“Сити” ПСЖдан 4 та гол ўтказди, «Реал»дан супер камбэк: ЕЧЛда 2-тур якунлари

·21·Спорт
“Сити” ПСЖдан 4 та гол ўтказди, «Реал»дан супер камбэк: ЕЧЛда 2-тур якунлари
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Европа Чемпионлар Лигасининг 2-турида «PSJ»
  • «Манчестер Сити»ни 4:2 ҳисобида мағлуб этди, бу ўйинда Абдуқодир Ҳусанов тўлиқ майдонда ҳаракат қилди.
  • Шу билан бирга, Мадриднинг «Реал» клуби Римда «Рома» устидан 4:3 ҳисобида ғалаба қозониб, ўйин охирида 1:3 ҳисобини ўзгартириб, тарихий камбекни амалга оширди.
  • «PSJ» 6 очко билан гуруҳда пешқадам бўлди, «Реал» эса 6 очко билан 8-ўринга кўтарилди.

Европа Чемпионлар Лигаси умумий босқичининг 2-тури том маънода кутилмаган натижалар, йирик ҳисоблар ва ҳақиқий триллерларга бой тарзда якунланди.

Англияда амалдаги чемпион «ПСЖ» меҳмонда «Манчестер Сити»ни тор-мор келтирган бўлса, Италия пойтахтида Мадриднинг «Реал» клуби ўйин тугашига саноқли дақиқалар қолганда 1:3 ҳисобини 4:3 га айлантириб, турнир тарихидаги энг ёрқин камбэклардан бирини намойиш этди.

«Этиҳад»даги драма: Ҳусанов асосий таркибда, аммо «Сити» дош беролмади

Турнинг марказий учрашуви Манчестерда бўлиб ўтди ва унда Франция чемпиони «ПСЖ» майдон эгалари устидан ишончли ғалабага эришди (2:4):

  • Абдуқодир Ҳусанов 90 дақиқа ҳаракат қилди: Ўзбекистон миллий терма жамоаси ҳимоячиси «шаҳарликлар»нинг асосий таркибида майдонга тушиб, тўлиқ тўп сурди;

  • Парижликларнинг биринчи бўлимдаги ҳужумлари: Меҳмонлар сафида Дуэ (13), Дембеле (15) ва Витиня (32) гол уриб, ҳисобни йирик кўринишга олиб келди. Иккинчи бўлимда Аклиуш (62) яна битта тўп киритди;

  • Ҳоланднинг дубли етарли бўлмади: Эрлинг Ҳоланд (53, 75) икки бор ҳисобни қисқартирди. Учрашувнинг 90-дақиқасида парижликлар сафида Торрес пенальтидан унумли фойдалана олмади;

  • Турнир жадвали: «ПСЖ» 6 очко билан мусобақа пешқадамига айланиб олди, Хосеп Гвардиола жамоаси эса 3 очко билан 17-поғонага тушиб кетди.

Римдаги мўъжиза: «Реал» 6 дақиқа ичида учта гол урди

Римда кечган «Рома» ва «Реал Мадрид» тўқнашуви мусобақа тарихига кирадиган драма билан тугади:

  • «Рома»нинг ишончли устунлиги: Де Роннинг голи ҳамда Маленнинг дублидан сўнг римликлар 80-дақиқаларгача 3:1 ҳисобида олдинда борди (мадридликлардан Мбаппе 25-дақиқада битта жавоб қайтарган эди);

  • 6 дақиқалик тўфон: Ўйин тугаши арафасида мадридликлар ўз характерини кўрсатди — Эспи (84), захирадан тушган Эндрик (86) ва Антонио Рюдигер (90) кетма-кет тўп киритиб, 1:3 ҳисобини фантастик тарзда 3:4 кўринишига келтирди;

  • Муҳим уч очко: Карло Анчелотти шогирдлари очколари сонини 6 тага етказиб, 8-ўринга кўтарилди. «Рома» эса 1 очко билан 25-ўринда қолди.

Турнинг қолган учрашувлари: Йирик ғалабалар ва Арктикадаги сенсация

2-турнинг қолган баҳсларида ҳам диққатга сазовор натижалар қайд этилди:

  • «Астон Вилла» — «Фенербаҳче» — 6:0: Бирмингем клуби турклар ҳимоясини чил-парчин қилиб ташлади. Николас Жексон ва Росс Баркли дублга эришди;

  • «Будё-Глимт» — «Боруссия Д» — 1:0: Норвегиянинг совуқ шимолида Дортмунд кутилмаганда Соволднинг ягона голи эвазига ютқазиб қўйди;

  • «Бетис» — «Порту» — 3:2: Севильяда кечган қизиқарли учрашувда Иско 84-дақиқада пенальтини аниқ амалга ошириб, испанларга муҳим ғалабани тақдим этди;

  • «Шахтёр» — «АЕК» — 3:1: Донецк клуби 0:1 ҳисобидан чиқиб, якунда учта гол билан жавоб қайтарди;

  • «Слован» — «Штутгарт» — 0:3: Немис клуби сафарда йирик ҳисобда ғалаба қозониб, 6 очко билан 4-ўринга мустаҳкам ўрнашиб олди.

Чемпионлар Лигасининг умумий босқичида кураш тобора кескинлашиб бормоқда, грандларнинг ҳар бир хатоси жадвалдаги ўринларга қаттиқ таъсир ўтказмоқда.

ПСЖМанчестер СитиРеал МадридРома
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

“Олимпико”даги супержанг: “Реал Мадрид”нинг 23 нафарлик таркибида кимлар бор?“Олимпико”даги супержанг: “Реал Мадрид”нинг 23 нафарлик таркибида кимлар бор?13 октябр 22:20Манчестер Сити — ПСЖ: таркиблар ва жонли матнМанчестер Сити — ПСЖ: таркиблар ва жонли матнКеча 23:41Луис Энрике «Манчестер Сити»нинг 115 та айблови ва бугунги суперўйин ҳақида гапирдиЛуис Энрике «Манчестер Сити»нинг 115 та айблови ва бугунги суперўйин ҳақида гапирдиКеча 17:52«Манчестер Сити» ва «ПСЖ» бугун куч синашади — тарихий қарама-қаршиликда ким устун?«Манчестер Сити» ва «ПСЖ» бугун куч синашади — тарихий қарама-қаршиликда ким устун?Кеча 14:15«Этихад»да кутилмаган меҳмон: Гвардиола “Манчестер Сити” — “ПСЖ” баҳсига келадими?«Этихад»да кутилмаган меҳмон: Гвардиола “Манчестер Сити” — “ПСЖ” баҳсига келадими?13 октябр 19:03“Манчестер Сити” юлдузи АПЛ можароси туфайли жамоани тарк этиши мумкин“Манчестер Сити” юлдузи АПЛ можароси туфайли жамоани тарк этиши мумкин9 октябр 10:08
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Фабио Каннаваро жамоасини ноябрь ойида яна бир кучли синов кутмоқда...
Фабио Каннаваро жамоасини ноябрь ойида яна бир кучли синов кутмоқда...