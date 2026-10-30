Катта дубулға: Камолиддин Бахтиёров исроиллик рақибини енгиб, бронза медалга эга бўлди

·70·Спорт
Катта дубулға: Камолиддин Бахтиёров исроиллик рақибини енгиб, бронза медалга эга бўлди

Бирлашган Араб Амирликларининг Абу-Даби шаҳрида старт олган дзюдо бўйича нуфузли «Катта дубулға» (Abu Dhabi Grand Slam) халқаро турнирининг илк куниёқ Ўзбекистон миллий терма жамоаси учун муваффақиятли бошланди.

Энг енгил — 60 килограммгача бўлган вазн тоифасида юртимиз шарафини ҳимоя қилган истеъдодли дзюдочимиз Камолиддин Бахтиёров шоҳсупага кўтарилди. Учинчи ўрин учун кечган муросасиз баҳсда спортчимиз исроиллик Изҳак Ашпиз устидан ишончли ғалабага эришиб, Ўзбекистон делегацияси ҳисобига мусобақанинг дастлабки бронза медалини ёзиб қўйди.

Абу-Дабидаги юришни давом эттирадиган Ўзбекистон таркиби

Халқаро дзюдо федерацияси (IJF) тақвимидаги мазкур муҳим рейтинг мусобақасида Ўзбекистон терма жамоаси эркаклар ва аёллар ўртасидаги қуйидаги кучли таркиб билан иштирок этмоқда:

Эркаклар жамоаси:

  • -60 кг: Камолиддин Бахтиёров (бронза медали соҳиби)

  • -66 кг: Дилшодбек Ҳамроев

  • -73 кг: Замоҳшари Бекмуродов

  • -90 кг: Шаҳзодхўжа Шарипов, Умар Бозоров

  • -100 кг: Тўлқинбек Турдиев

Аёллар жамоаси:

  • -48 кг: Улбўсин Ҳакимова

  • -52 кг: Сита Қадамбоева, Диёра Келдиёрова

  • -70 кг: Хуршида Раззоқбердиева, Ширинжон Йўлдошева

  • -78 кг: Барчиной Қодирова

  • +78 кг: Ирисхон Қурбонбоева

Олдинда янада шиддатли тўқнашувлар

Мусобақанинг кейинги кунларида татамига чиқувчи асосий юлдузларимиз, хусусан, Олимпия чемпиони Диёра Келдиёрова ҳамда оғир вазнли полвонларимиз иштирокидаги баҳслар терма жамоамизнинг умумжамоа ҳисобидаги ўрнини янада юқорига кўтариши кутилмоқда.

Камолиддин Бахтиёровнинг илк кундаги ушбу медали бутун жамоа учун руҳий куч ва ишонч манбаи бўлиб хизмат қилади.

Камолиддин БахтиёровАбу-Даби Гранд СлэмДзюдоДиёра Келдиёрова
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этдиКутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этдиБугун 07:56Ўзбекистон дзюдо терма жамоаси Aktau Asian Open 2026 да 6 та медални қўлга киритдиЎзбекистон дзюдо терма жамоаси Aktau Asian Open 2026 да 6 та медални қўлга киритди18 октябр 18:23«Ҳозир мен янги Диёраман»: Келдиёровани катта спортга қайтганидан сўнг илк интервьюси«Ҳозир мен янги Диёраман»: Келдиёровани катта спортга қайтганидан сўнг илк интервьюси19 октябр 22:15“Бунчалик машҳурман деб ўйламагандим”: Диёра Келдиёрова ўз таассуротларини ошкор қилди“Бунчалик машҳурман деб ўйламагандим”: Диёра Келдиёрова ўз таассуротларини ошкор қилди18 октябр 12:36Диёра Келдиёрова Оқтовдаги зафардан сўнг навбатдаги катта режасини очиқладиДиёра Келдиёрова Оқтовдаги зафардан сўнг навбатдаги катта режасини очиқлади18 октябр 07:16Диёра Келдиёрова Оқтовдаги турнирда олтин медални қандай қўлга киритди? (видео)Диёра Келдиёрова Оқтовдаги турнирда олтин медални қандай қўлга киритди? (видео)17 октябр 22:12
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди