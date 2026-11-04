Рафинья ва Ямал бенефиси: “Барселона” “Астон Вилла”ни йирик ҳисобда тор-мор этди
Европа Чемпионлар лигаси 4-тури доирасида Каталонияда кечган марказий баҳсда «Барселона» Англиянинг «Астон Вилла» клубини қабул қилиб, ишончли ва йирик 3:0 ҳисобида ғалаба қозонди.
Ханси Флик шогирдлари ўз майдонида дастлабки дақиқалардан бошлаб тўлиқ устунликни ўз қўлига олди. Ёш юлдуз Ламин Ямалнинг тезкор голи ҳамда жамоа сардори Рафиньянинг иккинчи бўлимдаги ажойиб дубли каталонияликларга муҳим уч очкони таъминлаб берди.
Тезкор гол ва бразилиялик етакчининг дубли
Учрашув тақдири мезбонларнинг ҳужум чизиғидаги аниқ ва кескин ҳаракатлари орқали ҳал бўлди:
Ламин Ямалнинг эрта зарбаси: Ўйиннинг 7-дақиқасидаёқ 19 ёшли вингер рақиб ҳимоясини ёриб ўтиб, ҳисобни очди ва жамоасига хотиржамлик бағишлади — 1:0;
Рафиньядан кетма-кет зарбалар: Иккинчи бўлимда бразилиялик вингер ўзининг юқори спорт формасида эканини яна бир бор исботлади. У 52-дақиқада фарқни иккитага оширган бўлса, 64-дақиқада дублини расмийлаштириб, ўйинга мантиқий нуқта қўйди — 3:0;
Инглизларнинг ожизлиги: Бирмингем клуби сафида Жексон, Буэндия ва Макгинн каби футболчилар фаоллик кўрсатишга уринган бўлса-да, каталонияликлар дарвозабони Жоан Гарсия ва ҳимоя чизиғи мустаҳкам ўйин кўрсатиб, ўз дарвозаси дахлсизлигини сақлаб қолди.
Турнир жадвали: «Барселона» пешқадамлар таъқибида
Ушбу тўқнашув умумий босқич етакчилари ўртасидаги ўринларни қайта тақсимлаб берди:
«Барселона» 2-ўринда: Қўлга киритилган ғалаба эвазига Каталония клуби 9 очко жамғариб, тўплар нисбати бўйича умумий жадвалнинг 2-поғонасига кўтарилди;
«Астон Вилла»нинг илк йўқотиши: 9 очкода қолган инглиз клуби ҳам юқори ўринларни тарк этмади ва тўплар фарқига кўра 3-ўринни эгаллаб турибди.
Ханси Флик жамоаси намойиш этаётган тажовузкор ва ҳужумкор футбол бу мавсумда «Барселона»нинг Чемпионлар лигасида асосий фаворитлардан бири эканини яна бир бор намоён қилмоқда.
Изоҳлар 0
…