Райан Гарсия 79 ёшли Арнольд Шварценеггер билан тушган суратини кўрсатди

·50·Дунё
Райан Гарсия 79 ёшли Арнольд Шварценеггер билан тушган суратини кўрсатди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Ярим ўрта вазн тоифасида WBC камари соҳиби Раян Гарсия 79 ёшли Голливуд афсонаси Арнолд Шварсенеггер билан учрашди.
  • Гарсия ижтимоий тармоқда Шварсенеггер билан тушган суратини «Бағрикенг эркак» деб таърифлаб жойлаштирди.
  • Арнолд Шварсенеггер Калифорниянинг 38-губернатори бўлган ва ҳозирда Netflixъда экшн-лойиҳалар бўйича бош директор лавозимида ишламоқда.

Ярим ўрта вазн тоифасида WBC камари соҳиби, келиб чиқиши мексикалик бўлган машҳур чарм қўлқоп устаси Райан Гарсия Голливуднинг тирик афсонаси, 79 ёшли Арнольд Шварценеггер билан учрашди. Профессионал бокс юлдузи ижтимоий тармоқлардаги саҳифасида машҳур актёр билан бирга тушган суратини жойлаб, унга илиқ изоҳ қолдирди.

Америкалик боксчи машҳур кино юлдузи билан тушган суратини «Бағрикенг эркак», дея қисқа ва самимий таърифлади.

Рингдаги ёрқин ғалабадан сўнг

Райан Гарсия яқиндагина рингда яна бир шов-шувли ғалабасини нишонлаган эди:

  • 13 сентябрдаги тезкор триумф: Гарсия 13 сентябрга ўтар кечаси ташкил этилган «Zuffa Boxing» оқшомининг марказий жангида рингга кўтарилди;

  • Британиялик рақибнинг тор-мор этилиши: У 29 ёшли машҳур британиялик боксчи Конор Беннга қарши баҳс олиб бориб, 2-раунддаёқ рақибини техник нокаутга учратиш орқали ишончли ғалабага эришган эди.

Арнольд Шварценеггер: Кино афсонаси ва сиёсатчи

Райан Гарсия билан учрашган 79 ёшли Арнольд Шварценеггер нафақат спорт ва кино, балки давлат бошқарувида ҳам улкан из қолдирган:

  • Сиёсий фаолият: У АҚШнинг энг йирик штатларидан бири — Калифорниянинг 38-губернатори сифатида муваффақиятли фаолият юритган;

  • Стриминг гигантидаги лавозим: Айни пайтда Шварценеггер машҳур Netflix стриминг платформасида экшн-лойиҳалар бўйича бош директор лавозимида фаолият юритмоқда;

  • Культовий роллар: Актёр дунё миқёсида «Терминатор», «Тутқич бермаслар» (The Expendables) ва бошқа ўнлаб машҳур франшизалардаги бетакрор образлари билан барча даврларнинг энг севимли кино қаҳрамонига айланган.

Бокс ва Голливуд юлдузларининг бундай учрашуви спорт ихлосмандлари ҳамда кино ихлосмандлари томонидан ижтимоий тармоқларда катта қизиқиш билан кутиб олинди.

Райан ГарсияАрнольд ШварценеггерЗуффа БоксингКонор Бенн
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Гарсия Царукянга 40 минг доллар беришдан бош тортдиГарсия Царукянга 40 минг доллар беришдан бош тортди29 май 01:02Гарначо хотини ва 3 ёшли ўғлини кўчага ҳайдаб, катта жанжал марказида қолдиГарначо хотини ва 3 ёшли ўғлини кўчага ҳайдаб, катта жанжал марказида қолди19 август 15:45 Ламин Ямалнинг учинчи севгилиси Инес Гарсия бўлиб чиқди Ламин Ямалнинг учинчи севгилиси Инес Гарсия бўлиб чиқди22 июл 16:03Арман Царукян ва Нина Драма ўзбек миллий ошхонасида: ғалабадан кейинги палов бенефисиАрман Царукян ва Нина Драма ўзбек миллий ошхонасида: ғалабадан кейинги палов бенефиси24 сентябр 11:09“Ким Чен Ин — менинг дўстим”: Трамп КХДР ва Эрон ядро қуроли ҳақидаги саволга жавоб берди“Ким Чен Ин — менинг дўстим”: Трамп КХДР ва Эрон ядро қуроли ҳақидаги саволга жавоб берди30 сентябр 12:10Трамп Хитой орқали КХДР билан мулоқотни тикламоқчи: Махфий келишув қандай бўлади?Трамп Хитой орқали КХДР билан мулоқотни тикламоқчи: Махфий келишув қандай бўлади?19 сентябр 19:23
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди
Туркияда Нӯҳ кемаси топилдими? Сирли тузилма остида хоналар ва туннель аниқланди