Шахмат тарихидаги мутлақ рекорд: Синдоров ва Гукеш 140 йиллик анъанани янгилайди

·57·Спорт
Шахмат тарихидаги мутлақ рекорд: Синдоров ва Гукеш 140 йиллик анъанани янгилайди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Жавоҳир Синдоров ва Гукеш Доммаражу ўртасидаги жаҳон чемпионлиги баҳси шахмат тарихидаги энг ёш финал дуели сифатида қайд этилди.
  • Мазкур қарама-қаршилик 1984 йилда Гарри Каспаров ва Анатолий Карпов ўрнатган рекордни янгилаб, 1886 йилдан буён ўтказиб келинаётган чемпионлик матчлари орасида биринчи ўринни эгаллади.

Жаҳон шахмат тожи учун кечадиган навбатдаги баҳс инсоният шахмат тарихига энг ёш чемпионлик дуэли сифатида расман муҳрланадиган бўлди. Халқаро шахмат федерацияси (ФИДЕ) матбуот хизмати хабар беришича, мазкур тарихий қарама-қаршиликда Ўзбекистон фахри, халқаро гроссмейстер Жавоҳир Синдоров амалдаги жаҳон чемпиони, ҳиндистонлик ёш даҳо Гукеш Доммаражуга қарши дона суради.

ФИДЕ расмий равишда 1886 йилдан буён ўтказиб келинаётган жаҳон чемпионлиги матчлари орасида энг ёш бешта финал рейтингини эълон қилди. Унга кўра, Синдоров ҳамда Гукеш ўртасидаги баҳс барча даврлар кўрсаткичларини янгилаб, биринчи поғонадан жой олди.

Каспаров ва Карпов рекорди ортда қолди

Аниқ ҳисоб-китобларга кўра, илк партияга старт бериладиган кунда икки даҳонинг ёши қуйидагича бўлади:

  • Гукеш Доммаражу: 20 ёш 179 кунлик;

  • Жавоҳир Синдоров: 20 ёш 351 кунлик.

Икки финалчининг умумий ёши ҳисобланганда, ушбу баҳс шахмат оламидаги барча аввалги ёшлар кўрсаткичларини, шу жумладан, 1984 йилда Гарри Каспаров ва Анатолий Карпов ўртасида кечган афсонавий тўқнашув рекордини ҳам бутунлай ортда қолдиради.

Шахмат тарихидаги энг ёш 5 та чемпионлик тўқнашуви (ФИДЕ рейтинги)

  1. Гукеш — Жавоҳир Синдоров (2026): 20 ёш 179 кун + 20 ёш 351 кун;

  2. Дин Лижэнь — Гукеш (2024): 32 ёш 32 кун + 18 ёш 180 кун;

  3. Карлсен — Карякин (2016): 25 ёш 347 кун + 26 ёш 304 кун;

  4. Карлсен — Каруана (2018): 27 ёш 344 кун + 26 ёш 102 кун;

  5. Каспаров — Карпов (1984): 21 ёш 150 кун + 33 ёш 110 кун.

Женевадаги супержанг: Мукофот жамғармаси ва муддатлар

Жаҳон шахмат тожининг янги эгасини аниқлаб берувчи буюк учрашув тафсилотлари маълум бўлди:

  • Ўтказилиш вақти ва жойи: Мазкур беллашув жорий йилнинг 24 ноябридан 12 декабрига қадар Швейцариянинг Женева шаҳрида бўлиб ўтади;

  • Мукофот жамғармаси: Мусобақанинг умумий соврин жамғармаси 2,5 миллион АҚШ доллари этиб белгиланган;

  • Синдоровнинг тарихий парвози: Эслатиб ўтамиз, Жавоҳир Синдоров 2026 йилги Даъвогарлар турнирида барча номдор рақибларини ортда қолдириб, шахмат тахти учун курашиш йўлланмасини тарихий тарзда қўлга киритган эди.

Бутун жаҳон шахмат ҳамжамиятининг нигоҳи ноябрь ойи охирида Швейцарияга қаратилади — у ерда янги авлоднинг икки энг кучли гроссмейстери жаҳон тожи учун жангга киришади.

Жавоҳир СиндоровГукеш ДоммаражуФИДЕЖаҳон шахмат чемпионати
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жавоҳир Синдоров Сент-Луисдаги 425 минг долларлик супертурнирда қатнашадиЖавоҳир Синдоров Сент-Луисдаги 425 минг долларлик супертурнирда қатнашади26 октябр 18:36Синдаров жаҳон тожи учун Гукеш билан дона суради: ФИДЕ барча тафсилотларни тасдиқладиСиндаров жаҳон тожи учун Гукеш билан дона суради: ФИДЕ барча тафсилотларни тасдиқлади14 сентябр 20:30Каспаровдан кутилмаган баҳо: Гукеш ва Синдаровнинг жаҳон тожи учун баҳсида ким устун?Каспаровдан кутилмаган баҳо: Гукеш ва Синдаровнинг жаҳон тожи учун баҳсида ким устун?27 октябр 22:53Жаҳон шахматида шов-шувли башорат: Накамура Синдаров чемпион бўлишига шубҳа қилмаяптиЖаҳон шахматида шов-шувли башорат: Накамура Синдаров чемпион бўлишига шубҳа қилмаяпти23 октябр 16:12Синдаров дунёнинг 3-рақамли шахматчиси! Ўзбекистонда тарихий воқелик эътироф этилдиСиндаров дунёнинг 3-рақамли шахматчиси! Ўзбекистонда тарихий воқелик эътироф этилди16 октябр 10:11Жавоҳир Синдаров ФИДЕ рейтингида тарихий 3-ўринга кўтарилдиЖавоҳир Синдаров ФИДЕ рейтингида тарихий 3-ўринга кўтарилди16 октябр 07:10
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози