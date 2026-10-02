Осиё ўйинлари: Ўзбекистон боксчилари 7 та медаль билан иккинчи ўринни эгаллади

·2·Спорт
Осиё ўйинлари: Ўзбекистон боксчилари 7 та медаль билан иккинчи ўринни эгаллади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Осиё ўйинларининг бокс беллашувлари якунида Ўзбекистон терма жамоаси 2 та олтин, 1 та кумуш ва 4 та бронза медални қўлга киритиб, умумий ҳисобда 7 та медал билан иккинчи ўринни эгаллади.
  • Ҳиндистон 3 та олтин ва 3 та бронза медал билан умумжамоа ҳисобида биринчи ўринни банд этди.
  • Қозоғистон эса 2 та олтин ва 3 та бронза медал билан кучли учликни якунлади.

Япониянинг Нагоя шаҳрида ўтказилган Осиё ўйинларининг бокс бўйича беллашувлари расман ниҳоясига етди ва якуний медаллар жадвали эълон қилинди. Ўзбекистон бокс федерацияси хабарига кўра, турнир якунида Ҳиндистон миллий терма жамоаси 3 та олтин ва 3 та бронза медаль билан умумжамоа ҳисобида 1-ўринни банд этди.

Ўзбекистон боксчилари эса медалларнинг умумий сони бўйича мусобақада мутлақ етакчиликни қайд этиб, 2 та олтин, 1 та кумуш ва 4 та бронза (жами 7 та медаль) билан кучли иккинчи ўриндан жой олди. Қўшни Қозоғистон терма жамоаси 2 та олтин ва 3 та бронза медаль жамғариб, кучли учликка якун ясади.

Нагоя рингларидаги кескин рақобат ва натижалар

Турнир давомида қитъанинг энг кучли чарм қўлқоп усталари ўртасида жиддий баҳслар бўлиб ўтди:

  • Ҳиндистон пешқадамлиги: Ҳиндистон боксчилари финаллардаги муваффақиятли иштироки эвазига 3 та олтин медални қўлга киритиб, жадвалда биринчи ўринни эгаллади;

  • Ўзбекистоннинг 7 медали: Вакилларимиз 2 та олтин, 1 та кумуш ва 4 та бронза медалига эга чиқиб, умумий шоҳсупага кўтарилишлар сони бўйича барча рақиблардан устун келди;

  • Марказий Осиё дербиси: Қозоғистон жамоаси 2 та олтин ва 3 та бронза билан кучли учликни ёпди;

  • Хитой ва Япония кўрсаткичи: Хитой термаси 1 та олтин, 3 та кумуш ва 2 та бронза (жами 6 та медаль) билан тўртинчи, мезбон Япония эса 1 та олтин ва 3 та бронза билан олтинчи поғонадан жой олди.

Бокс бўйича якуний медаллар жадвали (Осиё ўйинлари, Нагоя)

Ўрин

Мамлакат

Олтин

Кумуш

Бронза

Жами

1

Ҳиндистон

3

0

3

6

2

Ўзбекистон

2

1

4

7

3

Қозоғистон

2

0

3

5

4

Хитой

1

3

2

6

5

Хитой Тайпейи

1

1

0

2

6

Япония

1

0

3

4

7

Таиланд

1

0

0

1

Осиё ўйинлари: Ўзбекистон боксчилари 7 та медаль билан иккинчи ўринни эгаллади

Мазкур мусобақада ўзбек бокс мактаби яна бир бор барқарор натижа қайд этиб, 7 нафар спортчиси билан совриндорлар сафидан ўрин олишга муваффақ бўлди.

Сизнингча, боксчиларимизнинг Нагоядаги иштирокига қандай баҳо бериш мумкин ва Ҳиндистоннинг олтин медаллар сони бўйича пешқадам бўлиб олишига нима сабаб бўлди?

Ўз фикр-мулоҳазаларингизни пастда изоҳларда ёзиб қолдиринг ва ўзбек спортининг ушбу муҳим натижасини дўстларингизга Телеграм орқали юборинг!

Осиё ўйинлариНагояЎзбекистон бокс федерациясиҲиндистон бокс
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ҳар бир ғалаба — медаль кафолати: ўзбек боксчилари чорак финал жангига киришмоқда!Ҳар бир ғалаба — медаль кафолати: ўзбек боксчилари чорак финал жангига киришмоқда!26 сентябр 19:46Гиламга 6 полвон чиқади: Ўзбекистоннинг Осиё ўйинларидаги эркин курашчилари таркибиГиламга 6 полвон чиқади: Ўзбекистоннинг Осиё ўйинларидаги эркин курашчилари таркиби11 сентябр 08:11Кучли ўнлик: Нагоядаги Осиё ўйинлари медаллар пойгаси қайноқ паллага кирдиКучли ўнлик: Нагоядаги Осиё ўйинлари медаллар пойгаси қайноқ паллага кирди22 сентябр 08:25Ўзбекистон бокс терма жамоасининг Осиё ўйинлари учун якуний таркиби эълон қилиндиЎзбекистон бокс терма жамоасининг Осиё ўйинлари учун якуний таркиби эълон қилинди17 сентябр 22:16Осиё ўйинларида олтин кун: 3 нафар боксчимиз эртага чемпионлик учун рингга чиқадиОсиё ўйинларида олтин кун: 3 нафар боксчимиз эртага чемпионлик учун рингга чиқадиКеча 19:43«Чорак финал бизники!»: Шавкатжон Болтаев Осиё ўйинларида ёрқин ғалабага эришди«Чорак финал бизники!»: Шавкатжон Болтаев Осиё ўйинларида ёрқин ғалабага эришди24 сентябр 12:04
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди