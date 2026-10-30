Расман: Баҳодир Аҳмедов яна Ўзбекистон футзал миллий жамоаси бош мураббийи бўлди

·48·Спорт
Расман: Баҳодир Аҳмедов яна Ўзбекистон футзал миллий жамоаси бош мураббийи бўлди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Баҳодир Аҳмедов Ўзбекистон футзал миллий жамоасининг янги бош мураббийи этиб тайинланди.
  • У саломатлиги сабабли лавозимини тарк этган Хосе Мария Мендеснинг ўрнини эгаллади.
  • Мутахассис билан 2028 йилги Осиё чемпионати якунига қадар мўлжалланган узоқ муддатли шартнома имзоланди.
  • Баҳодир Аҳмедов аввал ҳам терма жамоани бошқариб, қитъа биринчилигида бронза медалларини қўлга киритган ва 2021 йилги Жаҳон чемпионатида жамоани плей-офф босқичига олиб чиққан.

Ўзбекистон футзал миллий жамоасига янги бош мураббий тайинланди. Ўзбекистон футзал федерацияси Ижроия қўмитасининг қарорига биноан, терма жамоа бошқаруви тажрибали ва маҳаллий мутахассис Баҳодир Аҳмедовга ишониб топширилди.

Испаниялик мутахассис Хосе Мария Мендес саломатлиги билан боғлиқ сабабларга кўра ўз лавозимини тарк этгач, федерация миллий жамоага раҳбарлик қилиш учун қатор маҳаллий ва хорижлик номзодларни кўриб чиққан эди. Натижада ўзбек футзалини ич-ичидан мукаммал биладиган ва халқаро майдонда салмоқли тажрибага эга бўлган Аҳмедов номзоди якдиллик билан маъқулланди.

Шартнома муддати ва олдиндаги катта мақсадлар

Федерация матбуот хизмати томонидан тақдим этилган маълумотга кўра, ҳамкорлик узоқ муддатли стратегик режаларни ўз ичига олади:

  • 2028 йилгача келишув: Баҳодир Аҳмедов билан Ўзбекистон миллий жамоасини 2028 йилги Осиё чемпионати якунига қадар бошқариш бўйича расмий келишувга эришилди;

  • Расмий таништирув: Янги бош мураббийни кенг спорт жамоатчилиги ҳамда оммавий ахборот воситаларига расман таништириш маросимининг вақти ва жойи яқин кунларда эълон қилинади.

Ўйинчиликдан чемпионликкача: Босиб ўтилган йўл

1976 йил 9 сентябрда Тошкент вилоятининг Чирчиқ шаҳрида туғилган Баҳодир Аҳмедов миллий футзалнинг пойдеворини қурган мутахассислардан биридир:

  • Майдондаги зафарлар: Футзал мамлакатга кириб келган йилларда Чирчиқнинг «Сплав», «Электрокимёсаноат» ва «Солиқчи» клубларида тўп сурган. Кейинчалик «Юнусобод» ДЖҚА, «Ардус» ҳамда «Строитель Зарафшон» сафида мамлакат чемпионлигини қўлга киритган;

  • Клублардаги ютуқлар: Мураббийлик фаолиятида «Максам-Чирчиқ» клубини совриндорлар қаторига олиб чиққан, «Жиззах-Кентекс» жамоаси билан эса Ўзбекистон чемпионлигига эришган.

Терма жамоадаги тарихий тажриба: Жаҳон чемпионати ва Осиё совринлари

Аҳмедов миллий жамоа бошқарувида илгари ҳам ёрқин натижаларга эришган:

  • Осиё кубоги медаллари: Унинг бошқаруви даврида Ўзбекистон термаси қитъа биринчилигида икки бор бронза медалларига сазовор бўлган;

  • Мундиалдаги плей-офф: 2021 йили Литвада ўтказилган футзал бўйича Жаҳон чемпионатида Аҳмедов шогирдлари гуруҳ босқичидан муваффақиятли ўтиб, плей-офф (1/8 финал) босқичида тўп сурган.

Осиё ва жаҳон ареналарида юксак обрўга эга бўлган миллий футзал терма жамоаси Баҳодир Аҳмедов бошчилигида энди 2028 йилги қитъа чемпионатига тайёргарлик ва янги ғалабалар сари йўл олади.

Баҳодир АҳмедовЎзбекистон футзал миллий жамоасиЎзбекистон футзал федерацияси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Футзал бўйича Ўзбекистон миллий жамоаси Венгрияни сафарда таслим этдиФутзал бўйича Ўзбекистон миллий жамоаси Венгрияни сафарда таслим этди18 сентябр 05:37Ўзбекистон футзал терма жамоаси Нидерландияга қарши голларга бой баҳсда мағлуб бўлдиЎзбекистон футзал терма жамоаси Нидерландияга қарши голларга бой баҳсда мағлуб бўлди22 сентябр 21:29Ўзбек боксида катта шов-шув: Баҳодир Жалолов IBF рейтингида Фьюри ва Уайлдерни ортда қолдирдиЎзбек боксида катта шов-шув: Баҳодир Жалолов IBF рейтингида Фьюри ва Уайлдерни ортда қолдирди10 сентябр 07:09IBF чемпиони Хрговичнинг Санчес билан жанги эълон қилинди: Жалоловга навбат қачон?IBF чемпиони Хрговичнинг Санчес билан жанги эълон қилинди: Жалоловга навбат қачон?22 сентябр 18:01Тошкентда жаҳон афсоналари: Футзал бўйича Ўзбекистон Суперкубоги тафсилотлариТошкентда жаҳон афсоналари: Футзал бўйича Ўзбекистон Суперкубоги тафсилотлари21 август 17:42Ислом Аҳмедов "Андижон" бош мураббийига айландиИслом Аҳмедов "Андижон" бош мураббийига айланди19 май 17:01
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди