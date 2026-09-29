Ламин Ямал танлов қилди: Месси, Пеле ёки Марадона?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ламин Ямал футбол тарихидаги энг буюк ўйинчи ким деган саволга жавоб берар экан, ўз танловини Лионель Мессидан ён олган.
- Ёш футболчининг фикрича, кўрган ва кузатган футболчилари орасида Лионель Месси тарихдаги энг буюк ҳисобланади, чунки у жуда кўп ютуқларга эришган ва ҳали ҳам шундай давом этмоқда.
- Ямал учун Месси нафақат футбол афсонаси, балки «Барселона» муҳити билан ҳам боғлиқ бўлган илҳом манбаи ҳисобланади.
«Барселона» ва Испания терма жамоаси вингери Ламин Ямал футбол тарихидаги энг буюк ўйинчи ким, деган саволга аниқ жавоб берди. Ёш юлдуз учта афсона — Лионель Месси, Пеле ва Диего Марадона орасидан танлов қилар экан, унинг жавоби кутилганидек яна «Барселона» тарихининг энг буюк номларидан бирига бориб тақалди.
Ямалнинг фикрича, у шахсан кўрган ва кузатган футболчилар орасида Лионель Месси тарихдаги энг буюк футболчи ҳисобланади.
«Месси, Пеле ёки Марадона?»
Ямалга футбол тарихидаги уч буюк юлдуз — Лионель Месси, Пеле ва Диего Марадона таққосланган ҳолда савол берилган.
У эса танловини узоқ ўйламай изоҳлаган.
«Мен кўрганларимга асосланиб, Мессини тарихдаги энг буюк футболчи деб айтган бўлардим».
Ямал бу фикрини Мессининг фаолияти давомида эришган натижалари билан боғлаган.
«Чунки у шу пайтгача жуда кўп нарсага эришди ва ҳали ҳам шундай давом этмоқда».
Ёш футболчининг бу фикрини унинг Мессига бўлган аввалги муносабати ҳам тўлдириб туради. Ямал бундан олдин Мессини ўзига хос футболчи сифатида таърифлаб, «Лео Месси каби бошқа футболчи бўлмайди», деган фикрни билдирган.
Ямал учун Месси — оддий футбол афсонаси эмас
Ямалнинг Мессига бўлган ҳурмати табиий равишда «Барселона» муҳити билан ҳам боғлиқ.
Каталония клуби академияси — «Ла Масия» тарбияланувчиси бўлган Ямалнинг профессионал футболдаги шаклланиши ҳам «Барселона» билан боғланган. Шунинг учун клуб тарихида алоҳида ўринга эга бўлган Мессининг ёш авлод вакилларига таъсири сезиларли.
Ямалнинг ўзи ҳам Месси ва Роналду эмас, балки Месси ва Роналдиньони футболдаги ўзи учун катта илҳом манбалари сифатида тилга олган. Уларнинг ўйинида мухлисларга завқ бериш ва ўзига хос услубни намойиш этиш хусусиятини алоҳида қадрлашини айтган.
Эътиборлиси — Ямалнинг ўзи ҳам тарих яратмоқда
Ламин Ямал ҳали жуда ёш бўлишига қарамай, футболнинг энг юқори даражасида аллақачон катта эътиборга тушган.
Унинг ўйинида тезлик, техника, рақибни алдаш ва майдонда мустақил қарор қабул қилиш қобилияти муҳим ўрин тутади. Ямалнинг ўзи эса футболдаги энг муҳим устунлигини айнан ўз услуби деб ҳисоблайди.
Шу жиҳатдан қараганда, унинг Месси ҳақидаги фикри яна бир қизиқ саволни пайдо қилади: бугунги футболда Мессидан илҳомланаётган Ямал келажакда ўзи ҳам тарихдаги буюк футболчилар қаторига кириши мумкинми?
Бу саволга ҳозир жавоб беришга ҳали эрта. Аммо бир нарса аниқ — Ямалнинг футболдаги йўли эндигина бошланган ва унинг ўзи бугун афсона деб атаётган Месси номи билан «Барселона»да алоҳида тарихий боғлиқликка эга.
Ямал эса ўз танловини қилди: унинг кўзида футбол тарихидаги энг буюк ўйинчи — Лионель Месси.
Изоҳлар 0
…