Катта дубулға: Камолиддин Бахтиёров исроиллик рақибини енгиб, бронза медалга эга бўлди
Бирлашган Араб Амирликларининг Абу-Даби шаҳрида старт олган дзюдо бўйича нуфузли «Катта дубулға» (Abu Dhabi Grand Slam) халқаро турнирининг илк куниёқ Ўзбекистон миллий терма жамоаси учун муваффақиятли бошланди.
Энг енгил — 60 килограммгача бўлган вазн тоифасида юртимиз шарафини ҳимоя қилган истеъдодли дзюдочимиз Камолиддин Бахтиёров шоҳсупага кўтарилди. Учинчи ўрин учун кечган муросасиз баҳсда спортчимиз исроиллик Изҳак Ашпиз устидан ишончли ғалабага эришиб, Ўзбекистон делегацияси ҳисобига мусобақанинг дастлабки бронза медалини ёзиб қўйди.
Абу-Дабидаги юришни давом эттирадиган Ўзбекистон таркиби
Халқаро дзюдо федерацияси (IJF) тақвимидаги мазкур муҳим рейтинг мусобақасида Ўзбекистон терма жамоаси эркаклар ва аёллар ўртасидаги қуйидаги кучли таркиб билан иштирок этмоқда:
Эркаклар жамоаси:
-60 кг: Камолиддин Бахтиёров (бронза медали соҳиби)
-66 кг: Дилшодбек Ҳамроев
-73 кг: Замоҳшари Бекмуродов
-90 кг: Шаҳзодхўжа Шарипов, Умар Бозоров
-100 кг: Тўлқинбек Турдиев
Аёллар жамоаси:
-48 кг: Улбўсин Ҳакимова
-52 кг: Сита Қадамбоева, Диёра Келдиёрова
-70 кг: Хуршида Раззоқбердиева, Ширинжон Йўлдошева
-78 кг: Барчиной Қодирова
+78 кг: Ирисхон Қурбонбоева
Олдинда янада шиддатли тўқнашувлар
Мусобақанинг кейинги кунларида татамига чиқувчи асосий юлдузларимиз, хусусан, Олимпия чемпиони Диёра Келдиёрова ҳамда оғир вазнли полвонларимиз иштирокидаги баҳслар терма жамоамизнинг умумжамоа ҳисобидаги ўрнини янада юқорига кўтариши кутилмоқда.
Камолиддин Бахтиёровнинг илк кундаги ушбу медали бутун жамоа учун руҳий куч ва ишонч манбаи бўлиб хизмат қилади.
Изоҳлар 0
…