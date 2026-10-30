Расман: Баҳодир Аҳмедов яна Ўзбекистон футзал миллий жамоаси бош мураббийи бўлди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Баҳодир Аҳмедов Ўзбекистон футзал миллий жамоасининг янги бош мураббийи этиб тайинланди.
- У саломатлиги сабабли лавозимини тарк этган Хосе Мария Мендеснинг ўрнини эгаллади.
- Мутахассис билан 2028 йилги Осиё чемпионати якунига қадар мўлжалланган узоқ муддатли шартнома имзоланди.
- Баҳодир Аҳмедов аввал ҳам терма жамоани бошқариб, қитъа биринчилигида бронза медалларини қўлга киритган ва 2021 йилги Жаҳон чемпионатида жамоани плей-офф босқичига олиб чиққан.
Ўзбекистон футзал миллий жамоасига янги бош мураббий тайинланди. Ўзбекистон футзал федерацияси Ижроия қўмитасининг қарорига биноан, терма жамоа бошқаруви тажрибали ва маҳаллий мутахассис Баҳодир Аҳмедовга ишониб топширилди.
Испаниялик мутахассис Хосе Мария Мендес саломатлиги билан боғлиқ сабабларга кўра ўз лавозимини тарк этгач, федерация миллий жамоага раҳбарлик қилиш учун қатор маҳаллий ва хорижлик номзодларни кўриб чиққан эди. Натижада ўзбек футзалини ич-ичидан мукаммал биладиган ва халқаро майдонда салмоқли тажрибага эга бўлган Аҳмедов номзоди якдиллик билан маъқулланди.
Шартнома муддати ва олдиндаги катта мақсадлар
Федерация матбуот хизмати томонидан тақдим этилган маълумотга кўра, ҳамкорлик узоқ муддатли стратегик режаларни ўз ичига олади:
2028 йилгача келишув: Баҳодир Аҳмедов билан Ўзбекистон миллий жамоасини 2028 йилги Осиё чемпионати якунига қадар бошқариш бўйича расмий келишувга эришилди;
Расмий таништирув: Янги бош мураббийни кенг спорт жамоатчилиги ҳамда оммавий ахборот воситаларига расман таништириш маросимининг вақти ва жойи яқин кунларда эълон қилинади.
Ўйинчиликдан чемпионликкача: Босиб ўтилган йўл
1976 йил 9 сентябрда Тошкент вилоятининг Чирчиқ шаҳрида туғилган Баҳодир Аҳмедов миллий футзалнинг пойдеворини қурган мутахассислардан биридир:
Майдондаги зафарлар: Футзал мамлакатга кириб келган йилларда Чирчиқнинг «Сплав», «Электрокимёсаноат» ва «Солиқчи» клубларида тўп сурган. Кейинчалик «Юнусобод» ДЖҚА, «Ардус» ҳамда «Строитель Зарафшон» сафида мамлакат чемпионлигини қўлга киритган;
Клублардаги ютуқлар: Мураббийлик фаолиятида «Максам-Чирчиқ» клубини совриндорлар қаторига олиб чиққан, «Жиззах-Кентекс» жамоаси билан эса Ўзбекистон чемпионлигига эришган.
Терма жамоадаги тарихий тажриба: Жаҳон чемпионати ва Осиё совринлари
Аҳмедов миллий жамоа бошқарувида илгари ҳам ёрқин натижаларга эришган:
Осиё кубоги медаллари: Унинг бошқаруви даврида Ўзбекистон термаси қитъа биринчилигида икки бор бронза медалларига сазовор бўлган;
Мундиалдаги плей-офф: 2021 йили Литвада ўтказилган футзал бўйича Жаҳон чемпионатида Аҳмедов шогирдлари гуруҳ босқичидан муваффақиятли ўтиб, плей-офф (1/8 финал) босқичида тўп сурган.
Осиё ва жаҳон ареналарида юксак обрўга эга бўлган миллий футзал терма жамоаси Баҳодир Аҳмедов бошчилигида энди 2028 йилги қитъа чемпионатига тайёргарлик ва янги ғалабалар сари йўл олади.
Изоҳлар 0
…