирди;
90+ дақиқалардаги даҳшатли якун (4:4): Мағлубият муқаррардек кўринган пайтда, захирадан тушган Жошуа Зиркзе 90+2-дақиқада ҳисобни қисқартирди, 90+6-дақиқада эса Патрик Доргу тўп киритиб, стадионни ларзага келтирган камбэкни якунлади.
Ўйин қайдномаси ва таркиблар
АПЛ. 10-тур
«Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла» 4:4
8 ноябрь, «Олд Траффорд» стадиони
Голлар: Фернандеш (16, пен.), Тилеманс (44), Зиркзе (90+2), Доргу (90+6) — Алиссон (2), Жексон (4), Макгин (48, пен.), Горетцка (53).
Огоҳлантиришлар: Ҳевен (57), Сузуки (90+7).
«Манчестер Юнайтед»: Ламменс, Далот (Доргу, 66), Йоро, Магуайр (Ҳевен, 46), Мазрауи, Майну, Тилеманс (Маунт, 66), Фернандеш, Диалло (Лэйси, 66), Куня, Мбеумо (Зиркзе, 83).
«Астон Вилла»: Сузуки, Ҳарвуд-Беллис, Линделёф, Торрес, Матсен, Камара, Горетцка (Мбайе, 78), Макгин (Ҳеммингс, 71), Алиссон (Баркли, 71), Манзамби (Гомес, 78), Жексон (Мажо, 86).
Турнир жадвалидаги ҳолат: Муаммолар ҳамон долзарб
Қўлга киритилган эмоционал очкога қарамай, манчестерликларнинг мусобақа жадвалидаги аҳволи ҳавас қиларли эмас:
«Манчестер Юнайтед» хавфли зонада: 10 та турда бор-йўғи 1 та ғалаба қайд этган Майкл Кэррик жамоаси 8 очко билан ФИФА кунлари танаффусига 18-ўринда (хавфли ҳудудда) чиқиб кетди;
«Астон Вилла» 10-ўринда: Бирмингҳэмликлар ғалабани қўлдан бой берган бўлса-да, ўз ҳисобидаги очколарни 13 тага етказиб, жадвалнинг қоқ ўртасида — 10-поғонада бормоқда.
Изоҳлар 0
…