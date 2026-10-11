«Манчестер Сити» сафарда «Ливерпул»ни йирик ҳисобда мағлуб этди

·54·Спорт
«Манчестер Сити» сафарда «Ливерпул»ни йирик ҳисобда мағлуб этди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • «Манчестер Сити»
  • Англия Премер-лигасининг 6-турида «Ливерпул»ни сафарда 3:0 ҳисобида мағлуб этди.
  • Учрашув тақдири 62-дақиқада «Ливерпул» яримҳимоячиси Раян Гравенберҳнинг қизил карточка олиб майдондан четлатилиши ва кейинчалик Эрлинг Ҳоланд, Жереми Доку ҳамда Раян Шеркиларнинг голлари эвазига ҳал бўлди.
  • Ушбу ғалаба «Манчестер Сити»га мусобақа жадвалида яккапешқадам бўлиш имконини берди, «Ливерпул» эса 9 очко билан 9-ўринга тушиб қолди.

Англия Премьер-лигасининг 6-туридан ўрин олган марказий қарама-қаршиликда мухлислар кутилмаган йирик ҳисобдаги натижага гувоҳ бўлишди. Мавсумни кўтаринки кайфиятда ва йўқотишларсиз ўтказаётган «Манчестер Сити» сафарда, афсонавий «Энфилд» стадионида принципиал рақиби «Ливерпул»ни жавобсиз 3:0 ҳисобида мағлубиятга учратди.

Учрашув тақдири мезбонларнинг бир киши кам бўлиб қолиши ҳамда «шаҳарликлар»нинг иккинчи бўлим ўрталаридаги шиддатли ҳужумлари эвазига ҳал бўлди.

Ҳал қилувчи палла: Қизил карточка ва 13 дақиқадаги учта гол

Учрашувнинг биринчи бўлими ва иккинчи бўлим боши тенг курашлар остида ўтган бўлса-да, 62-дақиқадаги вазият ўйин оқимини тубдан ўзгартириб юборди:

  • Қизил карточка ва панд берган интизом: 62-дақиқада «Ливерпул» яримҳимоячиси Райан Гравенберҳ иккинчи сариқ карточкасини олиб, майдондан четлатилди;

  • Ҳоланднинг голи: Камчиликда қолган мезбонлар ҳимоясида дарҳол бўшлиқлар пайдо бўлди ва орадан уч дақиқа ўтиб, 65-дақиқада Эрлинг Ҳоланд ҳисобни очди;

  • Жазолаш давом этди: Босимни оширган меҳмонлар сафида 68-дақиқада захирадан тушган Жереми Доку фарқни оширган бўлса, 78-дақиқада Райан Шерки мерсисайдликлар дарвозасига учинчи голни уриб, баҳсга якуний нуқтани қўйди.

Ҳусанов захирада қолдирилди, «Сити» эса пешқадамликни мустаҳкамлади

Ўзбекистонлик футбол ихлосмандлари учун қизиқ бўлган асосий жиҳатлардан бири — миллий терма жамоамиз ҳимоячиси Абдуқодир Ҳусановнинг қайдномага киритилгани бўлди:

  • Ҳусановнинг ҳолати: Ўзбекистонлик ёш ҳимоячи «Манчестер Сити»нинг захира ўриндиғида қолдирилди ва майдонга тушмади;

  • Мареска жамоаси юз фоизлик натижа билан: Қаторасига 6-ғалабасини тантана қилган Энцо Мареска шогирдлари ўз очколари сонини 18 тага етказиб, мусобақа жадвалида яккапешқадам бўлиб олди;

  • «Ливерпул»нинг инқирози: 6 та ўйиндан сўнг бор-йўғи 9 очко жамғарган мерсисайдликлар турнир жадвалининг 9-поғонасига тушиб қолди.

«Манчестер Сити»нинг Ливерпулдаги ушбу ишончли ғалабаси жамоанинг жорий мавсумда чемпионлик бош даъвогари эканини яна бир бор кўрсатиб қўйди.

Англия Премьер-лигасиМанчестер СитиЛиверпулАбдуқодир Ҳусанов
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

“Челси” Ҳусанов учун 80 миллион фунт ва Гюстони таклиф қилмоқда: АПЛдаги сенсация!“Челси” Ҳусанов учун 80 миллион фунт ва Гюстони таклиф қилмоқда: АПЛдаги сенсация!28 сентябр 08:42“Челси” Ҳусанов трансферини тайёрламоқда: Алонсодан асосий таркиб кафолати!“Челси” Ҳусанов трансферини тайёрламоқда: Алонсодан асосий таркиб кафолати!28 сентябр 08:23«Манчестер Сити» ва АПЛ ўртасидаги махфий музокаралар тафсилоти ошкор бўлди«Манчестер Сити» ва АПЛ ўртасидаги махфий музокаралар тафсилоти ошкор бўлдиКеча 11:10Мустақил комиссия қарорига қарши чиққан “Сити” Чемпионшипдан ҳам маҳрум этиладими?Мустақил комиссия қарорига қарши чиққан “Сити” Чемпионшипдан ҳам маҳрум этиладими?7 октябр 20:08«Ҳоланд эффекти»: Унинг биргина ролиги Норвегияда сабзи сотувини 25 фоизга ошириб юборди«Ҳоланд эффекти»: Унинг биргина ролиги Норвегияда сабзи сотувини 25 фоизга ошириб юборди5 октябр 08:50City Xtra бонг урмоқда: «Манчестер Сити»да Ҳусановнинг келажаги нега хавф остида қолди?City Xtra бонг урмоқда: «Манчестер Сити»да Ҳусановнинг келажаги нега хавф остида қолди?5 октябр 07:42
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди