Майдондаги тўқнашув оқибатида ҳужумчи вафот этгач, дарвозабон барча саҳифаларини ёпди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Сегунда дивизионининг 12-тури доирасидаги «Тенерифе» ва «Андорра» клублари ўртасидаги учрашувда 28 ёшли ҳужумчи Хесус де Мигел рақиб дарвозабони Хесус Овоно билан тўқнашув оқибатида вафот этди.
- Ўйиннинг 7-дақиқасида содир бўлган ушбу фожиали воқеадан сўнг, шифокорлар футболчининг юраги ва нафас олиши тўхтаган ҳолатда 20 дақиқа давомида жонлантиришга ҳаракат қилишди, бироқ 3 ноябр куни тонгда спортчи оламдан ўтди.
Испания футболи мудҳиш йўқотишга учради. Сегунда дивизионининг 12-тури доирасида кечган «Тенерифе» ҳамда «Андорра» клублари ўртасидаги учрашув футбол жамоатчилигини ларзага солган оғир трагедия билан якунланди. Майдонда рақиб дарвозабони билан тўқнашиб кетган 28 ёшли ҳужумчи Хесус де Мигель шифохонада вафот этди.
Ҳодиса учрашувнинг асосий вақтига қўшиб берилган 7-дақиқада содир бўлди. Ҳисобни тенглаштириш мақсадида олдинга ўтган «Андорра» жамоаси посбони Хесус Овоно майдон маркази яқинида де Мигель билан шиддатли тўқнашиб кетди. Ҳакам посбонга дарҳол қизил карточка кўрсатди, бироқ «Тенерифе» ҳужумчиси зарба оқибатида майдонда ҳаракатсиз ётиб қолди ва ҳушини йўқотди.
20 дақиқа давом этган клиник ўлим ва шифохонадаги мудҳиш хабар
Шифокорлар майдоннинг ўзидаёқ фавқулодда муолажаларни бошлашди:
Юрак ва нафас тўхташи: Маҳаллий ОАВ хабарларига кўра, футболчи майдонда ётган пайтида унинг юраги ва нафас олиши қарийб 20 дақиқа давомида тўхтаб қолган;
Шифохонадаги кураш: Футболчи зудлик билан реанимобилда энг яқин тиббиёт мажмуасига етказилди. Бироқ мутахассисларнинг жонбозлигига қарамай, Хесус де Мигель 3 ноябрь куни тонг саҳарда оламдан ўтди.
«Кийиниш хонасида тинмай йиғлади»: Дарвозабоннинг руҳий ҳолати
Испаниянинг нуфузли AS нашри хабарига кўра, фожиали зарбага сабабчи бўлган «Андорра» ва Экваториал Гвинея миллий терма жамоаси посбони Хесус Овоно рўй берган ҳодисани ниҳоятда оғир ўтказмоқда:
Кўз ёшлар ва дуолар: Ўйиндан дарҳол четлатилган посбон кийиниш хонасида узоқ вақт йиғлаган ҳамда рақибининг ҳаёти сақланиб қолишини сўраб дуо қилган;
Оиласидан кечирим сўрашга уриниш: Де Мигелнинг вафоти ҳақидаги хабар тарқалишидан олдинроқ Овоно унинг оиласи билан шахсан боғланиб, кечирим сўраш ва ҳар қандай молиявий ҳамда маънавий ёрдам таклиф қилишга ҳаракат қилган;
Яқинларининг муносабати: Посбонга яқин инсонлар унинг қасддан бундай қилмаганини таъкидламоқда: «У — жуда ғамхўр ва меҳрибон йигит. Унинг қалбида рақибига зарар етказиш нияти мутлақо бўлмаган».
Ижтимоий тармоқлардаги нафрат ва саҳифаларнинг ёпилиши
Ушбу ҳалокатли тўқнашувдан сўнг Овоно оммавий босим остида қолди:
Минглаб мухлислар ва агрессив фойдаланувчилар дарвозабонни қасддан қўполлик қилишда айблаб, унинг манзилига ҳақоратлар ва таҳқирли изоҳлар ёғдира бошлашди;
Руҳий босим ва таҳдидларнинг олдини олиш мақсадида Хесус Овоно ўзининг барча ижтимоий тармоқлардаги расмий саҳифаларини вақтинча тўлиқ ёпиб қўйишга мажбур бўлди.
Испания қироллик футбол федерацияси ва жамоалар вафот этган спортчининг оила аъзоларига чуқур таъзия билдириб, лигадаги кейинги барча баҳсларни бир дақиқалик сукут билан бошлаш қарорини қабул қилди.
Изоҳлар 0
…