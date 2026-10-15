“Сити” ПСЖдан 4 та гол ўтказди, «Реал»дан супер камбэк: ЕЧЛда 2-тур якунлари
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Европа Чемпионлар Лигасининг 2-турида «PSJ»
- «Манчестер Сити»ни 4:2 ҳисобида мағлуб этди, бу ўйинда Абдуқодир Ҳусанов тўлиқ майдонда ҳаракат қилди.
- Шу билан бирга, Мадриднинг «Реал» клуби Римда «Рома» устидан 4:3 ҳисобида ғалаба қозониб, ўйин охирида 1:3 ҳисобини ўзгартириб, тарихий камбекни амалга оширди.
- «PSJ» 6 очко билан гуруҳда пешқадам бўлди, «Реал» эса 6 очко билан 8-ўринга кўтарилди.
Европа Чемпионлар Лигаси умумий босқичининг 2-тури том маънода кутилмаган натижалар, йирик ҳисоблар ва ҳақиқий триллерларга бой тарзда якунланди.
Англияда амалдаги чемпион «ПСЖ» меҳмонда «Манчестер Сити»ни тор-мор келтирган бўлса, Италия пойтахтида Мадриднинг «Реал» клуби ўйин тугашига саноқли дақиқалар қолганда 1:3 ҳисобини 4:3 га айлантириб, турнир тарихидаги энг ёрқин камбэклардан бирини намойиш этди.
«Этиҳад»даги драма: Ҳусанов асосий таркибда, аммо «Сити» дош беролмади
Турнинг марказий учрашуви Манчестерда бўлиб ўтди ва унда Франция чемпиони «ПСЖ» майдон эгалари устидан ишончли ғалабага эришди (2:4):
Абдуқодир Ҳусанов 90 дақиқа ҳаракат қилди: Ўзбекистон миллий терма жамоаси ҳимоячиси «шаҳарликлар»нинг асосий таркибида майдонга тушиб, тўлиқ тўп сурди;
Парижликларнинг биринчи бўлимдаги ҳужумлари: Меҳмонлар сафида Дуэ (13), Дембеле (15) ва Витиня (32) гол уриб, ҳисобни йирик кўринишга олиб келди. Иккинчи бўлимда Аклиуш (62) яна битта тўп киритди;
Ҳоланднинг дубли етарли бўлмади: Эрлинг Ҳоланд (53, 75) икки бор ҳисобни қисқартирди. Учрашувнинг 90-дақиқасида парижликлар сафида Торрес пенальтидан унумли фойдалана олмади;
Турнир жадвали: «ПСЖ» 6 очко билан мусобақа пешқадамига айланиб олди, Хосеп Гвардиола жамоаси эса 3 очко билан 17-поғонага тушиб кетди.
Римдаги мўъжиза: «Реал» 6 дақиқа ичида учта гол урди
Римда кечган «Рома» ва «Реал Мадрид» тўқнашуви мусобақа тарихига кирадиган драма билан тугади:
«Рома»нинг ишончли устунлиги: Де Роннинг голи ҳамда Маленнинг дублидан сўнг римликлар 80-дақиқаларгача 3:1 ҳисобида олдинда борди (мадридликлардан Мбаппе 25-дақиқада битта жавоб қайтарган эди);
6 дақиқалик тўфон: Ўйин тугаши арафасида мадридликлар ўз характерини кўрсатди — Эспи (84), захирадан тушган Эндрик (86) ва Антонио Рюдигер (90) кетма-кет тўп киритиб, 1:3 ҳисобини фантастик тарзда 3:4 кўринишига келтирди;
Муҳим уч очко: Карло Анчелотти шогирдлари очколари сонини 6 тага етказиб, 8-ўринга кўтарилди. «Рома» эса 1 очко билан 25-ўринда қолди.
Турнинг қолган учрашувлари: Йирик ғалабалар ва Арктикадаги сенсация
2-турнинг қолган баҳсларида ҳам диққатга сазовор натижалар қайд этилди:
«Астон Вилла» — «Фенербаҳче» — 6:0: Бирмингем клуби турклар ҳимоясини чил-парчин қилиб ташлади. Николас Жексон ва Росс Баркли дублга эришди;
«Будё-Глимт» — «Боруссия Д» — 1:0: Норвегиянинг совуқ шимолида Дортмунд кутилмаганда Соволднинг ягона голи эвазига ютқазиб қўйди;
«Бетис» — «Порту» — 3:2: Севильяда кечган қизиқарли учрашувда Иско 84-дақиқада пенальтини аниқ амалга ошириб, испанларга муҳим ғалабани тақдим этди;
«Шахтёр» — «АЕК» — 3:1: Донецк клуби 0:1 ҳисобидан чиқиб, якунда учта гол билан жавоб қайтарди;
«Слован» — «Штутгарт» — 0:3: Немис клуби сафарда йирик ҳисобда ғалаба қозониб, 6 очко билан 4-ўринга мустаҳкам ўрнашиб олди.
Чемпионлар Лигасининг умумий босқичида кураш тобора кескинлашиб бормоқда, грандларнинг ҳар бир хатоси жадвалдаги ўринларга қаттиқ таъсир ўтказмоқда.
Изоҳлар 0
…