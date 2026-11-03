Шахмат тарихидаги мутлақ рекорд: Синдоров ва Гукеш 140 йиллик анъанани янгилайди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Жавоҳир Синдоров ва Гукеш Доммаражу ўртасидаги жаҳон чемпионлиги баҳси шахмат тарихидаги энг ёш финал дуели сифатида қайд этилди.
- Мазкур қарама-қаршилик 1984 йилда Гарри Каспаров ва Анатолий Карпов ўрнатган рекордни янгилаб, 1886 йилдан буён ўтказиб келинаётган чемпионлик матчлари орасида биринчи ўринни эгаллади.
Жаҳон шахмат тожи учун кечадиган навбатдаги баҳс инсоният шахмат тарихига энг ёш чемпионлик дуэли сифатида расман муҳрланадиган бўлди. Халқаро шахмат федерацияси (ФИДЕ) матбуот хизмати хабар беришича, мазкур тарихий қарама-қаршиликда Ўзбекистон фахри, халқаро гроссмейстер Жавоҳир Синдоров амалдаги жаҳон чемпиони, ҳиндистонлик ёш даҳо Гукеш Доммаражуга қарши дона суради.
ФИДЕ расмий равишда 1886 йилдан буён ўтказиб келинаётган жаҳон чемпионлиги матчлари орасида энг ёш бешта финал рейтингини эълон қилди. Унга кўра, Синдоров ҳамда Гукеш ўртасидаги баҳс барча даврлар кўрсаткичларини янгилаб, биринчи поғонадан жой олди.
Каспаров ва Карпов рекорди ортда қолди
Аниқ ҳисоб-китобларга кўра, илк партияга старт бериладиган кунда икки даҳонинг ёши қуйидагича бўлади:
Гукеш Доммаражу: 20 ёш 179 кунлик;
Жавоҳир Синдоров: 20 ёш 351 кунлик.
Икки финалчининг умумий ёши ҳисобланганда, ушбу баҳс шахмат оламидаги барча аввалги ёшлар кўрсаткичларини, шу жумладан, 1984 йилда Гарри Каспаров ва Анатолий Карпов ўртасида кечган афсонавий тўқнашув рекордини ҳам бутунлай ортда қолдиради.
Шахмат тарихидаги энг ёш 5 та чемпионлик тўқнашуви (ФИДЕ рейтинги)
Гукеш — Жавоҳир Синдоров (2026): 20 ёш 179 кун + 20 ёш 351 кун;
Дин Лижэнь — Гукеш (2024): 32 ёш 32 кун + 18 ёш 180 кун;
Карлсен — Карякин (2016): 25 ёш 347 кун + 26 ёш 304 кун;
Карлсен — Каруана (2018): 27 ёш 344 кун + 26 ёш 102 кун;
Каспаров — Карпов (1984): 21 ёш 150 кун + 33 ёш 110 кун.
Женевадаги супержанг: Мукофот жамғармаси ва муддатлар
Жаҳон шахмат тожининг янги эгасини аниқлаб берувчи буюк учрашув тафсилотлари маълум бўлди:
Ўтказилиш вақти ва жойи: Мазкур беллашув жорий йилнинг 24 ноябридан 12 декабрига қадар Швейцариянинг Женева шаҳрида бўлиб ўтади;
Мукофот жамғармаси: Мусобақанинг умумий соврин жамғармаси 2,5 миллион АҚШ доллари этиб белгиланган;
Синдоровнинг тарихий парвози: Эслатиб ўтамиз, Жавоҳир Синдоров 2026 йилги Даъвогарлар турнирида барча номдор рақибларини ортда қолдириб, шахмат тахти учун курашиш йўлланмасини тарихий тарзда қўлга киритган эди.
Бутун жаҳон шахмат ҳамжамиятининг нигоҳи ноябрь ойи охирида Швейцарияга қаратилади — у ерда янги авлоднинг икки энг кучли гроссмейстери жаҳон тожи учун жангга киришади.
Изоҳлар 0
…