Осиё ўйинлари: Ўзбекистон боксчилари 7 та медаль билан иккинчи ўринни эгаллади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Осиё ўйинларининг бокс беллашувлари якунида Ўзбекистон терма жамоаси 2 та олтин, 1 та кумуш ва 4 та бронза медални қўлга киритиб, умумий ҳисобда 7 та медал билан иккинчи ўринни эгаллади.
- Ҳиндистон 3 та олтин ва 3 та бронза медал билан умумжамоа ҳисобида биринчи ўринни банд этди.
- Қозоғистон эса 2 та олтин ва 3 та бронза медал билан кучли учликни якунлади.
Япониянинг Нагоя шаҳрида ўтказилган Осиё ўйинларининг бокс бўйича беллашувлари расман ниҳоясига етди ва якуний медаллар жадвали эълон қилинди. Ўзбекистон бокс федерацияси хабарига кўра, турнир якунида Ҳиндистон миллий терма жамоаси 3 та олтин ва 3 та бронза медаль билан умумжамоа ҳисобида 1-ўринни банд этди.
Ўзбекистон боксчилари эса медалларнинг умумий сони бўйича мусобақада мутлақ етакчиликни қайд этиб, 2 та олтин, 1 та кумуш ва 4 та бронза (жами 7 та медаль) билан кучли иккинчи ўриндан жой олди. Қўшни Қозоғистон терма жамоаси 2 та олтин ва 3 та бронза медаль жамғариб, кучли учликка якун ясади.
Нагоя рингларидаги кескин рақобат ва натижалар
Турнир давомида қитъанинг энг кучли чарм қўлқоп усталари ўртасида жиддий баҳслар бўлиб ўтди:
Ҳиндистон пешқадамлиги: Ҳиндистон боксчилари финаллардаги муваффақиятли иштироки эвазига 3 та олтин медални қўлга киритиб, жадвалда биринчи ўринни эгаллади;
Ўзбекистоннинг 7 медали: Вакилларимиз 2 та олтин, 1 та кумуш ва 4 та бронза медалига эга чиқиб, умумий шоҳсупага кўтарилишлар сони бўйича барча рақиблардан устун келди;
Марказий Осиё дербиси: Қозоғистон жамоаси 2 та олтин ва 3 та бронза билан кучли учликни ёпди;
Хитой ва Япония кўрсаткичи: Хитой термаси 1 та олтин, 3 та кумуш ва 2 та бронза (жами 6 та медаль) билан тўртинчи, мезбон Япония эса 1 та олтин ва 3 та бронза билан олтинчи поғонадан жой олди.
Бокс бўйича якуний медаллар жадвали (Осиё ўйинлари, Нагоя)
Ўрин
Мамлакат
Олтин
Кумуш
Бронза
Жами
1
Ҳиндистон
3
0
3
6
2
Ўзбекистон
2
1
4
7
3
Қозоғистон
2
0
3
5
4
Хитой
1
3
2
6
5
Хитой Тайпейи
1
1
0
2
6
Япония
1
0
3
4
7
Таиланд
1
0
0
1
Мазкур мусобақада ўзбек бокс мактаби яна бир бор барқарор натижа қайд этиб, 7 нафар спортчиси билан совриндорлар сафидан ўрин олишга муваффақ бўлди.
Сизнингча, боксчиларимизнинг Нагоядаги иштирокига қандай баҳо бериш мумкин ва Ҳиндистоннинг олтин медаллар сони бўйича пешқадам бўлиб олишига нима сабаб бўлди?
Ўз фикр-мулоҳазаларингизни пастда изоҳларда ёзиб қолдиринг ва ўзбек спортининг ушбу муҳим натижасини дўстларингизга Телеграм орқали юборинг!
Изоҳлар 0
…