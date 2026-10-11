«Манчестер Сити» сафарда «Ливерпул»ни йирик ҳисобда мағлуб этди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- «Манчестер Сити»
- Англия Премер-лигасининг 6-турида «Ливерпул»ни сафарда 3:0 ҳисобида мағлуб этди.
- Учрашув тақдири 62-дақиқада «Ливерпул» яримҳимоячиси Раян Гравенберҳнинг қизил карточка олиб майдондан четлатилиши ва кейинчалик Эрлинг Ҳоланд, Жереми Доку ҳамда Раян Шеркиларнинг голлари эвазига ҳал бўлди.
- Ушбу ғалаба «Манчестер Сити»га мусобақа жадвалида яккапешқадам бўлиш имконини берди, «Ливерпул» эса 9 очко билан 9-ўринга тушиб қолди.
Англия Премьер-лигасининг 6-туридан ўрин олган марказий қарама-қаршиликда мухлислар кутилмаган йирик ҳисобдаги натижага гувоҳ бўлишди. Мавсумни кўтаринки кайфиятда ва йўқотишларсиз ўтказаётган «Манчестер Сити» сафарда, афсонавий «Энфилд» стадионида принципиал рақиби «Ливерпул»ни жавобсиз 3:0 ҳисобида мағлубиятга учратди.
Учрашув тақдири мезбонларнинг бир киши кам бўлиб қолиши ҳамда «шаҳарликлар»нинг иккинчи бўлим ўрталаридаги шиддатли ҳужумлари эвазига ҳал бўлди.
Ҳал қилувчи палла: Қизил карточка ва 13 дақиқадаги учта гол
Учрашувнинг биринчи бўлими ва иккинчи бўлим боши тенг курашлар остида ўтган бўлса-да, 62-дақиқадаги вазият ўйин оқимини тубдан ўзгартириб юборди:
Қизил карточка ва панд берган интизом: 62-дақиқада «Ливерпул» яримҳимоячиси Райан Гравенберҳ иккинчи сариқ карточкасини олиб, майдондан четлатилди;
Ҳоланднинг голи: Камчиликда қолган мезбонлар ҳимоясида дарҳол бўшлиқлар пайдо бўлди ва орадан уч дақиқа ўтиб, 65-дақиқада Эрлинг Ҳоланд ҳисобни очди;
Жазолаш давом этди: Босимни оширган меҳмонлар сафида 68-дақиқада захирадан тушган Жереми Доку фарқни оширган бўлса, 78-дақиқада Райан Шерки мерсисайдликлар дарвозасига учинчи голни уриб, баҳсга якуний нуқтани қўйди.
Ҳусанов захирада қолдирилди, «Сити» эса пешқадамликни мустаҳкамлади
Ўзбекистонлик футбол ихлосмандлари учун қизиқ бўлган асосий жиҳатлардан бири — миллий терма жамоамиз ҳимоячиси Абдуқодир Ҳусановнинг қайдномага киритилгани бўлди:
Ҳусановнинг ҳолати: Ўзбекистонлик ёш ҳимоячи «Манчестер Сити»нинг захира ўриндиғида қолдирилди ва майдонга тушмади;
Мареска жамоаси юз фоизлик натижа билан: Қаторасига 6-ғалабасини тантана қилган Энцо Мареска шогирдлари ўз очколари сонини 18 тага етказиб, мусобақа жадвалида яккапешқадам бўлиб олди;
«Ливерпул»нинг инқирози: 6 та ўйиндан сўнг бор-йўғи 9 очко жамғарган мерсисайдликлар турнир жадвалининг 9-поғонасига тушиб қолди.
«Манчестер Сити»нинг Ливерпулдаги ушбу ишончли ғалабаси жамоанинг жорий мавсумда чемпионлик бош даъвогари эканини яна бир бор кўрсатиб қўйди.
Изоҳлар 0
…