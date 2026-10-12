Райан Гарсия 79 ёшли Арнольд Шварценеггер билан тушган суратини кўрсатди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ярим ўрта вазн тоифасида WBC камари соҳиби Раян Гарсия 79 ёшли Голливуд афсонаси Арнолд Шварсенеггер билан учрашди.
- Гарсия ижтимоий тармоқда Шварсенеггер билан тушган суратини «Бағрикенг эркак» деб таърифлаб жойлаштирди.
- Арнолд Шварсенеггер Калифорниянинг 38-губернатори бўлган ва ҳозирда Netflixъда экшн-лойиҳалар бўйича бош директор лавозимида ишламоқда.
Ярим ўрта вазн тоифасида WBC камари соҳиби, келиб чиқиши мексикалик бўлган машҳур чарм қўлқоп устаси Райан Гарсия Голливуднинг тирик афсонаси, 79 ёшли Арнольд Шварценеггер билан учрашди. Профессионал бокс юлдузи ижтимоий тармоқлардаги саҳифасида машҳур актёр билан бирга тушган суратини жойлаб, унга илиқ изоҳ қолдирди.
Америкалик боксчи машҳур кино юлдузи билан тушган суратини «Бағрикенг эркак», дея қисқа ва самимий таърифлади.
Рингдаги ёрқин ғалабадан сўнг
Райан Гарсия яқиндагина рингда яна бир шов-шувли ғалабасини нишонлаган эди:
13 сентябрдаги тезкор триумф: Гарсия 13 сентябрга ўтар кечаси ташкил этилган «Zuffa Boxing» оқшомининг марказий жангида рингга кўтарилди;
Британиялик рақибнинг тор-мор этилиши: У 29 ёшли машҳур британиялик боксчи Конор Беннга қарши баҳс олиб бориб, 2-раунддаёқ рақибини техник нокаутга учратиш орқали ишончли ғалабага эришган эди.
Арнольд Шварценеггер: Кино афсонаси ва сиёсатчи
Райан Гарсия билан учрашган 79 ёшли Арнольд Шварценеггер нафақат спорт ва кино, балки давлат бошқарувида ҳам улкан из қолдирган:
Сиёсий фаолият: У АҚШнинг энг йирик штатларидан бири — Калифорниянинг 38-губернатори сифатида муваффақиятли фаолият юритган;
Стриминг гигантидаги лавозим: Айни пайтда Шварценеггер машҳур Netflix стриминг платформасида экшн-лойиҳалар бўйича бош директор лавозимида фаолият юритмоқда;
Культовий роллар: Актёр дунё миқёсида «Терминатор», «Тутқич бермаслар» (The Expendables) ва бошқа ўнлаб машҳур франшизалардаги бетакрор образлари билан барча даврларнинг энг севимли кино қаҳрамонига айланган.
Бокс ва Голливуд юлдузларининг бундай учрашуви спорт ихлосмандлари ҳамда кино ихлосмандлари томонидан ижтимоий тармоқларда катта қизиқиш билан кутиб олинди.
Изоҳлар 0
…