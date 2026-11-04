Майдондаги тўқнашув оқибатида ҳужумчи вафот этгач, дарвозабон барча саҳифаларини ёпди

·63·Спорт
Майдондаги тўқнашув оқибатида ҳужумчи вафот этгач, дарвозабон барча саҳифаларини ёпди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Сегунда дивизионининг 12-тури доирасидаги «Тенерифе» ва «Андорра» клублари ўртасидаги учрашувда 28 ёшли ҳужумчи Хесус де Мигел рақиб дарвозабони Хесус Овоно билан тўқнашув оқибатида вафот этди.
  • Ўйиннинг 7-дақиқасида содир бўлган ушбу фожиали воқеадан сўнг, шифокорлар футболчининг юраги ва нафас олиши тўхтаган ҳолатда 20 дақиқа давомида жонлантиришга ҳаракат қилишди, бироқ 3 ноябр куни тонгда спортчи оламдан ўтди.

Испания футболи мудҳиш йўқотишга учради. Сегунда дивизионининг 12-тури доирасида кечган «Тенерифе» ҳамда «Андорра» клублари ўртасидаги учрашув футбол жамоатчилигини ларзага солган оғир трагедия билан якунланди. Майдонда рақиб дарвозабони билан тўқнашиб кетган 28 ёшли ҳужумчи Хесус де Мигель шифохонада вафот этди.

Ҳодиса учрашувнинг асосий вақтига қўшиб берилган 7-дақиқада содир бўлди. Ҳисобни тенглаштириш мақсадида олдинга ўтган «Андорра» жамоаси посбони Хесус Овоно майдон маркази яқинида де Мигель билан шиддатли тўқнашиб кетди. Ҳакам посбонга дарҳол қизил карточка кўрсатди, бироқ «Тенерифе» ҳужумчиси зарба оқибатида майдонда ҳаракатсиз ётиб қолди ва ҳушини йўқотди.

20 дақиқа давом этган клиник ўлим ва шифохонадаги мудҳиш хабар

Шифокорлар майдоннинг ўзидаёқ фавқулодда муолажаларни бошлашди:

  • Юрак ва нафас тўхташи: Маҳаллий ОАВ хабарларига кўра, футболчи майдонда ётган пайтида унинг юраги ва нафас олиши қарийб 20 дақиқа давомида тўхтаб қолган;

  • Шифохонадаги кураш: Футболчи зудлик билан реанимобилда энг яқин тиббиёт мажмуасига етказилди. Бироқ мутахассисларнинг жонбозлигига қарамай, Хесус де Мигель 3 ноябрь куни тонг саҳарда оламдан ўтди.

«Кийиниш хонасида тинмай йиғлади»: Дарвозабоннинг руҳий ҳолати

Испаниянинг нуфузли AS нашри хабарига кўра, фожиали зарбага сабабчи бўлган «Андорра» ва Экваториал Гвинея миллий терма жамоаси посбони Хесус Овоно рўй берган ҳодисани ниҳоятда оғир ўтказмоқда:

  • Кўз ёшлар ва дуолар: Ўйиндан дарҳол четлатилган посбон кийиниш хонасида узоқ вақт йиғлаган ҳамда рақибининг ҳаёти сақланиб қолишини сўраб дуо қилган;

  • Оиласидан кечирим сўрашга уриниш: Де Мигелнинг вафоти ҳақидаги хабар тарқалишидан олдинроқ Овоно унинг оиласи билан шахсан боғланиб, кечирим сўраш ва ҳар қандай молиявий ҳамда маънавий ёрдам таклиф қилишга ҳаракат қилган;

  • Яқинларининг муносабати: Посбонга яқин инсонлар унинг қасддан бундай қилмаганини таъкидламоқда: «У — жуда ғамхўр ва меҳрибон йигит. Унинг қалбида рақибига зарар етказиш нияти мутлақо бўлмаган».

Ижтимоий тармоқлардаги нафрат ва саҳифаларнинг ёпилиши

Ушбу ҳалокатли тўқнашувдан сўнг Овоно оммавий босим остида қолди:

  • Минглаб мухлислар ва агрессив фойдаланувчилар дарвозабонни қасддан қўполлик қилишда айблаб, унинг манзилига ҳақоратлар ва таҳқирли изоҳлар ёғдира бошлашди;

  • Руҳий босим ва таҳдидларнинг олдини олиш мақсадида Хесус Овоно ўзининг барча ижтимоий тармоқлардаги расмий саҳифаларини вақтинча тўлиқ ёпиб қўйишга мажбур бўлди.

Испания қироллик футбол федерацияси ва жамоалар вафот этган спортчининг оила аъзоларига чуқур таъзия билдириб, лигадаги кейинги барча баҳсларни бир дақиқалик сукут билан бошлаш қарорини қабул қилди.

Хесус де МигельТенерифеАндорраИспания футболи
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Даҳшатли фожиа: “Тенерифе” ҳужумчиси дарвозабон билан тўқнашиб ҳаётдан кўз юмди (видео)Даҳшатли фожиа: “Тенерифе” ҳужумчиси дарвозабон билан тўқнашиб ҳаётдан кўз юмди (видео)Кеча 20:49Отасининг қони тортди: Куманнинг дарвозабон ўғли 2 та гол уриб 0:2ни 2:2 қилдиОтасининг қони тортди: Куманнинг дарвозабон ўғли 2 та гол уриб 0:2ни 2:2 қилди7 сентябр 06:17Энди навбат “Нефтчи”гами? Криштиану Роналду «Ан-Наср» ғалабасидан сўнг баёнот бердиЭнди навбат “Нефтчи”гами? Криштиану Роналду «Ан-Наср» ғалабасидан сўнг баёнот берди10 октябр 14:37Лионель Месси Аргентина миллий жамоасидаги фаолиятига якун ясаш учун ватанга қайтдиЛионель Месси Аргентина миллий жамоасидаги фаолиятига якун ясаш учун ватанга қайтди3 октябр 11:16«Манчестер Сити» «Норвич»ни янчиб ташлади — Нимчорак финалда «МЮ» кушандаси!«Манчестер Сити» «Норвич»ни янчиб ташлади — Нимчорак финалда «МЮ» кушандаси!18 сентябр 05:31«Кичкина Месси» Каталонияга кўчиб ўтадими? «Барселона» раҳбарияти кутилмаган баёнот берди«Кичкина Месси» Каталонияга кўчиб ўтадими? «Барселона» раҳбарияти кутилмаган баёнот берди1 октябр 12:32
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози