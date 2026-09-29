Ламин Ямал танлов қилди: Месси, Пеле ёки Марадона?

·30·Спорт
Ламин Ямал танлов қилди: Месси, Пеле ёки Марадона?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Ламин Ямал футбол тарихидаги энг буюк ўйинчи ким деган саволга жавоб берар экан, ўз танловини Лионель Мессидан ён олган.
  • Ёш футболчининг фикрича, кўрган ва кузатган футболчилари орасида Лионель Месси тарихдаги энг буюк ҳисобланади, чунки у жуда кўп ютуқларга эришган ва ҳали ҳам шундай давом этмоқда.
  • Ямал учун Месси нафақат футбол афсонаси, балки «Барселона» муҳити билан ҳам боғлиқ бўлган илҳом манбаи ҳисобланади.

«Барселона» ва Испания терма жамоаси вингери Ламин Ямал футбол тарихидаги энг буюк ўйинчи ким, деган саволга аниқ жавоб берди. Ёш юлдуз учта афсона — Лионель Месси, Пеле ва Диего Марадона орасидан танлов қилар экан, унинг жавоби кутилганидек яна «Барселона» тарихининг энг буюк номларидан бирига бориб тақалди.

Ямалнинг фикрича, у шахсан кўрган ва кузатган футболчилар орасида Лионель Месси тарихдаги энг буюк футболчи ҳисобланади.

«Месси, Пеле ёки Марадона?»

Ямалга футбол тарихидаги уч буюк юлдуз — Лионель Месси, Пеле ва Диего Марадона таққосланган ҳолда савол берилган.

У эса танловини узоқ ўйламай изоҳлаган.

«Мен кўрганларимга асосланиб, Мессини тарихдаги энг буюк футболчи деб айтган бўлардим».

Ямал бу фикрини Мессининг фаолияти давомида эришган натижалари билан боғлаган.

«Чунки у шу пайтгача жуда кўп нарсага эришди ва ҳали ҳам шундай давом этмоқда».

Ёш футболчининг бу фикрини унинг Мессига бўлган аввалги муносабати ҳам тўлдириб туради. Ямал бундан олдин Мессини ўзига хос футболчи сифатида таърифлаб, «Лео Месси каби бошқа футболчи бўлмайди», деган фикрни билдирган.

Ямал учун Месси — оддий футбол афсонаси эмас

Ямалнинг Мессига бўлган ҳурмати табиий равишда «Барселона» муҳити билан ҳам боғлиқ.

Каталония клуби академияси — «Ла Масия» тарбияланувчиси бўлган Ямалнинг профессионал футболдаги шаклланиши ҳам «Барселона» билан боғланган. Шунинг учун клуб тарихида алоҳида ўринга эга бўлган Мессининг ёш авлод вакилларига таъсири сезиларли.

Ямалнинг ўзи ҳам Месси ва Роналду эмас, балки Месси ва Роналдиньони футболдаги ўзи учун катта илҳом манбалари сифатида тилга олган. Уларнинг ўйинида мухлисларга завқ бериш ва ўзига хос услубни намойиш этиш хусусиятини алоҳида қадрлашини айтган.

Эътиборлиси — Ямалнинг ўзи ҳам тарих яратмоқда

Ламин Ямал ҳали жуда ёш бўлишига қарамай, футболнинг энг юқори даражасида аллақачон катта эътиборга тушган.

Унинг ўйинида тезлик, техника, рақибни алдаш ва майдонда мустақил қарор қабул қилиш қобилияти муҳим ўрин тутади. Ямалнинг ўзи эса футболдаги энг муҳим устунлигини айнан ўз услуби деб ҳисоблайди.

Шу жиҳатдан қараганда, унинг Месси ҳақидаги фикри яна бир қизиқ саволни пайдо қилади: бугунги футболда Мессидан илҳомланаётган Ямал келажакда ўзи ҳам тарихдаги буюк футболчилар қаторига кириши мумкинми?

Бу саволга ҳозир жавоб беришга ҳали эрта. Аммо бир нарса аниқ — Ямалнинг футболдаги йўли эндигина бошланган ва унинг ўзи бугун афсона деб атаётган Месси номи билан «Барселона»да алоҳида тарихий боғлиқликка эга.

Ямал эса ўз танловини қилди: унинг кўзида футбол тарихидаги энг буюк ўйинчи — Лионель Месси.

Ламин ЯмалБарселонаЛионель Месси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жоау Феликс Ламин Ямални «Олтин тўп»нинг асосий фаворити деб атадиЖоау Феликс Ламин Ямални «Олтин тўп»нинг асосий фаворити деб атади27 сентябр 18:11Жерард Мартин Ламин Ямални “Олтин тўп”га лойиқ деб топдиЖерард Мартин Ламин Ямални “Олтин тўп”га лойиқ деб топди26 сентябр 11:58Ламин Ямал: „Ўзим каби ўйнайдиган футболчилар жуда кам“Ламин Ямал: „Ўзим каби ўйнайдиган футболчилар жуда кам“24 сентябр 21:56Энтони Гордон “Олтин тўп” даъвогарлари ҳақида фикр билдирдиЭнтони Гордон “Олтин тўп” даъвогарлари ҳақида фикр билдирди24 сентябр 16:16«Навбат бизники!»: Ламин Ямал ЕЧЛ финали ҳақида гапирди - "қасос режаси"ни очиқлади«Навбат бизники!»: Ламин Ямал ЕЧЛ финали ҳақида гапирди - "қасос режаси"ни очиқлади24 сентябр 06:48Ламин Ямал Мбаппе ва Рафиньянинг даҳшатли тезлиги ҳақида очиқ тан олдиЛамин Ямал Мбаппе ва Рафиньянинг даҳшатли тезлиги ҳақида очиқ тан олди23 сентябр 11:14
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди