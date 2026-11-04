Рафинья ва Ямал бенефиси: “Барселона” “Астон Вилла”ни йирик ҳисобда тор-мор этди

·0·Спорт
Рафинья ва Ямал бенефиси: “Барселона” “Астон Вилла”ни йирик ҳисобда тор-мор этди

Европа Чемпионлар лигаси 4-тури доирасида Каталонияда кечган марказий баҳсда «Барселона» Англиянинг «Астон Вилла» клубини қабул қилиб, ишончли ва йирик 3:0 ҳисобида ғалаба қозонди.

Ханси Флик шогирдлари ўз майдонида дастлабки дақиқалардан бошлаб тўлиқ устунликни ўз қўлига олди. Ёш юлдуз Ламин Ямалнинг тезкор голи ҳамда жамоа сардори Рафиньянинг иккинчи бўлимдаги ажойиб дубли каталонияликларга муҳим уч очкони таъминлаб берди.

Тезкор гол ва бразилиялик етакчининг дубли

Учрашув тақдири мезбонларнинг ҳужум чизиғидаги аниқ ва кескин ҳаракатлари орқали ҳал бўлди:

  • Ламин Ямалнинг эрта зарбаси: Ўйиннинг 7-дақиқасидаёқ 19 ёшли вингер рақиб ҳимоясини ёриб ўтиб, ҳисобни очди ва жамоасига хотиржамлик бағишлади — 1:0;

  • Рафиньядан кетма-кет зарбалар: Иккинчи бўлимда бразилиялик вингер ўзининг юқори спорт формасида эканини яна бир бор исботлади. У 52-дақиқада фарқни иккитага оширган бўлса, 64-дақиқада дублини расмийлаштириб, ўйинга мантиқий нуқта қўйди — 3:0;

  • Инглизларнинг ожизлиги: Бирмингем клуби сафида Жексон, Буэндия ва Макгинн каби футболчилар фаоллик кўрсатишга уринган бўлса-да, каталонияликлар дарвозабони Жоан Гарсия ва ҳимоя чизиғи мустаҳкам ўйин кўрсатиб, ўз дарвозаси дахлсизлигини сақлаб қолди.

Турнир жадвали: «Барселона» пешқадамлар таъқибида

Ушбу тўқнашув умумий босқич етакчилари ўртасидаги ўринларни қайта тақсимлаб берди:

  • «Барселона» 2-ўринда: Қўлга киритилган ғалаба эвазига Каталония клуби 9 очко жамғариб, тўплар нисбати бўйича умумий жадвалнинг 2-поғонасига кўтарилди;

  • «Астон Вилла»нинг илк йўқотиши: 9 очкода қолган инглиз клуби ҳам юқори ўринларни тарк этмади ва тўплар фарқига кўра 3-ўринни эгаллаб турибди.

Ханси Флик жамоаси намойиш этаётган тажовузкор ва ҳужумкор футбол бу мавсумда «Барселона»нинг Чемпионлар лигасида асосий фаворитлардан бири эканини яна бир бор намоён қилмоқда.

БарселонаАстон ВиллаЕвропа Чемпионлар лигасиЛамин Ямал
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ҳанси Флик ЕЧЛ тўқнашуви олдидан “Астон Вилла” ва Унаи Эмерига юқори баҳо бердиҲанси Флик ЕЧЛ тўқнашуви олдидан “Астон Вилла” ва Унаи Эмерига юқори баҳо бердиКеча 06:59Барселона — Астон Вилла: таркиблар ва жонли матнБарселона — Астон Вилла: таркиблар ва жонли матнКеча 23:52Унаи Эмери “Камп Ноу”даги “Барселона”га қарши баҳс олдидан нималар деди?Унаи Эмери “Камп Ноу”даги “Барселона”га қарши баҳс олдидан нималар деди?Кеча 16:28Гордон “Реал” ҳамда “ПСЖ”га қарши ўйинлардаги муаммолар сабабини очиқладиГордон “Реал” ҳамда “ПСЖ”га қарши ўйинлардаги муаммолар сабабини очиқлади2 ноябр 20:34Каталонияда 7 та гол ва супершоу: “Барселона” “Алавес”ни 6:1 ҳисобида тор-мор этдиКаталонияда 7 та гол ва супершоу: “Барселона” “Алавес”ни 6:1 ҳисобида тор-мор этди1 ноябр 07:08Испания терма жамоаси устози Ламин Ямалнинг натижасига қандай муносабат билдирди?Испания терма жамоаси устози Ламин Ямалнинг натижасига қандай муносабат билдирди?27 октябр 21:37
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози